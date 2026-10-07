Балистичен удар по Киев: двама загинали

Двама души са загинали при руска атака с балистични ракети срещу Киев, съобщи Киевската градска военна администрация. Попадания са регистрирани в Оболонския, Шевченковския и Подолския район, а отломки са паднали и в Дарницкия район, където са установени жертвите.
Въздушната тревога в Киев и в повечето области на Украйна е обявена в 3:09 часа заради заплахата от балистични удари. Малко след предупреждението за приближаващи ракети в столицата са чути серия от взривове.
Попадения в три района на столицата
Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че в Оболонския район е засегната територия с нежилищна застройка, а в Подолския район ударът е нанесъл щети на складови помещения.
По-късно са съобщени попадания и в Шевченковския район, също в зона с нежилищни обекти. В Дарницкия район са паднали отломки върху открита територия и в гаражен кооператив. Именно там са открити двамата загинали.
Службите установяват щетите
Спешни екипи работят на местата на попаденията и падането на отломките. Към последната публикувана информация няма точни данни за броя на ранените, както и за размера на материалните щети.
Атаката се случва на фона на продължаващите руски ракетни и безпилотни удари срещу украински градове. В Киев службите продължават да документират последствията и да проверяват засегнатите обекти.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ........–
Коментиран от #7, #8, #11
06:51 07.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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5 дааа
07:04 07.10.2026
6 Червената шапчица
Коментиран от #25
07:05 07.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 МайТапчията
До коментар #1 от "........–":Частично вярно ,но също руснаците са изстрелвали с катапулти сламени Бали в Киев защото са привършили ракетите ,а и трофейни перални и микровълнови почти няма за нови такива .
07:06 07.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гатанка
07:06 07.10.2026
11 Червената шапчица
До коментар #1 от "........–":УдЪрът е дошъл от под водата...
07:07 07.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Оня
07:11 07.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ЗЕЛЕНСКИ ПОЧНА ЛИ ДНЕШНИТЕ
07:13 07.10.2026
19 🤔🤔🤔🤔
с балистична ракета❗
У нас толкова загиват на пътя
без УДАР С БАЛИСТИЧНА РАКЕТА🤔🤔
Коментиран от #22
07:14 07.10.2026
20 Галина Събева
07:16 07.10.2026
21 Олеся 🇺🇦
До коментар #14 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":А нас то зашо ?
07:16 07.10.2026
22 Загинали са пазачите
До коментар #19 от "🤔🤔🤔🤔":През нощта персонала не работи. Само охраната е в складовете. Обектите са унищожени.
07:17 07.10.2026
23 Отчаяна урка
07:17 07.10.2026
24 Стоянчо Пуканката
Както е казал един велик български владетел в миналото:"Като не щеш мира, на ти секира"...
07:18 07.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Артилерист
07:39 07.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Дудов
08:02 07.10.2026