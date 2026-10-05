Марко Рубио: САЩ все още са уверени в сигурността на всичките си бази

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон продължава да има увереност в сигурността на всички американски бази. Коментарът му идва, след като петима мъже бяха арестувани близо до британската военновъздушна база „Феърфорд“ по подозрение в подготовка на терористични актове, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Попитан за решението на САЩ да изтеглят своите бомбардировачи Б-1 от британската база, Рубио посочи, че Министерството на отбраната постоянно пренасочва ресурси към местата, където те са необходими.
Държавният секретар подчерта също, че не би свързвал пряко инцидента от миналата седмица с решението за изтеглянето на бомбардировачите.
Рубио допълни, че британските власти са оказали пълно съдействие на САЩ по случая.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
16:26 05.10.2026
2 Аятолаха
Ама, я кажи има ли още?
Къде.. ?
16:28 05.10.2026
3 И ние ти вЕрваме
Коментиран от #6
16:30 05.10.2026
4 🤔🤔🤔🤔
16:34 05.10.2026
5 Трол
16:35 05.10.2026
6 🤔🤔🤔🤔
До коментар #3 от "И ние ти вЕрваме":Биле забелезАли няколко "съмнителни лица" от ирански произход😀😀😀😀
16:35 05.10.2026
7 Мишел
16:56 05.10.2026
8 Гробар
16:57 05.10.2026