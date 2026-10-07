Балистичен удар по Киев: двама загинали

Двама души са загинали при руска атака с балистични ракети срещу Киев, съобщи Киевската градска военна администрация. Попадания са регистрирани в Оболонския, Шевченковския и Подолския район, а отломки са паднали и в Дарницкия район, където са установени жертвите.

Въздушната тревога в Киев и в повечето области на Украйна е обявена в 3:09 часа заради заплахата от балистични удари. Малко след предупреждението за приближаващи ракети в столицата са чути серия от взривове.

Попадения в три района на столицата

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че в Оболонския район е засегната територия с нежилищна застройка, а в Подолския район ударът е нанесъл щети на складови помещения.

„В Оболонския район е засегната територия с нежилищна застройка. В Подолския – складови помещения. Спешните служби се насочват към местата“, каза Виталий Кличко.

По-късно са съобщени попадания и в Шевченковския район, също в зона с нежилищни обекти. В Дарницкия район са паднали отломки върху открита територия и в гаражен кооператив. Именно там са открити двамата загинали.

Службите установяват щетите

Спешни екипи работят на местата на попаденията и падането на отломките. Към последната публикувана информация няма точни данни за броя на ранените, както и за размера на материалните щети.

Атаката се случва на фона на продължаващите руски ракетни и безпилотни удари срещу украински градове. В Киев службите продължават да документират последствията и да проверяват засегнатите обекти.

Източници: pravda.com.ua