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Валентин Илиев обяви каква ще е ролята на Христо Янев в ЦСКА

Валентин Илиев обяви каква ще е ролята на Христо Янев в ЦСКА

5 Октомври, 2026 19:10 596 1

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Спортният директор на „армейците“ използва възможността да категорично отхвърли спекулациите относно евентуална намеса в треньорските решения

Валентин Илиев обяви каква ще е ролята на Христо Янев в ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бившият старши треньор на ЦСКА Христо Янев остава в структурата на клуба и ще заеме ключова позиция, отговаряща за методологията на първия, втория и третия отбор на „червените“. Новината бе обявена лично от спортния директор Валентин Илиев по време на официалното представяне на новия наставник Маркус Гиздол.

Илиев изрази задоволството си от постигнатото споразумение и разясни конкретните отговорности, които Янев поема в клуба:

„Радвам се, че успяхме да стигнем до разбирателство и Христо Янев да остане да работи в ЦСКА. Неговата работа ще бъде свързана с методологията на отборите и да бъде спускан план за развитие, който да бъде контролиран от него.“

Спортният директор на „армейците“ използва възможността да категорично отхвърли спекулациите относно евентуална намеса в треньорските решения и обясни ситуацията с присъствието си на резервната скамейка по време на двубоите.

Уважавам изключително много Христо Янев и по никакъв начин не бих си позволил да се бъркам в състава, който той е избирал. Ако Маркус Гиздол иска да бъда до него на скамейката, аз ще бъда там. Ще се съобразя с неговото желание. Не търсете някакви сензации в моето място по време на мачовете“, завърши Валентин Илиев.


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  • 1 За ЦСКА

    0 0 Отговор
    Добра новина.

    20:13 05.10.2026

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