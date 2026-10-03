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Зеленски: Украйна ще удря руски нефтопреработвателни заводи
  Тема: Украйна

Зеленски: Украйна ще удря руски нефтопреработвателни заводи

3 Октомври, 2026 22:44, обновена 3 Октомври, 2026 22:47 999 35

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  • украйна-
  • руски въздушни удари-
  • войната в украйна

Киев ще отговаря на руските атаки срещу енергийната инфраструктура, но няма да нанася удари по цивилни обекти, заяви украинският президент.

Зеленски: Украйна ще удря руски нефтопреработвателни заводи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна ще засили ударите срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на твърдяна промяна в руската политика за въздушни атаки, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Ройтерс. По думите му Москва подготвя удари срещу по-широк кръг граждански обекти с цел да принуди хората да напуснат Киев и други украински градове.

Зеленски каза, че украинското разузнаване е получило документи, свързани с руската „нова доктрина“. Според него тя допуска атаки срещу инфраструктура, логистика, пътища, училища и болници. „Това е целта на операцията“, заяви украинският президент.

Кремъл не е отговорил на запитване за коментар на думите му. Руското външно министерство обаче заяви, че Москва ще продължи систематичните удари по цели в отговор на украинските атаки през последните месеци. И двете страни отричат умишлено да нанасят удари срещу цивилни.

Нефтопреработвателните заводи са сред основните цели

Зеленски заяви, че Украйна няма да отвръща с безразборни атаки срещу гражданска инфраструктура, но ще насочва удари срещу обекти, свързани с руските военни действия.

„На фона на техните атаки срещу нашата енергийна инфраструктура, ние трябва да отговорим срещу тяхната енергийна инфраструктура. На първо място нефтопреработвателните заводи: това, което им осигурява средства за тази война“, каза Зеленски.

Изявлението идва след седмица на руски удари по Киев, насочени според Зеленски към енергийни и телекомуникационни обекти, както и към пътна и железопътна инфраструктура. Той заяви, че за първи път Русия е нанесла удари по мостовете над река Днепър, които свързват източната и западната част на украинската столица.

Киев съобщава за напредък в Донбас

Украинският президент заяви, че продължаващата контраофанзива с кодово име „Вивалди“ е отвоювала около 140 квадратни километра в Донбас. Русия настоява за пълен контрол над региона като условие за евентуално мирно споразумение.

Зеленски каза, че все още не е получил сигнали от Москва за интерес към мирни преговори или към обсъждане на примирие по отношение на енергийната инфраструктура. САЩ са предложили подновяване на тристранните разговори в Обединените арабски емирства, но точна дата и място не са определени.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано призова Украйна да се въздържа от удари по руски петролни съоръжения, като заяви, че те водят до поскъпване на дизела на световните пазари. Зеленски заяви, че Вашингтон не трябва да нормализира отношенията с Москва, преди да бъде гарантиран мирът.

Украйна търси нови средства срещу руските дронове

Украински представители предупреждават, че Русия е натрупала стотици балистични ракети преди очакваната зимна офанзива срещу електроенергийната и водоснабдителната инфраструктура.

Зеленски заяви, че украинските изтребители Ф-16 и МиГ свалят около 60 процента от руските реактивни дронове „Шахед“, но запасите от 20-милиметрови боеприпаси за самолетите намаляват. Киев работи и по системи за заглушаване, а през втората половина на октомври очаква първата доставка на малки ракети за противовъздушна отбрана.

Украйна разработва пет модела дронове прехващачи за борба с реактивните „Шахед“. По думите на Зеленски тестовете на два от тях са показали около 30 процента успех, което налага увеличаване на производството.

Източници: БТА, Ройтерс


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русия може да раздели Киев на две

    22 5 Отговор
    Русия е добавила мостовете над Киев към списъка с цели за редовни системни атаки които до сега ги нямаше, Русия пазеше Украинските мостове. Само през последните три дни са били извършени шест удара по мостовете на столицата, а по-нататъшни продължаващи атаки могат сериозно да нарушат комуникацията между двата бряга на Днепър.
    Това съобщават от Ню Йорк Таймс.

    Коментиран от #16

    22:51 03.10.2026

  • 2 Соваж бейби

    17 5 Отговор
    После Европа ще прати на Зели милиарди ,звучи като виц но е жалката истина .

    Коментиран от #15

    22:52 03.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Аве мишкари

    26 5 Отговор
    Слава на Велика Русия,долу 404 и всички подкрепящи я!

    22:54 03.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 НПЗ

    3 13 Отговор
    Девиз на Мадяр: Да не остане руско НПЗ неодрусано.

