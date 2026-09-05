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Чернева: България е единствената от ЕС, която не спомена Русия в позицията си за инцидента в Лайпциг

Чернева: България е единствената от ЕС, която не спомена Русия в позицията си за инцидента в Лайпциг

5 Септември, 2026 11:41 928 93

  • весела чернева-
  • българия-
  • русия-
  • германия

Това е може би най-класическото проявление на хибридната война. Една атака, независимо дали се стига до взрив или не, създава много напрежение, много разделение, много поляризация в обществото

Чернева: България е единствената от ЕС, която не спомена Русия в позицията си за инцидента в Лайпциг - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В позицията си по повод разкритията на германските власти, че откритият през август дрон с експлозиви близо до летището Лайпциг-Хале е част от руска саботажна операция, Министерството на външните работи на България увери, че страната ни е солидарна с Германия и че „хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи“. Според заместник-директора на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева обаче тази позиция не демонстрира убедително желанието на управляващите в София да допринесат за общата сигурност и не изпраща подходящ сигнал към инвеститорите.

„България е единствената страна от Европейския съюз, която не спомена Русия в своята позиция по отношение на случилото се в Лайпциг“, отбеляза Чернева в предаването „Събота 150“.

„Защо това е важно? Първо, защото Германия си даде доста време, за да проучи кой наистина стои зад дрона с взрив близо до лайпцигското летище, и то броени дни преди много важни избори в една от източногерманските провинции. Това е може би най-класическото проявление на хибридната война. Една атака, независимо дали се стига до взрив или не, създава много напрежение, много разделение, много поляризация в обществото. И от това печелят политически сили, които симпатизират на Русия.“

„Това, че България не спомена Русия, въпреки очевидно достатъчните доказателства, които германското правителство има, се забеляза ясно в германските медии. И тук говорим изобщо за способността на българската държава да участва със своите институции в една политика за сигурност и отбрана и желанието на българските политици да участват в такова общо европейско усилие“, посочи тя.

„Когато ние не съобщаваме кой стои зад атаката в Лайпциг, когато ние не съобщаваме кой стои зад атаката и саботажа на складовете край Трявна, това прави, разбира се, всеки инвеститор много по-предпазлив, защото разбира, че българските институции, българските политици не споделят същите стандарти и същите протоколи по отношение на охраната на обществената сигурност“, допълни Чернева.

В изявлението си пред парламента в петък премиерът Румен Радев говори за желание на „колективния Запад“ да постигне „конвенционална“ победа над Русия, при положение че не може да противостои на нейните хиперзвукови оръжия.

„Това наистина е фраза, която се използва основно от Кремъл, но също това е фраза, която поставя България отново в позицията през 90-те, когато говорихме за равноотдалеченост“, коментира Чернева.

„Тази позиция не е позиция на страна членка нито на Европейския съюз, нито на НАТО. И в този смисъл тя, разбира се, е продължение на всички действия, които това правителство предприе, откакто е на власт. И излизането от коалицията на желаещите, неучастието в декларациите на Б-9, демонстративното изваждане от санкционни списъци на лица, за които Европейската комисия беше дала стотици страници обосновка защо трябва да бъдат санкционирани като част от руското военно усилие. Това е една линия на мислене и линия на поведение, която за съжаление по-скоро дърпа България наистина назад няколко десетилетия.“

И за България, и за Словакия основният въпрос в началото на дебата за следващата бюджетна рамка на ЕС е как да модернизират икономиките си с европейско финансиране, отбеляза Чернева.

„Радев затова говореше за индустриална кохезия, за да подчертае, че изоставането на Източна Европа по отношение на индустрията трябва да бъде наваксано. Но за мен най-главният въпрос е колко практически фокусирани можем да бъдем, когато говорим особено за отбрана и за модернизация, имайки предвид, че България не участва в големите форуми за европейската отбранителна индустрия. Радев не отиде на индустриалния форум на НАТО в Анкара. Изглежда, че инвестиции като тази на „Райнметал“ са поставени под въпрос“, заяви тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А, тази господжа

    51 10 Отговор
    ли беше шпионката на Македония!
    Браво, пожелавам й кариерно развитие и висока пенсия.

    Коментиран от #49

    11:42 05.09.2026

  • 2 Тази национална предателка на ПП и ДБ

    63 10 Отговор
    защо и се дава дума да сее лъжи, а не е осъдена?

