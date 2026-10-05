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Марко Рубио: САЩ все още са уверени в сигурността на всичките си бази

Марко Рубио: САЩ все още са уверени в сигурността на всичките си бази

5 Октомври, 2026 16:24 450 8

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  • сигурност-
  • бази

Вашингтон не свързва пряко арестите край британската база „Феърфорд“ с решението за изтегляне на бомбардировачите Б-1

Марко Рубио: САЩ все още са уверени в сигурността на всичките си бази - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон продължава да има увереност в сигурността на всички американски бази. Коментарът му идва, след като петима мъже бяха арестувани близо до британската военновъздушна база „Феърфорд“ по подозрение в подготовка на терористични актове, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Попитан за решението на САЩ да изтеглят своите бомбардировачи Б-1 от британската база, Рубио посочи, че Министерството на отбраната постоянно пренасочва ресурси към местата, където те са необходими.

Държавният секретар подчерта също, че не би свързвал пряко инцидента от миналата седмица с решението за изтеглянето на бомбардировачите.

Рубио допълни, че британските власти са оказали пълно съдействие на САЩ по случая.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    7 1 Отговор
    Този въобще някой взима ли го на сериозно..? Не мисля..

    16:26 05.10.2026

  • 2 Аятолаха

    6 1 Отговор
    И ние така! Едвам ги бастисваме!
    Ама, я кажи има ли още?
    Къде.. ?

    16:28 05.10.2026

  • 3 И ние ти вЕрваме

    8 1 Отговор
    Затова ли вдигнаха всички бомбандировачи от Великобритания?

    Коментиран от #6

    16:30 05.10.2026

  • 4 🤔🤔🤔🤔

    7 1 Отговор
    Що ли всички сводки дават, че 90% от базите в района около Иран са неизползваеми или се нуждаят от голям ремонт🤔🤔

    16:34 05.10.2026

  • 5 Трол

    7 1 Отговор
    Най-сигурни са базите в Близкия изток.

    16:35 05.10.2026

  • 6 🤔🤔🤔🤔

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "И ние ти вЕрваме":

    Биле забелезАли няколко "съмнителни лица" от ирански произход😀😀😀😀

    16:35 05.10.2026

  • 7 Мишел

    2 0 Отговор
    Двете бази на САЩ в Бахрейн са празни, разрушени и напуснати след иранските ракетни удари.

    16:56 05.10.2026

  • 8 Гробар

    0 1 Отговор
    Чорапа да пали самолета да пази щатските бази в източна България.

    16:57 05.10.2026