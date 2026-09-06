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"Алтернатива за Германия" със смазваща победа на вота в Саксония-Анхалт

"Алтернатива за Германия" със смазваща победа на вота в Саксония-Анхалт

6 Септември, 2026 19:02, обновена 6 Септември, 2026 19:09 3 397 95

  • германия-
  • избори-
  • алтернатива за германия

Изборите донесоха рекордна избирателна активност и безпрецедентен възход за дясната партия

"Алтернатива за Германия" със смазваща победа на вота в Саксония-Анхалт - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес, 6 септември 2026 г., Германия стана свидетел на политическо сътресение, което може да промени изцяло бъдещето на федералната република. Провеждащите се избори за ландтаг (регионален парламент) в източната провинция Саксония-Анхалт приковаха вниманието на цяла Европа. Според последните проучвания на общественото мнение преди затварянето на секциите, крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) заема категорично първо място, изпреварвайки досега управляващия Християндемократически съюз (ХДУ).

Рекордна избирателна активност в Саксония-Анхалт

Изборният ден беше белязан от безпрецедентна мобилизация на гласоподавателите. Към 16:00 часа местно време избирателната активност достигна внушителните 65,3% – цифра, която надхвърли крайната активност от предходните избори през 2021 г. (60,3%). Тези данни бяха официално съобщени от регионалния пресцентър на обществената медия MDR. Масовото гласуване отразява огромното значение, което гражданите отдават на този вот.

АзГ срещу ХДУ: Политическото сътресение в Германия

Преди затварянето на избирателните секции в 18:00 часа местно време (19:00 часа българско време), социологическите агенции „Infratest dimap“ и „Forschungsgruppe Wahlen“ прогнозираха смазваща преднина за АзГ. Партията, водена в региона от 35-годишния Улрих Зигмунд, събираше подкрепа от над 41-42% в последните анкети. В същото време ХДУ на настоящия премиер на провинцията Свен Шулце остана далеч зад тях с едва 22-23%. За тези нагласи подробно информира Tagesschau.

Подобен резултат е исторически прецедент за Германия след Втората световна война, тъй като местният клон на АдГ е класифициран от службите за защита на конституцията като доказано дясноекстремистки.

Предизвикателства пред съставянето на правителство

Въпреки категоричната си победа, за АзГ ще бъде изключително трудно да поеме управлението самостоятелно. Лидерът Улрих Зигмунд вече обяви, че ще претендира за премиерския пост единствено при условие, че партията му получи абсолютно мнозинство в парламента. Тъй като всички останали политически сили – включително ХДУ, Социалдемократите (ГСДП) и Левицата – категорично изключват коалиция с АзГ, провинцията е изправена пред тежка политическа криза.

Следващите часове ще бъдат решаващи за преброяването на гласовете, включително на огромния брой бюлетини, изпратени по пощата, които ще оформят окончателния състав на новия ландтаг в Магдебург.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Победата

    119 10 Отговор
    беше очаквана !

    Коментиран от #36

    19:11 06.09.2026

  • 2 Факти

    20 109 Отговор
    Колкото Копейкин ще управляват.

    Коментиран от #47, #48

    19:12 06.09.2026

  • 3 Пламен

    17 101 Отговор
    ,,Въпреки категоричната си победа, за АзГ ще бъде изключително трудно да поеме управлението самостоятелно. "
    Което е едно голямо НИЩО. :)

    Коментиран от #12

    19:12 06.09.2026

  • 4 Кина

    126 20 Отговор
    Мерц трябва да бъде разследван и съден за измама и пренасочване на германски пари към други измамници.

    Коментиран от #80

    19:12 06.09.2026

  • 5 Европеец

    101 38 Отговор
    Хайде скоро в бг територията и такъв резултат за Възраждане, че вече не се търпи....

    Коментиран от #25, #35, #37, #77

    19:12 06.09.2026

  • 6 БРАВОО

    107 15 Отговор
    РАДВАМ СЕ ,ТОВА Е ПЪРВАТА ПТИЧКА КОЯТО МОЖЕ ДА НАПРАВИ ХУБАВА ПРОЛЕТ В ЕС.

    19:13 06.09.2026

  • 7 Българин 🇧🇬

    78 13 Отговор
    Честито ! Властта на натото ( англосаксонци , евреи и турци ) върху ЕС си отива ! 👍

    19:13 06.09.2026

  • 8 Светна им на германците

    112 11 Отговор
    Най вече на източните. Мерц и малоумниците като него скапаха тази подредена държава.

