Зеленски: До 140 кв. км са освободени при операция „Вивалди“

До 140 квадратни километра са деокупирани в рамките на украинската операция „Вивалди“ в северната част на Донецка област, заяви президентът на Украйна Владимир Зеленски в интервю за Ройтерс. По думите му операцията продължава и резултатите от нея все още не са окончателни.

„„Вивалди“ е много успешна операция. Тя още не е завършила. Към днешна дата са деокупирани приблизително 125–140 квадратни километра“, заяви Зеленски.

Украинският президент съобщи и за увеличение на руските загуби през последните два-три месеца. Според него от началото на годината руската армия е губела между 30 000 и 32 000 души месечно, като между 21 000 и 22 000 от тях са били убити, а останалите са тежко ранени. В последния период броят на загубите е достигнал около 42 000 души месечно.

Зеленски заяви, че по време на настъплението украинските загуби са били няколко пъти по-малки от руските, въпреки че руските войски са се намирали в отбранителна позиция. Тези числа са представени като оценка на украинския президент.

Операцията е била отложена с година

По думите на Зеленски украинските военни са искали да започнат операцията още преди година, но тогава подготовката не е била достатъчна.

„Слава Богу, решихме да я отложим за кратко и сега имаме добри резултати и по-малки загуби“, каза президентът.

Операция „Вивалди“ се провежда от Третия армейски корпус в северната част на Донецка област. На 15 септември корпусът съобщи за прочистване на 75 квадратни километра и деокупация на още 10 квадратни километра.

На 20 септември беше съобщено, че украинските сили са освободили селата Шандриголово и Дерилово и са установили пълен контрол над Дробишево.

На 28 септември командирът на Третия армейски корпус бригаден генерал Андрей Билецки заяви, че в третия етап на операцията руските загуби са достигнали 2000 военни. По думите му над 250 руски военнослужещи са били пленени.

Източници: Украинска правда, Ройтерс