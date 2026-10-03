Зеленски: Украйна ще удря руски нефтопреработвателни заводи

Украйна ще засили ударите срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на твърдяна промяна в руската политика за въздушни атаки, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Ройтерс. По думите му Москва подготвя удари срещу по-широк кръг граждански обекти с цел да принуди хората да напуснат Киев и други украински градове.
Зеленски каза, че украинското разузнаване е получило документи, свързани с руската „нова доктрина“. Според него тя допуска атаки срещу инфраструктура, логистика, пътища, училища и болници. „Това е целта на операцията“, заяви украинският президент.
Кремъл не е отговорил на запитване за коментар на думите му. Руското външно министерство обаче заяви, че Москва ще продължи систематичните удари по цели в отговор на украинските атаки през последните месеци. И двете страни отричат умишлено да нанасят удари срещу цивилни.
Нефтопреработвателните заводи са сред основните цели
Зеленски заяви, че Украйна няма да отвръща с безразборни атаки срещу гражданска инфраструктура, но ще насочва удари срещу обекти, свързани с руските военни действия.„На фона на техните атаки срещу нашата енергийна инфраструктура, ние трябва да отговорим срещу тяхната енергийна инфраструктура. На първо място нефтопреработвателните заводи: това, което им осигурява средства за тази война“, каза Зеленски.
Изявлението идва след седмица на руски удари по Киев, насочени според Зеленски към енергийни и телекомуникационни обекти, както и към пътна и железопътна инфраструктура. Той заяви, че за първи път Русия е нанесла удари по мостовете над река Днепър, които свързват източната и западната част на украинската столица.
Киев съобщава за напредък в Донбас
Украинският президент заяви, че продължаващата контраофанзива с кодово име „Вивалди“ е отвоювала около 140 квадратни километра в Донбас. Русия настоява за пълен контрол над региона като условие за евентуално мирно споразумение.
Зеленски каза, че все още не е получил сигнали от Москва за интерес към мирни преговори или към обсъждане на примирие по отношение на енергийната инфраструктура. САЩ са предложили подновяване на тристранните разговори в Обединените арабски емирства, но точна дата и място не са определени.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано призова Украйна да се въздържа от удари по руски петролни съоръжения, като заяви, че те водят до поскъпване на дизела на световните пазари. Зеленски заяви, че Вашингтон не трябва да нормализира отношенията с Москва, преди да бъде гарантиран мирът.
Украйна търси нови средства срещу руските дронове
Украински представители предупреждават, че Русия е натрупала стотици балистични ракети преди очакваната зимна офанзива срещу електроенергийната и водоснабдителната инфраструктура.
Зеленски заяви, че украинските изтребители Ф-16 и МиГ свалят около 60 процента от руските реактивни дронове „Шахед“, но запасите от 20-милиметрови боеприпаси за самолетите намаляват. Киев работи и по системи за заглушаване, а през втората половина на октомври очаква първата доставка на малки ракети за противовъздушна отбрана.
Украйна разработва пет модела дронове прехващачи за борба с реактивните „Шахед“. По думите на Зеленски тестовете на два от тях са показали около 30 процента успех, което налага увеличаване на производството.
Източници: БТА, Ройтерс
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русия може да раздели Киев на две
Това съобщават от Ню Йорк Таймс.
Коментиран от #16
22:51 03.10.2026
2 Соваж бейби
Коментиран от #15
22:52 03.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Аве мишкари
22:54 03.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 НПЗ
23:01 03.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И Е ГАЛЕЛ ДЕЦАТА СИ С РЪЦЕТЕ С КОИТО ПИШЕ
......
ПЛОВДИВСКИЯ ТИРАДЖИЯ И ТОЙ СЕ МИСЛЕШЕ
ЗА БЕЗМЪРТЕН
23:02 03.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ха ха ха
23:03 03.10.2026
14 Горива
До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":Какви евтини горива бе? Бензинът в Крим е по 1000 рубли!
Коментиран от #17
23:03 03.10.2026
15 Абе не знам
До коментар #2 от "Соваж бейби":Ама американците им казаха да не удрят, после ще викат, че не им дават патриоти
Коментиран от #33
23:04 03.10.2026
16 В четвъртък три руски дрона
До коментар #1 от "Русия може да раздели Киев на две":с реактивни двигатели са ударили Южния мост, а на следващия ден той е бил ударен още два пъти. В събота сутринта Северният мост също вече е бил ударен. Самите конструкции са оцеляли - строени са по време на СССР и са много здрави, но щетите и заплахата от повторни атаки е принудила властите да ограничат или напълно спрат движението по пет от шестте пътни моста в Киев.
Коментиран от #18
23:05 03.10.2026
17 Истината е че
До коментар #14 от "Горива":Бензина в Крим е 69 рубли,ква ти е файдата да лъжеш?
23:06 03.10.2026
18 Това е особено сериозен проблем
До коментар #16 от "В четвъртък три руски дрона":за столицата Киев. Около един милион души живеят на левия бряг, докато значителна част от държавните институции и предприятия са разположени на десния. Всеки ден огромен брой хора пресичат Днепър да отидат на работа и после да се върнат в къщи на обратно.
Коментиран от #28
23:09 03.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Гатанка
23:15 03.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Оги
23:20 03.10.2026
25 Атаките по мостовете на Украйна се
23:21 03.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Страх и бизнес с Путин
Съединените щати искат да възобновят бизнес отношенията с Русия. Европа, от друга страна, е паникьосана, че Русия ще нападне ЕС, преди европейските държави да имат време да се подготвят.
23:46 03.10.2026
32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
СЕРИОЗНО СЕ ЗАЕ С УНИЩОЖАВАНЕТО НА УКРАЙНА
23:51 03.10.2026
33 Соваж бейби
До коментар #15 от "Абе не знам":И аз вече не мога да разбера какво точно правят едните го зареждат с стока ,пари и оръжие. Дони се кара на Зели защото прави бели в Русия и после няма газ ?Нали уж Русия е под санкции? И не само много още парадокси ?Чакам с нетърпение войната да свърши, да се хванат за гушите и да си кажат истината кой с кого и защо ? За съдбата на украинците кой ще понесе отговорност, тези хора 5 година са много зле ,много жертви дадоха,много временни мигранти ,ако продължи още година ще станат като газарите бе човек само аз ли го виждам ?
00:01 04.10.2026
34 Mилен Ганев
00:03 04.10.2026
35 Киев и тази вечер е потреперил от
00:05 04.10.2026