    19:14 06.09.2026

  • 9 нннн

    87 12 Отговор
    Алтернатива за Германия е и алтернатива на патологичния в урсулски евроатлантизъм.

    19:16 06.09.2026

  • 10 Перо

    43 35 Отговор
    Ядисахте Пича, а той предвиди правилно. Дано се сбъдне и останалото, което предвиди за Урсулианците.

    Коментиран от #22

    19:16 06.09.2026

  • 11 безпартиен

    43 13 Отговор
    Истинската Германия и истинските германци свършиха на 9 май 1945! Сега там има повече джамии отколкото в Анадола!

    19:17 06.09.2026

  • 12 Моето мнение

    36 10 Отговор

    До коментар #3 от "Пламен":

    Което е едно голямо нещо! Дълбоката държава среща отпор!

    19:18 06.09.2026

  • 13 Незнайко

    15 84 Отговор
    Не знам, но защо ми се струва, че тази екстремистка и антиевропейска партия печели предимно привърженици в източните провинции на Германия - там, където системно и целенасочено умовете на хората дълго време са обработвани идеологически от комунистическия режим на ГДР от съветски тип?

    Коментиран от #32, #51, #81

    19:18 06.09.2026

  • 14 УУРСУЛПОДПАЛВАЧИТЕ В ЗАТВОРИТЕ ДО ЖИВОТ

    58 10 Отговор
    ОСЪЗНАВАНЕТО ЗАПОЧНА !! НАРОДА СЕ СЪБУДИ !! ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ДА ПОБЪРЗАТ И ТАЯ ММАФИОТСКА ККОРУМПИРАНА ВВОЙНОЛЮБИВА УУРСУЛВЪРХУШКА ДА БЪДЕ НАТИКАНА В ДОЖИВОТНИ ЗЗАТВОРИ !!

    19:19 06.09.2026

  • 15 Пламен

    11 68 Отговор
    Саксония (ГДР) е нещо като нашата Северозападнала.
    Едва ли някой се интересува от тая провинция.Популистите направиха пробив в най-бедната част на фолка.Плацдарм за Путя в Германия,безспорно.
    И беднотия-тоже.

    Коментиран от #28, #44

    19:20 06.09.2026

  • 16 Долу ЕС

    56 12 Отговор
    Алтернатива за България е нужна.

    19:20 06.09.2026

  • 17 Писна им

    29 5 Отговор
    От толееерррастия малко.

    19:21 06.09.2026

  • 18 точка

    51 4 Отговор
    Eто,затова бяха намерени онези дронове в Лайпциг!!!Сега Ще променят некои закони и ще видим нови ,,демократични ,,похвати за изтласкване на конкурента!!!Вече го отиграха в Унгария ,Чехия,Словакия ,Румъния!!!!!

    Коментиран от #56

    19:22 06.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 А защо водещият и забъркващият се в калч

    36 5 Отговор
    Светослав Иванов се опитва да твърди противното. Да не се получи същия вариант като след последните избори когато Радев спечели и при него гост беше един брадат измислен розавинков герой и директно заяви чепептб печелят изборите. След това се получи невероятно объркване и двамата дераси след този инцидент не се появяваха в продължение на седмици. . Хайде малко да слезем на земята

    Коментиран от #23

    19:23 06.09.2026

  • 21 Възможно ли е

    45 8 Отговор
    Алтернатива за Германия ще победи в цяла Германия!

    19:24 06.09.2026

  • 22 Пич, влюбен в жезъла на генерал

    34 16 Отговор

    До коментар #10 от "Перо":

    Моята алтернатива винаги ще си останат Рунди, Копринката и шефа Шишко!

    19:24 06.09.2026

  • 23 Сигурно е заради

    24 1 Отговор

    До коментар #20 от "А защо водещият и забъркващият се в калч":

    индо-пакситанското му ДНК.

    19:25 06.09.2026

  • 24 Частна република България

    43 11 Отговор
    Ме се тревожете. Ще отстранят грешките в последният момент. Ще направят разликата 5-6 процента. Така правят всички евроатлантически правителства. Или ще обявят изборите за невалидни. Или ще кажат ,че Путин е ходил и гласувал с хиляди бюлетини.

    19:26 06.09.2026

  • 25 Фройд

    6 10 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Ай недей, че Коцето е в парламента точно по същата причина , поради която мицкоски е на власт в северонезнамквоси.

