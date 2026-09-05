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Еврокомисарят по отбраната: Руснаците да чакат украински дрон в централата на КГБ
  Тема: Украйна

Еврокомисарят по отбраната: Руснаците да чакат украински дрон в централата на КГБ

5 Септември, 2026 21:47, обновена 5 Септември, 2026 21:52 1 445 75

  • андрюс кубилюс-
  • русия-
  • кгб-
  • путин-
  • дронову-
  • ек

Руският диктатор сам пренесе войната на територията на страната си, заяви Андрюс Кубилюс

Еврокомисарят по отбраната: Руснаците да чакат украински дрон в централата на КГБ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Остро изявление направи днес новоизбраният еврокомисар по въпросите на отбраната и космоса Андрюс Кубилюс. В своята реакция след неотдавнашния руски удар срещу централната сграда на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) в Киев, Кубилюс подчерта, че "руският диктатор Владимир Путин сам е пренесъл войната на територията на Руската федерация".

Според публикация на еврокомисаря в социалната мрежа X, постоянната ескалация от страна на Кремъл неизбежно води до огледални мерки от страна на Киев.

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„Именно така Путин постигна това, че по-голямата част от петролните рафинерии в Русия са разрушени, международните полети спряха, а сега КГБ и ГРУ ще чакат кога украински дрон ще влети в техните офиси“, категоричен бе Кубилюс, използвайки историческите абревиатури като събирателно понятие за съвременните руски разузнавателни централи (ФСБ и ГРУ).

Политическите анализатори от РБК-Украйна отбелязват, че думите на еврокомисаря отразяват нарастващата готовност на международната общност да признае правото на Украйна за легитимен и пропорционален отговор дълбоко в тила на агресора.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 долу ЕС

    54 14 Отговор
    кинжал по ЕК?

    Коментиран от #12, #13, #58

    21:54 05.09.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    26 4 Отговор
    🤣😂🤣😂🤣

    21:55 05.09.2026

  • 3 Верно ли

    26 5 Отговор
    Чакат, чакат, не бери грижа!

    Коментиран от #28

    21:55 05.09.2026

  • 4 Кубилата

    41 5 Отговор
    била комисар по космоса😂🤣😂🤣😂

    Коментиран от #20

    21:55 05.09.2026

  • 5 Тоя правилно

    49 9 Отговор
    са го назначили да отговаря за космоса! Акъла му явно витае в него 🤣

    21:55 05.09.2026

  • 6 Гост

    45 11 Отговор
    Клоун!!!

    21:56 05.09.2026

  • 7 Да бе

    40 9 Отговор
    Тоест британски дрон? Лелей, докъде я докараха тези от ес...

    21:56 05.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Иван

    21 3 Отговор
    Руснаците да очакват еврокомисарски дрон.

    21:59 05.09.2026

  • 10 Хм...

    33 8 Отговор
    По резиденцията на президента може, ама след това по офиса на разузнаването не може?!?
    Странна логика...

    А по принцип, евроатлантическите розАви понита изобщо и кубилюс в частност е хубаво да почнат да си опичат акъла.

    Коментиран от #18

    21:59 05.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Стара чанта

    7 12 Отговор

    До коментар #1 от "долу ЕС":

    А при теб - ОТЗАД !

    21:59 05.09.2026

  • 13 Абе вЕрно

    10 15 Отговор

    До коментар #1 от "долу ЕС":

    България се обезлюди. Младите , способните можещите избягаха в......Русия.

    Коментиран от #65

    22:00 05.09.2026

  • 14 А50

    35 6 Отговор
    Украйнските СБУ и ГРУ се избиват, руснаците им виновни

    22:00 05.09.2026

  • 15 Ами

    41 7 Отговор
    В тая европейска комисия, само идиоти ли назначават?

    Коментиран от #61

    22:00 05.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Жожи

    30 3 Отговор
    Тоя е стар, какво е работил преди 1990 г? Дали не е бил от най-натегливите партийни секретари, от тая пасмина заради която всички намразиха комунистите.

    22:01 05.09.2026

  • 18 хихи

    8 19 Отговор

    До коментар #10 от "Хм...":

    а руските розови понита са в окопите на фронта 😅😅😅

    22:01 05.09.2026

  • 19 Еврокомисарят по отбраната

    26 3 Отговор
    Кво общо има с войната може ли да обясни ясно

    22:01 05.09.2026

  • 20 Кандидат депутат

    22 5 Отговор

    До коментар #4 от "Кубилата":

    Урсула ще е космонавтката която ще лети с дрона

    22:02 05.09.2026

  • 21 Макробиолог

    18 3 Отговор
    Кубилюс колко армии има?

    22:03 05.09.2026

  • 22 име

    22 3 Отговор
    Наркомана свърши дроновете и затова обяви примирие. Вчера са изтреляли общо 54 дрона по Русия. Няма вече от къде да изтрелват по 800 дрона за да ударят някой логистичен склад пез ПВО и да ги пишат по медиите.

