"Чернева: България е единствената от ЕС, която не спомена Русия в позицията си за инцидента в Лайпциг"

В позицията си по повод разкритията на германските власти, че откритият през август дрон с експлозиви близо до летището Лайпциг-Хале е част от руска саботажна операция, Министерството на външните работи на България увери, че страната ни е солидарна с Германия и че „хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи“. Според заместник-директора на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева обаче тази позиция не демонстрира убедително желанието на управляващите в София да допринесат за общата сигурност и не изпраща подходящ сигнал към инвеститорите.
„България е единствената страна от Европейския съюз, която не спомена Русия в своята позиция по отношение на случилото се в Лайпциг“, отбеляза Чернева в предаването „Събота 150“.
„Защо това е важно? Първо, защото Германия си даде доста време, за да проучи кой наистина стои зад дрона с взрив близо до лайпцигското летище, и то броени дни преди много важни избори в една от източногерманските провинции. Това е може би най-класическото проявление на хибридната война. Една атака, независимо дали се стига до взрив или не, създава много напрежение, много разделение, много поляризация в обществото. И от това печелят политически сили, които симпатизират на Русия.“
„Това, че България не спомена Русия, въпреки очевидно достатъчните доказателства, които германското правителство има, се забеляза ясно в германските медии. И тук говорим изобщо за способността на българската държава да участва със своите институции в една политика за сигурност и отбрана и желанието на българските политици да участват в такова общо европейско усилие“, посочи тя.
„Когато ние не съобщаваме кой стои зад атаката в Лайпциг, когато ние не съобщаваме кой стои зад атаката и саботажа на складовете край Трявна, това прави, разбира се, всеки инвеститор много по-предпазлив, защото разбира, че българските институции, българските политици не споделят същите стандарти и същите протоколи по отношение на охраната на обществената сигурност“, допълни Чернева.
В изявлението си пред парламента в петък премиерът Румен Радев говори за желание на „колективния Запад“ да постигне „конвенционална“ победа над Русия, при положение че не може да противостои на нейните хиперзвукови оръжия.
„Това наистина е фраза, която се използва основно от Кремъл, но също това е фраза, която поставя България отново в позицията през 90-те, когато говорихме за равноотдалеченост“, коментира Чернева.
„Тази позиция не е позиция на страна членка нито на Европейския съюз, нито на НАТО. И в този смисъл тя, разбира се, е продължение на всички действия, които това правителство предприе, откакто е на власт. И излизането от коалицията на желаещите, неучастието в декларациите на Б-9, демонстративното изваждане от санкционни списъци на лица, за които Европейската комисия беше дала стотици страници обосновка защо трябва да бъдат санкционирани като част от руското военно усилие. Това е една линия на мислене и линия на поведение, която за съжаление по-скоро дърпа България наистина назад няколко десетилетия.“
И за България, и за Словакия основният въпрос в началото на дебата за следващата бюджетна рамка на ЕС е как да модернизират икономиките си с европейско финансиране, отбеляза Чернева.
„Радев затова говореше за индустриална кохезия, за да подчертае, че изоставането на Източна Европа по отношение на индустрията трябва да бъде наваксано. Но за мен най-главният въпрос е колко практически фокусирани можем да бъдем, когато говорим особено за отбрана и за модернизация, имайки предвид, че България не участва в големите форуми за европейската отбранителна индустрия. Радев не отиде на индустриалния форум на НАТО в Анкара. Изглежда, че инвестиции като тази на „Райнметал“ са поставени под въпрос“, заяви тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А, тази господжа
Браво, пожелавам й кариерно развитие и висока пенсия.
Коментиран от #49
11:42 05.09.2026
2 Тази национална предателка на ПП и ДБ
11:43 05.09.2026
3 Овчар
Коментиран от #42, #68
11:44 05.09.2026
4 Какъв срам само
11:44 05.09.2026
5 СССС
11:45 05.09.2026
6 ?????
Да вържем черно заради Чернева?
11:45 05.09.2026
7 Да бе споменала
че ЕС готви национализация на частни ни депозити.
Трябво ЕС да ни взима спестяванията за веита, ии и превъоръжаване.
комунистите не си позволиха подобна национализация на частни пари.
11:46 05.09.2026
8 Абе
Коментиран от #16
11:46 05.09.2026
9 АГАТ а Кристи
16-та - Заддунайская.
Блатници повече отколкото в матушка !
11:47 05.09.2026
10 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!
Коментиран от #22, #31, #40
11:47 05.09.2026
11 Българин
11:49 05.09.2026
12 Кгжйй
11:49 05.09.2026
13 Перо
11:50 05.09.2026
14 Чернева,много си куха!Обвинение,основано
11:50 05.09.2026
15 Пенчо
11:51 05.09.2026
16 Ами
До коментар #8 от "Абе":Те не останаха. Ти бра и за цялата ти фамилия, освен за себе си 🤣
Коментиран от #43
11:51 05.09.2026
17 бай Митко
11:51 05.09.2026
18 Анонимен
11:51 05.09.2026
19 С това ли ще ни занимавате?
