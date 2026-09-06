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Шофьор блъсна патрулка, рани полицаи, открадна кола и избяга в Румъния

Шофьор блъсна патрулка, рани полицаи, открадна кола и избяга в Румъния

6 Септември, 2026 19:06 1 359 39

  • гонка-
  • кражба-
  • кола-
  • патрулка-
  • ранен полицай

Основната работна хипотеза на разследващите е, че мъжът се занимава с нелегален трафик на хора, мигранти и бежанци

Шофьор блъсна патрулка, рани полицаи, открадна кола и избяга в Румъния - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Издирваният румънски гражданин, който блъсна полицейски автомобил и рани двама служители на реда край Велико Търново, е успял да избяга в Румъния. Беглецът е задигнал превозно средство от предприятие за производство на алуминиева дограма в старопрестолния град, след което е преминал през „Дунав мост“ необезпокояван заради облекчените процедури в Шенгенското пространство, съобщава Нова тв.

Екшънът започва денонощие по-рано, когато полицията в Стара Загора предприема преследване на мощен автомобил. След като шофьорът отказва да се подчини на разпорежданията, е поискано съдействие от униформените във Велико Търново.

Служителите на реда преграждат пътя в района на „Присовски завои“ с тежкотоварен камион и правят опит да спрат беглеца със стоп палка. В опит да избегне залавянето, водачът връхлита директно върху патрулката. При сблъсъка на полицейския автомобил са нанесени сериозни щети, а двамата полицаи вътре са леко ранени.

След катастрофата мъжът изоставя първоначалното си превозно средство и пеша се насочва към близко предприятие за алуминиева дограма. Там обира няколко паркирани в съседство автомобила, задига кола от територията на предприятието и Отпътува в посока „Дунав мост“. Преминаването му през граничния пункт към Румъния протича без препятствия, възползвайки се от шенгенския режим.

Жената, която е пътувала с беглеца - също румънска гражданка, е задържана от органите на реда на мястото на сблъсъка. Основната работна хипотеза на разследващите е, че мъжът се занимава с нелегален трафик на хора, мигранти и бежанци. Уплашен от организираната полицейска засада, той е предприел рисковата маневра срещу патрулката.

Работата по установяването на местонахождението му и международното му издирване продължават.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ T☠️

    21 3 Отговор
    никой не ще у тая к0чина
    сички бегат, кой както може

    19:09 06.09.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    30 0 Отговор
    Пълна програма. Само изнасилване липсва.

    Коментиран от #22, #37

    19:09 06.09.2026

  • 3 А добро утро

    20 5 Отговор
    необезпокояван заради облекчените процедури в Шенген

    19:10 06.09.2026

  • 4 Загрижен

    31 1 Отговор
    Малко им увеличиха заплатите на милиционерите, много малко. Увеличете им ги двойно, защото хващат всички престъпници и разкриват всякакви престъпления.
    Закривай тва опг мвр.

    Коментиран от #7

    19:11 06.09.2026

  • 5 Ами да, те

    14 1 Отговор
    така правят румънците като блъснат патрулка...

    19:13 06.09.2026

  • 6 Факт

    31 0 Отговор
    Шофьор блъсна патрулка, рани полицаи, открадна кола и избяга в Румъния

    На въпрос, защо Румънеца е успял да избяга с откраднат автомобил от полицаите е следния:
    "Понеже е бил без шкембе и е съумял да прескочи без изстрел шкембетата на полицаите"!

    19:14 06.09.2026

  • 7 Само питам

    23 1 Отговор

    До коментар #4 от "Загрижен":

    Тия пищови защо ги носят ?
    Егатиии...

    19:15 06.09.2026

  • 8 Станко

    18 0 Отговор
    Добре ,че не е бил и той оборудван с оръжие както е всеки в щатите . Що ги вземате тези заплати ,господа и госпожи униформени номенклатурни администратори. Този изпълнител сигурно има род в Синдел и племенник "Бензина " .

    19:27 06.09.2026

  • 9 дедо

    19 0 Отговор
    Веселин Маринов специално за случая да им изпее ...Хора, подарете цвете, хора, запомнете ни добре! : Гордост е да служиш в редовете на България и МВР.

    19:28 06.09.2026

  • 10 Алекс

    14 1 Отговор
    Браво на румънеца ! Все пак не е ранил хора, а полицаи. Има разлика !

    19:30 06.09.2026

  • 11 Демир бей на Боташ ага

    10 0 Отговор
    ДжиТиЕй 7 продължава!

    19:31 06.09.2026

  • 12 Бай той Толстой

    12 0 Отговор
    Б...ти и полицията 😁😁😁

    19:32 06.09.2026

  • 13 Пълна излагация

    23 0 Отговор
    За полицията с големите заплати.Значи локализирали го в Стара Загора ,бягал им до Търново и на всичко отгоре откраднал бус и избягал в Румъния и още не могат да го хванат.....🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Лелелелелееее Е поне да бяхте блокирали границата бе смешници ....Нямам думи.....

    19:33 06.09.2026

  • 14 не ве това е за първи април не за днес

    22 1 Отговор
    това е някаква шега нали? след като е блъснал патрулка е побегнал и стигнал до близка фирма като там обрал няколко автомобила и откраднал един …?!?!?!? а каде са били през всичкото това време нашите пишман полицайчета? как така някой ще избяга пред очите им и ще го оставят да се прибере в румъния това са един час път от търново до русе??? защо на границата не е съобщено за този един час защо не е преследван от полицаите докато бяга пеш???