    Мислете малко по далеч от края на обувката си.

    19:27 06.09.2026

  • 26 Ъъъ

    24 2 Отговор
    "Подобен резултат е исторически прецедент за Германия след Втората световна война, тъй като местният клон на АдГ е класифициран от службите за защита на конституцията като доказано дясноекстремистки."

    И сега тези, които гласуваха за АзГ ще бъдат ли обявени за "крайнодесни екстремисти"? След като гласуват за партия, която е обявена за дясноекстремистка, би трябвало гласувалите също да бъдат обявени за такива.....🤔

    Коментиран от #38

    19:27 06.09.2026

  • 27 Пламен

    9 27 Отговор
    АзГ спечели с анти-мюсулманските си лозунги, а нашите копейки плачат за Аятолаха..
    Има разлика , нали ?

    19:27 06.09.2026

  • 28 Резултата от изборите в западна Германия

    36 3 Отговор

    До коментар #15 от "Пламен":

    също ще те шокира!
    Единствения ви шанс е Урсула и Баро да приложат румънския вариант!
    Или като в Полша назначиха премиер от загубилите изборите(пудела си Туск)

    Георгеску

    19:29 06.09.2026

  • 29 Даа!

    29 2 Отговор
    И там ще прилагат изпитаната схема.Печели с огромна разлика,но е сам! Идеален вариант,за политическа криза,разбирай нашенската система: Или сглобка ,от довчерашни врагове,или наново.Дано германцитв се усетят ,през тези избори,че съпротивата ще бъде жестока- всички- против АзГ.Не успеят ли,с масово гласуване ,да им осигурят пълен превес в Парламента, втори шанс няма да има.Ще измислят всякакви гнусни техники,но няма да позволят АзГ да управлява.Няма да се учудя,ако под някакъв претекст е забранят,или поне не премахнат главата.Не физически, има цял набор от лостове.Ще напомня изборите при мамлигата,за президент.

    19:29 06.09.2026

  • 30 Очакваше се за цяла Германия

    24 4 Отговор
    Алтернатива за Германия ще победи в цяла Германия

    Коментиран от #34

    19:30 06.09.2026

  • 31 РЕАЛИСТ

    22 1 Отговор
    Милене, кой ви е преводача, бе. Как можеш да изпиеш Християн демократичния съюз ХДУ . CDU е и "U" е union, на български " съюз" Като си помисля, че някой с това си вади хляба. Тъкмо прочетох Тайната на тайните на Дан Браун и през цялото време се ядосвах на лошия превод. Видях, че и коректор е имало, ама и той е спал.

    19:31 06.09.2026

  • 32 Аз също

    24 3 Отговор

    До коментар #13 от "Незнайко":

    Мисля ,че твоя неолиберален мозък е много измит от евро атлантическата пропаганда

    19:31 06.09.2026

  • 33 точка

    23 6 Отговор
    Нямаше Никакво Обединяване на Германия!!!!Имаше Поглъщане,диво поглъщане на ГДР!!!!Приватизационната компания,,ТРОИХАНД,, има същата престъпна история както и Нашата!!!!Само че Руският модел остави Държава и тя намери сили да създаде АзГ!!!!!!Германия си е германия.Същото стана и в Унгария,Словакия,Чехия,Румъния и това бе голям проблем за урсузите.

    Коментиран от #46

    19:32 06.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Един друг

    4 27 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Заминавайте всички като теб в Русия, очакват ви. Остави ни нас да страдаме в ЕС, НАТО, Шенген, еврозоната....

    Коментиран от #82

    19:33 06.09.2026

  • 36 не може да бъде

    22 3 Отговор

    До коментар #1 от "Победата":

    Считам че такава победа не са очаквали даже в АфД -това не е победа всъщност това е разгром за ХДС и канцлера Мерца!?Според предварителните извадки ХДС не може да набере даже 18%!?Сега остава да видим -Мерц сега ли ще подаде оставка или след изборите в Мекленбург -Предна Померания на 20 септември!?....И за този погром Мерц има голяма вина!?..Ангеле Меркел преди около 15-16г г. -Фридрих ти не ставаш за канцлер!?

