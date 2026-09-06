Шофьор блъсна патрулка, рани полицаи, открадна кола и избяга в Румъния

Издирваният румънски гражданин, който блъсна полицейски автомобил и рани двама служители на реда край Велико Търново, е успял да избяга в Румъния. Беглецът е задигнал превозно средство от предприятие за производство на алуминиева дограма в старопрестолния град, след което е преминал през „Дунав мост“ необезпокояван заради облекчените процедури в Шенгенското пространство, съобщава Нова тв.
Екшънът започва денонощие по-рано, когато полицията в Стара Загора предприема преследване на мощен автомобил. След като шофьорът отказва да се подчини на разпорежданията, е поискано съдействие от униформените във Велико Търново.
Служителите на реда преграждат пътя в района на „Присовски завои“ с тежкотоварен камион и правят опит да спрат беглеца със стоп палка. В опит да избегне залавянето, водачът връхлита директно върху патрулката. При сблъсъка на полицейския автомобил са нанесени сериозни щети, а двамата полицаи вътре са леко ранени.
След катастрофата мъжът изоставя първоначалното си превозно средство и пеша се насочва към близко предприятие за алуминиева дограма. Там обира няколко паркирани в съседство автомобила, задига кола от територията на предприятието и Отпътува в посока „Дунав мост“. Преминаването му през граничния пункт към Румъния протича без препятствия, възползвайки се от шенгенския режим.
Жената, която е пътувала с беглеца - също румънска гражданка, е задържана от органите на реда на мястото на сблъсъка. Основната работна хипотеза на разследващите е, че мъжът се занимава с нелегален трафик на хора, мигранти и бежанци. Уплашен от организираната полицейска засада, той е предприел рисковата маневра срещу патрулката.
Работата по установяването на местонахождението му и международното му издирване продължават.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ T☠️
сички бегат, кой както може
19:09 06.09.2026
2 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #22, #37
19:09 06.09.2026
3 А добро утро
19:10 06.09.2026
4 Загрижен
Закривай тва опг мвр.
Коментиран от #7
19:11 06.09.2026
5 Ами да, те
19:13 06.09.2026
6 Факт
На въпрос, защо Румънеца е успял да избяга с откраднат автомобил от полицаите е следния:
"Понеже е бил без шкембе и е съумял да прескочи без изстрел шкембетата на полицаите"!
19:14 06.09.2026
7 Само питам
До коментар #4 от "Загрижен":Тия пищови защо ги носят ?
Егатиии...
19:15 06.09.2026
8 Станко
19:27 06.09.2026
9 дедо
19:28 06.09.2026
10 Алекс
19:30 06.09.2026
11 Демир бей на Боташ ага
19:31 06.09.2026
12 Бай той Толстой
19:32 06.09.2026
13 Пълна излагация
19:33 06.09.2026
14 не ве това е за първи април не за днес
Коментиран от #16
19:33 06.09.2026
15 Мимч
Коментиран от #21, #23
19:34 06.09.2026
16 👍👍👍
До коментар #14 от "не ве това е за първи април не за днес":Луда работа. И аз не мога да се начудя . Ама иначе вземаме големите заплати......
19:36 06.09.2026
17 Мимо
19:37 06.09.2026
18 Сбогом Шенген
19:38 06.09.2026
19 Пълни
19:38 06.09.2026
20 Родната полиция ни пази
19:39 06.09.2026
21 Разграден двоооор ,приятел
До коментар #15 от "Мимч":Райчо Петковия хан тая територия.Кой от дето си сака ,че мине да ни тегли по един!
Коментиран от #25
19:39 06.09.2026
22 Бягане
До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":през половин България, засада, можеше и министърчето да такова, кражба на МПС, Шенген им е виновен
19:39 06.09.2026
23 Мим
До коментар #15 от "Мимч":Те,че са за Белене,но всички са и първо за изгонване и освобождаване от длъжности.Трябва и да им се отнемат заплати и всичките привилегии, които получават уж,като защитници.Първо началника им на тия осигурени е за моментално гонене.
19:40 06.09.2026
24 Цената
19:45 06.09.2026
25 Пустиня(к)
До коментар #21 от "Разграден двоооор ,приятел":У нащо село ние му викаме на тва "палапурдова кръчма".
19:47 06.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Лорда
19:50 06.09.2026
28 Румънец а
20:04 06.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Да беше се захванал с наркотици
20:14 06.09.2026
31 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
20:15 06.09.2026
32 Вева алена
20:22 06.09.2026
33 пишат наизуст
20:22 06.09.2026
34 Бардо
20:27 06.09.2026
35 От чужбина
20:33 06.09.2026
36 Дафа
20:35 06.09.2026
37 Верно
До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":Трябваше да ги осемени, можеха да близнят!
20:38 06.09.2026
38 Геро
Направил ги е смешни, а те са 60 000 хил.!
Полицаите у нас никога не са виновни!
20:46 06.09.2026
39 военен неможач
20:47 06.09.2026