    11:43 05.09.2026

  • 3 Овчар

    74 16 Отговор
    80,% от българите подкрепят Русия..! Това е факт който трудно може да бъде оборен..!

    Коментиран от #42, #68

    11:44 05.09.2026

  • 4 Какъв срам само

    59 10 Отговор
    България е единственото жабче, което не кряска истерично наред с другите жаби в гьола. Нещо за преки доказателства споменава ли се или е крясъка е задължителен?

    11:44 05.09.2026

  • 5 СССС

    66 8 Отговор
    На българският народ му писна от еврогеюве и Украйна ,хората си имат достатъчно проблеми !!!

    11:45 05.09.2026

  • 6 ?????

    38 10 Отговор
    И кво сега.
    Да вържем черно заради Чернева?

    11:45 05.09.2026

  • 7 Да бе споменала

    46 5 Отговор
    "македонската шпионка", явно няма да бъде съдена за национално предателство,
    че ЕС готви национализация на частни ни депозити.
    Трябво ЕС да ни взима спестяванията за веита, ии и превъоръжаване.
    комунистите не си позволиха подобна национализация на частни пари.

    11:46 05.09.2026

  • 8 Абе

    34 6 Отговор
    Що не ходиш да береш ромски краставици със сирене?

    Коментиран от #16

    11:46 05.09.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    7 44 Отговор
    Естествено !!!
    16-та - Заддунайская.
    Блатници повече отколкото в матушка !

    11:47 05.09.2026

  • 10 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!

    50 8 Отговор
    Няма какво повече да добавя.

    Коментиран от #22, #31, #40

    11:47 05.09.2026

  • 11 Българин

    15 10 Отговор
    Българите гласувахме за Радев, за да служи на Русия! И вчера той е псоменал Русия, като е повторил, че Русия е сила №1!

    11:49 05.09.2026

  • 12 Кгжйй

    29 5 Отговор
    Айде вече стават досадни

    11:49 05.09.2026

  • 13 Перо

    39 6 Отговор
    Кой спря делото за шпионаж на Чернева, в полза на РСМ, при железни доказателства на ДАНС?

    11:50 05.09.2026

  • 14 Чернева,много си куха!Обвинение,основано

    28 5 Отговор
    на предположения,не струва нищо,също като теб!И ти си промит мозък!

    11:50 05.09.2026

  • 15 Пенчо

    16 4 Отговор
    И какво следва от това!?

    11:51 05.09.2026

  • 16 Ами

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "Абе":

    Те не останаха. Ти бра и за цялата ти фамилия, освен за себе си 🤣

    Коментиран от #43

    11:51 05.09.2026

  • 17 бай Митко

    23 3 Отговор
    "... заместник-директора на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева ..." Кой я знае тая коя е и къв го търси, но иначе умело си заработва колосалната, незаслужена, плащана от народа заплата!!!

    11:51 05.09.2026

  • 18 Анонимен

    25 6 Отговор
    Проблем е, че България има собствено мнение и го защитава ли?

    11:51 05.09.2026

  • 19 С това ли ще ни занимавате?

    21 3 Отговор
    Много важно.

    11:52 05.09.2026

  • 20 Черньо Чернева

    22 5 Отговор
    Името носи чернилката в мислите на антибългарската европейска съветничка.

    11:52 05.09.2026

  • 21 Иван Грозни

    16 7 Отговор
    И на тази ще и стане весело след около година.Ще копа картофи при боко на острова.

    11:52 05.09.2026

  • 22 ЦК на БКП

    7 18 Отговор

    До коментар #10 от "ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!":

    По-добре Запорожец, отколкото Мерцедес !!!
    Абсолютно си прав, другарю !!!

    Коментиран от #26, #55

    11:53 05.09.2026

  • 23 зорко око

    22 8 Отговор
    Винаги е така - да верваме на недоказани твърдения и публично да ги подкрепяме, т.е.натрапва непрекъснато да заемаме папагалска позиция? Мерси. На кого служи тая жена с безсмислените дребнави бележчици? Тя ли ще съди президента?

    11:54 05.09.2026

  • 24 Майора

    6 17 Отговор
    Жалко Чернева , много добре се знае че това е провокация на Русия , но въпреки всичко виесрусофила Радев отдалечавате страната от ЕС и се превръщате в неин защитник! Това не е за хвалене , а напротив , страната се оказа втората Унгария в Евросъюза!