11:52 05.09.2026
20 Черньо Чернева
11:52 05.09.2026
21 Иван Грозни
11:52 05.09.2026
22 ЦК на БКП
До коментар #10 от "ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!":По-добре Запорожец, отколкото Мерцедес !!!
Абсолютно си прав, другарю !!!
Коментиран от #26, #55
11:53 05.09.2026
23 зорко око
11:54 05.09.2026
24 Майора
11:55 05.09.2026
25 Г. Димитров и С.Антонов
11:56 05.09.2026
26 Географ
До коментар #22 от "ЦК на БКП":Запорожие е в Украйна... ама си прав, може скоро да бъде и в Русия!
Коментиран от #33
11:56 05.09.2026
27 НАЦИОНАЛИСТ
НО такива Б€З РОД НИ- ПРО ДАЖ НИ душици КАТО другарката ч€рвн€ва (НА ХРАНИЛКА НА "€вропа") $а МИ ОЩ€ ПО-ПО-ПРО ТИВ НИ!
КАЖИ ч€р н€ ва ,А КАКВА Е БИЛА БЪЛГАРСКАТА ПОЗИЦИЯ ЗА ВЗРИВЯВАНЕТО НА "СЕВЕРЕН ПОТОК" НАПРИМЕР...?
А КАКВИ СА ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, ДА ВОЮВА С НАЙ ЕСТЕСТВЕНИЯТ СИ ЕНЕРГИЕН ПАРТНЬОР -РУСИЯ ЛИ...,ЗА К€ФА НА бай циони$т от $ащ(нато)?!?!?!
11:56 05.09.2026
28 Да бе ,да ! 😜
Коментиран от #39
11:57 05.09.2026
29 Ние,
В нашата организация членуват 85 % от българите. Чакаме нови членове.
11:57 05.09.2026
30 Лопата Орешник
11:58 05.09.2026
31 Е па
До коментар #10 от "ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!":Разбира се РУСИЯ > урсула!!!
11:58 05.09.2026
32 "Кимон Георгиев"е мобилизирал състава!
в медиите като , конски мухи !
Мирише на мърша , та се не трае!!!
12:00 05.09.2026
33 ЦК на БКП
До коментар #26 от "Географ":Куха.лейко - ЧЕТИ какво съм написал и него коментирай. В същия стил мога да ти напиша,че в момента вали.рам най-близката ти
12:01 05.09.2026
34 О, Морес
12:02 05.09.2026
35 Ха,ха
12:03 05.09.2026
36 Григор
Имам питане. Кой и кога доказа, че случаят в Лайпциг е дело на Русия. В момента тече разследване и да се правят изказвания преди то да е завършило е недопустимо. Путин и руското министерство на външните работи, категорично отрекоха Русия да има нещо общо със случая. Кажете сега, уважаема госпожо,защо според вас трябва да се споменава Русия? Вие не разбрахте ли,че България вече не е оня слуга дето изпълнява всички нареждания от Брюксел?България може да е солидарна само с доказани факти, а не с предположения!
12:04 05.09.2026
37 !!!?
12:04 05.09.2026
38 Малко инфо
12:05 05.09.2026
39 Да бе ,да ! 😜
До коментар #28 от "Да бе ,да ! 😜":Който слага минус да поясни , кое от написаното от мен за тази русофобска не е факт ! ?
12:08 05.09.2026
40 !!!?
До коментар #10 от "ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!":Ама седиш в скута на Урсула...инфантилна Копейка !
12:08 05.09.2026
41 виктория
12:09 05.09.2026
42 Анонимен
До коментар #3 от "Овчар":Защо се наричаш българин и защо живееш тук Мястото ти е при Путин Само невежите и малоумнициге са проруските а Радев това използва и България е на българите който защитава държавата ни е българин
Коментиран от #45, #46, #48, #61
12:09 05.09.2026
43 Сиганин
До коментар #16 от "Ами":Бате моита е с ногу сирини
12:09 05.09.2026
44 павела митова
12:09 05.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Отново имаме случай на човек от ПП-ДБ, който произхожда от тъмно-червената номенклатура по време на соца.
Тази Чернева е председател на някакво соросоидно НПО, а също е трябвало да влезе в затвора за държавна измяна защото като член от кабинета на Кирил Петков е издавала класифицирана информация.
Тук оставаме без коментар какво точно е станало в Германия.
12:12 05.09.2026
48 Хайван
До коментар #42 от "Анонимен":Ти с какво защити държавата, с фекалии ли?
