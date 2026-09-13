Трима ранени в Брянска област, удар разруши завод в Украйна

Нова серия от атаки беше регистрирана както на руска територия, така и в различни райони на Украйна. В Брянска област трима души са пострадали при атаки с безпилотни летателни апарати, докато в Житомирска област руски удар е предизвикал пожар и тежки разрушения в завод за производство на керамика. В Купянски район на Харковска област също е съобщено за разрушена сграда след атака.
В Брянска област са били извършени няколко атаки с безпилотни летателни апарати. По данни на руските регионални власти при ударите са пострадали трима души.
Местните власти съобщават за поражения по гражданска инфраструктура и сгради. На местата на инцидентите са били изпратени спасителни и аварийни екипи, а руската противовъздушна отбрана е била приведена в действие.
Брянска област, която граничи с Украйна, редовно съобщава за атаки с украински дронове. Регионът е сред руските погранични области, които са подложени на подобни нападения заради близостта си до зоната на бойните действия.
Междувременно руските атаки засегнаха и гражданско промишлено предприятие в Житомирска област.
През нощта срещу 12 септември е бил атакуван заводът на „Cersanit Invest“ в Звягел, предприятие на полската компания Cersanit, което произвежда керамични плочки и санитарна керамика. След удара на територията на предприятието е избухнал пожар, който е бил потушен от украинските спасителни служби.
Украински медии съобщават за сериозни поражения по производствените мощности. Предприятието е сред големите производители на керамични плочки и санитарна продукция в Украйна и работи в региона от 2007 г.
Към момента няма данни за загинали или ранени сред служителите на завода. Компанията не е дала независимо потвърждение за всички подробности около атаката, поради което мащабът на щетите все още се уточнява.
Атаката срещу предприятието е част от по-широка серия руски удари по украинска инфраструктура и промишлени обекти. В последните дни Москва засили атаките
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атаки
Коментиран от #5, #7, #8, #12
20:52 13.09.2026
2 Братко Путине пусни и по- една
20:53 13.09.2026
3 Русия
20:53 13.09.2026
4 Плочкаджия
20:54 13.09.2026
5 ЦСКА Москва
До коментар #1 от "Атаки":Чукнат се в кафявият отвор,затова си толкова пр.ст !
20:54 13.09.2026
6 катафалките не смогват
20:54 13.09.2026
7 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
8 Фактите са си факти
До коментар #1 от "Атаки":След като Украйна спря бензина в раша ,рижия го спря в Иран. А двете псевдо империи са едни от най големите производители на петрол -
Цените на горивата в Иран скачат двойно от утре
Иранското правителство вдига цените на горивата на фона на тежката икономическа криза, обхванала страната от началото на войната, предаде ДПА.
Повишението ще окаже значителни последици в Иран предвид значително по-ниските доходи в страната, тъй като се отразява на транспортните разходи, цените на енергията и инфлацията.
В края на август опасенията от недостиг на горива доведоха до дълги опашки пред бензиностанциите. В мегаполиса Техеран, с неговите милиони жители, шофьорите чакаха пред бензиностанциите дори по цяла нощ.
20:58 13.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 кАпейка на зaдна пoтънaл в изпрaжнeния
🔸️Удвои границата си с НАТО.
🔸️Загуби влияние в Сирия, Венецуела, Армения, Молдова, Азербайджан, Казахстан...
🔸️Превърна Русия в суровинен придатък на Китай.
🔸️Създаде най-силната и най-боеспособна армия в Европа - украинската!
🔸️Извърши най-тъпата грешка в историята на военното дело - превърна слабия си съсед, в смъртоносна заплаха, която ще го погуби.
2022 г. украинската армия представляваше едва 200 000 зле въоръжени военни.
●Путин вярваше, че ще ги смачка за един уикенд.
Четири години и половина кървава война. Пълен провал за кремълския диктатор.
● С глупавите си ядрени блъфове Путин пречупи у тях страха им от ядрено оръжие. Те просто претръпнаха и престанаха да се страхуват.
🔸️Краят на Путин е близо! Не вярвате? Скоро ще го видите с очите си и ще се наложи да повярвате! Империята на злото ще се разпадне, а най-страшното е, че в съседство има над 1 000 000, перфектно обучени и супер модерно въоръжени до зъби украинци, които помнят всяко убито от окупаторите дете, всяка изнасилена жена, всеки убит старец!...