    11:55 05.09.2026

  • 25 Г. Димитров и С.Антонов

    16 6 Отговор
    И Външно и тая имат антибългарска позиция. Между набеждаване и истина има разлика. Точно ние като българи трябва да знаем това.

    11:56 05.09.2026

  • 26 Географ

    12 4 Отговор

    До коментар #22 от "ЦК на БКП":

    Запорожие е в Украйна... ама си прав, може скоро да бъде и в Русия!

    Коментиран от #33

    11:56 05.09.2026

  • 27 НАЦИОНАЛИСТ

    9 8 Отговор
    ЗАЯВЯВАЛ СЪМ МНОГОКРАТНО , ЧЕ ЛИЧНО ПОЗНАВАМ И НЕ НА ВИЖ ДАМ рад€в...,
    НО такива Б€З РОД НИ- ПРО ДАЖ НИ душици КАТО другарката ч€рвн€ва (НА ХРАНИЛКА НА "€вропа") $а МИ ОЩ€ ПО-ПО-ПРО ТИВ НИ!
    КАЖИ ч€р н€ ва ,А КАКВА Е БИЛА БЪЛГАРСКАТА ПОЗИЦИЯ ЗА ВЗРИВЯВАНЕТО НА "СЕВЕРЕН ПОТОК" НАПРИМЕР...?
    А КАКВИ СА ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, ДА ВОЮВА С НАЙ ЕСТЕСТВЕНИЯТ СИ ЕНЕРГИЕН ПАРТНЬОР -РУСИЯ ЛИ...,ЗА К€ФА НА бай циони$т от $ащ(нато)?!?!?!

    11:56 05.09.2026

  • 28 Да бе ,да ! 😜

    13 5 Отговор
    Важно е да се отбележи, че въпреки името си, организацията на тази госпожа няма нищо общо с официалните институции на Европейския съюз (като Европейския съвет или Съвета на ЕС). Тя е частна / Спонсори : „Отворено общество“ (Open Society Foundations) , фондацията „Бил и Мелинда Гейтс“, фондът „Братя Рокфелер“ и Италианският институт „Аспен“.

    Коментиран от #39

    11:57 05.09.2026

  • 29 Ние,

    9 2 Отговор
    От асоциацията на мързеливите, придобили този навик по време на соца, коренно се противопоставяме на капиталистите - експлоататори на човешкия труд !
    В нашата организация членуват 85 % от българите. Чакаме нови членове.

    11:57 05.09.2026

  • 30 Лопата Орешник

    7 6 Отговор
    Трудно се кара на празна тепсия, народът да мрази Русия!

    11:58 05.09.2026

  • 31 Е па

    7 5 Отговор

    До коментар #10 от "ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!":

    Разбира се РУСИЯ > урсула!!!

    11:58 05.09.2026

  • 32 "Кимон Георгиев"е мобилизирал състава!

    6 6 Отговор
    На "КБГ" -марионетките в България , днес са се" пръкнали "
    в медиите като , конски мухи !
    Мирише на мърша , та се не трае!!!

    12:00 05.09.2026

  • 33 ЦК на БКП

    3 7 Отговор

    До коментар #26 от "Географ":

    Куха.лейко - ЧЕТИ какво съм написал и него коментирай. В същия стил мога да ти напиша,че в момента вали.рам най-близката ти

    12:01 05.09.2026

  • 34 О, Морес

    7 6 Отговор
    Ами не я спомена,защото такава е волята на българите.НПО- питомците като твоя милост не се броят.Вие Не сте българи,Стринке!

    12:02 05.09.2026

  • 35 Ха,ха

    6 4 Отговор
    Тая що я пускат изобщо по телевизора,😂

    12:03 05.09.2026

  • 36 Григор

    8 4 Отговор
    "Чернева: България е единствената от ЕС, която не спомена Русия в позицията си за инцидента в Лайпциг"
    Имам питане. Кой и кога доказа, че случаят в Лайпциг е дело на Русия. В момента тече разследване и да се правят изказвания преди то да е завършило е недопустимо. Путин и руското министерство на външните работи, категорично отрекоха Русия да има нещо общо със случая. Кажете сега, уважаема госпожо,защо според вас трябва да се споменава Русия? Вие не разбрахте ли,че България вече не е оня слуга дето изпълнява всички нареждания от Брюксел?България може да е солидарна само с доказани факти, а не с предположения!