    22:03 05.09.2026

  • 23 Невероятно ей...

    24 3 Отговор
    Тези хора са увредени кардинално. Новоизбраният еврокомисар по въпросите на отбраната и космоса Андрюс Кубилюс още на старта почна да се цепи мощно ...

    Коментиран от #48, #55

    22:04 05.09.2026

  • 24 НАЛИ НЕ ВОЮВАТЕ С РУСИЯ , ЩО ВИ ЗАСЕГНА

    25 5 Отговор
    А ЕВРОКОМИСИТА КЪДЕ ДА ОЧАКВА ????
    НАЛИ НЕ ВБОЮВАТЕ С РУСИЯ , ВАС КАКВО ВИ ЗАСГНА УДАРА НА РУСИЯ ПО УКРИТЕ?
    ММММММА МРЪСНА ФФАШИЗОИДНА , ЩЕ СИ ГО НАМЕРИТЕ!

    22:04 05.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 1234

    14 3 Отговор
    А да няма Орешник от космоса по кабинета на комисарчето ;-)?

    22:07 05.09.2026

  • 27 Някой

    14 3 Отговор
    Що? Вие ли нареждате на украинците къде да удрят? Въпросът е риторичен, де.

    22:07 05.09.2026

  • 28 Ако някой

    4 15 Отговор

    До коментар #3 от "Верно ли":

    преди 4 години ти беше казал, че след 4 години дронове ще взривяват рафинерии, че капакът на петролния варел в Москва ще изхвърчи високо право нагоре, че всички най-големи складове в РФ ще горят като вулкани и ще правят цялото небе черно, че ще взривяват противовъвздушна охрана С300 и С400, че ще взривяват скъпи руски самолети по летищата, щеше ли да повярваш или щеше да кажеш "Верно ли?"

    Коментиран от #38

    22:07 05.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Как да коментираш

    17 2 Отговор
    Изказванията на една мъжка Кобила!
    Нова порода украински четириноги!

    22:09 05.09.2026

  • 31 Я изчезни бре нещастник смотан

    12 4 Отговор
    "Огледални мерки от страна на Киев" ... Не се чува какво говори... да не станат само стопено огледало на края ! Кви глупости дрънка тоя въобще тоя перко "Новоизбраният" незнайно от кого и как еврокомисар по въпросите на отбраната Андрюс Кубилюс... Радев и той ли му е дал плус на тоя ?

    22:09 05.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ес не разбира,

    14 2 Отговор
    че ударите между Русия и Украйна са несъпоставими! Руските са в пъти по силни и унищожителни! Укра няма шанс за съществуване,и дори кобилюс го знае!

    22:10 05.09.2026

  • 34 Мангалоpеца

    16 2 Отговор
    Новоизбрания сакретар от Литва напрайл остро изявление - ми то магарето ко не се отъркаля и изреве на ново място ,ко магаре е ?

    22:11 05.09.2026

  • 35 Не знам дали

    17 2 Отговор
    Руснаците ще дочакат дрон е централата на КГБ. По вероятно е в Брюксел да кацне някой

    Коментиран от #41

    22:11 05.09.2026

  • 36 Петрич

    12 1 Отговор
    Още ли има болнави хора

    22:11 05.09.2026

  • 37 НЕучуден

    13 1 Отговор
    Тоз оллигофрен наясно ли е какво говори изобщо?

    22:13 05.09.2026

  • 38 Ами

    14 2 Отговор

    До коментар #28 от "Ако някой":

    То бандерите ако знаеха къде ще идат границите от Минските споразумения и натото ще свърши ракетите дали щяха да дразнят мечката:)))Щото сега искат преговори по сегашните граници на фронта,за да спасят 15 процента от Донбас:)),иначе рафинерии Русия ще поправи ,ама бандерите ще връщат още от подарените им руски земи:))

    22:13 05.09.2026

  • 39 ?????

    12 2 Отговор
    Уф.
    Прибалтът се е взел много насериозно.
    Да чете историята.
    Когато трябва "съюзниците" ще ви забравят щото вие сте си разходен материал за тях.

    22:13 05.09.2026

  • 40 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    8 1 Отговор
    Така чух на женския пазар 🤩👍

    22:13 05.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Потресаващи глупости

    10 1 Отговор
    и безумни опити да се изкриви историята. Ясно е че украинската хунта се опитва да предизвика Путин за да въвлече "западните партньори" във войната. Умопобъркани!

    22:14 05.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 МхТоМхТо

    8 1 Отговор
    " Изразяват нарастващата готовност....." :):):) Как страшно звучи само. Напъват се, напъват се ,пак се напъват ..... и накрая тихо пръскат, да не ги чуе Лавров или Путин, не дай Боже Медведев. Ще стане време тия същите да извадят от раклите партийните книжки и пак да се наредят отпред както беше не толкова отдавна.

