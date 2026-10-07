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Балистичен удар по Киев: двама загинали
  Тема: Украйна

Балистичен удар по Киев: двама загинали

7 Октомври, 2026 06:44 1 308 30

  • киев-
  • балистичен удар-
  • русия-
  • украйна-
  • витали кличко

Попадания са регистрирани в три района на украинската столица. Отломки са паднали и в Дарницкия район, където има жертви.

Балистичен удар по Киев: двама загинали - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са загинали при руска атака с балистични ракети срещу Киев, съобщи Киевската градска военна администрация. Попадания са регистрирани в Оболонския, Шевченковския и Подолския район, а отломки са паднали и в Дарницкия район, където са установени жертвите.

Въздушната тревога в Киев и в повечето области на Украйна е обявена в 3:09 часа заради заплахата от балистични удари. Малко след предупреждението за приближаващи ракети в столицата са чути серия от взривове.

Попадения в три района на столицата

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че в Оболонския район е засегната територия с нежилищна застройка, а в Подолския район ударът е нанесъл щети на складови помещения.

„В Оболонския район е засегната територия с нежилищна застройка. В Подолския – складови помещения. Спешните служби се насочват към местата“, каза Виталий Кличко.

По-късно са съобщени попадания и в Шевченковския район, също в зона с нежилищни обекти. В Дарницкия район са паднали отломки върху открита територия и в гаражен кооператив. Именно там са открити двамата загинали.

Службите установяват щетите

Спешни екипи работят на местата на попаденията и падането на отломките. Към последната публикувана информация няма точни данни за броя на ранените, както и за размера на материалните щети.

Атаката се случва на фона на продължаващите руски ракетни и безпилотни удари срещу украински градове. В Киев службите продължават да документират последствията и да проверяват засегнатите обекти.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ........–

    23 1 Отговор
    УдЪрът е дошъл от о.Бали за това БАЛЛЛистичен !

    Коментиран от #7, #8, #11

    06:51 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 дааа

    18 1 Отговор
    Разбирате ли, че вече не ни пука за Украйна - Зеленски и западните му дружки пресолиха манджата и постигнаха обратния ефект.

    07:04 07.10.2026

  • 6 Червената шапчица

    29 0 Отговор
    В предаванита "Лице в лице" Цветанка Ризова винаги злобно криви лице и очи срещу събеседниците си, когато те изразяват скептицизъм към евроатлантическата демокрация...Тази жена живее с такава сатанинска омраза към Русия, че се вижда как едва издържа събеседник, който не мисли като нея. Не знам, но ми се струва че тази жена вече не е подходяща за журналист. Емоциите я смачкват, не се сдържа, не се издържа, срокът и на годност е приключил. Зеленски, когато се хвали, че е поразил 300 Руски кораба в ЧЕРНО МОРЕ, защо Ризова не излезе да каже нещо. Зеленски започна с това и сега бере, каквото е посял. Стига сте ревали. Още кораби ще потънат.....Война е...Кой започна с удари по складове с играчки и рафинерии? И сега Зеленски реве ....ами да реве. И ще реве още. И Ризова ще реве и ще опява Зеленски.

    Коментиран от #25

    07:05 07.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 МайТапчията

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "........–":

    Частично вярно ,но също руснаците са изстрелвали с катапулти сламени Бали в Киев защото са привършили ракетите ,а и трофейни перални и микровълнови почти няма за нови такива .

    07:06 07.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гатанка

    20 0 Отговор
    Нисичко, зеленичко, употребява наркотици, проси по цял свят, спи некъпано, на тъмно и студено в метрото. Що е то?

    07:06 07.10.2026

  • 11 Червената шапчица

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "........–":

    УдЪрът е дошъл от под водата...

    07:07 07.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Оня

    19 0 Отговор
    Сега какво , чакаме комика да иска още парички ли?

    07:11 07.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ЗЕЛЕНСКИ ПОЧНА ЛИ ДНЕШНИТЕ

    16 0 Отговор
    Молби за примирие или още бой требе?

    07:13 07.10.2026

  • 19 🤔🤔🤔🤔

    17 0 Отговор
    ДВАМА загинали след удар
    с балистична ракета❗
    У нас толкова загиват на пътя
    без УДАР С БАЛИСТИЧНА РАКЕТА🤔🤔

    Коментиран от #22

    07:14 07.10.2026

  • 20 Галина Събева

    16 0 Отговор
    Току що в кафе в Новия Несебър две жени коментираха на висок глас на руски с украински акцент ,че миризмата на спаружени катерици в метрото на Киев вече била нетърпима .

    07:16 07.10.2026

  • 21 Олеся 🇺🇦

    11 0 Отговор

    До коментар #14 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":

    А нас то зашо ?

    07:16 07.10.2026

  • 22 Загинали са пазачите

    14 0 Отговор

    До коментар #19 от "🤔🤔🤔🤔":

    През нощта персонала не работи. Само охраната е в складовете. Обектите са унищожени.

    07:17 07.10.2026

  • 23 Отчаяна урка

    13 0 Отговор
    Честит рожден Ден Владимир Владимирович! Моля ви се да побързате че не се трае вече в това метро! Те очите ми се насълзяват ама не е щото съм тъжен или радостен,от друго е!

    07:17 07.10.2026

  • 24 Стоянчо Пуканката

    17 0 Отговор
    Императорът на Свещената Руска Империя Ви предупреждаваше, правеше Ви намеци, даже на моменти Ви умоляваше да се осеферите, ама Вие...

    Както е казал един велик български владетел в миналото:"Като не щеш мира, на ти секира"...

    07:18 07.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Артилерист

    4 0 Отговор
    Русия премина към структурно енергийно, комуникационно и логистично поразяване на укро обекти подобно на натовските удари по Югославия и началния период на войната срещу Ирак. Тогава САЩ и коалицията на желаещите война бомбардирана и извадиха от строя държавните командни центрове и парализираха управлението на държавата. Тази нова руска тактиката на руските удари предизвика промяна на стратегията на Драпати за водене на войната. Той е предложил-предсавяте ли си- план за 30-годишно продължаване на войната!!! Това означава преминаване към позиционна отбрана на Украйна и 30 години запада да не спира да я изхранва. Русия обаче планира до края на годината да я приключи. Разпределителни подстанции на украинските АЕЦ се поразяват и ядрените реактори спират автоматично. Мостовите комуникации се разрушават и се прекъсва движението към укрофронта. Цялата жп електропреносна мрежа се изключва, а украинците нямат достатъчно дизелови локомотиви, които да заменят електротягата. Освен това дизеловите локомотиви са бавни, лесни за поразяване и харчат хиляди тона гориво за денонощие. На всичко отгоре руските групи войски "Център" и "Юг" са увеличили темповете за настъпление...

    07:39 07.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Дудов

    0 0 Отговор
    "няма точни данни за броя на ранените, както и за размера на материалните щети." обаче естестмено и 1000 да има изтрепани украинската пропаганда ще каже пак 2

    08:02 07.10.2026

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