Коментиран от #57
12:13 05.09.2026
49 бай Митко
До коментар #1 от "А, тази господжа":Разследването за шпионаж срещу Весела Чернева пълзи към Кирил Петков
08.06.2023
"Първото е досъдебно производство срещу съветничката на бившия премиер Кирил Петков Весела Чернева, която е уличена, че е издавала държавни тайни на Северна Македония.
В парламента Пламен Тончев разкри малка част от фактите по разследването срещу Чернева. Докато е била съветник на Петков, тя е действала като шпионин в полза на Скопие. Северна Македония има изгода от вдигане на ветото за членство в Европейския съюз, което България наложи. ДАНС работят по Чернева, още докато е заемала поста в кабинета на премиера Кирил Петков. Още тогава ИТН предупредиха, че тя води паралелна външна политика зад гърба на титуляря тогава министър Теодора Генчовска от квотата на партията на Слави Трифонов. Това беше и формалният повод ИТН да изтегли министрите си и да свали правителството на четворната коалиция."
12:13 05.09.2026
50 Срамно
12:13 05.09.2026
51 Какъв инцидент има в Лайпциг ?
Коментиран от #60
12:14 05.09.2026
52 заедно
Коментиран от #69
12:14 05.09.2026
53 Радев
Коментиран от #54
12:14 05.09.2026
54 Изглеждаш супер жалко
До коментар #53 от "Радев":и глупаво като тролиш и лъжеш срещу Радев в полаза на мафията и национални предатели ПП, ДБ и ГЕРБ!
Коментиран от #62
12:16 05.09.2026
55 Чукнах
До коментар #22 от "ЦК на БКП":Ти минус, защото съм член на БКП.
Иначе съм много доволен от Мерцедеса !!!
12:17 05.09.2026
56 Абе,
12:19 05.09.2026
57 Анонимен
До коментар #48 от "Хайван":Простотия невежество и всичкото това се използва от радевите А вие си пишете тук глупостите си щом ви допада да ви грабят открито да ви лъжат открито едни цял живот на държавната издръжка Поздравления Давайте Едни тънат в лукс благодарение на вашите зависимости
12:20 05.09.2026
58 Зеления
Отделно - аз лично изобщо не харесвам Радев, но отчитам реалностите - казал Радев нещо за Русия и после 2 седмица се толерират изказвания на Гюров, Асен Василев, Весела Чернева, Илиян Василев и така нататък - тоест, една позиция на един човек в случая Радев, срещу друга противоположна позиция, но рекламирана от 20 души, които до един са симпатизанти на една партия. Това ли е медийния плурализъм?
Създава се впечатлението, че тези 20 души изразяват мнението а по-голямата чат от обществото, защото те са 20, а другата позиция се представя като позиция на един човек - това въобще не е вярно и си е жива манипулация.
12:20 05.09.2026
59 В това министерство
Като започнеш от безвкусната министърка, та стигнеш до каките с джуките и братоците с бради.
Няма друг подобен случай, служител в кабинета на министър- председател, който да рие срещу премиера си!
И като пример е министърката с рамо- рамо
12:20 05.09.2026
60 Да ти кажа ли точно какъв инцидент има
До коментар #51 от "Какъв инцидент има в Лайпциг ?":СЕГА в Лайпциг?
Отговор: Тъй като според социологичните проучвания на идващите избори, управляващата партия Християндемократически Съюз на канцлера Мерц губи жестоко от Алтернатива за Германия в източните провинции, по примера на Хитлер, Мерц сега прави постановки за да може да навреди, ако не да забрани АзГ като партия.
Останалото, на тая женица са някакви соросоидни престаравания за да бъде забелязана, като най-вероятно е огладняла.
Коментиран от #78
12:20 05.09.2026
61 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #42 от "Анонимен":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за отговора!
Коментиран от #80
12:22 05.09.2026
62 Анонимен
До коментар #54 от "Изглеждаш супер жалко":54 като чета написаното под статията по голяма мафията от тези под статията няма 54 смятате се за извънземни ли а просто ви използват но къде ти толкова капацитет за да го осъзнаете Радвате се когато ви грабят и лъжат
Коментиран от #65
12:22 05.09.2026
63 Никой
Както за България,така и, за работодателите, от ул ".Козяк" 16.
Жалка добривойникова "кокона"
12:23 05.09.2026
64 Тъп та дрънка
Коментиран от #71
12:23 05.09.2026
65 Само мафия като ПП, ДБ и ГЕРБ
До коментар #62 от "Анонимен":плаща за лъжи и тролене. Ако за теб лъжата е супер, искрено те съжалявам!
Коментиран от #72, #74
12:24 05.09.2026
66 Гаджева
12:25 05.09.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Факрус
До коментар #3 от "Овчар":Само такива, като лорд минчу и пепи волгата държите на руската коч и на!
