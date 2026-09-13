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Туск предупреди: Русия може да разшири атаките и на полска територия
  Тема: Украйна

Туск предупреди: Русия може да разшири атаките и на полска територия

13 Септември, 2026 21:15, обновена 13 Септември, 2026 21:18 862 32

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Полският премиер нареди засилване на мерките за сигурност след руските удари в непосредствена близост до границата

Туск предупреди: Русия може да разшири атаките и на полска територия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полша преминава към значително по-висока степен на готовност заради нарастващата активност на Русия в близост до границата. Премиерът Доналд Туск предупреди, че Варшава не може да изключи възможността бъдещата ескалация да засегне и полска територия.

Туск свика извънредно заседание в Правителствения център за сигурност с участието на министрите на вътрешните работи и отбраната и ръководители на отделни служби. Повод за срещата са руските атаки срещу украински райони непосредствено до Полша през нощта срещу 13 септември и сутринта на същия ден, пише Украинска правда.

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„Ескалацията на действията на Русия се превръща във факт, а проявленията ѝ се приближават все повече до нашата граница“, заяви полският премиер.

По думите му Полша трябва да бъде готова за значително по-интензивна руска активност през следващите седмици и месеци. Туск не изключи възможността подобна ескалация да засегне директно страната.

Премиерът подчерта, че не иска да създава допълнително напрежение, но според него последните събития показват, че Варшава трябва да се подготви и за най-неблагоприятните сценарии.

Особено безпокойство предизвикват новите руски безпилотни апарати. Туск посочи, че Русия използва реактивни дронове с по-голям обсег и точност, което увеличава риска от инциденти в близост до границите на НАТО.

Според заместник-министъра на отбраната Цезари Томчик при руската атака срещу Западна Украйна са били регистрирани 13 попадения.

Полските власти вече съобщиха за реална заплаха в района на границата. По-рано беше съобщено, че руски удар е засегнал локомотив на пътнически влак в близост до границата с Полша. Украинските железници впоследствие допуснаха, че мишена може да е бил дипломатически влак.

В същото време полското министерство на отбраната заяви, че въздушното пространство на страната не е било нарушено. Украинската гранична служба също уточни, че самият граничен пункт „Ягодин“ не е бил поразен.

Туск обаче предупреди, че потенциалната заплаха не се ограничава единствено до въздушното пространство. Според него Русия може да се опита да нарушава работата на железопътната инфраструктура, предприятията и граничните пунктове.

„Трябва да сме готови за съвместна реакция, ако възникне такава необходимост“, заяви полският премиер.

Последните предупреждения от Варшава показват, че войната в Украйна все по-силно влияе върху оценката на сигурността на Полша и останалите държави от източния фланг на НАТО.

За момента няма данни за руска атака срещу полска територия, но полското правителство вече се подготвя за сценарий, при който подобна заплаха може да стане реалност.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хибридните

    3 4 Отговор
    не е спирала!

    21:20 13.09.2026

  • 2 Мхм

    20 1 Отговор
    Полска територия? За Лвов ли става дума?

    Коментиран от #11

    21:21 13.09.2026

  • 3 ПОЛСКИТЕ НАЦИСТИ

    20 1 Отговор
    Всеки помни пакта Рибентроп-Молотов, но същите неща са подписвани с Хитлер от британците, от французите, дори и от поляците още през Януари 1934. Именно пакта Пилсудски-Хитлер е причина да не се създаде предлаганата в началото на 30те години от Франция и СССР Система за колективна европейска сигурност, която да сдържа агресивната политига на Хитлер. Англичаните естествено и те правят всичко възможно тази Система да не се състои защото по традиция предпочитат слаби европейски държави. Пилсудски е съюзник на Хитлер, представлява интересите на Хитлер в Лигата на Нациите когато Германия се оттегля от организацията. Когато Пилсудски умира, на погребението му е цялото нацистко ръководство с Хитлер начело. В началото на 1937 г. Херман Гьоринг посещава Полша. На среща с наследника на Пилсудски Едвард Ридз-Шмигли той заявява, че не само болшевиките са заплаха за Полша и Германия, но и самата Русия като държава, независимо кой я управлява - монарх, либерално правителство или каквото и да е друго правителство. По-късно полският Генерален щаб повтаря тази идея в своята Директива № 2304/2/37, провъзгласявайки, че крайната цел на полската външна политика е „елиминирането на руската държава под каквато и да е форма"

    Да им е честито на полските боклуци, получили са това, което заслужават, надявам се пак да го получат.

