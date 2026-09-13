Туск предупреди: Русия може да разшири атаките и на полска територия

Полша преминава към значително по-висока степен на готовност заради нарастващата активност на Русия в близост до границата. Премиерът Доналд Туск предупреди, че Варшава не може да изключи възможността бъдещата ескалация да засегне и полска територия.
Туск свика извънредно заседание в Правителствения център за сигурност с участието на министрите на вътрешните работи и отбраната и ръководители на отделни служби. Повод за срещата са руските атаки срещу украински райони непосредствено до Полша през нощта срещу 13 септември и сутринта на същия ден, пише Украинска правда.
„Ескалацията на действията на Русия се превръща във факт, а проявленията ѝ се приближават все повече до нашата граница“, заяви полският премиер.
По думите му Полша трябва да бъде готова за значително по-интензивна руска активност през следващите седмици и месеци. Туск не изключи възможността подобна ескалация да засегне директно страната.
Премиерът подчерта, че не иска да създава допълнително напрежение, но според него последните събития показват, че Варшава трябва да се подготви и за най-неблагоприятните сценарии.
Особено безпокойство предизвикват новите руски безпилотни апарати. Туск посочи, че Русия използва реактивни дронове с по-голям обсег и точност, което увеличава риска от инциденти в близост до границите на НАТО.
Според заместник-министъра на отбраната Цезари Томчик при руската атака срещу Западна Украйна са били регистрирани 13 попадения.
Полските власти вече съобщиха за реална заплаха в района на границата. По-рано беше съобщено, че руски удар е засегнал локомотив на пътнически влак в близост до границата с Полша. Украинските железници впоследствие допуснаха, че мишена може да е бил дипломатически влак.
В същото време полското министерство на отбраната заяви, че въздушното пространство на страната не е било нарушено. Украинската гранична служба също уточни, че самият граничен пункт „Ягодин“ не е бил поразен.
Туск обаче предупреди, че потенциалната заплаха не се ограничава единствено до въздушното пространство. Според него Русия може да се опита да нарушава работата на железопътната инфраструктура, предприятията и граничните пунктове.
„Трябва да сме готови за съвместна реакция, ако възникне такава необходимост“, заяви полският премиер.
Последните предупреждения от Варшава показват, че войната в Украйна все по-силно влияе върху оценката на сигурността на Полша и останалите държави от източния фланг на НАТО.
За момента няма данни за руска атака срещу полска територия, но полското правителство вече се подготвя за сценарий, при който подобна заплаха може да стане реалност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хибридните
21:20 13.09.2026
2 Мхм
Коментиран от #11
21:21 13.09.2026
3 ПОЛСКИТЕ НАЦИСТИ
Да им е честито на полските боклуци, получили са това, което заслужават, надявам се пак да го получат.
Коментиран от #15
21:21 13.09.2026
4 Робот
21:22 13.09.2026
5 Кой си ти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #7
21:22 13.09.2026
6 Пука ни за Полша
21:26 13.09.2026
7 Снимката е :
До коментар #5 от "Кой си ти":Ма-Ра-Ба Гюров...
21:28 13.09.2026
8 Kaлпазанин
21:29 13.09.2026
9 Кво реват сега ?
21:30 13.09.2026
10 гост
21:30 13.09.2026
11 Знае
До коментар #2 от "Мхм":Не . За Жешув . Само , че Туск вярва , че САЩ и НАТО ще тръгнат да го спасяват , ако руснаците издумкат с един Топол ,Варшава . Термоядрената глава на Топол е 800 килотона . Всичко в диаметър от 60 километра от епицентъра ще се изправи на мига . Оцелелите в диаметър от 500 километра от епицентъра , ще завиждат на оцелелите в него. Продължавам да се удивлявам на такива като Туск , Мерц , Макрон , Мелони... , които си мислят , че Русия ще воюва с тях с конвенционални оръжия , както го прави на територията на Украйна. Да. Путин може да издумка Жешув с един Кинжал носещ тактическа ядрена бомба с мощност около 50 килотона ( припомням , че тази над Хирошима бе едва 15 килотона ) . Но за останалите няма да има такъв лукс . Нека любоздателните потърсят мощността на руските стратегически ядрени носители.
21:32 13.09.2026
12 Тоя много се е стресирал нещо
21:33 13.09.2026
13 Ами
Докато куфарчето беше в ръцете на Митя не смееха и да гъкнат :)
21:35 13.09.2026
14 Орк
21:35 13.09.2026
15 Пампаец
До коментар #3 от "ПОЛСКИТЕ НАЦИСТИ":Припомни на безпаметниците как хиената на Европа краде от Чехословакия през октомври 1938 година в съучастие с Хитлер Тешинска област . Хитлер краде судетите , а поляците Тешин и отказват на войските на СССР коридор през своя територия да помогнат на Чехословакия да запази територията си .
Коментиран от #19
21:36 13.09.2026
16 ?????
Даже когато Полша е била в състава на Руската империя след поредното разделяне на Полша с европейците тя си е била автономно Царство Полско.
Но тяхна си работа.
Кой все пак им даде Данциг, Штетин, Бреслау след ВСВ естествено им е неудобно да си спомнят.
Що ли им е неудобно да си спомнят за Сталин подарил им тези градове.
21:38 13.09.2026
17 Оня
21:38 13.09.2026
18 Българин
Коментиран от #20
21:41 13.09.2026
19 Така Така
До коментар #15 от "Пампаец":Поляците са отпадъка на Европа
Коментиран от #23
21:41 13.09.2026
20 Оня
До коментар #18 от "Българин":Това е така но ще е така докато не си изпросят боя! Че нещо много лаят напоследък!
21:43 13.09.2026
21 Страх лозе
Напразно пази
21:45 13.09.2026
22 Бъдеще
21:46 13.09.2026
23 Смърф
До коментар #19 от "Така Така":Ааааа не така ,урките вече са с едни гърди напред .
21:47 13.09.2026
24 Руските са унищожили полски завод
21:48 13.09.2026
25 Бг гражданин
21:50 13.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ТАНАС ГНО МОВ
22:01 13.09.2026
28 Туск е ненормслен !
Коментиран от #30
22:06 13.09.2026
29 Хи хи
22:12 13.09.2026
30 Голям кеф
До коментар #28 от "Туск е ненормслен !":Влакът , чийто локомотив беше ударен от Русия днес, е превозвал бившия британски премиер Борис Джонсън, един от най-близките съветници на германския канцлер Фридрих Мерц, съветници по националната сигурност от други страни от ЕС, членове на германския Бундестаг, дипломати и учени. Никой от тях не е пострадал.
Коментиран от #31
22:12 13.09.2026
31 Напълнили са памперсите тея нещастници
До коментар #30 от "Голям кеф":бившия британски премиер Борис Джонсън, един от най-близките съветници на германския канцлер Фридрих Мерц, съветници по националната сигурност от други страни от ЕС, членове на германския Бундестаг и дипломати ...
22:14 13.09.2026
32 Зелю
22:15 13.09.2026