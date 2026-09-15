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САЩ затягат примката около Русия с нови санкции

САЩ затягат примката около Русия с нови санкции

15 Септември, 2026 04:52, обновена 15 Септември, 2026 04:56 1 189 17

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Вашингтон удари ВТБ заради връзки с Иран; Конгресът гласува нов мащабен закон

САЩ затягат примката около Русия с нови санкции - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Властите в САЩ предприеха нова мащабна координирана офанзива за икономическа изолация на Москва. Администрацията на президента Доналд Тръмп и Конгресът задействаха два паралелни санкционни механизма, насочени срещу руския финансов сектор и международната търговия на Кремъл.

Ударът срещу ВТБ и „антииранския“ списък

Министерството на финансите на САЩ официално наложи нови санкции срещу втората по големина руска банка – ВТБ (VTB Bank). Финансовата институция е включена в черния списък заради участие в схеми за заобикаляне на ограниченията срещу Техеран. Според съобщението на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC), през изминалата година ВТБ е установила тесни кореспондентски отношения със санкционирани ирански банки. Чрез тях са улеснявани трансакции за милиарди долари, включително размразяване на ирански активи и създаване на разплащателна система в рубли и риали.

Действието се провежда в рамките на американската инициатива „Operation Economic Outcast“, водена от финансовия секретар Скот Бесент. Новият статут на ВТБ драстично повишава риска от т.нар. „вторични санкции“ за международни партньори от трети страни (като Китай и Индия), които продължават да оперират с руската банка.

Зелена светлина за нов закон в Конгреса

Едновременно с това в Капитолия Комисията по процедурите към Камарата на представителите (House Rules Committee) даде ход на ключовия законопроект „Закон на Линдзи Греъм за санкции срещу Русия и Иран от 2026 г.“. Текстът вече премина през Сената с огромно мнозинство (86-11 гласа) в края на миналия месец


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    23 30 Отговор
    Дедо Тчръмпи лудото куче санкционира всички, които казват не казват на черното бяло. Удря тъпомера всеки дневно, всеки минутно. Толкова може. След 5 години никой няма да си спомня тапизмите му.

    05:00 15.09.2026

  • 2 осраински

    21 31 Отговор
    То за това лудия дончо и компания всеки ден е на колене и молят Путин да не лашка енергийният сектор на фашистите и ако може малко нафта да дава че кравите взеха много да мучат

    Коментиран от #6

    05:03 15.09.2026

  • 3 Статистика

    17 29 Отговор
    Съединените щати като цяло се смятат за „най-безопасната и най-велика страна в света“. И все пак, 117 души биват убити от огнестрелно оръжие там всеки ден.

    В същото време, целият свят вярва, че атаките с дронове масово убиват хора в Русия. Всъщност от началото на тази година 420 души са загинали при атаки с дронове в Русия, най-голямата страна в света.

    05:03 15.09.2026

  • 4 Соул т ашак с половин мустак

    5 6 Отговор
    Нема начин да е верно тва.

    05:05 15.09.2026

  • 5 нннн

    18 13 Отговор
    Не само Русия, но и Китай и Индия иска да санкционира. Тия държави са колкото 3 Колективни запада, с пуделите барабар ...

    05:14 15.09.2026

  • 6 55555

    5 19 Отговор

    До коментар #2 от "осраински":

    Да бе,то пък енергийния сектор на Русия цъфна и върза.!!!

    05:15 15.09.2026

  • 7 Миленчо, какин

    7 9 Отговор
    Днес, 15 септемри, ден вълнение за учениците, служителката в редакцията на Факти, Мария Атанасова се подигра с учениците и техните родители и близки, като копира стария от преди ДВЕ ГОДИНИ/ виж коментарите/.
    Това е невиждана гавра, че пък и днес бидо почивен ден!
    Останах безмълвна пред това безобразие!
    А на теб ще ти кажа, че САЩ се отваря към Русия и това което си измисляш/ заглавието не отговаря на истината!

    05:27 15.09.2026

  • 8 Кака

    14 7 Отговор
    Над 30 000 (!) санкции са направени. И …? На Запад от злоба се пукат. Но Русия нито легнала, нито паднала, нито се е разпаднала , нито ”увиснала”. САЩ с Иран не могат да се оправят - изложили си пред света А с Русия им ще се развърже пъпа. Ето - сега САЩ ревнали без руския дизел.

    05:36 15.09.2026

  • 9 А Линдзи

    9 6 Отговор
    как е ?
    Добре ли е?

    05:39 15.09.2026

  • 10 ежко

    9 5 Отговор
    САЩ не изолира Русия, а се самоизолира.Никой вече не им играе по гайдата, освен ЕС и някой други сателити,но с времето те ще стават все по-малко и по малко....

    05:43 15.09.2026

  • 11 1234

    9 8 Отговор
    Тези накрая ще накажат и себе си. 90 % от търговиата на Русия с БРИКС е в национални валути. А в БРИКС се намира 50% от населението и 40% от световната икономика. 40 000 санкции са въвели и продължават да настъпват мотиката

    05:55 15.09.2026

  • 12 Kaлпазанин

    8 9 Отговор
    Затягат си собственост примка и най вече тази на Ротшилд

    06:00 15.09.2026

  • 13 Мишел

    7 8 Отговор
    При над 33000 санкции досега, затягането на примката с още няколко е анекдот.

    06:11 15.09.2026

  • 14 Елементарно

    9 1 Отговор
    Дончо се прави на приятел на Путлер , но само за пред медиите .

    06:24 15.09.2026

  • 15 трампоча

    0 0 Отговор
    наш!

    06:29 15.09.2026

  • 16 Мисиркий

    2 0 Отговор
    Някой не е внимавал в часовете по гейография май.

    06:32 15.09.2026

  • 17 Сандо

    0 0 Отговор
    Давайте ковбои,нека нищо да не ви спира!Но нека да поглеждат и какво става около тях,например с аверите им от Великобритания,които в скоро време може да се превърнат в окръг Лондон и околностите.И да си помислят тях пък какво бъдеще ги чака.

    06:41 15.09.2026