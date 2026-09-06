"Алтернатива за Германия" със смазваща победа на вота в Саксония-Анхалт

Днес, 6 септември 2026 г., Германия стана свидетел на политическо сътресение, което може да промени изцяло бъдещето на федералната република. Провеждащите се избори за ландтаг (регионален парламент) в източната провинция Саксония-Анхалт приковаха вниманието на цяла Европа. Според последните проучвания на общественото мнение преди затварянето на секциите, крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) заема категорично първо място, изпреварвайки досега управляващия Християндемократически съюз (ХДУ).
Рекордна избирателна активност в Саксония-Анхалт
Изборният ден беше белязан от безпрецедентна мобилизация на гласоподавателите. Към 16:00 часа местно време избирателната активност достигна внушителните 65,3% – цифра, която надхвърли крайната активност от предходните избори през 2021 г. (60,3%). Тези данни бяха официално съобщени от регионалния пресцентър на обществената медия MDR. Масовото гласуване отразява огромното значение, което гражданите отдават на този вот.
АзГ срещу ХДУ: Политическото сътресение в Германия
Преди затварянето на избирателните секции в 18:00 часа местно време (19:00 часа българско време), социологическите агенции „Infratest dimap“ и „Forschungsgruppe Wahlen“ прогнозираха смазваща преднина за АзГ. Партията, водена в региона от 35-годишния Улрих Зигмунд, събираше подкрепа от над 41-42% в последните анкети. В същото време ХДУ на настоящия премиер на провинцията Свен Шулце остана далеч зад тях с едва 22-23%. За тези нагласи подробно информира Tagesschau.
Подобен резултат е исторически прецедент за Германия след Втората световна война, тъй като местният клон на АдГ е класифициран от службите за защита на конституцията като доказано дясноекстремистки.
Предизвикателства пред съставянето на правителство
Въпреки категоричната си победа, за АзГ ще бъде изключително трудно да поеме управлението самостоятелно. Лидерът Улрих Зигмунд вече обяви, че ще претендира за премиерския пост единствено при условие, че партията му получи абсолютно мнозинство в парламента. Тъй като всички останали политически сили – включително ХДУ, Социалдемократите (ГСДП) и Левицата – категорично изключват коалиция с АзГ, провинцията е изправена пред тежка политическа криза.
Следващите часове ще бъдат решаващи за преброяването на гласовете, включително на огромния брой бюлетини, изпратени по пощата, които ще оформят окончателния състав на новия ландтаг в Магдебург.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Победата
Коментиран от #36
19:11 06.09.2026
2 Факти
Коментиран от #47, #48
19:12 06.09.2026
3 Пламен
Което е едно голямо НИЩО. :)
Коментиран от #12
19:12 06.09.2026
4 Кина
Коментиран от #80
19:12 06.09.2026
5 Европеец
Коментиран от #25, #35, #37, #77
19:12 06.09.2026
6 БРАВОО
19:13 06.09.2026
7 Българин 🇧🇬
19:13 06.09.2026
8 Светна им на германците
19:14 06.09.2026
9 нннн
19:16 06.09.2026
10 Перо
Коментиран от #22
19:16 06.09.2026
11 безпартиен
19:17 06.09.2026
12 Моето мнение
До коментар #3 от "Пламен":Което е едно голямо нещо! Дълбоката държава среща отпор!
19:18 06.09.2026
13 Незнайко
Коментиран от #32, #51, #81
19:18 06.09.2026
14 УУРСУЛПОДПАЛВАЧИТЕ В ЗАТВОРИТЕ ДО ЖИВОТ
19:19 06.09.2026
15 Пламен
Едва ли някой се интересува от тая провинция.Популистите направиха пробив в най-бедната част на фолка.Плацдарм за Путя в Германия,безспорно.
И беднотия-тоже.
Коментиран от #28, #44
19:20 06.09.2026
16 Долу ЕС
19:20 06.09.2026
17 Писна им
19:21 06.09.2026
18 точка
Коментиран от #56
19:22 06.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 А защо водещият и забъркващият се в калч
Коментиран от #23
19:23 06.09.2026
21 Възможно ли е
19:24 06.09.2026
22 Пич, влюбен в жезъла на генерал
До коментар #10 от "Перо":Моята алтернатива винаги ще си останат Рунди, Копринката и шефа Шишко!
19:24 06.09.2026
23 Сигурно е заради
До коментар #20 от "А защо водещият и забъркващият се в калч":индо-пакситанското му ДНК.
