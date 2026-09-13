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Руски дрон уби енергетик в Сумска област, негов колега е ранен
  Тема: Украйна

Руски дрон уби енергетик в Сумска област, негов колега е ранен

13 Септември, 2026 21:19, обновена 13 Септември, 2026 21:21 602 6

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Ремонтна бригада е била атакувана, докато възстановявала повредена електропреносна мрежа

Руски дрон уби енергетик в Сумска област, негов колега е ранен - 1
Снимка: Сумской ОГА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Енергетик загина, а негов колега беше ранен при атака с дрон в Конотопски район на Сумска област, съобщиха украинските власти.

По информация на началника на Сумската областна военна администрация Олег Григоров работници от районната електрическа мрежа са били изпратени да ремонтират повреден участък от електропреносната система.

Докато ремонтната бригада се намирала на терен, руски дрон е атакувал автомобила, с който са се придвижвали служителите. При удара е загинал 53-годишният шофьор-енергетик.

Друг служител на електроразпределителното предприятие — 50-годишен електромонтьор — е получил ранения и е бил откаран в болница.

Атаката е станала в момент, когато работниците са се опитвали да възстановят електрозахранването след предишни повреди. Това допълнително подчертава риска, пред който са изправени екипите, които поддържат критичната инфраструктура в районите близо до фронтовата линия.

Сумска област редовно е обект на руски атаки заради близостта си до границата и активните бойни действия. Ударите по енергийната инфраструктура често оставят населени места без електричество, а последвалите ремонтни дейности се извършват при постоянен риск от нови нападения.

Последният инцидент показва и друга страна на войната — опасността за цивилните специалисти, които се опитват да възстановят жизненоважни услуги след ударите.

Украинските власти продължават да предупреждават жителите на граничните райони да бъдат особено внимателни заради активността на руските безпилотни апарати.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    7 3 Отговор
    Императора решава дали да пусне тока на територия 404, не някви енергитици.

    21:22 13.09.2026

  • 2 Овчар

    1 3 Отговор
    Ето за това запада иска контрол над АИ но няма как да стане..! В близко бъдеще уморени хора от системата с технически умения ще принудят най злите индивиди да си живеят в бункери. Целувката от дронче скоро ще стане ФАКТ.

    21:26 13.09.2026

  • 3 Соломон Котарака 🐱

    4 2 Отговор
    Удрий якоо хохохолите енергетици с Бандерола !

    21:31 13.09.2026

  • 4 7676

    3 2 Отговор
    Тия що не са на фронта? Там можеше и да поживеят още ден два.....! Нищо де важното е че торят земята!

    21:31 13.09.2026

  • 5 Контрабаланс

    0 0 Отговор
    На 27 август атака с дрон срещу линейка в Шебекино рани медици и уби Иван Дундуков, 26-годишен санитар, който бил в процес на преминаване към работа като парамедик и вече бил получил диплома . Преди екипът да успее да се съвземе от трагедията , точно седмица по-късно, се случва друга атака и загиват още двама медика : лекарят Дмитрий Донецки и парамедикът Любов Кузмина.

    21:52 13.09.2026

  • 6 Гост

    1 0 Отговор
    Тази ремонтна бригада ще да е била от особено Стратегическо равнище та да я атакуват Баш нея! Сигурно сменя крушките на Зе! Смешно и жалко...

    22:02 13.09.2026

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