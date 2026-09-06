Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Критична ситуация в Запорожката АЕЦ, удари в Суми и Черно море
  Тема: Украйна

Критична ситуация в Запорожката АЕЦ, удари в Суми и Черно море

6 Септември, 2026 18:11, обновена 6 Септември, 2026 18:21 691 10

  • украйна-
  • русия-
  • удари-
  • аец-
  • запорожие-
  • енергодар-
  • енергоатом-
  • суми

Нова вълна от напрежение беляза конфликта в Украйна с тежки инциденти в ключови региони и критични предупреждения за ядрената сигурност

Критична ситуация в Запорожката АЕЦ, удари в Суми и Черно море - 1
Снимка: epravda.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията около Запорожката АЕЦ (ЗАЭС) рязко се влоши, след като от "Енергоатом" официално предупредиха за критично състояние на сигурността. Поради пълната загуба на външно захранване от 20 август насам, окупираната централа разчита единствено на аварийни дизелови генератори. Според доклади, публикувани в икономическата медия Экономическая правда, продължителната работа на съоръженията в непроектни режими крие огромен риск от отказ на автоматиката и загуба на контрол над охлаждането на реакторите. Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) вече договори локално прекращение на огня за спешни ремонтни дейности.

Междувременно в град Суми избухнаха мощни експлозии в резултат на руски въздушни атаки. ВВС на Украйна и местните администрации потвърдиха за масиран обстрел с управляеми авиобомби (КАБ) и реактивни безпилотни апарати "Шахед", насочени към града, за което информира украинското издание НВ (nv.ua).

На руска територия, в Курска област, атака с украински дрон рани 70-годишен цивилен мъж в пограничното селище Колячек. Губернаторът на региона Александър Хинштейн съобщи, че пострадалият е с травми на главата и осколочни рани, като е транспортиран за лечение в Курск, предава регионалната медия Курская правда.

В същото време руският Следствен комитет (СК РФ) образува наказателно дело за терористичен акт (чл. 205 от НК на РФ) след нападение с дрон срещу градския пазар в Енергодар, при което бяха ранени шестима души. Официалният представител на ведомството Светлана Петренко потвърди действията на следователите, цитирана от информационната агенция Интерфакс.

Напрежението ескалира и в акваторията на Черно море. Руското Министерство на отбраната съобщи, че негови ударни дронове успешно са поразили украински товарен кораб, превозващ военно-техническо имущество и боеприпаси, доставени от западни държави за нуждите на ВСУ, потвърждава сводката на Интерфакс.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Старият фейк за АЕЦа отпреди седмица

    7 2 Отговор
    Това за Суми е нов фейк.

    18:24 06.09.2026

  • 2 Паниката във факти

    7 1 Отговор
    почва да се изявява във фалцетен вой,дерзайте другари,скоро ще сте при блиц

    18:24 06.09.2026

  • 3 Абе

    3 1 Отговор
    Оправяйте се!
    Аз си имам кръчми и барове за посещения, и веселби за веселие!

    18:25 06.09.2026

  • 4 Овчар

    7 4 Отговор
    Филма е към своя край..! Предстои източването на природните ресурси на Украйна от нейните съюзници..! Сега разбирате ли защо Радко Младич е герой..! Направете справка колко западни компании източват ресурсите на Босна и Херцеговина..! В Сърбия няма нито един вампир..

    Коментиран от #6

    18:28 06.09.2026

  • 5 Това

    4 1 Отговор
    не е централа,а руска военна база!

    18:29 06.09.2026

  • 6 Е .Б..Ъ

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    Овчари!

    18:30 06.09.2026

  • 7 Руски отговор

    0 1 Отговор
    на германските обвинения !

    18:30 06.09.2026

  • 8 Фашисткият режим в Украйна

    1 2 Отговор
    ще взриви и централата и ще облъчи за благодарност фашистка Европа, която го спонсорира!

    Коментиран от #9

    18:31 06.09.2026

  • 9 Като тролиш

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Фашисткият режим в Украйна":

    Изглеждаш глупаво.Отпадък.

    18:33 06.09.2026

  • 10 прекращение на огня

    1 0 Отговор
    прекращение на огня

    :)))

    18:38 06.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания