Валентин Илиев обяви каква ще е ролята на Христо Янев в ЦСКА

Бившият старши треньор на ЦСКА Христо Янев остава в структурата на клуба и ще заеме ключова позиция, отговаряща за методологията на първия, втория и третия отбор на „червените“. Новината бе обявена лично от спортния директор Валентин Илиев по време на официалното представяне на новия наставник Маркус Гиздол.

Илиев изрази задоволството си от постигнатото споразумение и разясни конкретните отговорности, които Янев поема в клуба:

„Радвам се, че успяхме да стигнем до разбирателство и Христо Янев да остане да работи в ЦСКА. Неговата работа ще бъде свързана с методологията на отборите и да бъде спускан план за развитие, който да бъде контролиран от него.“

Спортният директор на „армейците“ използва възможността да категорично отхвърли спекулациите относно евентуална намеса в треньорските решения и обясни ситуацията с присъствието си на резервната скамейка по време на двубоите.

„Уважавам изключително много Христо Янев и по никакъв начин не бих си позволил да се бъркам в състава, който той е избирал. Ако Маркус Гиздол иска да бъда до него на скамейката, аз ще бъда там. Ще се съобразя с неговото желание. Не търсете някакви сензации в моето място по време на мачовете“, завърши Валентин Илиев.