19:25 06.09.2026
24 Частна република България
19:26 06.09.2026
25 Фройд
До коментар #5 от "Европеец":Ай недей, че Коцето е в парламента точно по същата причина , поради която мицкоски е на власт в северонезнамквоси.
Мислете малко по далеч от края на обувката си.
19:27 06.09.2026
26 Ъъъ
И сега тези, които гласуваха за АзГ ще бъдат ли обявени за "крайнодесни екстремисти"? След като гласуват за партия, която е обявена за дясноекстремистка, би трябвало гласувалите също да бъдат обявени за такива.....🤔
Коментиран от #38
19:27 06.09.2026
27 Пламен
Има разлика , нали ?
19:27 06.09.2026
28 Резултата от изборите в западна Германия
До коментар #15 от "Пламен":също ще те шокира!
Единствения ви шанс е Урсула и Баро да приложат румънския вариант!
Или като в Полша назначиха премиер от загубилите изборите(пудела си Туск)
Георгеску
19:29 06.09.2026
29 Даа!
19:29 06.09.2026
30 Очакваше се за цяла Германия
Коментиран от #34
19:30 06.09.2026
31 РЕАЛИСТ
19:31 06.09.2026
32 Аз също
До коментар #13 от "Незнайко":Мисля ,че твоя неолиберален мозък е много измит от евро атлантическата пропаганда
19:31 06.09.2026
33 точка
Коментиран от #46
19:32 06.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Един друг
До коментар #5 от "Европеец":Заминавайте всички като теб в Русия, очакват ви. Остави ни нас да страдаме в ЕС, НАТО, Шенген, еврозоната....
Коментиран от #82
19:33 06.09.2026
36 не може да бъде
До коментар #1 от "Победата":Считам че такава победа не са очаквали даже в АфД -това не е победа всъщност това е разгром за ХДС и канцлера Мерца!?Според предварителните извадки ХДС не може да набере даже 18%!?Сега остава да видим -Мерц сега ли ще подаде оставка или след изборите в Мекленбург -Предна Померания на 20 септември!?....И за този погром Мерц има голяма вина!?..Ангеле Меркел преди около 15-16г г. -Фридрих ти не ставаш за канцлер!?
Коментиран от #70
19:33 06.09.2026
37 ДЕРМАТОЛОГ ОТ РАЗЛОГ
До коментар #5 от "Европеец":ГАСТАРБАЙТЕР
СРАМНИ БУБИ ЛИ ИМАТЕ
ТА СЪРБИ ТА НЕ СЕ ТРАЕ
19:34 06.09.2026
38 Ми Нети
До коментар #26 от "Ъъъ":Никой няма да се занимава с копейките от панелките на бившето ГДР.
19:34 06.09.2026
39 Народите в цяла Европа
Коментиран от #45
19:35 06.09.2026
40 Пламен
А може би целта е друга-нека германците да видят какво представляват копейки на власт. :)
Коментиран от #60
19:36 06.09.2026
41 Наблюдател
Коментиран от #63
19:36 06.09.2026
42 На кого му пука
Цяла Саксония е по-малка от Берлин.
Пирова победа.
19:36 06.09.2026
43 тъжно юрогАйче
19:37 06.09.2026
44 не може да бъде
До коментар #15 от "Пламен":Това е много глупаво твърдение и показва неинформираност -Саксония .Анхалт е малка провинция -2,1 млн.жители и в сравнение със Северен Рейн -Вестфалия напр. -17,2 млн тя е малко значима като население и икономика -но тази провинция се превръща в политически барометър на Германия и затова сега тя е много важна!?
Коментиран от #49, #87
19:37 06.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Какъв руски модел, точко?
До коментар #33 от "точка":ГДР беше окупирана от СССР, германците стискаха зъби и търпяха.
19:38 06.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
До коментар #2 от "Факти":ИСТИНАТА....Е..ФАКТ
Коментиран от #57
19:41 06.09.2026
49 Това само копеец, излъган от нацистите
До коментар #44 от "не може да бъде":на Коцето може да го каже.
Не на Германия, а на страдащите по ШАЗИ и Хитлер.
Ще им мине набързо, както тук ни мина от Болен Сидеров и Коцко.
19:42 06.09.2026
50 Пламен
Коментиран от #85
19:42 06.09.2026
51 Българин
До коментар #13 от "Незнайко":Що не питаш родителите си дали са си хвърлили червените книжки ,и колко са открали по време на соца
Коментиран от #54
19:42 06.09.2026
52 ганев
19:44 06.09.2026
53 Е сменявй де
До коментар #45 от "Нерде Ямбол, нерде Стамбул":Що ми се жалваш. В живота всеки има избор дали да е глупака който обират продажните урсули или не! Въпрос на интелект!
