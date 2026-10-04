Зеленски: До 140 кв. км са освободени при операция „Вивалди“

До 140 квадратни километра са деокупирани в рамките на украинската операция „Вивалди“ в северната част на Донецка област, заяви президентът на Украйна Владимир Зеленски в интервю за Ройтерс. По думите му операцията продължава и резултатите от нея все още не са окончателни.
Украинският президент съобщи и за увеличение на руските загуби през последните два-три месеца. Според него от началото на годината руската армия е губела между 30 000 и 32 000 души месечно, като между 21 000 и 22 000 от тях са били убити, а останалите са тежко ранени. В последния период броят на загубите е достигнал около 42 000 души месечно.
Зеленски заяви, че по време на настъплението украинските загуби са били няколко пъти по-малки от руските, въпреки че руските войски са се намирали в отбранителна позиция. Тези числа са представени като оценка на украинския президент.
Операцията е била отложена с година
По думите на Зеленски украинските военни са искали да започнат операцията още преди година, но тогава подготовката не е била достатъчна.„Слава Богу, решихме да я отложим за кратко и сега имаме добри резултати и по-малки загуби“, каза президентът.
Операция „Вивалди“ се провежда от Третия армейски корпус в северната част на Донецка област. На 15 септември корпусът съобщи за прочистване на 75 квадратни километра и деокупация на още 10 квадратни километра.
На 20 септември беше съобщено, че украинските сили са освободили селата Шандриголово и Дерилово и са установили пълен контрол над Дробишево.
На 28 септември командирът на Третия армейски корпус бригаден генерал Андрей Билецки заяви, че в третия етап на операцията руските загуби са достигнали 2000 военни. По думите му над 250 руски военнослужещи са били пленени.
Източници: Украинска правда, Ройтерс
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оня
05:50 04.10.2026
2 Браво на Украйна
Путлера постоянно твърдеше ,че на Русия не и трябват нови територии, а сега се оказва ,че това е "проблема" за мира.
05:50 04.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
XВЪРЧAХА УШAНКИ ВЪВ ВЪЗДУXА :))
....
ПAЧAНГA И БAНГAРАНГА В МОСКВEТО И ПЕТЕРБУРГА:)
....
ТАНЦУВAX И АЗ С ТЯХ:)))
Коментиран от #17
05:52 04.10.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НО НЯМА ДА ХРАНЯ УКРАИНЦИТЕ
С ИНФОРМАЦИЯ :)....
05:52 04.10.2026
6 Световният лидер Зеленски
"Представете си за миг велики държави например като САЩ ,Великобритания или Франция да са бити на тяхна територия така,както ние бием руснаците. Ще си помислите че е фантазия"
05:53 04.10.2026
7 Сатана Z
24 септември 2026, 0:02 часа
Снимка: president
Думите от заглавието са на украинския външен министър Андрий Сибиха, който ги зададе задочно на руския си колега Сергей Лавров. Всъщност това е въпрос към Лавров от общо три, по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН - Сибиха уточни, че Лавров не може да отговори (откровено) на нито един.
05:54 04.10.2026
8 Веднага
05:54 04.10.2026
9 Основателят на АЗОВ - Андрий Билецки
Прочистени са от инфилтрирали се руски военни Новоселивка, Александровка, Яровая и покрайнините на Коровий Яр, деокупирано е Средне.
Билецки изрично призова за повече информационно мълчание по темата с многозначителните думи, че "Вивалди" има четири сезона. Въпреки това обеща, че в предстоящите официални изявления ще има добри новини. "Потвърждаваме съобщенията за офанзива на украинската армия в северната част на Донецка област. ... Нанесохме съкрушителен удар върху бойните способности на 20-та и 25-та армия на Руската федерация", се казва в съобщението му. Полетата са осеяни със стотици трупове на ликвидирани руски агресори.
05:55 04.10.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... КОИТО МИСЛЕХА ЧЕ ГЛАВНИЯ УДАР ЩЕ Е КЪМ ДРУЖКОВКА И СТРУПАХА ТАМ РЕЗЕРВИТЕ
.....
А НАШИТЕ УДАРИХА ПРЕЗ ДОБРОПОЛИЕ И БЕЛОЗЕРСКОЕ .. И СЕГА ТАМ Е " ИМАМБАЯЛДЪ С ФАШИСТИ"
.....
И С АЗОВЦИТЕ ЩЕ СТАНЕ ТАКА - САМО ТЪРПЕНИЕ :)
05:56 04.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ужасяваща статистика
12 септември 2026, 12:26 часа
Снимка: kremlin
Никога в историята на човешките конфликти съотношението убити/ранени не е било толкова високо. Това каза началникът на украинското разузнаване генерал-лейтенант Олег Иващенко в обширно интервю за британския The Times, говорейки за руските загуби във войната в Украйна. Той изнесе конкретни цифри, събрани от Главно разузнавателно управление на Украйна (ГУР): "Русия набира приблизително 1000 души дневно, понякога 1200. Но вижте данните за жертвите. Вчера бяха 1410, онзи ден - 1551 (общо убити и тежко ранени), 2.4 млн.убити руснаци. Войниците им естествено намаляват на фронта а ние продължаваме да ги ликвидираме с бързи темпове.
Коментиран от #13
05:58 04.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Добро утро!
Коментиран от #20
06:00 04.10.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #11 от "Мишел":А НА ТЕБ МИНАВАЛО ЛИ ТИ Е ПРЕЗ УМА
ЧЕ ВСЕКИ ДЕН , ВСЕКИ ЧЛЕН НА ТВОЕТО
СЕМЕЙСТВО ПЛАЩА ПОНЕ ПО 2 ЕВРО
....
СКРИТИ ЩЕТИ НА ИКОНОМИКИТЕ НА ЕС ОТ ВОЙНАТА :)
06:00 04.10.2026
16 Сандо
Коментиран от #19, #21
06:01 04.10.2026
17 Кличко
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Аз пък съм на друго мнение...!
Ела в Кииф,да видиш ко стаа и кой ... ....,,фърчи...!
06:05 04.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ха ,,Добро утро...!
До коментар #14 от "Добро утро!":То убуу-,,трябва,ама от дивана...- не става...!
06:08 04.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.