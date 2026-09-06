"Алтернатива за Германия" със смазваща победа на вота в Саксония-Анхалт

Днес, 6 септември 2026 г., Германия стана свидетел на политическо сътресение, което може да промени изцяло бъдещето на федералната република. Провеждащите се избори за ландтаг (регионален парламент) в източната провинция Саксония-Анхалт приковаха вниманието на цяла Европа. Според последните проучвания на общественото мнение преди затварянето на секциите, крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) заема категорично първо място, изпреварвайки досега управляващия Християндемократически съюз (ХДУ).

Рекордна избирателна активност в Саксония-Анхалт

Изборният ден беше белязан от безпрецедентна мобилизация на гласоподавателите. Към 16:00 часа местно време избирателната активност достигна внушителните 65,3% – цифра, която надхвърли крайната активност от предходните избори през 2021 г. (60,3%). Тези данни бяха официално съобщени от регионалния пресцентър на обществената медия MDR. Масовото гласуване отразява огромното значение, което гражданите отдават на този вот.

АзГ срещу ХДУ: Политическото сътресение в Германия

Преди затварянето на избирателните секции в 18:00 часа местно време (19:00 часа българско време), социологическите агенции „Infratest dimap“ и „Forschungsgruppe Wahlen“ прогнозираха смазваща преднина за АзГ. Партията, водена в региона от 35-годишния Улрих Зигмунд, събираше подкрепа от над 41-42% в последните анкети. В същото време ХДУ на настоящия премиер на провинцията Свен Шулце остана далеч зад тях с едва 22-23%. За тези нагласи подробно информира Tagesschau.

Подобен резултат е исторически прецедент за Германия след Втората световна война, тъй като местният клон на АдГ е класифициран от службите за защита на конституцията като доказано дясноекстремистки.

Предизвикателства пред съставянето на правителство

Въпреки категоричната си победа, за АзГ ще бъде изключително трудно да поеме управлението самостоятелно. Лидерът Улрих Зигмунд вече обяви, че ще претендира за премиерския пост единствено при условие, че партията му получи абсолютно мнозинство в парламента. Тъй като всички останали политически сили – включително ХДУ, Социалдемократите (ГСДП) и Левицата – категорично изключват коалиция с АзГ, провинцията е изправена пред тежка политическа криза.

Следващите часове ще бъдат решаващи за преброяването на гласовете, включително на огромния брой бюлетини, изпратени по пощата, които ще оформят окончателния състав на новия ландтаг в Магдебург.