    Коментиран от #70

    19:33 06.09.2026

  • 37 ДЕРМАТОЛОГ ОТ РАЗЛОГ

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    ГАСТАРБАЙТЕР
    СРАМНИ БУБИ ЛИ ИМАТЕ
    ТА СЪРБИ ТА НЕ СЕ ТРАЕ

    19:34 06.09.2026

  • 38 Ми Нети

    5 17 Отговор

    До коментар #26 от "Ъъъ":

    Никой няма да се занимава с копейките от панелките на бившето ГДР.

    19:34 06.09.2026

  • 39 Народите в цяла Европа

    27 5 Отговор
    почват да се пробуждат и скоро продажните урсули унищожаващи Европа и спонсориращи фашисткият режим в Украйна ще бъдат наритани!

    Коментиран от #45

    19:35 06.09.2026

  • 40 Пламен

    3 20 Отговор
    Трябваше да ги забранят като партия ,,Яблоко", основана от генерал Лебед, който загина в хеликоптерна катастрофа.Можеха да ги разстрелят като Немцов или да ги унищожат като Навални.

    А може би целта е друга-нека германците да видят какво представляват копейки на власт. :)

    Коментиран от #60

    19:36 06.09.2026

  • 41 Наблюдател

    12 2 Отговор
    След толкова години стриктен по германски социализъм, братски дружби с африканските народи и съединяващи се пролетарии, първо се появиха изневиделица расисти, нападащи де що видят чернокожи, после и нацистки дружинки също, а пък Алтернатива за Германия традиционно е най-силна именно там, в източната част, не е от днес. Има ли учудени?

    Коментиран от #63

    19:36 06.09.2026

  • 42 На кого му пука

    5 16 Отговор
    Той и Коцето беше спечелил в едно бг село.
    Цяла Саксония е по-малка от Берлин.
    Пирова победа.

    19:36 06.09.2026

  • 43 тъжно юрогАйче

    8 2 Отговор
    Ей ся га са оплача на Калас!

    19:37 06.09.2026

  • 44 не може да бъде

    18 5 Отговор

    До коментар #15 от "Пламен":

    Това е много глупаво твърдение и показва неинформираност -Саксония .Анхалт е малка провинция -2,1 млн.жители и в сравнение със Северен Рейн -Вестфалия напр. -17,2 млн тя е малко значима като население и икономика -но тази провинция се превръща в политически барометър на Германия и затова сега тя е много важна!?

    Коментиран от #49, #87

    19:37 06.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Какъв руски модел, точко?

    6 16 Отговор

    До коментар #33 от "точка":

    ГДР беше окупирана от СССР, германците стискаха зъби и търпяха.

    19:38 06.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    ИСТИНАТА....Е..ФАКТ

    Коментиран от #57

    19:41 06.09.2026

  • 49 Това само копеец, излъган от нацистите

    5 13 Отговор

    До коментар #44 от "не може да бъде":

    на Коцето може да го каже.
    Не на Германия, а на страдащите по ШАЗИ и Хитлер.
    Ще им мине набързо, както тук ни мина от Болен Сидеров и Коцко.

    19:42 06.09.2026

  • 50 Пламен

    4 19 Отговор
    Не разбирам паническата радост на нашите копейки -това е все едно Копейкин да спечели изборите в Пазарджик. :)

    Коментиран от #85

    19:42 06.09.2026

  • 51 Българин

    4 8 Отговор

    До коментар #13 от "Незнайко":

    Що не питаш родителите си дали са си хвърлили червените книжки ,и колко са открали по време на соца

    Коментиран от #54

    19:42 06.09.2026

  • 52 ганев

    14 3 Отговор
    ДНЕС...УРСУЛЧЕТАТА....НАЙ ПОСЛЕ РАЗБРАХА...ИСТИНАТА...ХОРАТА НЕ ГИ ЩАТ

    19:44 06.09.2026

  • 53 Е сменявй де

    9 2 Отговор

    До коментар #45 от "Нерде Ямбол, нерде Стамбул":

    Що ми се жалваш. В живота всеки има избор дали да е глупака който обират продажните урсули или не! Въпрос на интелект!

    19:44 06.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Вече съобщиха

    7 5 Отговор
    че нямат абсолютно мнозинство, така че сформиране на правителство ще е трудно. Взимат много гласове, заради емигрантите. Бившето ГДР не е свикнало с гастарбайтери като западните провинции. Роптаят, защото много социални отиват за емигрантите.