    12:04 05.09.2026

  • 37 !!!?

    3 1 Отговор
    За умрял или паметник или нищо - това е Русия !!!?

    12:04 05.09.2026

  • 38 Малко инфо

    8 3 Отговор
    Европейския съвет за външна политика, чийто зам.-директор е Весела Чернева не е институция на Европейския съвет. Това е НПО, създадено през 2007 г. в Лондон и финансирано от Сорос, но не само от него. Няма данни колко читатели, зрители, изобщо потребители на информация се интересуват от мнението на Чернева, но тя е от задължителния списък на лица с неограничен достъп до медиите.

    12:05 05.09.2026

  • 39 Да бе ,да ! 😜

    7 4 Отговор

    До коментар #28 от "Да бе ,да ! 😜":

    Който слага минус да поясни , кое от написаното от мен за тази русофобска не е факт ! ?

    12:08 05.09.2026

  • 40 !!!?

    5 6 Отговор

    До коментар #10 от "ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!":

    Ама седиш в скута на Урсула...инфантилна Копейка !

    12:08 05.09.2026

  • 41 виктория

    3 5 Отговор
    тая си пада по черни бухалки!!!

    12:09 05.09.2026

  • 42 Анонимен

    8 10 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Защо се наричаш българин и защо живееш тук Мястото ти е при Путин Само невежите и малоумнициге са проруските а Радев това използва и България е на българите който защитава държавата ни е българин

    Коментиран от #45, #46, #48, #61

    12:09 05.09.2026

  • 43 Сиганин

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ами":

    Бате моита е с ногу сирини

    12:09 05.09.2026

  • 44 павела митова

    4 4 Отговор
    МНООООО ТЪПА ТАЯ БЕ

    12:09 05.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    6 3 Отговор
    Някой може ли да ми каже какъв е бил бащата на Весела Чернева?
    Отново имаме случай на човек от ПП-ДБ, който произхожда от тъмно-червената номенклатура по време на соца.
    Тази Чернева е председател на някакво соросоидно НПО, а също е трябвало да влезе в затвора за държавна измяна защото като член от кабинета на Кирил Петков е издавала класифицирана информация.

    Тук оставаме без коментар какво точно е станало в Германия.

    12:12 05.09.2026

  • 48 Хайван

    7 3 Отговор

    До коментар #42 от "Анонимен":

    Ти с какво защити държавата, с фекалии ли?

    Коментиран от #57

    12:13 05.09.2026

  • 49 бай Митко

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "А, тази господжа":

    Разследването за шпионаж срещу Весела Чернева пълзи към Кирил Петков
    08.06.2023
    "Първото е досъдебно производство срещу съветничката на бившия премиер Кирил Петков Весела Чернева, която е уличена, че е издавала държавни тайни на Северна Македония.
    В парламента Пламен Тончев разкри малка част от фактите по разследването срещу Чернева. Докато е била съветник на Петков, тя е действала като шпионин в полза на Скопие. Северна Македония има изгода от вдигане на ветото за членство в Европейския съюз, което България наложи. ДАНС работят по Чернева, още докато е заемала поста в кабинета на премиера Кирил Петков. Още тогава ИТН предупредиха, че тя води паралелна външна политика зад гърба на титуляря тогава министър Теодора Генчовска от квотата на партията на Слави Трифонов. Това беше и формалният повод ИТН да изтегли министрите си и да свали правителството на четворната коалиция."

    12:13 05.09.2026

  • 50 Срамно

    3 5 Отговор
    Всичките ни политици са национални предатели. Просто Русия дава повече пари без условия в момента и Крадев бори ЕС и громи за рубли. Скоро ще громи пак мафията за евро като дойде транша от ЕС, да бъде спокойна госпожата.

    12:13 05.09.2026

  • 51 Какъв инцидент има в Лайпциг ?

    9 3 Отговор
    Лайпцигския процес. Когато Георги Димитров на чист немски език отговаря на съдията: " Диваци и варвари в България са само фашистите". Днешните фашисти са т. нар. Евроатлантици. САЩ и дори Великобритания ще се измъкнат и Европа ще понесе сама отговорността за лъжите и инсинуациите и за войната .