    Коментиран от #15

    21:21 13.09.2026

  • 4 Робот

    26 1 Отговор
    Опитите на Зеления да въвлече ЕС във война преди зимата няма как да бъдат успешни.. Края му наближава и това всички го виждат..! ЕС не е подготвен за сблъсък с Русия ако това се случи обаче ще е катастрофа за всички европейски вампири..!

    21:22 13.09.2026

  • 5 Кой си ти

    15 0 Отговор
    Снимката кърти ...
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #7

    21:22 13.09.2026

  • 6 Пука ни за Полша

    14 1 Отговор
    Да се оправят

    21:26 13.09.2026

  • 7 Снимката е :

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кой си ти":

    Ма-Ра-Ба Гюров...

    21:28 13.09.2026

  • 8 Kaлпазанин

    10 0 Отговор
    Простотията е безплатна и затова е навсякъде ,че и не се лекува ,само с изпросен б@@

    21:29 13.09.2026

  • 9 Кво реват сега ?

    12 0 Отговор
    Нали са преминали към "значително по-висока степен на готовност" ?

    21:30 13.09.2026

  • 10 гост

    12 0 Отговор
    Голям страх ги тресе тези, там нямат ли терапията леене на куршум ?

    21:30 13.09.2026

  • 11 Знае

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мхм":

    Не . За Жешув . Само , че Туск вярва , че САЩ и НАТО ще тръгнат да го спасяват , ако руснаците издумкат с един Топол ,Варшава . Термоядрената глава на Топол е 800 килотона . Всичко в диаметър от 60 километра от епицентъра ще се изправи на мига . Оцелелите в диаметър от 500 километра от епицентъра , ще завиждат на оцелелите в него. Продължавам да се удивлявам на такива като Туск , Мерц , Макрон , Мелони... , които си мислят , че Русия ще воюва с тях с конвенционални оръжия , както го прави на територията на Украйна. Да. Путин може да издумка Жешув с един Кинжал носещ тактическа ядрена бомба с мощност около 50 килотона ( припомням , че тази над Хирошима бе едва 15 килотона ) . Но за останалите няма да има такъв лукс . Нека любоздателните потърсят мощността на руските стратегически ядрени носители.

    21:32 13.09.2026

  • 12 Тоя много се е стресирал нещо

    11 0 Отговор
    премиерчето Доналд Туск. Да не са го обучавали и него в България

    21:33 13.09.2026

  • 13 Ами

    13 0 Отговор
    Излязоха от дупките си и започнаха да лаят, защото Путин се завърна в Москва.
    Докато куфарчето беше в ръцете на Митя не смееха и да гъкнат :)

    21:35 13.09.2026

  • 14 Орк

    11 0 Отговор
    Европа стана една много проста тетка.

    21:35 13.09.2026

  • 15 Пампаец

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "ПОЛСКИТЕ НАЦИСТИ":

    Припомни на безпаметниците как хиената на Европа краде от Чехословакия през октомври 1938 година в съучастие с Хитлер Тешинска област . Хитлер краде судетите , а поляците Тешин и отказват на войските на СССР коридор през своя територия да помогнат на Чехословакия да запази територията си .

    Коментиран от #19

    21:36 13.09.2026

  • 16 ?????

    13 0 Отговор
    Уф.
    Даже когато Полша е била в състава на Руската империя след поредното разделяне на Полша с европейците тя си е била автономно Царство Полско.
    Но тяхна си работа.
    Кой все пак им даде Данциг, Штетин, Бреслау след ВСВ естествено им е неудобно да си спомнят.
    Що ли им е неудобно да си спомнят за Сталин подарил им тези градове.

