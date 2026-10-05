Марко Рубио: САЩ все още са уверени в сигурността на всичките си бази

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон продължава да има увереност в сигурността на всички американски бази. Коментарът му идва, след като петима мъже бяха арестувани близо до британската военновъздушна база „Феърфорд“ по подозрение в подготовка на терористични актове, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Попитан за решението на САЩ да изтеглят своите бомбардировачи Б-1 от британската база, Рубио посочи, че Министерството на отбраната постоянно пренасочва ресурси към местата, където те са необходими.

Държавният секретар подчерта също, че не би свързвал пряко инцидента от миналата седмица с решението за изтеглянето на бомбардировачите.

Рубио допълни, че британските власти са оказали пълно съдействие на САЩ по случая.