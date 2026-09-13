Туск предупреди: Русия може да разшири атаките и на полска територия

Полша преминава към значително по-висока степен на готовност заради нарастващата активност на Русия в близост до границата. Премиерът Доналд Туск предупреди, че Варшава не може да изключи възможността бъдещата ескалация да засегне и полска територия.

Туск свика извънредно заседание в Правителствения център за сигурност с участието на министрите на вътрешните работи и отбраната и ръководители на отделни служби. Повод за срещата са руските атаки срещу украински райони непосредствено до Полша през нощта срещу 13 септември и сутринта на същия ден, пише Украинска правда.

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„Ескалацията на действията на Русия се превръща във факт, а проявленията ѝ се приближават все повече до нашата граница“, заяви полският премиер.

По думите му Полша трябва да бъде готова за значително по-интензивна руска активност през следващите седмици и месеци. Туск не изключи възможността подобна ескалация да засегне директно страната.

Премиерът подчерта, че не иска да създава допълнително напрежение, но според него последните събития показват, че Варшава трябва да се подготви и за най-неблагоприятните сценарии.

Особено безпокойство предизвикват новите руски безпилотни апарати. Туск посочи, че Русия използва реактивни дронове с по-голям обсег и точност, което увеличава риска от инциденти в близост до границите на НАТО.

Според заместник-министъра на отбраната Цезари Томчик при руската атака срещу Западна Украйна са били регистрирани 13 попадения.

Полските власти вече съобщиха за реална заплаха в района на границата. По-рано беше съобщено, че руски удар е засегнал локомотив на пътнически влак в близост до границата с Полша. Украинските железници впоследствие допуснаха, че мишена може да е бил дипломатически влак.

В същото време полското министерство на отбраната заяви, че въздушното пространство на страната не е било нарушено. Украинската гранична служба също уточни, че самият граничен пункт „Ягодин“ не е бил поразен.

Туск обаче предупреди, че потенциалната заплаха не се ограничава единствено до въздушното пространство. Според него Русия може да се опита да нарушава работата на железопътната инфраструктура, предприятията и граничните пунктове.

„Трябва да сме готови за съвместна реакция, ако възникне такава необходимост“, заяви полският премиер.

Последните предупреждения от Варшава показват, че войната в Украйна все по-силно влияе върху оценката на сигурността на Полша и останалите държави от източния фланг на НАТО.

За момента няма данни за руска атака срещу полска територия, но полското правителство вече се подготвя за сценарий, при който подобна заплаха може да стане реалност.