    21:38 13.09.2026

  • 17 Оня

    9 0 Отговор
    Няма ли кой да му смени памперса на тоя? Или са дефицит вече у полско? Май бая им трябват!

    21:38 13.09.2026

  • 18 Българин

    10 0 Отговор
    Откачалник.Русия няма намерение да напада държава от НАТО. Путин го е казал хиляди пъти.

    Коментиран от #20

    21:41 13.09.2026

  • 19 Така Така

    9 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пампаец":

    Поляците са отпадъка на Европа

    Коментиран от #23

    21:41 13.09.2026

  • 20 Оня

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Това е така но ще е така докато не си изпросят боя! Че нещо много лаят напоследък!

    21:43 13.09.2026

  • 21 Страх лозе

    6 0 Отговор
    В случая
    Напразно пази

    21:45 13.09.2026

  • 22 Бъдеще

    6 0 Отговор
    Не мога да разбера, от къде по дяволите се пръкнаха това поколение малоyмни "политици". Уж света си беше нормален, как такива откровени съименници с роман на Достоевски, бяха допуснати във властта?

    21:46 13.09.2026

  • 23 Смърф

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Така Така":

    Ааааа не така ,урките вече са с едни гърди напред .

    21:47 13.09.2026

  • 24 Руските са унищожили полски завод

    9 0 Отговор
    в Украйна работещ от 2007 година и по принцип никой не знае какво е било складирано или произвеждано в него или за това поляците са на нокти.

    21:48 13.09.2026

  • 25 Бг гражданин

    7 0 Отговор
    Ястреб,и тоя иска война с Русия,да занурят целият свят. Не е за вярване ,все едно Сатаната им е майка на тия евроатлантици!

    21:50 13.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ТАНАС ГНО МОВ

    3 0 Отговор
    ТОЯ КАКВА ЗЛО БА ИЗЛЪЧВА , МАЙ СКОРО ЩЕ ХОДИ ПРИ НАШ СЪБИ

    22:01 13.09.2026

  • 28 Туск е ненормслен !

    3 0 Отговор
     на 13 септември бензиностанция близо до контролно-пропускателния пункт Ягодин-Дорохуск на границата с Полша беше повредена в резултат на руски удар с дрон. По-специално, след падането на отломките, помещенията на бензиностанцията и няколко камиона се запалиха. Пак на 13 септември във Волинска област, на два километра от границата с Полша, руски дрон удари локомотива на международен пътнически влак. Информация за удара по влака на границата с Полша се появи около 9:50 ч. В социалните мрежи беше публикувано видео от удара по железопътната платформа.

    Коментиран от #30

    22:06 13.09.2026

  • 29 Хи хи

    3 0 Отговор
    Тагаренковци, чухте лу Туск ?? Вече трябва да сте се изправили на нокти, щото Путин идва към вас, яхнал реактивен дрон !! Изкопахте ли вече бункерчетата ?

    22:12 13.09.2026

  • 30 Голям кеф

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Туск е ненормслен !":

    Влакът , чийто локомотив беше ударен от Русия днес, е превозвал бившия британски премиер Борис Джонсън, един от най-близките съветници на германския канцлер Фридрих Мерц, съветници по националната сигурност от други страни от ЕС, членове на германския Бундестаг, дипломати и учени. Никой от тях не е пострадал.

    Коментиран от #31

    22:12 13.09.2026

  • 31 Напълнили са памперсите тея нещастници

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Голям кеф":

    бившия британски премиер Борис Джонсън, един от най-близките съветници на германския канцлер Фридрих Мерц, съветници по националната сигурност от други страни от ЕС, членове на германския Бундестаг и дипломати ...

    22:14 13.09.2026

  • 32 Зелю

    2 0 Отговор
    Ще му се на туск голден тойлет ма нема, смо аз точа пари ся

    22:15 13.09.2026

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