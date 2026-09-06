Критична ситуация в Запорожката АЕЦ, удари в Суми и Черно море

Ситуацията около Запорожката АЕЦ (ЗАЭС) рязко се влоши, след като от "Енергоатом" официално предупредиха за критично състояние на сигурността. Поради пълната загуба на външно захранване от 20 август насам, окупираната централа разчита единствено на аварийни дизелови генератори. Според доклади, публикувани в икономическата медия Экономическая правда, продължителната работа на съоръженията в непроектни режими крие огромен риск от отказ на автоматиката и загуба на контрол над охлаждането на реакторите. Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) вече договори локално прекращение на огня за спешни ремонтни дейности.

Междувременно в град Суми избухнаха мощни експлозии в резултат на руски въздушни атаки. ВВС на Украйна и местните администрации потвърдиха за масиран обстрел с управляеми авиобомби (КАБ) и реактивни безпилотни апарати "Шахед", насочени към града, за което информира украинското издание НВ (nv.ua).

На руска територия, в Курска област, атака с украински дрон рани 70-годишен цивилен мъж в пограничното селище Колячек. Губернаторът на региона Александър Хинштейн съобщи, че пострадалият е с травми на главата и осколочни рани, като е транспортиран за лечение в Курск, предава регионалната медия Курская правда.

В същото време руският Следствен комитет (СК РФ) образува наказателно дело за терористичен акт (чл. 205 от НК на РФ) след нападение с дрон срещу градския пазар в Енергодар, при което бяха ранени шестима души. Официалният представител на ведомството Светлана Петренко потвърди действията на следователите, цитирана от информационната агенция Интерфакс.

Напрежението ескалира и в акваторията на Черно море. Руското Министерство на отбраната съобщи, че негови ударни дронове успешно са поразили украински товарен кораб, превозващ военно-техническо имущество и боеприпаси, доставени от западни държави за нуждите на ВСУ, потвърждава сводката на Интерфакс.