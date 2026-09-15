САЩ затягат примката около Русия с нови санкции

Властите в САЩ предприеха нова мащабна координирана офанзива за икономическа изолация на Москва. Администрацията на президента Доналд Тръмп и Конгресът задействаха два паралелни санкционни механизма, насочени срещу руския финансов сектор и международната търговия на Кремъл.

Ударът срещу ВТБ и „антииранския“ списък

Министерството на финансите на САЩ официално наложи нови санкции срещу втората по големина руска банка – ВТБ (VTB Bank). Финансовата институция е включена в черния списък заради участие в схеми за заобикаляне на ограниченията срещу Техеран. Според съобщението на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC), през изминалата година ВТБ е установила тесни кореспондентски отношения със санкционирани ирански банки. Чрез тях са улеснявани трансакции за милиарди долари, включително размразяване на ирански активи и създаване на разплащателна система в рубли и риали.

Действието се провежда в рамките на американската инициатива „Operation Economic Outcast“, водена от финансовия секретар Скот Бесент. Новият статут на ВТБ драстично повишава риска от т.нар. „вторични санкции“ за международни партньори от трети страни (като Китай и Индия), които продължават да оперират с руската банка.

Зелена светлина за нов закон в Конгреса

Едновременно с това в Капитолия Комисията по процедурите към Камарата на представителите (House Rules Committee) даде ход на ключовия законопроект „Закон на Линдзи Греъм за санкции срещу Русия и Иран от 2026 г.“. Текстът вече премина през Сената с огромно мнозинство (86-11 гласа) в края на миналия месец