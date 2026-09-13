Трима ранени в Брянска област, удар разруши завод в Украйна

Нова серия от атаки беше регистрирана както на руска територия, така и в различни райони на Украйна. В Брянска област трима души са пострадали при атаки с безпилотни летателни апарати, докато в Житомирска област руски удар е предизвикал пожар и тежки разрушения в завод за производство на керамика. В Купянски район на Харковска област също е съобщено за разрушена сграда след атака.

В Брянска област са били извършени няколко атаки с безпилотни летателни апарати. По данни на руските регионални власти при ударите са пострадали трима души.

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Местните власти съобщават за поражения по гражданска инфраструктура и сгради. На местата на инцидентите са били изпратени спасителни и аварийни екипи, а руската противовъздушна отбрана е била приведена в действие.

Брянска област, която граничи с Украйна, редовно съобщава за атаки с украински дронове. Регионът е сред руските погранични области, които са подложени на подобни нападения заради близостта си до зоната на бойните действия.

Междувременно руските атаки засегнаха и гражданско промишлено предприятие в Житомирска област.

През нощта срещу 12 септември е бил атакуван заводът на „Cersanit Invest“ в Звягел, предприятие на полската компания Cersanit, което произвежда керамични плочки и санитарна керамика. След удара на територията на предприятието е избухнал пожар, който е бил потушен от украинските спасителни служби.

Украински медии съобщават за сериозни поражения по производствените мощности. Предприятието е сред големите производители на керамични плочки и санитарна продукция в Украйна и работи в региона от 2007 г.

Към момента няма данни за загинали или ранени сред служителите на завода. Компанията не е дала независимо потвърждение за всички подробности около атаката, поради което мащабът на щетите все още се уточнява.

Атаката срещу предприятието е част от по-широка серия руски удари по украинска инфраструктура и промишлени обекти. В последните дни Москва засили атаките