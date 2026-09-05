Еврокомисарят по отбраната: Руснаците да чакат украински дрон в централата на КГБ

Остро изявление направи днес новоизбраният еврокомисар по въпросите на отбраната и космоса Андрюс Кубилюс. В своята реакция след неотдавнашния руски удар срещу централната сграда на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) в Киев, Кубилюс подчерта, че "руският диктатор Владимир Путин сам е пренесъл войната на територията на Руската федерация".
Според публикация на еврокомисаря в социалната мрежа X, постоянната ескалация от страна на Кремъл неизбежно води до огледални мерки от страна на Киев.
„Именно така Путин постигна това, че по-голямата част от петролните рафинерии в Русия са разрушени, международните полети спряха, а сега КГБ и ГРУ ще чакат кога украински дрон ще влети в техните офиси“, категоричен бе Кубилюс, използвайки историческите абревиатури като събирателно понятие за съвременните руски разузнавателни централи (ФСБ и ГРУ).
Политическите анализатори от РБК-Украйна отбелязват, че думите на еврокомисаря отразяват нарастващата готовност на международната общност да признае правото на Украйна за легитимен и пропорционален отговор дълбоко в тила на агресора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 долу ЕС
Коментиран от #12, #13, #58
21:54 05.09.2026
2 Евгени от Алфапласт
21:55 05.09.2026
3 Верно ли
Коментиран от #28
21:55 05.09.2026
4 Кубилата
Коментиран от #20
21:55 05.09.2026
5 Тоя правилно
21:55 05.09.2026
6 Гост
21:56 05.09.2026
7 Да бе
21:56 05.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Иван
21:59 05.09.2026
10 Хм...
Странна логика...
А по принцип, евроатлантическите розАви понита изобщо и кубилюс в частност е хубаво да почнат да си опичат акъла.
Коментиран от #18
21:59 05.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Стара чанта
До коментар #1 от "долу ЕС":А при теб - ОТЗАД !
21:59 05.09.2026
13 Абе вЕрно
До коментар #1 от "долу ЕС":България се обезлюди. Младите , способните можещите избягаха в......Русия.
Коментиран от #65
22:00 05.09.2026
14 А50
22:00 05.09.2026
15 Ами
Коментиран от #61
22:00 05.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Жожи
22:01 05.09.2026
18 хихи
До коментар #10 от "Хм...":а руските розови понита са в окопите на фронта 😅😅😅
22:01 05.09.2026
19 Еврокомисарят по отбраната
22:01 05.09.2026
20 Кандидат депутат
До коментар #4 от "Кубилата":Урсула ще е космонавтката която ще лети с дрона
22:02 05.09.2026
21 Макробиолог
22:03 05.09.2026
22 име
22:03 05.09.2026
23 Невероятно ей...
Коментиран от #48, #55
22:04 05.09.2026
24 НАЛИ НЕ ВОЮВАТЕ С РУСИЯ , ЩО ВИ ЗАСЕГНА
НАЛИ НЕ ВБОЮВАТЕ С РУСИЯ , ВАС КАКВО ВИ ЗАСГНА УДАРА НА РУСИЯ ПО УКРИТЕ?
ММММММА МРЪСНА ФФАШИЗОИДНА , ЩЕ СИ ГО НАМЕРИТЕ!
22:04 05.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 1234
22:07 05.09.2026
27 Някой
22:07 05.09.2026
28 Ако някой
До коментар #3 от "Верно ли":преди 4 години ти беше казал, че след 4 години дронове ще взривяват рафинерии, че капакът на петролния варел в Москва ще изхвърчи високо право нагоре, че всички най-големи складове в РФ ще горят като вулкани и ще правят цялото небе черно, че ще взривяват противовъвздушна охрана С300 и С400, че ще взривяват скъпи руски самолети по летищата, щеше ли да повярваш или щеше да кажеш "Верно ли?"
Коментиран от #38
22:07 05.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Как да коментираш
Нова порода украински четириноги!
