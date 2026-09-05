Остро изявление направи днес новоизбраният еврокомисар по въпросите на отбраната и космоса Андрюс Кубилюс. В своята реакция след неотдавнашния руски удар срещу централната сграда на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) в Киев, Кубилюс подчерта, че "руският диктатор Владимир Путин сам е пренесъл войната на територията на Руската федерация".

Според публикация на еврокомисаря в социалната мрежа X, постоянната ескалация от страна на Кремъл неизбежно води до огледални мерки от страна на Киев.

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„Именно така Путин постигна това, че по-голямата част от петролните рафинерии в Русия са разрушени, международните полети спряха, а сега КГБ и ГРУ ще чакат кога украински дрон ще влети в техните офиси“, категоричен бе Кубилюс, използвайки историческите абревиатури като събирателно понятие за съвременните руски разузнавателни централи (ФСБ и ГРУ).

Политическите анализатори от РБК-Украйна отбелязват, че думите на еврокомисаря отразяват нарастващата готовност на международната общност да признае правото на Украйна за легитимен и пропорционален отговор дълбоко в тила на агресора.