Коментиран от #81, #88
12:26 05.09.2026
69 БОЦ - ко
До коментар #52 от "заедно":Не бери грижа за огнището !
Баща ти го е осквернил,
още когато те е правил !
12:26 05.09.2026
70 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
Коментиран от #73
12:27 05.09.2026
71 Историята се повтаря на 100%
До коментар #64 от "Тъп та дрънка":Тогава Хитлер скалъпва Лайпихския Процес за да набеди Комунистическата Партия и Социалдемократическата Партия на Германия, че участват в терористични операции С ЦЕЛ ДА ГИ ЗАБРАНИ и да вкара всички свои политически опоненти в затвора.
Сега Мерц прави същите постановки за да забрани Алтернатива за Германия.
А, кажете сега, че историята не се повтаря!
12:27 05.09.2026
72 Анонимен
До коментар #65 от "Само мафия като ПП, ДБ и ГЕРБ":Как да се противопоставя на болен мозък се питам 65 Явно живееш на самотен остров мога само да те съжалявам че си толкова изпаднал от реалният живот
Коментиран от #75
12:27 05.09.2026
73 С тролене
До коментар #70 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":изглеждаш много глупаво!
12:28 05.09.2026
74 Докато тролиш
До коментар #65 от "Само мафия като ПП, ДБ и ГЕРБ":Другите копейки вече пребъркаха кофите.
Изглеждаш като отпадък.
Коментиран от #79
12:28 05.09.2026
75 Просто
До коментар #72 от "Анонимен":Като си достоен човек, мразещ лъжата, кражбата, обичащ страната си и си срещу мафията ПП, ДБ и ГЕРБ плащащи за лъжи и тролене!
Коментиран от #82
12:29 05.09.2026
76 От чужбина
Задължително ли към всичко лошо трябва да се споменава и Русия?
Тези вече май страдат от някаква фобия за преследване. Путин наднича непрекъснато из зад пердетата, подслушва ги и в тоалетните ...
Сигурно в Германия изнасилванията на хиляди млади момичета от мигранти - пак Путин и руснаците ли го правят? Или тези дето баба ви Меркел ги покани?? Не е ли време Европа да се освести? Омръзнаха ни глупостите на управляващите които дори не сме ги избирали.
12:29 05.09.2026
77 Обективен
12:29 05.09.2026
78 Сложих ти минус
До коментар #60 от "Да ти кажа ли точно какъв инцидент има":Защото тона ти е неуважителен и неприемлив.
12:30 05.09.2026
79 Така е
До коментар #74 от "Докато тролиш":С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!
12:30 05.09.2026
80 О, Морес
До коментар #61 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Аз ,ако замина за "руския рай" на тебе ли да оставя България,град Козлодуй и неговата прекрасна АЕЦ,бе мушмуло .
12:30 05.09.2026
81 Този когото наричаш лорд почина !
До коментар #68 от "Факрус":Вече не един път ти го казвам но ти продължаваш с това тролене. Нямам думи що за същество си.
12:33 05.09.2026
82 Анонимен
До коментар #75 от "Просто":Не мога да повярвам че тук 2026 г има такива като теб кланящи се месия и хранещи се от омразата си на българи срещу българи Прогледни използват те едни прогледни едни години лежат на държавната трапеза години а ти
Коментиран от #86
12:34 05.09.2026
83 Хаха
12:35 05.09.2026
84 Сандо
12:37 05.09.2026
85 Никой не е предоставил
12:37 05.09.2026
86 Ами има
До коментар #82 от "Анонимен":Деградацията е пълна на запад и лъжата и кражбата заливат всичко. Затова има и тролещи глупаци на мафията ПП, ДБ и ГЕРБ не осъзнаващи колко глупаво изглеждат да лъжат, докато тези ги обират, защото са глупави. Трагедия на обществото!
Коментиран от #90
12:37 05.09.2026
87 Той Пада От !
12:38 05.09.2026
88 Факт
До коментар #68 от "Факрус":А лорд Асенчо, драг кралицата Денков и нискочелия, коя koчина поддържат - 404 !
12:39 05.09.2026
89 Вярващ
12:40 05.09.2026
90 Анонимен
До коментар #86 от "Ами има":86 трагедията си ти А като не ти допада ЗАПАД и България що търсиш още тук ТИЧАЙ НА ИЗТОК ПРИ НЕ МАФИЯТА НО ВЗЕМИ И РАДЕВ И МАЛОУМНИЦИТЕ ТУК ОСВОБОДЕТЕ БЪЛГАРИЯ И ЗАПАДА ОТ ПРИСЪСТВИЕТО СИ
12:40 05.09.2026
91 ЕДГАР КЕЙСИ
12:41 05.09.2026
92 И Муньо ще мине по реда си
У канала.
12:41 05.09.2026
93 Само да напомня
12:41 05.09.2026