    23:01 03.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор
    И ДЖУЗЕФ ГЬОБЕЛС Е БИЛ ДОБЪР БАЩА ГАНЕВ ...
    И Е ГАЛЕЛ ДЕЦАТА СИ С РЪЦЕТЕ С КОИТО ПИШЕ
    ......
    ПЛОВДИВСКИЯ ТИРАДЖИЯ И ТОЙ СЕ МИСЛЕШЕ
    ЗА БЕЗМЪРТЕН

    23:02 03.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ха ха ха

    3 0 Отговор
    ПО ТОЧНО НАТО.

    23:03 03.10.2026

  • 14 Горива

    3 11 Отговор

    До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":

    Какви евтини горива бе? Бензинът в Крим е по 1000 рубли!

    Коментиран от #17

    23:03 03.10.2026

  • 15 Абе не знам

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Соваж бейби":

    Ама американците им казаха да не удрят, после ще викат, че не им дават патриоти

    Коментиран от #33

    23:04 03.10.2026

  • 16 В четвъртък три руски дрона

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Русия може да раздели Киев на две":

    с реактивни двигатели са ударили Южния мост, а на следващия ден той е бил ударен още два пъти. В събота сутринта Северният мост също вече е бил ударен. Самите конструкции са оцеляли - строени са по време на СССР и са много здрави, но щетите и заплахата от повторни атаки е принудила властите да ограничат или напълно спрат движението по пет от шестте пътни моста в Киев.

    Коментиран от #18

    23:05 03.10.2026

  • 17 Истината е че

    10 2 Отговор

    До коментар #14 от "Горива":

    Бензина в Крим е 69 рубли,ква ти е файдата да лъжеш?

    23:06 03.10.2026

  • 18 Това е особено сериозен проблем

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "В четвъртък три руски дрона":

    за столицата Киев. Около един милион души живеят на левия бряг, докато значителна част от държавните институции и предприятия са разположени на десния. Всеки ден огромен брой хора пресичат Днепър да отидат на работа и после да се върнат в къщи на обратно.

    Коментиран от #28

    23:09 03.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гатанка

    7 1 Отговор
    Нисичко, зеленичко, предрусало, спи некъпано, на тъмно и студено в метрото! Що е то?

    23:15 03.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Оги

    1 1 Отговор
    И руснаците като уж могат, защо не опукат парламент, президентство, кметство, централи, подстанции, гари, жп линии? Войната спира веднага. Все пак по нещо трябва да стигнат оръжията до фронта нали?

    23:20 03.10.2026

  • 25 Атаките по мостовете на Украйна се

    5 3 Отговор
    случват на фона на по-широка руска кампания срещу украинската инфраструктура. Това е в отговор на нападенията на над Руски нефтопреработвателни заводи. През последните седмици Руската федерация също атакува складове, железници, центрове за данни, медицински складове и металургични предприятия. Паралелно с това продължават ударите в енергийната система, които се очаква да се засилят още повече през зимата. Украински служители и военни експерти смятат, че целта на подобни атаки не е само да причинят икономически щети, но и да усложният ежедневието на украинците колкото е възможно повече. "Врагът унищожава Киев. Вече не можем да се преструваме, че можем да живеем както си живеехме в мирно време преди", е казал кметът на столицата Виталий Кличко.

    23:21 03.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Страх и бизнес с Путин

    0 2 Отговор
    защо Европа и Съединените щати просто гледат как Русия довършва Украйна?
    Съединените щати искат да възобновят бизнес отношенията с Русия. Европа, от друга страна, е паникьосана, че Русия ще нападне ЕС, преди европейските държави да имат време да се подготвят.

    23:46 03.10.2026

  • 32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    ЕТНИЧЕСКОТО ОПГ В КИЙВ
    ...
    СЕРИОЗНО СЕ ЗАЕ С УНИЩОЖАВАНЕТО НА УКРАЙНА

    23:51 03.10.2026

  • 33 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Абе не знам":

    И аз вече не мога да разбера какво точно правят едните го зареждат с стока ,пари и оръжие. Дони се кара на Зели защото прави бели в Русия и после няма газ ?Нали уж Русия е под санкции? И не само много още парадокси ?Чакам с нетърпение войната да свърши, да се хванат за гушите и да си кажат истината кой с кого и защо ? За съдбата на украинците кой ще понесе отговорност, тези хора 5 година са много зле ,много жертви дадоха,много временни мигранти ,ако продължи още година ще станат като газарите бе човек само аз ли го виждам ?

    00:01 04.10.2026

  • 34 Mилен Ганев

    0 0 Отговор
    Аз съм пpocту пapче и тъп фaшизоид.

    00:03 04.10.2026

  • 35 Киев и тази вечер е потреперил от

    1 0 Отговор
    експлозии, в столицата е обявена въздушна тревога. След това са се чули гръмове в Киев на 3 октомври. Новият случай е от около 22:30 ч. Преди това ВВС са съобщили за движение на реактивни дронове в посока столицата, които не могот да бъдат прихванати.

    00:05 04.10.2026

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