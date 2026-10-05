БОК с позиция по повод изявление на федерацията по борба

По повод изявление на БФ Борба от днес, 5 октомври 2026, легитимното ръководство на БОК излезе с отговор.

Ето позицията на БОК:

"Твърденията в жалбата на г-жа Станка Златева, че е бяла спряна от участие в Общото събрание на БОК на 19 март 2025 г. като председател на Българската федерация по борба, не отговорят на истината. Напомняме, че решението за участие се взима от Мандатната комисия, в която мнозинство към онзи момент имаше старото ръководство. Мандатната комисия е взела предвид единствено информацията от Агенцията по вписванията. Прилагаме и снимка от регистъра, в който става ясно, че г-жа Златева е вписана като председател на 20 март 2025 г. или ден след провеждане на Общото събрание на БОК.

По отношение на оттеглянето на исковата молба:

Станка Златева е упълномощила лично и изрично адв. Николай Димитров от САК, да представлява Сдружение БФБ по ТД 697/2025 по описа на СГС, като му е предоставила и правото да се отказва от исканията на ищцовото сдружение.

На 28 април 2026 г. адв. Димитров е подал до СГС по електронен път молба за отказ от исковата молба, подписана с неговия електронен подпис. Въз основа на подадената молба и представеното пълномощно Софийският градски съд с определение от 30 април 2026 г. е прекратил производството по делото.

Легитимното ръководство на БОК няма отношение към извършеното процесуално действие. Определението за прекратяване не е обжалвано и е влязло в сила.

В заключение възприемаме изявлението на г-жа Станка Златева като нов опит да бъде продължена срамната сага и негативна кампания по отношение на Българския олимпийски комитет. Припомняме също така, че за набеждаване се носи наказателна отговорност и ръководството на БОК очаква публично извинение."

По рано днес от Българска федерация по борба излязоха със следното прессъобщение:

"УС на БФ Борба освободи Белчо Горанов като генерален секретар и сезира прокуратурата за действията около делото за избора на председател на БОК

На заседание, проведено на 5 октомври 2026 г., Управителният съвет (УС) на Българската федерация по борба (БФ Борба) взе решение за освобождаването на Белчо Горанов от длъжността генерален секретар на БФ Борба. Решението е взето по предложение на председателя на федерацията Станка Златева.

УС на БФ Борба взе решение и да оттегли кандидатурата на Белчо Горанов за член на ръководните органи на Международната организация на световната борба (UWW).

Като мотив за предложението си Станка Златева посочи действия, свързани с оттеглянето на жалбата на БФ Борба срещу избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет. Златева заяви, че лично е подписала жалбата срещу избора на Лечева, защото гласувалият от името на БФ Борба Христо Маринов своевременно е бил освободен от длъжност и отговорност като председател на федерацията от Общото ѝ събрание и не е имал право да я представлява. "Никога не съм подписвала документ за оттегляне на жалбата и не съм упълномощавала никого да извърши подобни документни престъпления, въпреки настоятелните искания от страна на г-н Белчо Горанов и на г-жа Весела Лечева", категорична беше Станка Златева пред членовете на УС.

По този повод УС на БФ Борба взе решение да сезира Софийска градска прокуратура за проверка на действията на Белчо Горанов, Данаил Димов и Весела Лечева, свързани с прекратяването на съдебния спор относно избора на председател на БОК и последващото вписване на Весела Лечева като председател на организацията.

БФ Борба ще предостави на прокуратурата всички документи и информация, с които разполага, за да бъдат изяснени обстоятелствата около действията на посочените лица.

Председателят на БФ Борба беше категорична, че случващото се около БОК не може да бъде разглеждано отделно от процесите в българската борба и опитите за промяна на курса, по който федерацията върви от 2025 г.

"Този казус е в пряка връзка със случващото се в момента в българската борба и опитът за разцепление обслужва икономически и политически интереси", подчерта още Станка Златева.

УС на БФ Борба заявява, че ще продължи да защитава интересите на федерацията и нейните клубове и ще предоставя пълно съдействие на компетентните институции за изясняване на всички обстоятелства по случая."