    22:15 05.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Сесесере2

    3 4 Отговор
    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    Коментиран от #73

    22:17 05.09.2026

  • 47 Много омраза и цинизъм

    7 2 Отговор
    от тази миришеща на клозет уста.
    И това били еврокомисари които управляват европа! ГНУСЕН ЗАПАРТЪК!!

    22:17 05.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Абе

    7 2 Отговор
    Малоумно европейско същество престрелката на СБУ и ГУР е траяла 12 часа с тежки стрелкови оръжия , има убити и ранени , не разправяй лъжи че дрона е руски .

    22:18 05.09.2026

  • 50 Милен

    5 1 Отговор
    Поредния евроидиот

    22:19 05.09.2026

  • 51 Брей

    4 1 Отговор
    Toзи Андрюс Кубилюс са го избрали енп/ зелените. Странно, онази кая и този охлюв са от европуделите. Лелей...

    22:19 05.09.2026

  • 52 Трол

    3 1 Отговор
    Идиот шизофрен

    22:20 05.09.2026

  • 53 На кутю

    2 4 Отговор
    Прогресисчетата щракат по клавиатурите ще си счупят ноктенцата.

    22:21 05.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 То за тва му се плащат и

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Невероятно ей...":

    284 500 евро годишно и 12 800 евро представителни на това атлантическо нищожество... да се цепи мощно ...

    Коментиран от #60

    22:21 05.09.2026

  • 56 Едно млад момче българче

    1 1 Отговор
    Ей ,пак отварят на Марчето работа , да им се.pe фocTaTa

    22:22 05.09.2026

  • 57 Тоя пуяк смотан

    3 2 Отговор
    Трябва и Радев да го е удобрил нали? Още цъфнал, не цъфнал на поста и от кенефа взело да се цепи мощно нищожеството....А може ли реално да се осъществят "огледални мерки от страна на Киев." Ами ако ги забумтят наистина яко ? Кретен смотан ...Всички атлантенца очевидно са повредени в кратуните. Това става ясно от статията

    Коментиран от #74

    22:22 05.09.2026

  • 58 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "долу ЕС":

    Абе май си прав.... Ако така продължават нещата от ид....иотите комисари на европейската комисия... Какъв парадокс думата комисар е оприличавам с комисарите в Съветския съюз след октомврийската революция.... Тоя латвийски индивид го коментирах преди две-три статия и казах да си гледа космоса, без да заплашва и да не си мисли че е защитен в Брюксел ... Мало....умника е на 72 лазарника, нормален човек би се радвал на внуците и си гледал старините, А тоя тръгва да заплашва Русия и кгб..... Вербалната ескалация от страна на кликата на урсулата, постановките под чужд флаг много ми приличат за времето когато Хитлер взема властта,, А какво се случи след това всички знаем.... Но както и да е, да видим двамата емисари на Дончо какво са хортували с Владимир Путин, ма кар и да четем между редовете малко вероятно да узнаем истината....

    22:23 05.09.2026

  • 59 путя затри раша

    1 5 Отговор
    Путин е "велик" стратег!
    🔸️Удвои границата си с НАТО.
    🔸️Загуби влияние в Сирия, Венецуела, Армения, Молдова, Азербайджан, Казахстан...
    🔸️Превърна Русия в суровинен придатък на Китай.
    🔸️Създаде най-силната и най-боеспособна армия в Европа - украинската!
    🔸️Извърши най-тъпата грешка в историята на военното дело - превърна слабия си съсед, в смъртоносна заплаха, която ще го погуби.
    2022 г. украинската армия представляваше едва 200 000 зле въоръжени военни.
    ●Путин вярваше, че ще ги смачка за един уикенд.
    Четири години и половина кървава война. Пълен провал за кремълския диктатор.
    ● С глупавите си ядрени блъфове Путин пречупи у тях страха им от ядрено оръжие. Те просто претръпнаха и престанаха да се страхуват.
    🔸️Краят на Путин е близо! Не вярвате? Скоро ще го видите с очите си и ще се наложи да повярвате! Империята на злото ще се разпадне, а най-страшното е, че в съседство има над 1 000 000, перфектно обучени и супер модерно въоръжени до зъби украинци, които помнят всяко убито от окупаторите дете, всяка изнасилена жена, всеки убит старец!...
    И колкото да не ви се вярва, те ще дойдат! Ще дойдат, не за територии! Ще дойдат за... отмъщение! И тогава, просто няма да има кой да ги спре, защото Путин сам създаде най-смъртоносната армия в Европа, която се научи да побеждава руснаците! Искаше да "обезопаси" границите си, а създаде страшен и свиреп съсед, готов безмилостно да убива и да отмъщава! Искаше да унищожи и претопи Украйна, а унищожи и погуби Рус