    Коментиран от #59

    19:45 06.09.2026

  • 56 Още ли вярваш на Коцковите

    2 6 Отговор

    До коментар #18 от "точка":

    фейкове?
    По-добре вярвай в Бога. Имаш повече шансове да се измъкнеш.

    19:46 06.09.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Гюро Михайлов

    17 3 Отговор
    Евроцентаджии ,,вятърът на промяната"задуха в Германия,догодина във Франция ,така че учете руски.

    Коментиран от #62, #68

    19:47 06.09.2026

  • 59 Оти да се косят, като че им мине

    9 2 Отговор

    До коментар #55 от "Вече съобщиха":

    Нацистите нямат шанс в Европа повече. Този влак замина.
    Но ще се напъват де.

    19:47 06.09.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 УРСУЛА

    10 3 Отговор
    Трудно ще отмени и тези избори.

    Коментиран от #64

    19:48 06.09.2026

  • 62 Хихи!

    4 14 Отговор

    До коментар #58 от "Гюро Михайлов":

    Учили сме го през руското робство. Вече не е на мода.
    Ти учи китайски и украински.

    Коментиран от #65, #67

    19:48 06.09.2026

  • 63 ганев

    1 7 Отговор

    До коментар #41 от "Наблюдател":

    КЬОРЧОО

    Коментиран от #78

    19:50 06.09.2026

  • 64 Защо да ги отменя заради миниатюрната

    3 9 Отговор

    До коментар #61 от "УРСУЛА":

    Саксония? Нека нацитата от АзГ сами се убедят, че не стават.

    19:50 06.09.2026

  • 65 Хахахахаха

    11 2 Отговор

    До коментар #62 от "Хихи!":

    Еми то украински няма беее, не останаха хора да го говорят, те украинците говорят на руски хахахах

    19:51 06.09.2026

  • 66 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    4 4 Отговор

    До коментар #60 от "Хахахахаха":

    ЕЕЕ...ТИ ГО..РАЗБИ...И ДОВЪРШИ...НЕ МЪРДА ВЕЧЕ

    19:52 06.09.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Колкото победата на Коцето

    3 8 Отговор

    До коментар #36 от "не може да бъде":

    в едно село беше разгром за другите. 🥳🥳🥳

    19:54 06.09.2026

  • 71 ганев

    6 3 Отговор
    ЕЕЕ...ГОЛЯМ ДЕН Е...ДНЕС...СЕДЯ ..СИ..И СЕ НАСЛАЖДАВАМ..КАК ПУДЕЛЧЕТА ЦВЪРКАТ..ПЕЛТЕЧАТ..И СЕ..СОПОЛЯВАТ....АБЕ К Е Ф...

    Коментиран от #79

    19:55 06.09.2026

  • 72 Синя София

    5 6 Отговор
    Така започна и Хитлер,нацизма се завръща за радост на Путин

    19:56 06.09.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Знам го перфектно, за разлика от теб

    3 2 Отговор

    До коментар #67 от "Руски":

    Опознай врага, дет се вика.
    Не се бъркай при асовете с разваления си гастарбайтерски немски.
    Не завиждай, а се къпи.

    19:56 06.09.2026

  • 75 DW смърди

    5 3 Отговор
    "Следващите часове ще бъдат решаващи за преброяването на гласовете, включително на огромния брой бюлетини, изпратени по пощата"

    Много е възлова ситуацията с бюлетините "изпратени по пощата". Това може да се окаже последна преграда пред истинска победа.
    Всякакви изненади може да се получат, а едни 2-3% откраднати могат да са ключови, за да не стигнат до мнозинство...

    19:56 06.09.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Православен ходжа

    5 7 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Просовиденията на гладна кокошка! 😀 По-добре се замислете как със старите труженички да основете нов бардак, че на следващите парламентарни избори Възраждане ще прави компания на Атака.

    19:58 06.09.2026

  • 78 Наблюдател

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "ганев":

    Нищо не знаеш, нямаш аргументи.

    19:58 06.09.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Разследвай го и не ни занимавай

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Кина":

    Стига ни Боташ.

    20:01 06.09.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Друг

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "Един друг":

    Заминавай при смъркача и той се гласи за ЕС да плащаш повече на гашагитр !

    20:08 06.09.2026

  • 83 Патки или факти

    3 0 Отговор
    Какво цензурно съм казал, че 35 години след комунизма, некадърните и продажни управляващи продължават да се оправдават и обвиняват комунистите за всичките си "успехи"?

    20:10 06.09.2026

  • 84 Браво на АзГ!