19:44 06.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Вече съобщиха
Коментиран от #59
19:45 06.09.2026
56 Още ли вярваш на Коцковите
До коментар #18 от "точка":фейкове?
По-добре вярвай в Бога. Имаш повече шансове да се измъкнеш.
19:46 06.09.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Гюро Михайлов
Коментиран от #62, #68
19:47 06.09.2026
59 Оти да се косят, като че им мине
До коментар #55 от "Вече съобщиха":Нацистите нямат шанс в Европа повече. Този влак замина.
Но ще се напъват де.
19:47 06.09.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 УРСУЛА
Коментиран от #64
19:48 06.09.2026
62 Хихи!
До коментар #58 от "Гюро Михайлов":Учили сме го през руското робство. Вече не е на мода.
Ти учи китайски и украински.
Коментиран от #65, #67
19:48 06.09.2026
63 ганев
До коментар #41 от "Наблюдател":КЬОРЧОО
Коментиран от #78
19:50 06.09.2026
64 Защо да ги отменя заради миниатюрната
До коментар #61 от "УРСУЛА":Саксония? Нека нацитата от АзГ сами се убедят, че не стават.
19:50 06.09.2026
65 Хахахахаха
До коментар #62 от "Хихи!":Еми то украински няма беее, не останаха хора да го говорят, те украинците говорят на руски хахахах
19:51 06.09.2026
66 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
До коментар #60 от "Хахахахаха":ЕЕЕ...ТИ ГО..РАЗБИ...И ДОВЪРШИ...НЕ МЪРДА ВЕЧЕ
19:52 06.09.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Колкото победата на Коцето
До коментар #36 от "не може да бъде":в едно село беше разгром за другите. 🥳🥳🥳
19:54 06.09.2026
71 ганев
Коментиран от #79
19:55 06.09.2026
72 Синя София
19:56 06.09.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Знам го перфектно, за разлика от теб
До коментар #67 от "Руски":Опознай врага, дет се вика.
Не се бъркай при асовете с разваления си гастарбайтерски немски.
Не завиждай, а се къпи.
19:56 06.09.2026
75 DW смърди
Много е възлова ситуацията с бюлетините "изпратени по пощата". Това може да се окаже последна преграда пред истинска победа.
Всякакви изненади може да се получат, а едни 2-3% откраднати могат да са ключови, за да не стигнат до мнозинство...
19:56 06.09.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Православен ходжа
До коментар #5 от "Европеец":Просовиденията на гладна кокошка! 😀 По-добре се замислете как със старите труженички да основете нов бардак, че на следващите парламентарни избори Възраждане ще прави компания на Атака.
19:58 06.09.2026
78 Наблюдател
До коментар #63 от "ганев":Нищо не знаеш, нямаш аргументи.
19:58 06.09.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Разследвай го и не ни занимавай
До коментар #4 от "Кина":Стига ни Боташ.
20:01 06.09.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Друг
До коментар #35 от "Един друг":Заминавай при смъркача и той се гласи за ЕС да плащаш повече на гашагитр !
20:08 06.09.2026
83 Патки или факти
20:10 06.09.2026
84 Браво на АзГ!
20:12 06.09.2026
85 Огнян
До коментар #50 от "Пламен":Хи хи хи волoдiмiр
пламенчооо ама ти нещо ич не съ радваш..........што тъй ???!
Чакаме изборииите в киийюф ако не съ избият дотогава помежду си..........киийюфскътъ хунта де.......
20:14 06.09.2026
86 Това което
20:14 06.09.2026
87 Ъъъ
До коментар #44 от "не може да бъде":И корпно показва неинформираност? Месеци наред, социологическите проупвания в Германия дават преднина на АзГ, които явно вие сте склонни да омаловажавате...Да, това е малка провинция, но самия факт, че именно АзГ е първа, е доста показателен...А вие се самозалъгвайте, че това е случайно.
20:18 06.09.2026
88 Дедо Z
20:20 06.09.2026
89 Истинско обещание 🇮🇷
20:20 06.09.2026
90 Дада
20:22 06.09.2026
91 ГДР
20:29 06.09.2026
92 Х@тлер Юнге
20:34 06.09.2026
93 Загадката
20:34 06.09.2026
94 Ако
20:43 06.09.2026
95 Коцето да черпи!
20:43 06.09.2026