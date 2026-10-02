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Скъпият живот: най-големият страх на хората в Германия

Скъпият живот: най-големият страх на хората в Германия

2 Октомври, 2026 17:20 1 025 24

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  • икономика

От какво се страхуват най-много хората в Германия - от войни или глобални кризи? Не, най-голямото им притеснение е свързано с поскъпването на живота.

Скъпият живот: най-големият страх на хората в Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Отдавна хората в Германия не са се интересували толкова много от политика, колкото днес. Гражданите разпалено обсъждат миграцията, предстоящите реформи в пенсионната система, здравеопазването и грижите за възрастни хора, както и въпроси, свързани с демокрацията и върховенството на закона. Но най-големите им притеснения несъмнено са свързани с поскъпването на живота в Германия. Това показват резултатите от най-новото проучване "Страховете на германците", което се провежда от началото на 1990-те години.

В периода от началото на май до края на юли 2026 година в рамките на проучването са анкетирани приблизително 2400 представители на немскоговорящото население на възраст над 14 години. И през 2026 основното опасение е свързано с нарастващата издръжка на живота.

Животът става все по-скъп

Ако миналата година 52 процента са посочили нарастващите разходи за живот като основна грижа, то през 2026 делът им вече гони 60 процента. "Хората усещат от първа ръка колко скъп е станал всекидневният живот. Общо 59 процента от населението се опасява, че парите им няма да стигнат за покриване на разходите за живот в дългосрочен план", заяви при представянето на резултатите от проучването Гриша Брауер-Рабинович, който е един от авторите му.

Неговата колежка и консултантка на изследването, политоложката от Марбург Изабел Боруцки, допълва: "Основните разходи – за енергия, жилище и храна – са нараснали значително. Това свива финансовите възможности за свободно време, почивки и големи покупки. Хората установяват, че могат да си позволят все по-малко неща."

Опасения относно по-високите данъци и такси

Проучването също така показва, че хората си дават ясна сметка за тежката криза, в която се намират системите за социално осигуряване в Германия. Както държавният пенсионен фонд, така и здравният фонд страдат от хроничен недостиг на средства. Повечето хора вероятно също така осъзнават, че предстои повишаване на данъците и таксите, а в резултат на това страхът от по-високи налози днес е по-силен, отколкото през предходни години.

Относно другите теми, които вълнуват германците - като имиграцията, нарастващата поляризация на обществото и глобалните сътресения, се очертава следната картина: 52 процента от анкетираните смятат, че големият брой бежанци наистина е бреме за държавата. Това поставя имиграцията на трето място сред основните тревоги на хората в страната. Същевременно германците остават доста безразлични към глобалните сътресения.

По-малко страх от Доналд Тръмп

"45 процента от анкетираните се опасяват, че политиките на американския президент Доналд Тръмп правят света по-опасен", става също така ясно от проучването. Това е значително по-малък дял в сравнение с първия мандат на Тръмп: през 2018 година близо 70% от германците са смятали така. Обяснението на политоложката Изабел Борцуки гласи: "След години на постоянна геополитическа тревожност настъпва ефект на привикване".

Това е видимо и при общия мащаб на страховете. Средното ниво за всички изследвани страхове тази година възлиза на 38 процента. Това е втората най-ниска средна стойност, отчетена от началото на проучването през 1991 година. За сравнение, същият показател през 2016, т.е годината след пристигането на голям брой бежанци в Германия, е бил 52 процента.

Слаби оценки за политиците

Тази тенденция се наблюдава и при други страхове: германците гледат към бъдещето със значително по-малко тревожност, отколкото се е очаквало. Днес едва 34 процента се опасяват от война с участие на Германия, докато през миналата година от това са се страхували 41 процента. От 1992 насам в проучването се задава и въпросът "Страхувате ли се, че ще загубите работата си?". Тази година само 20 процента от работещото население отговарят с "да". Това е най-ниският отчитан някога показател.

Оценката за политиците обаче е отрезвяваща: по скалата от 1 до 5, където пет е най-слабата оценка, участниците в анкетата дават средно 4,1 на политиците - независимо дали управляващи, или в опозиция.

Изабел Боруцки смята, че основната отговорност пада върху правителството на канцлера Фридрих Мерц. "Мнозина възлагаха надежди на това правителството от консерватори и социалдемократи за по-силно лидерство, по-малко вътрешни конфликти и бърз икономически обрат. Това обаче не се случи и се видя, че има разминаване между гръмките изявления и осезаемите резултати. Затова хората са разочаровани и губят доверие", обяснява политоложката от Марбург.