    Коментиран от #16

    19:33 06.09.2026

  • 15 Мимч

    23 0 Отговор
    Звучи като сън от оня свят.Румънец блъснал патрулка,имало препречен камион успял да слезе и необезпокояван отива до предприятие обира коли и краднал друга и спокоен от Търново до Русе през моста преминал в Румъния.Ами това какво говори.Пълно безхаберие от полиция ръководители и всички отговорни органи.Абе всички са за Белене.

    Коментиран от #21, #23

    19:34 06.09.2026

  • 16 👍👍👍

    15 0 Отговор

    До коментар #14 от "не ве това е за първи април не за днес":

    Луда работа. И аз не мога да се начудя . Ама иначе вземаме големите заплати......

    19:36 06.09.2026

  • 17 Мимо

    18 1 Отговор
    Лелелелелле, срам ме е само като чета . Къде е Търново, къде е Дунав мост 2 , бе????? Необезпокояван - удря патрулка , избягва , краде бус и отива с него в Румъния..... Майко милааааа... Дайте им още заплати на дебелаците - те ще се "поправят" за следващия път. Само брадите и татуировките им останаха да "всяват респект" на бедните ми миционери! Срам , срам , срам и срам...

    19:37 06.09.2026

  • 18 Сбогом Шенген

    8 1 Отговор
    Найс ту митЮ

    19:38 06.09.2026

  • 19 Пълни

    15 1 Отговор
    Глупости, никакъв трафикант не е просто е поредния свръхнагъл мамалигаp, който си мисли, че в България може да си прави и кара, както си иска! До това води гони наред толериране на румънските джигити по българските пътища и пълното безхаберие на КАТ! Сега хич да ни хвърлят прах в опите заради некадърността си!

    19:38 06.09.2026

  • 20 Родната полиция ни пази

    17 1 Отговор
    "След катастрофата мъжът изоставя първоначалното си превозно средство и пеша се насочва към близко предприятие за алуминиева дограма." Направо се чудя дали не чета криминале. Колко пари се хвърлиха за нови полицейски автомобили, повишаване на заплатите на служителите, а резултатът е отчайващ. Някакъв румънец направи полицията от Стара Загора и Велико Търново на маймуни.

    19:39 06.09.2026

  • 21 Разграден двоооор ,приятел

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мимч":

    Райчо Петковия хан тая територия.Кой от дето си сака ,че мине да ни тегли по един!

    Коментиран от #25

    19:39 06.09.2026

  • 22 Бягане

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":

    през половин България, засада, можеше и министърчето да такова, кражба на МПС, Шенген им е виновен

    19:39 06.09.2026

  • 23 Мим

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мимч":

    Те,че са за Белене,но всички са и първо за изгонване и освобождаване от длъжности.Трябва и да им се отнемат заплати и всичките привилегии, които получават уж,като защитници.Първо началника им на тия осигурени е за моментално гонене.

    19:40 06.09.2026

  • 24 Цената

    11 0 Отговор
    Ана това става в България ли?При българска полиция.Леле Мале.. Абе Дерменджиев къде си бе с хвалбите за тия осигурени.Боже боже ,срам,срам и пак срам пред света....за техните безотговорно или престъпни действия на тези полицаи.Мен ме е срам да го кажа.....

    19:45 06.09.2026

  • 25 Пустиня(к)

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Разграден двоооор ,приятел":

    У нащо село ние му викаме на тва "палапурдова кръчма".

    19:47 06.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Лорда

    6 2 Отговор
    Ако бацо беше на власт даже с ескорт щяха да го проводят, че и накрая да му се извинят, че лошите пътища са станали причина за закъснението му. Като, разбира се, първо са си взели рушвета.😎

    19:50 06.09.2026

  • 28 Румънец а

    1 0 Отговор
    Румънеца се оказа Молдовезц. А най вероятно не е и молдовец. Много ги тренират в Молдова как да бягат от полиция.

    20:04 06.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Да беше се захванал с наркотици

    5 0 Отговор
    В България няма нужда да бяга и се крие , и да го хванат от полицията с килограми наркотици то от българския съд ще го пуснат , предполага се че на съда се плаща под масата за пускането , поне до сега практиката се оказва такава

    20:14 06.09.2026

  • 31 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    4 2 Отговор
    ШЕНГЕН Е..ИЗМИСЛЕН ДА ОБЛЕКЧИ..И ОБОГАТИ...КРАДЦИ УБИЙЦИ..И..ПАРИИИИ

    20:15 06.09.2026

  • 32 Вева алена

    4 0 Отговор
    Със сигурност не се занимава с превоз на емигранти. Човека май има много специална подготовка

    20:22 06.09.2026

  • 33 пишат наизуст

    2 0 Отговор
    Както винаги досега- далеч сте от истината.....това е по сценарий ""Джейсън Борн - завръщането"" ! Премиерата е през 2027-а - очаквайте......

    20:22 06.09.2026

  • 34 Бардо

    2 0 Отговор
    България е пародия на държава, как съществува още такава разказала се кочина да се пита човек!

    20:27 06.09.2026

  • 35 От чужбина

    2 0 Отговор
    Ако това се беше случило в САЩ, този щеше вече да е застрелян.

    20:33 06.09.2026

  • 36 Дафа

    1 0 Отговор
    Е нали молдованин беше бе..😁

    20:35 06.09.2026

  • 37 Верно

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":

    Трябваше да ги осемени, можеха да близнят!

    20:38 06.09.2026

  • 38 Геро

    1 0 Отговор
    Поздрави на българския Рамбо!
    Направил ги е смешни, а те са 60 000 хил.!
    Полицаите у нас никога не са виновни!

    20:46 06.09.2026

  • 39 военен неможач

    0 0 Отговор
    Няма как да избяга, ако МВР си върши работата. Демерджиев, Деверджиев или както се казва плъзгавия адвокат милионер да си посипе чутурата с пепел и да се маха.

    20:47 06.09.2026