    Коментиран от #60

    12:14 05.09.2026

  • 52 заедно

    4 5 Отговор
    Идвайте братушки ,че вече не се трае фашистка либерална измет да оскърнява бащино огнище.

    Коментиран от #69

    12:14 05.09.2026

  • 53 Радев

    4 6 Отговор
    е един неадекватник. Просто , Кремъл и Путин го държат с компромати. отдавна работи за руските интереси, а иначе е арогантен, нагъл и национален предател. Фалшив герой! Селянинът от Славяново се оказа голям некадърник!

    Коментиран от #54

    12:14 05.09.2026

  • 54 Изглеждаш супер жалко

    3 3 Отговор

    До коментар #53 от "Радев":

    и глупаво като тролиш и лъжеш срещу Радев в полаза на мафията и национални предатели ПП, ДБ и ГЕРБ!

    Коментиран от #62

    12:16 05.09.2026

  • 55 Чукнах

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "ЦК на БКП":

    Ти минус, защото съм член на БКП.
    Иначе съм много доволен от Мерцедеса !!!

    12:17 05.09.2026

  • 56 Абе,

    2 2 Отговор
    такива подлоги , като Чернева и Мара,искат да ни убедят, че дрона тръгнал от РФ,минал през укристан и Полша и кацнал в Германия, без великото НАТО да го отрази поне ,до укристански самолет без да се взриви ...

    12:19 05.09.2026

  • 57 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Хайван":

    Простотия невежество и всичкото това се използва от радевите А вие си пишете тук глупостите си щом ви допада да ви грабят открито да ви лъжат открито едни цял живот на държавната издръжка Поздравления Давайте Едни тънат в лукс благодарение на вашите зависимости

    12:20 05.09.2026

  • 58 Зеления

    1 3 Отговор
    Националния предател Весела Чернева, разкрита като такава в доклад на ДАНС изнесен в народното събрание, че е изнасяла държавни тайни и ги е предавала на Северна Македония продължава да се тиражира в медиите като морален стожер на българската нация - срам и позор !!!

    Отделно - аз лично изобщо не харесвам Радев, но отчитам реалностите - казал Радев нещо за Русия и после 2 седмица се толерират изказвания на Гюров, Асен Василев, Весела Чернева, Илиян Василев и така нататък - тоест, една позиция на един човек в случая Радев, срещу друга противоположна позиция, но рекламирана от 20 души, които до един са симпатизанти на една партия. Това ли е медийния плурализъм?
    Създава се впечатлението, че тези 20 души изразяват мнението а по-голямата чат от обществото, защото те са 20, а другата позиция се представя като позиция на един човек - това въобще не е вярно и си е жива манипулация.

    12:20 05.09.2026

  • 59 В това министерство

    1 0 Отговор
    Един кадърен няма!
    Като започнеш от безвкусната министърка, та стигнеш до каките с джуките и братоците с бради.
    Няма друг подобен случай, служител в кабинета на министър- председател, който да рие срещу премиера си!
    И като пример е министърката с рамо- рамо

    12:20 05.09.2026

  • 60 Да ти кажа ли точно какъв инцидент има

    2 5 Отговор

    До коментар #51 от "Какъв инцидент има в Лайпциг ?":

    СЕГА в Лайпциг?

    Отговор: Тъй като според социологичните проучвания на идващите избори, управляващата партия Християндемократически Съюз на канцлера Мерц губи жестоко от Алтернатива за Германия в източните провинции, по примера на Хитлер, Мерц сега прави постановки за да може да навреди, ако не да забрани АзГ като партия.
    Останалото, на тая женица са някакви соросоидни престаравания за да бъде забелязана, като най-вероятно е огладняла.

    Коментиран от #78

    12:20 05.09.2026

  • 61 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "Анонимен":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?




    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #80

    12:22 05.09.2026

  • 62 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Изглеждаш супер жалко":

    54 като чета написаното под статията по голяма мафията от тези под статията няма 54 смятате се за извънземни ли а просто ви използват но къде ти толкова капацитет за да го осъзнаете Радвате се когато ви грабят и лъжат

    Коментиран от #65

    12:22 05.09.2026

  • 63 Никой

    1 3 Отговор
    Тая тъжна "Весела", какъв "троянски кон", е!
    Както за България,така и, за работодателите, от ул ".Козяк" 16.
    Жалка добривойникова "кокона"

    12:23 05.09.2026

  • 64 Тъп та дрънка

    3 2 Отговор
    Ами явно тая не знае, че сме им сърбали супата още от 1933.г., -Лайпцигският процес - скалъпен от властите в Германия, след пожара в сградата на Райхстага. Лъжливо са обвинени и трима българи - Георги Димитров, Благой Попов и Васил Танев

    Коментиран от #71

    12:23 05.09.2026

  • 65 Само мафия като ПП, ДБ и ГЕРБ

    0 3 Отговор

    До коментар #62 от "Анонимен":

    плаща за лъжи и тролене. Ако за теб лъжата е супер, искрено те съжалявам!