Автор: Йенс Турау


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 4 Отговор
    85 процента от германците взимат 2000 евро заплата а наемите са по 1500 евро на месец.

    Коментиран от #8, #21, #23

    17:22 02.10.2026

  • 2 ......-

    26 1 Отговор
    Еврео зоната погубва добитъка успешно.

    17:22 02.10.2026

  • 3 Мунчо

    23 1 Отговор
    Да дойдат в България в клуба на богатите.

    17:22 02.10.2026

  • 4 Франкфурт на ъ

    8 1 Отговор
    Е па на се къде има бедни и богати.

    17:22 02.10.2026

  • 5 ......-

    20 1 Отговор
    Но пък и немчурята имат банани целогодишно.

    Диагнозата Евр(Е)оатлантик така звучи ГОРДО !

    Коментиран от #18

    17:23 02.10.2026

  • 6 центавос

    17 1 Отговор
    не,притесняват се,че им свършва житкането по света и приятния живот в облаците,взеха да изтрезняват

    17:25 02.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Изказваш

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    се леко неподготвен, но нека да не навлизаме точно в тези подробности. Но дали само в Гермяния се "страхуват" от поскъпналия живот? Нима в България или Франция не?

    17:27 02.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Реалито

    11 0 Отговор
    Този страх вече е реалност....Засега за малък процент от немците-но тренда е много силен към съкращаване на доходите.А като гледам евро политиците-процентът на обедняващите ще расте доста бързо... Абе както казваха в Евро Парламента- санкции до дупка...

    17:32 02.10.2026

  • 11 горски

    12 1 Отговор
    Знаете ли как се отразява поскъпването в Германия....у нас.Тази година лозята стоят необрани,и гроздето гние.Винарните не купуват понеже няма кой да купи скъпото вино в Западна Европа.Когато бюджета намалява,виното ,скъпите мезета и сирена остават на заден план...Урсулите загробиха целия съюз,.....

    17:32 02.10.2026

  • 12 Санкциите работят

    16 1 Отговор
    Всичко е точно

    17:33 02.10.2026

  • 13 az СВО Победа 81

    16 1 Отговор
    Лъжете!

    Нали най-големият им страх беше ... Путин??? 🤣

    17:35 02.10.2026

  • 14 Родина

    18 1 Отговор
    DW не се ли чувстват и те виновни ?
    Затова че , защитаваше корумпирани политици и възхваляваше евроатлантическата секта .

    17:36 02.10.2026

  • 15 Истината

    8 0 Отговор
    по-скоро е че страхуват за работата си на първо място, а след това за поскъпналия живот. А от другата страна бизнеса е притеснява, за отлива на клиенти, поради поскъпването. типичен пример са завденията, които отчитат явен отлив. Автоиндустрията - едно че колите станаха ужасно скъпи (а дори в една 5-та серия са цепили цента на 2), и клиентите не се хвърлят на нова кола, ами си карат "старата" 5г..

    17:37 02.10.2026

  • 16 Феникс

    8 1 Отговор
    Абе както са я подкарали лумпенизираните европейци, скоро ще ни настигнат по стандарт на живот!

    17:38 02.10.2026

  • 17 Щом това го пише DW

    6 1 Отговор
    представете колко е по-зле положението с настроението на хората там.

    17:46 02.10.2026

  • 18 Бананова република, не е

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "......-":

    комплимент за гордост?

    17:59 02.10.2026

  • 19 Местя го за шфабен зи дойчен

    1 0 Отговор
    А колите им са големи трошки!

    18:24 02.10.2026

  • 20 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Ами като ви вярват на вас о дъщерните ви медийни "нац" фирми като сте и здф ,да с е страхуват ,80 години промиване на тикви ,не е малко ,дазаживеят в т реалноста ще бъде тежко изпитание което не е за либерали и джендъри

    18:28 02.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 деде дръмпир

    0 0 Отговор
    Някой бе написал ,че детските в германия са 184€...това не е вярно .детските още отт 25година са 255€ за дете и вероятно 26г както бях написал са около 300€ ,та Дедето е по точно от бг-умник!Господ Джокович опука миг-миг-миг Юнчоокате Бу..Имаше криза 7гейм , Господ Джокович!

    18:42 02.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 СССс

    1 0 Отговор
    Да благодарят на Меркел , Урсула и Шмерц !!!

    19:09 02.10.2026

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