    Коментиран от #63, #68

    22:24 05.09.2026

  • 60 Мангалоpеца

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "То за тва му се плащат и":

    Тоя е балтийска хамсия ,нищо атлантическо нема у него ,скоро тези кучешки приюти Литва Латвия и Естония ще последват Атлантида

    22:24 05.09.2026

  • 61 така си е

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ами":

    За да си член на ЕК да си идиот е минималното изискване! :-) Още трябва да си русофоб, да имаш наследствена нацистка жилка и да ис верен на фюрера на 4-тия райх! За изказванията не ти се държи сметка, само да са в "правилната насока"! :-)

    22:24 05.09.2026

  • 62 путя затри раша

    1 3 Отговор
    Искаше да унищожи и претопи Украйна, а унищожи и погуби Русия!
    "Гений" на стратегията
    ❗️Разходите за войната против Украйна вече са 50% от бюджета на РФ.
    ●Рафинериите горят.
    ●Складовете горят.
    ●Малкият и среден бизнес колабира.
    ●Всички сектори, които не са свързани с ВПК са губещи.
    ●Бензин няма.
    ●Земедилието е пред фалит.
    ●Бизнеса изнася капиталите си.
    ●Хората теглят спестяванията си.
    ●Банковата криза и хиперинфлацията чукат на вратата.
    ●По-свестните напускат страната....
    🔸️Ако войната продължи - военно поражение или икономически колапс и разпад на федерацията.
    🔸️Ако войната спре - социална и политическа криза с размерите на тази от началото на 90-те години на миналия век.
    Това е!

    Коментиран от #64, #66

    22:24 05.09.2026

  • 63 Джадая Степан

    0 2 Отговор

    До коментар #59 от "путя затри раша":

    Браво ,ей ти пет рубли !

    22:25 05.09.2026

  • 64 Джадая Степан

    3 1 Отговор

    До коментар #62 от "путя затри раша":

    Браво , ей ти един глинен петел кукуригащ за сувенир

    22:25 05.09.2026

  • 65 Много смешно

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Абе вЕрно":

    Русия не приема лесно емигранти и разни навлеци!Имат си достатъчно миялни машини!

    22:26 05.09.2026

  • 66 Точен сте

    2 4 Отговор

    До коментар #62 от "путя затри раша":

    Какво спечели русийката когато нападна Украйна преди 5 години?
    1- во - Бяха убити и осакатени над 2 млн.нещастни руснаци ( а човешкия живот е най ценен)
    2-ро - разшири до границата си НАТО с 1300 км. ( Швеция и Финландия от 200 години неутрални след агресията подадоха за членство). Русия ги заплаши " с необратими последици " но те й показаха среден пръст и влязоха в алианса.
    3- то - стандарта на обикновените руснаци падна 4 пъти ,няма бензин ,купони за храна. В Крим изобщо липсват и населението бяга. Окупираната част от Донбас ежедневно е обстрелвана от ВСУ. И както каза главният пропагандист на Кремъл по ОРТ Маргарита Симонян - "За какво са ни тези територии като могат да ни убият всеки момент"
    ЕТО ТОВА СПЕЧЕЛИ РАЗГРОМЕНА РАША💯
    А на запад всичко е спокойно - няма бомби, няма убивани граждани на Европейските страни ,по почивки ,спокойни животи.

    Коментиран от #71, #75

    22:26 05.09.2026

  • 67 Ммммм

    1 0 Отговор
    Хахаха.идиот идиот

    22:26 05.09.2026

  • 68 хайде

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "путя затри раша":

    на 4-ти километър! :-) Имаш за какво - трябва да си оправиш мозъка!

    22:26 05.09.2026

  • 69 Сталин

    1 0 Отговор
    Ееех, защо съм бил толкова добър?

    22:27 05.09.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Джадая Степан

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Точен сте":

    Браво ,получаваш патмак сланина и пликче червен пипер

    22:28 05.09.2026

  • 72 маке

    2 0 Отговор
    И тоя е плод на пиянска чик..я и погранична престрелка

    22:29 05.09.2026

  • 73 Джадая Степан

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Сесесере2":

    Бъди сигурен ,че Райхът няма да се върне ,Русия няма да допусне

    22:30 05.09.2026

  • 74 Да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Тоя пуяк смотан":

    Според тролеите като теб лично Радев го е одобрил, защо пък да не го е предложил? Лелей...

    22:30 05.09.2026

  • 75 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "Точен сте":

    Приемаме, че това което сте написали е вярно, въпреки че е абсолютна глупост.
    Бихте ли ни обяснили тогава, защо САЩ пращат хора в Москва?
    Не е ли логично този който губи да праща хора и да търси примирие.

    22:32 05.09.2026

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