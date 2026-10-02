Министърът на енергетиката на Гърция отрече информацията, че САЩ са заплашили да свалят правителството

Министърът на енергетиката на Гърция Ставрос Папаставру отрече информацията, публикувана в "Уолстрийт джърнъл", според която посланикът на САЩ в Атина Кимбърли Гилфойл е "отправила заплахи", че Вашингтон може да свали правителството, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини", цитирано от БТА.
Според американския вестник заплахите са отправени по време на вечеря в Атина през март тази година в присъствието на министъра на енергетиката. В публикацията на "Уолстрийт джърнъл" се посочва, че във връзка със ситуацията, довела впоследствие до падането на тогавашното правителство на Румъния, Гилфойл е заявила, че това може бъде направено от САЩ и в Гърция.
В началото на седмицата гръцкото правителство отрече информацията.
"Никога не е стоял въпросът за заплаха срещу гръцкото правителство", заяви правителственият говорител Павлос Маринакис.
Статията предизвика политическо напрежение в Атина, като опозиционните партии поискаха разяснения от управляващите.
"Никога не е оказван натиск и не е отправяна заплаха", заяви днес министърът на енергетиката заяви пред депутати като допълни, че подобни действия не биха били "толерирани".
По думите на Папаставу гръцко-американските отношения са на изключително високо ниво и се основават на взаимно уважение.
"В рамките на подобно сътрудничество между двете държави, не би могло да има заплахи с подобно съдържание", посочи още министърът на енергетиката на Гърция.
В същото време водещи представители на Демократическата партия в комисиите по външни работи на Сената и Камарата на представителите на САЩ призоваха Държавния департамент да провери действията на Кимбърли Гилфойл по отношение на усилията ѝ да насърчава сделки за доставка на газ с гръцка компания в Югоизточна Европа, пише днес "Уолстрий джърнъл".
В писмо до държавния секретар Марко Рубио представителят на Демократическата партия Джийн Шахийн в комисията по външни работи на Сената изразява безпокойство по отношение на "неуместното използване" от страна на Кимбърли Гилфойл на официалния ѝ пост и включването на "регистриран лобист" в срещите ѝ с чуждестранни правителствени представители.
Споменатият от "Уолстрий джърнъл" лобист е централна фигура в разследването на изданието, което предизвика остра реакция и в Букурещ.
Според информацията 39-годишният Христос Марафацос, който е представител на гръцката общност в САЩ и е вписан като лобист на АКТОР (част от гръцката строителна и инфраструктурна компания ΑKTOR GROUP - бел.ред.) в САЩ, е присъствал често на срещите на Гилфойл с високопоставени представители на страни в Югоизточна Европа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганчев
19:41 02.10.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТ БАНКА РОТШИЛД ЛОНДОН :)
....
ТЕ СТАНАХА МЕНИДЖЪРИТЕ МУ ПО ВРЕМЕ НА ДЪЛГОВАТА КРИЗА ТАМ
.....
ТАКА ЧЕ ГРЪЦКИТЕ ХОРА СА НАПЪЛНО НЕЗАВИСИМИ КАТО БЪЛГАРИТЕ - НИЩО НЕ ЗАВИСИ ОТ ТЯХ:)
19:43 02.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 доктор
19:47 02.10.2026
5 НА НОВИТЕ НИ АМЕРИКАНСКИ ПРИЯТЕЛИ
19:49 02.10.2026
6 Дзак
19:50 02.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ний ша Ва упрайм
19:52 02.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хайде сега малко по-сериозно
До коментар #10 от "Трябва някой да":Пак съм аз но се чудя В последните няколко дни или седмица как започнаха да излизат толкова много истини които преди това вървяха под прикритие за българските овце.
Има някакво дълбоко разкритие в гинекологията на европейската комисия и нейната гинеколожка за да се появят толкова много истина. Абе да не бил да обръщаме палачинката защото санкциите ни влизат и ако я обърнем евентуално може и да спечелим. Ама надали
20:02 02.10.2026
12 Айляк
Тва е заради ГМО транжорната у Чикаго.
20:26 02.10.2026
13 Сър Стенли Ройс
20:29 02.10.2026