22:09 05.09.2026
31 Я изчезни бре нещастник смотан
22:09 05.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ес не разбира,
22:10 05.09.2026
34 Мангалоpеца
22:11 05.09.2026
35 Не знам дали
Коментиран от #41
22:11 05.09.2026
36 Петрич
22:11 05.09.2026
37 НЕучуден
22:13 05.09.2026
38 Ами
До коментар #28 от "Ако някой":То бандерите ако знаеха къде ще идат границите от Минските споразумения и натото ще свърши ракетите дали щяха да дразнят мечката:)))Щото сега искат преговори по сегашните граници на фронта,за да спасят 15 процента от Донбас:)),иначе рафинерии Русия ще поправи ,ама бандерите ще връщат още от подарените им руски земи:))
22:13 05.09.2026
39 ?????
Прибалтът се е взел много насериозно.
Да чете историята.
Когато трябва "съюзниците" ще ви забравят щото вие сте си разходен материал за тях.
22:13 05.09.2026
40 Запада загина мож би почти сигурно скоро
22:13 05.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Потресаващи глупости
22:14 05.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 МхТоМхТо
22:15 05.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Сесесере2
Коментиран от #73
22:17 05.09.2026
47 Много омраза и цинизъм
И това били еврокомисари които управляват европа! ГНУСЕН ЗАПАРТЪК!!
22:17 05.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Абе
22:18 05.09.2026
50 Милен
22:19 05.09.2026
51 Брей
22:19 05.09.2026
52 Трол
22:20 05.09.2026
53 На кутю
22:21 05.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 То за тва му се плащат и
До коментар #23 от "Невероятно ей...":284 500 евро годишно и 12 800 евро представителни на това атлантическо нищожество... да се цепи мощно ...
Коментиран от #60
22:21 05.09.2026
56 Едно млад момче българче
22:22 05.09.2026
57 Тоя пуяк смотан
Коментиран от #74
22:22 05.09.2026
58 Европеец
До коментар #1 от "долу ЕС":Абе май си прав.... Ако така продължават нещата от ид....иотите комисари на европейската комисия... Какъв парадокс думата комисар е оприличавам с комисарите в Съветския съюз след октомврийската революция.... Тоя латвийски индивид го коментирах преди две-три статия и казах да си гледа космоса, без да заплашва и да не си мисли че е защитен в Брюксел ... Мало....умника е на 72 лазарника, нормален човек би се радвал на внуците и си гледал старините, А тоя тръгва да заплашва Русия и кгб..... Вербалната ескалация от страна на кликата на урсулата, постановките под чужд флаг много ми приличат за времето когато Хитлер взема властта,, А какво се случи след това всички знаем.... Но както и да е, да видим двамата емисари на Дончо какво са хортували с Владимир Путин, ма кар и да четем между редовете малко вероятно да узнаем истината....
22:23 05.09.2026
59 путя затри раша
🔸️Удвои границата си с НАТО.
🔸️Загуби влияние в Сирия, Венецуела, Армения, Молдова, Азербайджан, Казахстан...
🔸️Превърна Русия в суровинен придатък на Китай.
🔸️Създаде най-силната и най-боеспособна армия в Европа - украинската!
🔸️Извърши най-тъпата грешка в историята на военното дело - превърна слабия си съсед, в смъртоносна заплаха, която ще го погуби.
2022 г. украинската армия представляваше едва 200 000 зле въоръжени военни.
●Путин вярваше, че ще ги смачка за един уикенд.
Четири години и половина кървава война. Пълен провал за кремълския диктатор.
● С глупавите си ядрени блъфове Путин пречупи у тях страха им от ядрено оръжие. Те просто претръпнаха и престанаха да се страхуват.
🔸️Краят на Путин е близо! Не вярвате? Скоро ще го видите с очите си и ще се наложи да повярвате! Империята на злото ще се разпадне, а най-страшното е, че в съседство има над 1 000 000, перфектно обучени и супер модерно въоръжени до зъби украинци, които помнят всяко убито от окупаторите дете, всяка изнасилена жена, всеки убит старец!...
