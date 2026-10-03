Зеленски: Украйна ще удря руски нефтопреработвателни заводи

Украйна ще засили ударите срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на твърдяна промяна в руската политика за въздушни атаки, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Ройтерс. По думите му Москва подготвя удари срещу по-широк кръг граждански обекти с цел да принуди хората да напуснат Киев и други украински градове.

Зеленски каза, че украинското разузнаване е получило документи, свързани с руската „нова доктрина“. Според него тя допуска атаки срещу инфраструктура, логистика, пътища, училища и болници. „Това е целта на операцията“, заяви украинският президент.

Кремъл не е отговорил на запитване за коментар на думите му. Руското външно министерство обаче заяви, че Москва ще продължи систематичните удари по цели в отговор на украинските атаки през последните месеци. И двете страни отричат умишлено да нанасят удари срещу цивилни.

Нефтопреработвателните заводи са сред основните цели

Зеленски заяви, че Украйна няма да отвръща с безразборни атаки срещу гражданска инфраструктура, но ще насочва удари срещу обекти, свързани с руските военни действия.

„На фона на техните атаки срещу нашата енергийна инфраструктура, ние трябва да отговорим срещу тяхната енергийна инфраструктура. На първо място нефтопреработвателните заводи: това, което им осигурява средства за тази война“, каза Зеленски.

Изявлението идва след седмица на руски удари по Киев, насочени според Зеленски към енергийни и телекомуникационни обекти, както и към пътна и железопътна инфраструктура. Той заяви, че за първи път Русия е нанесла удари по мостовете над река Днепър, които свързват източната и западната част на украинската столица.

Киев съобщава за напредък в Донбас

Украинският президент заяви, че продължаващата контраофанзива с кодово име „Вивалди“ е отвоювала около 140 квадратни километра в Донбас. Русия настоява за пълен контрол над региона като условие за евентуално мирно споразумение.

Зеленски каза, че все още не е получил сигнали от Москва за интерес към мирни преговори или към обсъждане на примирие по отношение на енергийната инфраструктура. САЩ са предложили подновяване на тристранните разговори в Обединените арабски емирства, но точна дата и място не са определени.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано призова Украйна да се въздържа от удари по руски петролни съоръжения, като заяви, че те водят до поскъпване на дизела на световните пазари. Зеленски заяви, че Вашингтон не трябва да нормализира отношенията с Москва, преди да бъде гарантиран мирът.

Украйна търси нови средства срещу руските дронове

Украински представители предупреждават, че Русия е натрупала стотици балистични ракети преди очакваната зимна офанзива срещу електроенергийната и водоснабдителната инфраструктура.

Зеленски заяви, че украинските изтребители Ф-16 и МиГ свалят около 60 процента от руските реактивни дронове „Шахед“, но запасите от 20-милиметрови боеприпаси за самолетите намаляват. Киев работи и по системи за заглушаване, а през втората половина на октомври очаква първата доставка на малки ракети за противовъздушна отбрана.

Украйна разработва пет модела дронове прехващачи за борба с реактивните „Шахед“. По думите на Зеленски тестовете на два от тях са показали около 30 процента успех, което налага увеличаване на производството.

Източници: БТА, Ройтерс