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Руски удари поразиха бензиностанции и логистични центрове, има пострадали
  Тема: Украйна

Руски удари поразиха бензиностанции и логистични центрове, има пострадали

6 Септември, 2026 18:52, обновена 6 Септември, 2026 19:00 1 170 14

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Нова вълна от атаки в Украйна: Засегнати са гражданска инфраструктура и стратегически обекти в Одеска област

Руски удари поразиха бензиностанции и логистични центрове, има пострадали - 1
Снимка: ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Украйна остава изключително напрегната. През последното денонощие се наблюдава засилена офанзива срещу енергийни и логистични обекти. По данни на ръководството на украинската нефтена компания, руски безпилотни самолети са извършили четири последователни атаки срещу бензиностанции от мрежата на „Укрнафта“. Ударите са нанесени в Киевска, Запорожка и Днепропетровска област, причинявайки значителни материални щети по оборудването и инфраструктурата на цивилните обекти, но за щастие без жертви сред населението.

Атака по складове в град Днепър: Има пострадали

В следобедните часове на 6 септември руските войски нанесоха удар и по промишлената зона на град Днепър. Началникът на Днепропетровската областна военна администрация (ОВА) Александър Ганжа информира, че в резултат на нападението е избухнал голям пожар в склад на местна логистична компания. По първоначални данни от ОВА към момента на мястото се оказва спешна медицинска помощ на двама ранени граждани. Спасителните екипи продължават работа по ликвидиране на огнената стихия, чийто дим се вижда от различни части на града.

Удари по логистични центрове в Николаев и Дачно

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи за успешно проведени удари с прецизни дронове „Геран-4 Сикер“ по ключови логистични центрове в Южна Украйна. Обект на нападенията са били два стратегически логистични хъба в районите на Николаев и населеното място Дачно (акционерно дружество „Одеса-22“), намиращи се в Одеска област. Според руското военно ведомство, тези центрове са били задействани в доставката и съхранението на военно-техническо имущество, както и на тежка техника, използвана за логистично обезпечаване на украинските въоръжени сили.

Местните власти и спасителните служби продължават да ликвидират последствията от възникналите пожари.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българка

    20 6 Отговор
    България приветства такива отлични новини!
    Свобода за окринския народ, поробен от нацистката хунта на зеления.

    Коментиран от #11

    19:02 06.09.2026

  • 2 Овчар

    25 5 Отговор
    Нека Соломон Паси излезе от дупката и обясни на българите кой ще нахрани и приюти бежанците от Украйна през зимата ..

    19:03 06.09.2026

  • 3 оня с коня

    23 5 Отговор
    браво на руснаците нашите освободители така се прави бой до дупка без прошка и почивак

    Коментиран от #7

    19:03 06.09.2026

  • 4 оня с коня

    20 4 Отговор
    Да изгниетe на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    Коментиран от #12

    19:04 06.09.2026

  • 5 Оплаквачка

    4 3 Отговор
    Ах, Зелю, Зелюууу, на кой ни остави, вожде...
    ,- Я , объркала съм, ревем на чужди гробища!

    19:08 06.09.2026

  • 6 Луганск

    5 4 Отговор
    ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    САШ - БОКЛУК

    ВАРНА, ПРИВЕТ!

    19:11 06.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бандерия в пламъци

    10 3 Отговор
    Бомбят много....Дайте пари и ракети.4тия райх в сериозна опасност!

    19:13 06.09.2026

  • 9 Гост

    6 3 Отговор
    Egин и същиugu0тСпетнадесет имена пише по цял ден глупости под всяка статия!

    19:16 06.09.2026

  • 10 Пловдив

    3 11 Отговор
    От подлеца путляков не се очаква нищо добро терорист убиец

    19:20 06.09.2026

  • 11 Сандо

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българка":

    Не е достатъчна свобода за окраинския народ,трябва и пълно прочистване на зомбираните им мозъци.

    20:07 06.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ганев

    2 0 Отговор
    МНОГО..ТОЧЕН КОМЕНТАР...Е НАПИСАЛ ОНЯ С КОНЯ

    20:39 06.09.2026

  • 14 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬

    1 0 Отговор
    Само яко бомбене по терористичната киевска хунта и всички фашаги които я подкрепят,никаква милост за тази и3мет.Слава на Русия която отново ще изчисти света от нацизма 🇷🇺👏

    20:51 06.09.2026

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