    4 1 Отговор
    Палачинката се обръща! Краят на урсулите и фашисткия ес се вижда!

    20:12 06.09.2026

  • 85 Огнян

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "Пламен":

    Хи хи хи волoдiмiр
    пламенчооо ама ти нещо ич не съ радваш..........што тъй ???!

    Чакаме изборииите в киийюф ако не съ избият дотогава помежду си..........киийюфскътъ хунта де.......

    20:14 06.09.2026

  • 86 Това което

    3 1 Отговор
    Се очакваше се случи докато подпомагаха Украйна забравиха за народа си а сега реват някои пък пак намесват Русия и Путин пълни глупости на болни мозъци не може икономиката да се срива а ти да се правиш че не забелязваш

    20:14 06.09.2026

  • 87 Ъъъ

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "не може да бъде":

    И корпно показва неинформираност? Месеци наред, социологическите проупвания в Германия дават преднина на АзГ, които явно вие сте склонни да омаловажавате...Да, това е малка провинция, но самия факт, че именно АзГ е първа, е доста показателен...А вие се самозалъгвайте, че това е случайно.

    20:18 06.09.2026

  • 88 Дедо Z

    3 1 Отговор
    Ако Факти/deutsche welle, това не ли за вас новина номер 1?Още малко и нямаше да я споменете! Иначе сте много праведни! Какво ли очаквате от мижитурки като Мерчо-служи на интересите на американски компании, внук на фашаги! С неговите гьобелсови номера, руски дронове и т. Н. сам вдигна и избирателната активност и резултата на Алтернатива за Германия! Чакат го следващите шамар! После идва Льо Пен във Франция, а най-сетне ешафода!

    20:20 06.09.2026

  • 89 Истинско обещание 🇮🇷

    3 2 Отговор
    Браво,,ДАНО ЦЯЛА ЕВРОПА СЕ СЪБУДИ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ БОЛШЕВИШКИ ЕВРЕЙСКИ ЛЯВ МАРКСИСТКИ ТЕРОРИСТИЧЕН КОШМАР И ИЗРИНЕ СЪС ЗЕМЯТА ВСИЧКИ НЕ,ГРИ ОБРАТНО В АФРИКА БЕЗ ЕДНА ЧЕ,РНИЛКА ДА ОСТАВИ В ЕВРОПА И ВСИЧКИ АРАБИ ПАКИСТАНЦИ ИНДИЙЦИ ОБРАТНО В МРЪСНИТЕ ИМ ДУПКИ ОТ КЪДЕТО ИЗПЪЛЗЯХА ,,ЕВРОПА НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ А ЛЯВИТЕ ИЗ,РОДИ РАЗСТРЕЛ ЗА ТЯХ ,,,РАЗСТРЕЛ НАЙ ВЕЧЕ ЗА ТЕРОРИСТИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИФА

    20:20 06.09.2026

  • 90 Дада

    2 0 Отговор
    Сега Сите комунисти ще получат инфаркт 🤣🤣🤣😆 най вече комуниста мерц И онези терористи от антифа

    20:22 06.09.2026

  • 91 ГДР

    2 1 Отговор
    Идва ГДР отново. Почват да правят Трабант. Чакат руската окупационна армия.

    20:29 06.09.2026

  • 92 Х@тлер Юнге

    2 0 Отговор
    Идват на власт, за да спрат разрухата от Еуро Демократията. Са я втасахме.

    20:34 06.09.2026

  • 93 Загадката

    0 0 Отговор
    е решена. В израза "местният клон на АдГ" личи влиянието на руски информационен източник. "Альтернатива для Германии". А ние балъците се чудехме, защо "Факти" настоява на тази грешка. Същото навярно е и с ХДУ вместо ХДС (Християн-демократически съюз). Копи-пейс от Русия, а?

    20:34 06.09.2026

  • 94 Ако

    1 0 Отговор
    Хурсулите имаха притеснения кой ще брои бюлетинът, щяха са отменят изборите. Може би това ги устройва.

    20:43 06.09.2026

  • 95 Коцето да черпи!

    1 1 Отговор
    Най-после и той да вземе двуцифрена преднина на избори. Индиректно. Ма квот - такова. То по-близко да се отърка до победа няма как. И пак да гласува в парламента частните болници да ни крадат през лекарства. Че без подкрепата на Коцито за къде са?

    20:43 06.09.2026

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