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Зеленски: До 140 кв. км са освободени при операция „Вивалди“
  Тема: Украйна

Зеленски: До 140 кв. км са освободени при операция „Вивалди“

4 Октомври, 2026 05:42, обновена 4 Октомври, 2026 05:43 515 21

  • владимир зеленски-
  • операция вивалди-
  • донецка област-
  • руски загуби-
  • трети армейски корпус

Украинският президент заяви, че операцията в Донецка област продължава, а руските загуби са нараснали до около 42 000 души месечно.

Зеленски: До 140 кв. км са освободени при операция „Вивалди“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

До 140 квадратни километра са деокупирани в рамките на украинската операция „Вивалди“ в северната част на Донецка област, заяви президентът на Украйна Владимир Зеленски в интервю за Ройтерс. По думите му операцията продължава и резултатите от нея все още не са окончателни.

„„Вивалди“ е много успешна операция. Тя още не е завършила. Към днешна дата са деокупирани приблизително 125–140 квадратни километра“, заяви Зеленски.

Украинският президент съобщи и за увеличение на руските загуби през последните два-три месеца. Според него от началото на годината руската армия е губела между 30 000 и 32 000 души месечно, като между 21 000 и 22 000 от тях са били убити, а останалите са тежко ранени. В последния период броят на загубите е достигнал около 42 000 души месечно.

Зеленски заяви, че по време на настъплението украинските загуби са били няколко пъти по-малки от руските, въпреки че руските войски са се намирали в отбранителна позиция. Тези числа са представени като оценка на украинския президент.

Операцията е била отложена с година

По думите на Зеленски украинските военни са искали да започнат операцията още преди година, но тогава подготовката не е била достатъчна.

„Слава Богу, решихме да я отложим за кратко и сега имаме добри резултати и по-малки загуби“, каза президентът.

Операция „Вивалди“ се провежда от Третия армейски корпус в северната част на Донецка област. На 15 септември корпусът съобщи за прочистване на 75 квадратни километра и деокупация на още 10 квадратни километра.

На 20 септември беше съобщено, че украинските сили са освободили селата Шандриголово и Дерилово и са установили пълен контрол над Дробишево.

На 28 септември командирът на Третия армейски корпус бригаден генерал Андрей Билецки заяви, че в третия етап на операцията руските загуби са достигнали 2000 военни. По думите му над 250 руски военнослужещи са били пленени.

Източници: Украинска правда, Ройтерс


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня

    10 15 Отговор
    Абе на цигулката май са и се скъсали струните и пуска фалшиви новини опс извинявам се имах предвид звуци!

    05:50 04.10.2026

  • 2 Браво на Украйна

    39 17 Отговор
    Тежка и дълга зима се очертава за агресора в която липсата на горива и електричество за блатната империя ще бъде катастрофално.
    Путлера постоянно твърдеше ,че на Русия не и трябват нови територии, а сега се оказва ,че това е "проблема" за мира.

    05:50 04.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    39 13 Отговор
    И ТАЗИ НОЩ ЗЕЛЕНСКИ ЗАПАЛИ РУСКИТЕ РАФИНЕРИИ И ВОЕННИ ЗАВОДИ:))
    ...
    XВЪРЧAХА УШAНКИ ВЪВ ВЪЗДУXА :))
    ....
    ПAЧAНГA И БAНГAРАНГА В МОСКВEТО И ПЕТЕРБУРГА:)
    ....
    ТАНЦУВAX И АЗ С ТЯХ:)))

    Коментиран от #17

    05:52 04.10.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 16 Отговор
    ИМАМ КАКВО ДА КАЖА НА ЗЕЛЯ
    НО НЯМА ДА ХРАНЯ УКРАИНЦИТЕ
    С ИНФОРМАЦИЯ :)....

    05:52 04.10.2026

  • 6 Световният лидер Зеленски

    22 12 Отговор
    Само тази година, от януари до август, руската армия загуби 348 964 войници на бойното поле в Украйна. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски от трибуната на ООН. Според него населението на 31 държави в света е по-малко от броя на руските военни, загубени през последните осем месеца.
    "Представете си за миг велики държави например като САЩ ,Великобритания или Франция да са бити на тяхна територия така,както ние бием руснаците. Ще си помислите че е фантазия"

    05:53 04.10.2026

  • 7 Сатана Z

    24 11 Отговор
    Искахте Киев за 3 дни. Как се случи така, че Москва гори 5 години по-късно?
    24 септември 2026, 0:02 часа
    Снимка: president
    Думите от заглавието са на украинския външен министър Андрий Сибиха, който ги зададе задочно на руския си колега Сергей Лавров. Всъщност това е въпрос към Лавров от общо три, по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН - Сибиха уточни, че Лавров не може да отговори (откровено) на нито един.

