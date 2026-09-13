Руски дрон уби енергетик в Сумска област, негов колега е ранен

Енергетик загина, а негов колега беше ранен при атака с дрон в Конотопски район на Сумска област, съобщиха украинските власти.

По информация на началника на Сумската областна военна администрация Олег Григоров работници от районната електрическа мрежа са били изпратени да ремонтират повреден участък от електропреносната система.

Докато ремонтната бригада се намирала на терен, руски дрон е атакувал автомобила, с който са се придвижвали служителите. При удара е загинал 53-годишният шофьор-енергетик.

Друг служител на електроразпределителното предприятие — 50-годишен електромонтьор — е получил ранения и е бил откаран в болница.

Атаката е станала в момент, когато работниците са се опитвали да възстановят електрозахранването след предишни повреди. Това допълнително подчертава риска, пред който са изправени екипите, които поддържат критичната инфраструктура в районите близо до фронтовата линия.

Сумска област редовно е обект на руски атаки заради близостта си до границата и активните бойни действия. Ударите по енергийната инфраструктура често оставят населени места без електричество, а последвалите ремонтни дейности се извършват при постоянен риск от нови нападения.

Последният инцидент показва и друга страна на войната — опасността за цивилните специалисти, които се опитват да възстановят жизненоважни услуги след ударите.

Украинските власти продължават да предупреждават жителите на граничните райони да бъдат особено внимателни заради активността на руските безпилотни апарати.