Парижката полиция: Ученическите протести са излезли от контрол

Ученическото протестно движение във Франция е излязло от контрол, заяви началникът на парижката полиция Патрис Фор. Той призова демонстрантите да се върнат към мирни форми на протест и предупреди, че властите ще отговорят решително на насилието и вандализма.

Фор отправи призива си в отворено писмо, публикувано в социалната мрежа Екс преди планираните национални демонстрации на 6 октомври. Той призова учениците да прекратят блокадите на гимназиите и безредиците.

„Време е да се върнете към мирните форми на действие“, написа Патрис Фор.

Началникът на парижката полиция заяви още, че организаторите на движението вече са загубили контрол върху демонстрантите. Той призова родителите да не допускат децата им да бъдат въвлечени в действия на лица, които определи като „професионални метежници“, и техни поддръжници.

Близо 5000 задържани от началото на седмицата

Протестите се разпространиха в редица френски градове и на места прераснаха в сблъсъци между гимназисти и полицията за борба с безредиците. От началото на седмицата са задържани близо 5000 души, предимно тийнейджъри, а десетки хора са ранени.

Агат Фуко, говорителка на националната полиция, заяви пред Радио и телевизия Люксембург, че ранените служители на реда са над 600. По време на размириците са били атакувани и учители, както и граждани.

Ученически организации обявиха нови общонационални демонстрации. Службите за сигурност се опасяват, че протестите могат да станат още по-насилствени, особено в централните части на Париж. Властите предупреждават и за възможно участие на крайнолеви анархистки групировки.

Недоволство от условията в училищата

Учениците започнаха блокади и излязоха по улиците заради претъпканите класни стаи, масовия недостиг на учители и лошото състояние на училищните сгради. Според протестиращите тези проблеми са резултат от продължителен недостиг на средства за образованието.

Френското правителство продължава опитите си да овладее протестите, които вече са белязани от насилие и материални щети. Полицията призова демонстрациите да останат мирни, докато ученическите организации подготвят нови прояви в цялата страна.

Източници: БТА, Ройтерс