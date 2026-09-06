Руски удари поразиха бензиностанции и логистични центрове, има пострадали

Ситуацията в Украйна остава изключително напрегната. През последното денонощие се наблюдава засилена офанзива срещу енергийни и логистични обекти. По данни на ръководството на украинската нефтена компания, руски безпилотни самолети са извършили четири последователни атаки срещу бензиностанции от мрежата на „Укрнафта“. Ударите са нанесени в Киевска, Запорожка и Днепропетровска област, причинявайки значителни материални щети по оборудването и инфраструктурата на цивилните обекти, но за щастие без жертви сред населението.

Атака по складове в град Днепър: Има пострадали

В следобедните часове на 6 септември руските войски нанесоха удар и по промишлената зона на град Днепър. Началникът на Днепропетровската областна военна администрация (ОВА) Александър Ганжа информира, че в резултат на нападението е избухнал голям пожар в склад на местна логистична компания. По първоначални данни от ОВА към момента на мястото се оказва спешна медицинска помощ на двама ранени граждани. Спасителните екипи продължават работа по ликвидиране на огнената стихия, чийто дим се вижда от различни части на града.

Удари по логистични центрове в Николаев и Дачно

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи за успешно проведени удари с прецизни дронове „Геран-4 Сикер“ по ключови логистични центрове в Южна Украйна. Обект на нападенията са били два стратегически логистични хъба в районите на Николаев и населеното място Дачно (акционерно дружество „Одеса-22“), намиращи се в Одеска област. Според руското военно ведомство, тези центрове са били задействани в доставката и съхранението на военно-техническо имущество, както и на тежка техника, използвана за логистично обезпечаване на украинските въоръжени сили.

Местните власти и спасителните служби продължават да ликвидират последствията от възникналите пожари.