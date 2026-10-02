Министърът на енергетиката на Гърция отрече информацията, че САЩ са заплашили да свалят правителството

Министърът на енергетиката на Гърция Ставрос Папаставру отрече информацията, публикувана в "Уолстрийт джърнъл", според която посланикът на САЩ в Атина Кимбърли Гилфойл е "отправила заплахи", че Вашингтон може да свали правителството, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини", цитирано от БТА.

Според американския вестник заплахите са отправени по време на вечеря в Атина през март тази година в присъствието на министъра на енергетиката. В публикацията на "Уолстрийт джърнъл" се посочва, че във връзка със ситуацията, довела впоследствие до падането на тогавашното правителство на Румъния, Гилфойл е заявила, че това може бъде направено от САЩ и в Гърция.

В началото на седмицата гръцкото правителство отрече информацията.

"Никога не е стоял въпросът за заплаха срещу гръцкото правителство", заяви правителственият говорител Павлос Маринакис.

Статията предизвика политическо напрежение в Атина, като опозиционните партии поискаха разяснения от управляващите.

"Никога не е оказван натиск и не е отправяна заплаха", заяви днес министърът на енергетиката заяви пред депутати като допълни, че подобни действия не биха били "толерирани".

По думите на Папаставу гръцко-американските отношения са на изключително високо ниво и се основават на взаимно уважение.

"В рамките на подобно сътрудничество между двете държави, не би могло да има заплахи с подобно съдържание", посочи още министърът на енергетиката на Гърция.

В същото време водещи представители на Демократическата партия в комисиите по външни работи на Сената и Камарата на представителите на САЩ призоваха Държавния департамент да провери действията на Кимбърли Гилфойл по отношение на усилията ѝ да насърчава сделки за доставка на газ с гръцка компания в Югоизточна Европа, пише днес "Уолстрий джърнъл".

В писмо до държавния секретар Марко Рубио представителят на Демократическата партия Джийн Шахийн в комисията по външни работи на Сената изразява безпокойство по отношение на "неуместното използване" от страна на Кимбърли Гилфойл на официалния ѝ пост и включването на "регистриран лобист" в срещите ѝ с чуждестранни правителствени представители.

Споменатият от "Уолстрий джърнъл" лобист е централна фигура в разследването на изданието, което предизвика остра реакция и в Букурещ.

Според информацията 39-годишният Христос Марафацос, който е представител на гръцката общност в САЩ и е вписан като лобист на АКТОР (част от гръцката строителна и инфраструктурна компания ΑKTOR GROUP - бел.ред.) в САЩ, е присъствал често на срещите на Гилфойл с високопоставени представители на страни в Югоизточна Европа.