Новини
Свят »
Русия »
Литва поиска ядрено оръжие, Медведев я заплаши с изтриване от картата

Литва поиска ядрено оръжие, Медведев я заплаши с изтриване от картата

12 Септември, 2026 04:51, обновена 12 Септември, 2026 04:59 638 11

  • литва-
  • ядрено оръжие-
  • путин-
  • медвев-
  • война

Геополитическото напрежение в Източна Европа достига критични нива след ядрени намерения от Вилнюс и нови инциденти с дронове в Румъния

Литва поиска ядрено оръжие, Медведев я заплаши с изтриване от картата - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението по оста НАТО-Русия рязко ескалира през последните часове. Парламентът на Литва (Сеймът) официално обяви планове тази зима да премахне конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия на своя територия.

Новината от Вилнюс бе посрещната с яростна реакция от страна на Москва. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев излезе с безпрецедентна заплаха, като се зарече Русия да „изтрие Литва от картата на света“. Медведев категорично допълни, че според руските анализи НАТО няма да се застъпи за своята страна членка, активирайки Член 5, ако се стигне до реален военен конфликт на нейна територия, тъй като това би означавало „глобална, планетарна катастрофа“.

В същия момент руският президент Владимир Путин отправи директно предупреждение към западните столици, че евентуално въвеждане на европейски войски в Украйна ще означава директно влизане на Европа във война с Русия. Путин допълни, че подобни стъпки са опит за „довършване“ на Руската федерация чрез използването на неофашисткия режим в Украйна.

Исторически контекст на литовската конституция

Решението на Комитета по правни въпроси и правоприлагане към Сейма на Литва да одобри (със 7 гласа „за“ срещу 2 „против“) отпадането на Член 137 от Основния закон е исторически прецедент. Този конкретен член, който забранява оръжията за масово унищожение и чуждите военни бази, е приет непосредствено след възстановяването на независимостта на Литва, когато на нейна територия все още има руски окупационни войски. По думите на председателя на Сейма, днес това ограничение кара Литва да изглежда като „бяла врана в контекста на НАТО“ предвид нарасналите заплахи. За пълно премахване на забраната обаче се изисква събирането на поне 94 гласа в парламента при две отделни гласувания с интервал от три месеца. Политическият ход следва примера на Финландия, която наскоро също лиши от сила подобни вътрешни забрани, отваряйки вратата за ядрено възпиране от страна на НАТО.

Локации на инцидентите с дронове в Румъния

Междувременно, конфликтът продължава да оставя физически отпечатък по границите на Алианса. В Румъния, в непосредствена близост до границата с Украйна, в петък бяха открити фрагменти от общо четири безпилотни летателни апарата (UAV) на територията на окръзите Констанца и Тулцеа, както и в Черно море. Официалният доклад на румънското Министерство на отбраната посочва, че някои от дроновете са пренасяли експлозивни заряди (включително дрон-прехващач с неизбухнал снаряд), но всички останки са били успешно неутрализирани от специализирани екипи без риск за населението. Отделно, в района на плажа Корбу туристи откриха еднолитрови отломки от крило на дрон, които не съдържаха взривни вещества. Независимият доклад на морската анализаторска компания Ambrey алармира за рязко увеличение на военните отломки в румънски, български и турски води, като безпилотните системи вече са изпреварили морските мини като основен риск за корабоплаването в Черно море.

Позицията на НАТО

Макар Медведев да твърди, че западните съюзници няма да се намесят, официалният дискурс в Брюксел остава твърдо обвързан с колективната защита. Букурещ вече е информирал съюзническите структури на НАТО за поредното нарушение на въздушното пространство на Алианса от руски дронове. Очаква се Алиансът да засили въздушните патрули и мисиите за Електронна борба (EW) по Източния фланг, за да минимизира риска за гражданската и критичната енергийна инфраструктура в Черно море.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    5 14 Отговор
    След като Русия разположи ЯО в Беларус,ЗАДЪЛЖИТЕЛНО следва и НАТО да достави подобно оръжие и в Прибалтика.Аколкото до Медведев - да си отпечата каквито си иска карти и да трие на воля която държава си поиска.

    Коментиран от #7

    05:09 12.09.2026

  • 2 хаха

    3 11 Отговор
    Недораслякът пак се е превъзбудил нещо ...

    05:09 12.09.2026

  • 3 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 4 Тия май ша познаят

    2 4 Отговор
    че Русия ще нападне балтийска държава.
    И пак ще има рев че Путин излъгал

    05:18 12.09.2026

  • 5 Митре

    8 2 Отговор
    Порода "балтийски пинчер"!

    05:20 12.09.2026

  • 6 Иван

    2 2 Отговор
    Косовска Митровица иска да има ядрени оръжия.

    05:34 12.09.2026

  • 7 Иван

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Ултра жадължително руско ядрено оръжие в Куба ( членка на ООН).

    05:36 12.09.2026

  • 8 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 9 Иван

    2 0 Отговор
    Дубровник поиска да има ядрени оръжия.

    05:43 12.09.2026

  • 10 Бончо М.

    0 0 Отговор
    Паси преди време каза по телевизията, че и България трябва да си сложи ядрени оръжия. Много станахме мераклиите, за кой по напред.

    05:52 12.09.2026

  • 11 Русия

    0 0 Отговор
    почти започна да проумява, защо всъщност я подтикнаха към тази война и какво я очаква.

    05:56 12.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания