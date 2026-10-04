Времето днес, прогноза за неделя, 4 октомври: Ветровито с валежи на изток и захлаждане

Ветровито време и продължаващо понижение на температурите се очакват в България в неделя, 4 октомври. В източната половина на страната ще има валежи от дъжд и гръмотевични бури, които постепенно ще отслабват и ще спират. В Западна България облачността ще бъде променлива и често ще намалява до предимно слънчево време, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

„В неделя ще бъде ветровито и понижението на температурите ще продължи“, гласи прогнозата на НИМХ. Максималните температури ще бъдат между 18° и 20° в североизточните райони и между 26° и 27° в северозападните и крайните югозападни части на страната.

В София се очаква температурата да достигне около 21°, а в Пловдив – около 21°. По Черноморието ще бъде по-хладно, с максимални температури около 20° във Варна и 21° в Бургас. Вятърът ще бъде най-осезаем в източните райони, където валежите ще са и най-вероятни.

Затопляне и повече слънце в понеделник

В началото на следващата седмица вятърът ще отслабне. В понеделник ще преобладава слънчево време, а сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност. Около и след обяд над западните райони ще се развие купеста облачност, но вероятността за валежи ще бъде малка.

Източници: БТА