И колкото да не ви се вярва, те ще дойдат! Ще дойдат, не за територии! Ще дойдат за... отмъщение! И тогава, просто няма да има кой да ги спре, защото Путин сам създаде най-смъртоносната армия в Европа, която се научи да побеждава руснаците! Искаше да "обезопаси" границите си, а създаде страшен и свиреп съсед, готов безмилостно да убива и да отмъщава! Искаше да унищожи и претопи Украйна, а унищожи и погуби Рус
Коментиран от #63, #68
22:24 05.09.2026
60 Мангалоpеца
До коментар #55 от "То за тва му се плащат и":Тоя е балтийска хамсия ,нищо атлантическо нема у него ,скоро тези кучешки приюти Литва Латвия и Естония ще последват Атлантида
22:24 05.09.2026
61 така си е
До коментар #15 от "Ами":За да си член на ЕК да си идиот е минималното изискване! :-) Още трябва да си русофоб, да имаш наследствена нацистка жилка и да ис верен на фюрера на 4-тия райх! За изказванията не ти се държи сметка, само да са в "правилната насока"! :-)
22:24 05.09.2026
62 путя затри раша
"Гений" на стратегията
❗️Разходите за войната против Украйна вече са 50% от бюджета на РФ.
●Рафинериите горят.
●Складовете горят.
●Малкият и среден бизнес колабира.
●Всички сектори, които не са свързани с ВПК са губещи.
●Бензин няма.
●Земедилието е пред фалит.
●Бизнеса изнася капиталите си.
●Хората теглят спестяванията си.
●Банковата криза и хиперинфлацията чукат на вратата.
●По-свестните напускат страната....
🔸️Ако войната продължи - военно поражение или икономически колапс и разпад на федерацията.
🔸️Ако войната спре - социална и политическа криза с размерите на тази от началото на 90-те години на миналия век.
Това е!
Коментиран от #64, #66
22:24 05.09.2026
63 Джадая Степан
До коментар #59 от "путя затри раша":Браво ,ей ти пет рубли !
22:25 05.09.2026
64 Джадая Степан
До коментар #62 от "путя затри раша":Браво , ей ти един глинен петел кукуригащ за сувенир
22:25 05.09.2026
65 Много смешно
До коментар #13 от "Абе вЕрно":Русия не приема лесно емигранти и разни навлеци!Имат си достатъчно миялни машини!
22:26 05.09.2026
66 Точен сте
До коментар #62 от "путя затри раша":Какво спечели русийката когато нападна Украйна преди 5 години?
1- во - Бяха убити и осакатени над 2 млн.нещастни руснаци ( а човешкия живот е най ценен)
2-ро - разшири до границата си НАТО с 1300 км. ( Швеция и Финландия от 200 години неутрални след агресията подадоха за членство). Русия ги заплаши " с необратими последици " но те й показаха среден пръст и влязоха в алианса.
3- то - стандарта на обикновените руснаци падна 4 пъти ,няма бензин ,купони за храна. В Крим изобщо липсват и населението бяга. Окупираната част от Донбас ежедневно е обстрелвана от ВСУ. И както каза главният пропагандист на Кремъл по ОРТ Маргарита Симонян - "За какво са ни тези територии като могат да ни убият всеки момент"
ЕТО ТОВА СПЕЧЕЛИ РАЗГРОМЕНА РАША💯
А на запад всичко е спокойно - няма бомби, няма убивани граждани на Европейските страни ,по почивки ,спокойни животи.
Коментиран от #71, #75
22:26 05.09.2026
67 Ммммм
22:26 05.09.2026
68 хайде
До коментар #59 от "путя затри раша":на 4-ти километър! :-) Имаш за какво - трябва да си оправиш мозъка!
22:26 05.09.2026
69 Сталин
22:27 05.09.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Джадая Степан
До коментар #66 от "Точен сте":Браво ,получаваш патмак сланина и пликче червен пипер
22:28 05.09.2026
72 маке
22:29 05.09.2026
73 Джадая Степан
До коментар #46 от "Сесесере2":Бъди сигурен ,че Райхът няма да се върне ,Русия няма да допусне
22:30 05.09.2026
74 Да бе
До коментар #57 от "Тоя пуяк смотан":Според тролеите като теб лично Радев го е одобрил, защо пък да не го е предложил? Лелей...
22:30 05.09.2026
75 Ами
До коментар #66 от "Точен сте":Приемаме, че това което сте написали е вярно, въпреки че е абсолютна глупост.
Бихте ли ни обяснили тогава, защо САЩ пращат хора в Москва?
Не е ли логично този който губи да праща хора и да търси примирие.
22:32 05.09.2026