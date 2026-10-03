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Партията на Кулбергс води на изборите в Латвия
  Тема: Избори

Партията на Кулбергс води на изборите в Латвия

3 Октомври, 2026 22:47, обновена 3 Октомври, 2026 22:50 999 6

  • латвия-
  • андрис кулбергс-
  • парламентарни избори-
  • обединена листа-
  • русия

„Обединена листа“ получава 35,6% според екзитпол, но ще има нужда от коалиционни партньори. Премиерът Андрис Кулбергс изключи съюз с втората политическа сила.

Партията на Кулбергс води на изборите в Латвия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Центристката и проукраинска коалиция „Обединена листа“ на латвийския премиер Андрис Кулбергс води на парламентарните избори в Латвия с 35,6% от гласовете според екзитпол на латвийската обществена медия ЛСМ. Данните са предварителни и не представляват официален изборен резултат.

На второ място се нарежда популистката партия „Латвия на първо място“ с 11,3%. Формацията, вдъхновена от движението „Направете Америка отново велика“, е търсила подкрепа сред етническото руско малцинство в страната. „Прогресивните“ също получават 11,3%, а открито проруската партия „Суверенна сила“ е четвърта с 10,8% според предварителната информация.

Кулбергс изключи коалиция с втората сила

Веднага след публикуването на екзитполовете Кулбергс заяви, че няма да влиза в коалиция с „Латвия на първо място“. В изказване пред привърженици в Рига той определи резултата на своята коалиция като „изключително добър“ и добави: „Не очаквах такъв резултат.“

Премиерът гласува по-рано през деня в Рига. Тогава той заяви, че Латвия не трябва да бъде най-слабото звено по източния фланг на НАТО. „Трябва да бъдем силни. Целият източен фланг трябва да бъде единен. Ние сме външната граница на Европа, която трябва да бъде силна“, каза Кулбергс.

Дори екзитполовете да бъдат потвърдени от официалното преброяване, „Обединена листа“ няма да разполага с достатъчно подкрепа, за да управлява сама. Премиерът ще трябва да търси други партньори за съставяне на правителство, като вече е изключил коалиция с втората политическа сила.

Вотът се проведе на фона на опасения за сигурността, войната в Украйна и поскъпването на живота. Балтийските държави предупреждават от месеци за саботажи, кибератаки и други хибридни действия, които според тях целят да отслабят подкрепата за Украйна и да посеят страх в Европа. Русия отхвърля обвиненията и ги определя като неоснователни и резултат от антируска истерия.

Източници: БТА, Ройтерс


Латвия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мурзик

    5 9 Отговор
    Ееех, проукраинци... СеСеСерето нанесе големи поражения. Никой не иска да чува за тях. Е, има и хора със стокхолмски синдром, като някои българи например, но са по-скоро изключение.

    22:58 03.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да бе

    2 12 Отговор
    Тези поне познават от близо мракобесието на московците

    23:10 03.10.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    В САЩ ИМА ДВИЖЕНИЕ 6% ... ЗАЩОТО ТОЛКОВА БИЛА КРИТИЧНАТА МАСА ЗА БУНТ
    ....
    А В ЛАТВИЯ СА КЪМ 20%.. СКОРО РЕФЕРЕНДУМ И ТАМ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ РФ :.)
    ......

    23:53 03.10.2026

  • 6 ехее

    1 0 Отговор
    Абе за този ухиленият на снимката би ли гласувал нормален човек?! Скапаняци! :-)

    00:11 04.10.2026

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