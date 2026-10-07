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Изпълнителнoто бюро на БСП с призив към КСНС: Време е за държавническа отговорност, а не за политически нападки

Изпълнителнoто бюро на БСП с призив към КСНС: Време е за държавническа отговорност, а не за политически нападки

7 Октомври, 2026 08:58 563 5

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Дипломацията и споделените гаранции за сигурност са единственият път към мира

Изпълнителнoто бюро на БСП с призив към КСНС: Време е за държавническа отговорност, а не за политически нападки - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Ударите по двата търговски кораба в черноморската икономическа зона на България, взели и човешки жертви, доведоха конфликта в Украйна до българския бряг. Пряко сме засегнати от нов етап на крайно опасна ескалация на военните действия, които вече обхващат и Черно море.

Това се посочва в позиция на Изпълнителното бюро на НС на БСП.

Става все по-ясно, че засилени санкции и въоръжения не приближават началото на преговори. Ето защо отново и още по-убедено настояваме на своята позиция за незабавен обрат в полза на дипломацията като единствения реален път към мира.
Потвърждаваме позицията си в подкрепа на подхода, застъпван от президента Йотова, за съчетаване на засилената отбрана с търсенето на споделени гаранции за сигурност. Този подход е особено наложителен по отношение на Черноморския регион, тъй като сигурността в него засяга пряко и изхранването на населението в цели региони на света, както и очертаващите се перспективи за трансконтинентални връзки.

Крайно време е Европейският съюз да намери своето място като активен фактор в полза на мира със свои предложения и инициативи за устойчиво решение на конфликта и установяването на траен мир чрез зачитане на приоритетите на всяка от страните за националната си сигурност.

Ето защо отправяме призив и към участниците в днешния Консултативен съвет да проявят държавническа отговорност и обща готовност да подкрепят активни действия на България в рамките на ЕС в полза на такъв подход.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    А ЧЛЕНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БСП
    ..... СКЪПИЯ ДРУГАР СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
    .... СЕ СКЪСВА ОТ РУСОФОБИЯ В НЕГОВАТА
    ДИР БГ ?
    ..... ФРЕНСКИ ЛИЦЕМЕРИ :)..

    09:00 07.10.2026

  • 2 Зеления

    4 0 Отговор
    кога Шишков ще изгони БСП от централата им, след като вече не са парламентарна партия?

    Коментиран от #3

    09:01 07.10.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Зеления":

    ПЕТРОХАНЦИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПИДКРЕПЯТ СПОРЕД КМЕТА ВАСКО КРАДЛИВИЯ:)
    ......
    А ЗА МОЧ-А БЕШЕ МНОГО БЪРЗ ?

    09:04 07.10.2026

  • 4 Перо

    3 0 Отговор
    Кои са БСП?

    09:04 07.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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