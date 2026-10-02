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Министърът на енергетиката на Гърция отрече информацията, че САЩ са заплашили да свалят правителството

Министърът на енергетиката на Гърция отрече информацията, че САЩ са заплашили да свалят правителството

2 Октомври, 2026 19:34 713 13

  • кимбърли гилфойл-
  • гърция-
  • сащ-
  • ставрос папаставру

Според вестника посланикът на САЩ в Атина Кимбърли Гилфойл е "отправила заплахи", че Вашингтон може да свали правителството

Министърът на енергетиката на Гърция отрече информацията, че САЩ са заплашили да свалят правителството - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на енергетиката на Гърция Ставрос Папаставру отрече информацията, публикувана в "Уолстрийт джърнъл", според която посланикът на САЩ в Атина Кимбърли Гилфойл е "отправила заплахи", че Вашингтон може да свали правителството, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини", цитирано от БТА.

Според американския вестник заплахите са отправени по време на вечеря в Атина през март тази година в присъствието на министъра на енергетиката. В публикацията на "Уолстрийт джърнъл" се посочва, че във връзка със ситуацията, довела впоследствие до падането на тогавашното правителство на Румъния, Гилфойл е заявила, че това може бъде направено от САЩ и в Гърция.

В началото на седмицата гръцкото правителство отрече информацията.

"Никога не е стоял въпросът за заплаха срещу гръцкото правителство", заяви правителственият говорител Павлос Маринакис.

Статията предизвика политическо напрежение в Атина, като опозиционните партии поискаха разяснения от управляващите.

"Никога не е оказван натиск и не е отправяна заплаха", заяви днес министърът на енергетиката заяви пред депутати като допълни, че подобни действия не биха били "толерирани".

По думите на Папаставу гръцко-американските отношения са на изключително високо ниво и се основават на взаимно уважение.

"В рамките на подобно сътрудничество между двете държави, не би могло да има заплахи с подобно съдържание", посочи още министърът на енергетиката на Гърция.

В същото време водещи представители на Демократическата партия в комисиите по външни работи на Сената и Камарата на представителите на САЩ призоваха Държавния департамент да провери действията на Кимбърли Гилфойл по отношение на усилията ѝ да насърчава сделки за доставка на газ с гръцка компания в Югоизточна Европа, пише днес "Уолстрий джърнъл".

В писмо до държавния секретар Марко Рубио представителят на Демократическата партия Джийн Шахийн в комисията по външни работи на Сената изразява безпокойство по отношение на "неуместното използване" от страна на Кимбърли Гилфойл на официалния ѝ пост и включването на "регистриран лобист" в срещите ѝ с чуждестранни правителствени представители.

Споменатият от "Уолстрий джърнъл" лобист е централна фигура в разследването на изданието, което предизвика остра реакция и в Букурещ.

Според информацията 39-годишният Христос Марафацос, който е представител на гръцката общност в САЩ и е вписан като лобист на АКТОР (част от гръцката строителна и инфраструктурна компания ΑKTOR GROUP - бел.ред.) в САЩ, е присъствал често на срещите на Гилфойл с високопоставени представители на страни в Югоизточна Европа.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганчев

    4 2 Отговор
    Гърците не ги мисля,но Илияна Гьотова трепере като лист от тая.Това е за отбелязване.

    19:41 02.10.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор
    ВЪНШНИЯ ДЪЛГ НА ГЪРЦИЯ СЕ УПРАВЛЯВА ОЩЕ ОТ ПРЕДИ 10-15 ГОДИНИ
    ОТ БАНКА РОТШИЛД ЛОНДОН :)
    ....
    ТЕ СТАНАХА МЕНИДЖЪРИТЕ МУ ПО ВРЕМЕ НА ДЪЛГОВАТА КРИЗА ТАМ
    .....
    ТАКА ЧЕ ГРЪЦКИТЕ ХОРА СА НАПЪЛНО НЕЗАВИСИМИ КАТО БЪЛГАРИТЕ - НИЩО НЕ ЗАВИСИ ОТ ТЯХ:)

    19:43 02.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 доктор

    5 2 Отговор
    Тумора Сащ и компания в момента се изрязва от специалисти..!

    19:47 02.10.2026

  • 5 НА НОВИТЕ НИ АМЕРИКАНСКИ ПРИЯТЕЛИ

    4 2 Отговор
    Не може много да се вярва.

    19:49 02.10.2026

  • 6 Дзак

    1 0 Отговор
    Вътрешно политически боричкания!

    19:50 02.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ний ша Ва упрайм

    5 2 Отговор
    оная сай напила и несъзнателно е казала истината след алкохолно опиенение. Сега въри доказвай, че нямаш сестра хахахахахахаха курица

    19:52 02.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хайде сега малко по-сериозно

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Трябва някой да":

    Пак съм аз но се чудя В последните няколко дни или седмица как започнаха да излизат толкова много истини които преди това вървяха под прикритие за българските овце.
    Има някакво дълбоко разкритие в гинекологията на европейската комисия и нейната гинеколожка за да се появят толкова много истина. Абе да не бил да обръщаме палачинката защото санкциите ни влизат и ако я обърнем евентуално може и да спечелим. Ама надали

    20:02 02.10.2026

  • 12 Айляк

    2 1 Отговор
    Сичките северноамериканки т.е. краварки, мязат като акули у брадичката.
    Тва е заради ГМО транжорната у Чикаго.

    20:26 02.10.2026

  • 13 Сър Стенли Ройс

    2 0 Отговор
    За тая пастърма само сух, сух,сух...

    20:29 02.10.2026

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