    05:54 04.10.2026

  • 8 Веднага

    12 20 Отговор
    завийте Зеления престъпник , спал е отвит ! !

    05:54 04.10.2026

  • 9 Основателят на АЗОВ - Андрий Билецки

    21 13 Отговор
    Съобщава още във видео интервю на живо в което танцува и стреля от радост във въздуха с 2 пистолета "Глок"-
    Прочистени са от инфилтрирали се руски военни Новоселивка, Александровка, Яровая и покрайнините на Коровий Яр, деокупирано е Средне.

    Билецки изрично призова за повече информационно мълчание по темата с многозначителните думи, че "Вивалди" има четири сезона. Въпреки това обеща, че в предстоящите официални изявления ще има добри новини. "Потвърждаваме съобщенията за офанзива на украинската армия в северната част на Донецка област. ... Нанесохме съкрушителен удар върху бойните способности на 20-та и 25-та армия на Руската федерация", се казва в съобщението му. Полетата са осеяни със стотици трупове на ликвидирани руски агресори.

    05:55 04.10.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 22 Отговор
    БРАТУШКИТЕ ПРЕЦАКАХА ВЕМАХТА
    .... КОИТО МИСЛЕХА ЧЕ ГЛАВНИЯ УДАР ЩЕ Е КЪМ ДРУЖКОВКА И СТРУПАХА ТАМ РЕЗЕРВИТЕ
    .....
    А НАШИТЕ УДАРИХА ПРЕЗ ДОБРОПОЛИЕ И БЕЛОЗЕРСКОЕ .. И СЕГА ТАМ Е " ИМАМБАЯЛДЪ С ФАШИСТИ"
    .....
    И С АЗОВЦИТЕ ЩЕ СТАНЕ ТАКА - САМО ТЪРПЕНИЕ :)

    05:56 04.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ужасяваща статистика

    20 8 Отговор
    Русия губи 20% от мъжете до 49 г.: Никога във война не е имало такива загуби
    12 септември 2026, 12:26 часа
    Снимка: kremlin
    Никога в историята на човешките конфликти съотношението убити/ранени не е било толкова високо. Това каза началникът на украинското разузнаване генерал-лейтенант Олег Иващенко в обширно интервю за британския The Times, говорейки за руските загуби във войната в Украйна. Той изнесе конкретни цифри, събрани от Главно разузнавателно управление на Украйна (ГУР): "Русия набира приблизително 1000 души дневно, понякога 1200. Но вижте данните за жертвите. Вчера бяха 1410, онзи ден - 1551 (общо убити и тежко ранени), 2.4 млн.убити руснаци. Войниците им естествено намаляват на фронта а ние продължаваме да ги ликвидираме с бързи темпове.

    Коментиран от #13

    05:58 04.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Добро утро!

    18 7 Отговор
    Браво на Украйна! Злото Русия трябва да бъде спряно и обнулено.

    Коментиран от #20

    06:00 04.10.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 17 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    А НА ТЕБ МИНАВАЛО ЛИ ТИ Е ПРЕЗ УМА
    ЧЕ ВСЕКИ ДЕН , ВСЕКИ ЧЛЕН НА ТВОЕТО
    СЕМЕЙСТВО ПЛАЩА ПОНЕ ПО 2 ЕВРО
    ....
    СКРИТИ ЩЕТИ НА ИКОНОМИКИТЕ НА ЕС ОТ ВОЙНАТА :)

    06:00 04.10.2026

  • 16 Сандо

    9 16 Отговор
    Първа смяна на козяшката фабрика на тролове започна ударно новия работен ден.Дерзайте козячета,днес е неделя,надника е двоен /ако Боса ви не е стиснат/!

    Коментиран от #19, #21

    06:01 04.10.2026

  • 17 Кличко

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Аз пък съм на друго мнение...!
    Ела в Кииф,да видиш ко стаа и кой ... ....,,фърчи...!

    06:05 04.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ха ,,Добро утро...!

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Добро утро!":

    То убуу-,,трябва,ама от дивана...- не става...!

    06:08 04.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

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