И колкото да не ви се вярва, те ще дойдат! Ще дойдат, не за територии! Ще дойдат за... отмъщение! И тогава, просто няма да има кой да ги спре, защото Путин сам създаде най-смъртоносната армия в Европа, която се научи да побеждава руснаците! Искаше да "обезопаси" границите си, а създаде страшен и свиреп съсед, готов безмилостно да убива и да отмъщава! Искаше да унищожи и претопи Украйна, а унищожи и погуби Рус
20:59 13.09.2026
11 кАпейка на зaдна пoтънaл в изпрaжнeния
"Гений" на стратегията
❗️Разходите за войната против Украйна вече са 50% от бюджета на РФ.
●Рафинериите горят.
●Складовете горят.
●Малкият и среден бизнес колабира.
●Всички сектори, които не са свързани с ВПК са губещи.
●Бензин няма.
●Земедилието е пред фалит.
●Бизнеса изнася капиталите си.
●Хората теглят спестяванията си.
●Банковата криза и хиперинфлацията чукат на вратата.
●По-свестните напускат страната....
🔸️Ако войната продължи - военно поражение или икономически колапс и разпад на федерацията.
🔸️Ако войната спре - социална и политическа криза с размерите на тази от началото на 90-те години на миналия век.
Това е!
21:00 13.09.2026
12 Tочен сте
До коментар #1 от "Атаки":ВСУ хвана в котел руснаците във Волчанск, десетки се предават накуп
Украинските бойци обсадиха около 4000 нашественици в химическия завод, съобщават за купища "мъртви и ранени орки"
Украинските войски са блокирали около 4000 руснаци в химически завод в центъра на град Волчанск, Харковска област. Според украинския Център за отбранителни стратегии триста от окупаторите вече са се предали, след като многократните опити за спасяването им са се провалили.
Изданието Форбс съобщава, че в продължение на няколко седмици на ожесточени боеве части от няколко украински бригади са блокирали руското настъпление на север от река Волчанск. В същото време руски сили, равняващи се на поне два батальона със стотици пехотинци, щурмуват ПАО "Волчански химически завод" на десния бряг на реката. Очевидно планът на руснаците е бил да превземат химическия завод и след това оттам да започнат операция за форсиране на реката за да пробият в южната част на Волча.
Коментиран от #13, #14
21:01 13.09.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #12 от "Tочен сте":ГЛЕДАМ ПО АЛ- ДЖАЗИРА НА ЖИВО
.....
УКРИТЕ ХВЪРЛЯТ АВИАЦИОННИ БОМБИ С ОБЕДНЕН УРАН ВЪРХУ ХИМИЧЕСКИЯ ЗАВОД ВЪВ ВОЛЧАНСК:((((
....
В КОЙТО СА ОБКРЪЖЕНИТЕ РУСКИ ВОЙНИЦИ КОИТО ОТКАЗВАТ ДА СЕ ПРЕДАДАТ :(((
.....
ИСТИНСКИ ЗВЕРОВЕ:(((
....
ЗАБРАНЕНИ СА ОТ ЖЕНЕВСКАТА КОНВЕНЦИЯ:(((
....
ТРЯБВА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ООН
21:02 13.09.2026
14 Не е страшно а зловещо
До коментар #12 от "Tочен сте":Какво спечели русийката когато нападна Украйна преди 5 години?
1- во - Бяха убити и осакатени над 2 млн.нещастни руснаци ( а човешкия живот е най ценен)
2-ро - разшири до границата си НАТО с 1300 км. ( Швеция и Финландия от 200 години неутрални след агресията подадоха за членство). Русия ги заплаши " с необратими последици " но те й показаха среден пръст и влязоха в алианса.
3- то - стандарта на обикновените руснаци падна 4 пъти ,няма бензин ,купони за храна. В Крим изобщо липсват и населението бяга. Окупираната част от Донбас ежедневно е обстрелвана от ВСУ. И както каза главният пропагандист на Кремъл по ОРТ Маргарита Симонян - "За какво са ни тези територии като могат да ни убият всеки момент"
ЕТО ТОВА СПЕЧЕЛИ РАЗГРОМЕНА РАША💯
А на запад всичко е спокойно - няма бомби, няма убивани граждани на Европейските страни ,по почивки ,спокойни животи.
21:03 13.09.2026
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17 Един е на света цар Путин навсегда
21:14 13.09.2026
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