Нетаняху: Израел ще преследва всички, замесени в атаките от 7 октомври

Израел ще продължи да преследва всички, които са били замесени в атаките срещу страната от 7 октомври 2023 г. Това заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху по време на държавна церемония в памет на войниците и служителите на силите за сигурност, загинали през трите години след нападението на „Хамас“, съобщава „Times of Israel“, предава News.bg.

Нетаняху подчерта, че пред Израел все още стоят редица задачи, които страната възнамерява да изпълни. Премиерът заяви категорично и че в Газа няма да има управление на „Хамас“.

„Всеки, който е участвал в атаката срещу нас, всеки, който е държал нашите заложници, живее с отброени дни“, посочи Нетаняху. По думите му Израел всеки ден „си разчиства сметките“ с терористите от „Хамас“.

Говорейки за Ливан, израелският премиер заяви, че страната му ще продължи да нанася удари по „Хизбула“. По думите му Израел ще създаде възможност за мир с държава, в която огромното мнозинство от хората искат мир с Израел.

Нетаняху заяви още, че Израел няма да позволи на Иран да застрашава съществуването на страната. Според него режимът в Техеран се намира в най-слабото си състояние от създаването си насам. Израелският премиер прогнозира, че иранският режим се бори за оцеляването си и скоро ще изчезне.

Нетаняху посочи, че Иран е имал план от три части за унищожаването на Израел. Според него той включва терористични проксита, ракети, насочени към израелските градове, както и ядрени бомби, които заплашват да заличат Израел от лицето на земята.

Израелският премиер подчерта, че чрез съвместни бойни действия израелските войници са отсекли „терористичните пипала“ на Иран и са изтласкали враговете далеч от границите на страната, като са създали буферни зони.