    Коментиран от #72, #74

    12:24 05.09.2026

  • 66 Гаджева

    2 0 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    12:25 05.09.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Факрус

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Само такива, като лорд минчу и пепи волгата държите на руската коч и на!

    Коментиран от #81, #88

    12:26 05.09.2026

  • 69 БОЦ - ко

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "заедно":

    Не бери грижа за огнището !

    Баща ти го е осквернил,
    още когато те е правил !

    12:26 05.09.2026

  • 70 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    2 2 Отговор
    Мъката на Путин по ссср го накара да престъпи международното право и да даде началото на най-смъртоносната война в Европа след ВСВ. Безсилието му да постави Украйна на колене го кара да направи от армията си Zбирщина от главорези и да разрушава украински градове по най-безчовечен и варварски начин. Любовта и възхитата на румен радев към кървавия диктатор в кремъл хвърля кръв от варварските му деяния върху България. Този безчовечен индивид показа проваления морал и сбърканото си етично съзнание. Историческо петно.

    Коментиран от #73

    12:27 05.09.2026

  • 71 Историята се повтаря на 100%

    2 2 Отговор

    До коментар #64 от "Тъп та дрънка":

    Тогава Хитлер скалъпва Лайпихския Процес за да набеди Комунистическата Партия и Социалдемократическата Партия на Германия, че участват в терористични операции С ЦЕЛ ДА ГИ ЗАБРАНИ и да вкара всички свои политически опоненти в затвора.

    Сега Мерц прави същите постановки за да забрани Алтернатива за Германия.

    А, кажете сега, че историята не се повтаря!

    12:27 05.09.2026

  • 72 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "Само мафия като ПП, ДБ и ГЕРБ":

    Как да се противопоставя на болен мозък се питам 65 Явно живееш на самотен остров мога само да те съжалявам че си толкова изпаднал от реалният живот

    Коментиран от #75

    12:27 05.09.2026

  • 73 С тролене

    0 1 Отговор

    До коментар #70 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":

    изглеждаш много глупаво!

    12:28 05.09.2026

  • 74 Докато тролиш

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Само мафия като ПП, ДБ и ГЕРБ":

    Другите копейки вече пребъркаха кофите.
    Изглеждаш като отпадък.

    Коментиран от #79

    12:28 05.09.2026

  • 75 Просто

    0 2 Отговор

    До коментар #72 от "Анонимен":

    Като си достоен човек, мразещ лъжата, кражбата, обичащ страната си и си срещу мафията ПП, ДБ и ГЕРБ плащащи за лъжи и тролене!

    Коментиран от #82

    12:29 05.09.2026

  • 76 От чужбина

    3 2 Отговор
    Какво е това малоумие?
    Задължително ли към всичко лошо трябва да се споменава и Русия?
    Тези вече май страдат от някаква фобия за преследване. Путин наднича непрекъснато из зад пердетата, подслушва ги и в тоалетните ...
    Сигурно в Германия изнасилванията на хиляди млади момичета от мигранти - пак Путин и руснаците ли го правят? Или тези дето баба ви Меркел ги покани?? Не е ли време Европа да се освести? Омръзнаха ни глупостите на управляващите които дори не сме ги избирали.

    12:29 05.09.2026

  • 77 Обективен

    0 2 Отговор
    Крясъците и воя,на това нищожество,доказват,ме се движим в правилната посока.

    12:29 05.09.2026

  • 78 Сложих ти минус

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Да ти кажа ли точно какъв инцидент има":

    Защото тона ти е неуважителен и неприемлив.

    12:30 05.09.2026

  • 79 Така е

    0 2 Отговор

    До коментар #74 от "Докато тролиш":

    С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!

