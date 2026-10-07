Изпълнителнoто бюро на БСП с призив към КСНС: Време е за държавническа отговорност, а не за политически нападки

Ударите по двата търговски кораба в черноморската икономическа зона на България, взели и човешки жертви, доведоха конфликта в Украйна до българския бряг. Пряко сме засегнати от нов етап на крайно опасна ескалация на военните действия, които вече обхващат и Черно море.
Това се посочва в позиция на Изпълнителното бюро на НС на БСП.
Става все по-ясно, че засилени санкции и въоръжения не приближават началото на преговори. Ето защо отново и още по-убедено настояваме на своята позиция за незабавен обрат в полза на дипломацията като единствения реален път към мира.
Потвърждаваме позицията си в подкрепа на подхода, застъпван от президента Йотова, за съчетаване на засилената отбрана с търсенето на споделени гаранции за сигурност. Този подход е особено наложителен по отношение на Черноморския регион, тъй като сигурността в него засяга пряко и изхранването на населението в цели региони на света, както и очертаващите се перспективи за трансконтинентални връзки.
Крайно време е Европейският съюз да намери своето място като активен фактор в полза на мира със свои предложения и инициативи за устойчиво решение на конфликта и установяването на траен мир чрез зачитане на приоритетите на всяка от страните за националната си сигурност.
Ето защо отправяме призив и към участниците в днешния Консултативен съвет да проявят държавническа отговорност и обща готовност да подкрепят активни действия на България в рамките на ЕС в полза на такъв подход.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... СКЪПИЯ ДРУГАР СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
.... СЕ СКЪСВА ОТ РУСОФОБИЯ В НЕГОВАТА
ДИР БГ ?
..... ФРЕНСКИ ЛИЦЕМЕРИ :)..
09:00 07.10.2026
2 Зеления
Коментиран от #3
09:01 07.10.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #2 от "Зеления":ПЕТРОХАНЦИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПИДКРЕПЯТ СПОРЕД КМЕТА ВАСКО КРАДЛИВИЯ:)
......
А ЗА МОЧ-А БЕШЕ МНОГО БЪРЗ ?
09:04 07.10.2026
4 Перо
09:04 07.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.