    12:30 05.09.2026

  • 80 О, Морес

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Аз ,ако замина за "руския рай" на тебе ли да оставя България,град Козлодуй и неговата прекрасна АЕЦ,бе мушмуло .

    12:30 05.09.2026

  • 81 Този когото наричаш лорд почина !

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Факрус":

    Вече не един път ти го казвам но ти продължаваш с това тролене. Нямам думи що за същество си.

    12:33 05.09.2026

  • 82 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Просто":

    Не мога да повярвам че тук 2026 г има такива като теб кланящи се месия и хранещи се от омразата си на българи срещу българи Прогледни използват те едни прогледни едни години лежат на държавната трапеза години а ти

    Коментиран от #86

    12:34 05.09.2026

  • 83 Хаха

    1 1 Отговор
    Продадена за петаче

    12:35 05.09.2026

  • 84 Сандо

    2 1 Отговор
    Ами то как да подкрепиш такава лъжа и натамънена история?Не се ли сещат отявлените евроатлантици,че когато днес подкрепяш лъжата,утре ще подкепиш войната,а след седмица ще ти заповядат да пратиш армията си на фронта?Не,не се сещат родните жълтопаветници,за тях всичко е една игра в която се раздават гранчета за появена правоверност.

    12:37 05.09.2026

  • 85 Никой не е предоставил

    2 1 Отговор
    никаква информация относно каквото и да било участие на Русия в така нареченият "инцидента в Лайпциг" ! И не е вярно че „България е единствената страна от Европейския съюз, която не е споменала Русия в своята позиция по отношение на случилото се в Лайпциг“...тва там кво е "Чернева" да си гледа готвенето, чистенето и прането и да не дрънка глупости... ! Много е лошо когато няколко олигофрена делят един мозък ..

    12:37 05.09.2026

  • 86 Ами има

    0 2 Отговор

    До коментар #82 от "Анонимен":

    Деградацията е пълна на запад и лъжата и кражбата заливат всичко. Затова има и тролещи глупаци на мафията ПП, ДБ и ГЕРБ не осъзнаващи колко глупаво изглеждат да лъжат, докато тези ги обират, защото са глупави. Трагедия на обществото!

    Коментиран от #90

    12:37 05.09.2026

  • 87 Той Пада От !

    2 0 Отговор
    Небето !

    12:38 05.09.2026

  • 88 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Факрус":

    А лорд Асенчо, драг кралицата Денков и нискочелия, коя koчина поддържат - 404 !

    12:39 05.09.2026

  • 89 Вярващ

    1 1 Отговор
    Ти си за затвора а не да даваш акъл и да правиш анализи. Вие предадохте Бългсрив за пари и кариери.

    12:40 05.09.2026

  • 90 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #86 от "Ами има":

    86 трагедията си ти А като не ти допада ЗАПАД и България що търсиш още тук ТИЧАЙ НА ИЗТОК ПРИ НЕ МАФИЯТА НО ВЗЕМИ И РАДЕВ И МАЛОУМНИЦИТЕ ТУК ОСВОБОДЕТЕ БЪЛГАРИЯ И ЗАПАДА ОТ ПРИСЪСТВИЕТО СИ

    12:40 05.09.2026

  • 91 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    КАК БЪЛГАРИЯ ЩЕ "СПОМЕНЕ" РУСИЯ ZA ..................... ДРОНА НА ЛЕТИЩЕТО В ЛАЙПЦИГ, КОГАТО ....................... РЕZИДЕНТА НА КГБ, ДРУГАРЯ РУМЕН Г. РАДЕВ - ЧОРАПА Е МИН. ПРЕДСЕДАТЕЛ И ВЕЧЕ Е ...................... ИZДИГНАТ В "КУЛТ КЪМ ЛИЧНОСТА" И МОЖЕ ДА МУ СЕ ...................... ИZДИГНЕ ПАМЕТНИК ОЩЕ ДО КАТО Е ЖИВ ........................НАПРЕД КЪМ "ПРОГРЕСИВНИЯ" КОМУНИZЪМ И ПУТЛЕР .................

    12:41 05.09.2026

  • 92 И Муньо ще мине по реда си

    0 0 Отговор
    Като Царя,Бялата Златка и други подобни.
    У канала.

    12:41 05.09.2026

  • 93 Само да напомня

    0 0 Отговор
    България постъпва правилно!

    12:41 05.09.2026

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