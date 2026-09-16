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Тръмп и Бърнам обсъждат Украйна в Ню Йорк, Киев гласува исторически военен бюджет
  Тема: Украйна

Тръмп и Бърнам обсъждат Украйна в Ню Йорк, Киев гласува исторически военен бюджет

16 Септември, 2026 05:31, обновена 16 Септември, 2026 05:39 1 112 23

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Лондон преговаря за отбранителна банка, Брюксел иска собствен Съвет за сигурност

Тръмп и Бърнам обсъждат Украйна в Ню Йорк, Киев гласува исторически военен бюджет - 1
Бърнам и Зеленски, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Геополитическата карта на Европа претърпява радикална трансформация. На заден план на растящите заплахи и несигурността около трансатлантическия съюз, европейските столици предприемат безпрецедентни стъпки за милитаризация, финансово обезпечаване на отбраната и преструктуриране на архитектурата за сигурност.

Първа среща Тръмп – Бърнам в Ню Йорк: Украйна е на масата

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Британският министър-председател Анди Бърнам ще проведе първата си официална среща лице в лице с президента на САЩ Доналд Тръмп следващата седмица в Ню Йорк. Разговорите ще се състоят в кулоарите на Генералната асамблея на ООН. Според дипломатически източници на вестник The Times , основен фокус на срещата ще бъде бъдещето на подкрепата за Украйна и координацията в Близкия изток. Премиерът на Обединеното кралство планира да обсъди с Тръмп възможностите за осигуряване на дългосрочна стабилност в Източна Европа.

Великобритания проучва присъединяване към отбранителна банка на НАТО

Паралелно с дипломатическата офанзива, Лондон активно търси нови механизми за финансиране на отбранителната си индустрия. Изданието Financial Times информира, че Министерството на финансите на Великобритания сериозно проучва идеята за присъединяване към мащабен проект за мултилатерална отбранителна банка (DSRB), иницииран от Канада. Целта на институцията е да осигури дългосрочно и евтино финансиране за превъоръжаване на съюзниците, без това да натоварва драстично националните дефицити.

Фон дер Лайен настоява за Европейски съвет за сигурност

В Брюксел се подготвя институционален отговор на новите реалности. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен възнамерява официално да призове за създаването на Европейски съвет за сигурност, предава Euractiv. Този нов орган има за цел да ускори процеса на вземане на решения в ЕС в областта на отбраната и да намали зависимостта от външни фактори, което според анализатори може да се превърне в паралелна структура или конкурент на традиционните механизми в рамките на НАТО.

Украйна гласува исторически военен бюджет за 2027 година

Всички тези процеси протичат на фона на рекордни военни разходи в самата зона на конфликта. Правителството на Украйна одобри проектобюджета за 2027 г., в който за отбрана и сигурност са заложени астрономическите над 4,88 трилиона гривни, което се равнява на повече от 109 милиарда долара. Информацията, съобщена от Ukrinform, показва, че военните разходи ще погълнат близо 44% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната, превръщайки го в най-милитаризирания държавен план в съвременната история на страната.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обсъждат колко още украинци да

    29 1 Отговор
    измрат за техния интерес.

    Коментиран от #2

    05:51 16.09.2026

  • 2 Искаш да да кажеш

    21 0 Отговор

    До коментар #1 от "Обсъждат колко още украинци да":

    за баковите им сметки, нали?
    Защото за интереса на народите и държавите им, не им пука!

    06:13 16.09.2026

  • 3 Митре

    24 0 Отговор
    И от къде ще вземат парите?....Смешници!

    Коментиран от #5, #7, #9

    06:15 16.09.2026

  • 4 Ами

    20 0 Отговор
    Източна Европа си беше мирна и спокойна, преде да минат краварите и всеят хаос в О-крайна.

    06:25 16.09.2026

  • 5 оня с коня

    8 9 Отговор

    До коментар #3 от "Митре":

    И през ум не им минава да искат пари от тебе:)

    Коментиран от #20, #23

    06:26 16.09.2026

  • 6 Любопитно

    18 0 Отговор
    "Целта на институцията е да осигури дългосрочно и евтино финансиране за превъоръжаване на съюзниците, без това да натоварва драстично националните дефицити." Как ще стане това? Нали парите трябва да се вземат все от някъде. Дали няма да посегнат на спестяванията? Все пак Карни е бивш банкер.

    06:27 16.09.2026

  • 7 нннн

    17 0 Отговор

    До коментар #3 от "Митре":

    От Европа. В частност от теб и мен.

    06:28 16.09.2026

  • 8 пешо

    19 0 Отговор
    избиха му народа той не се спря да обикаля и проси

    06:29 16.09.2026

  • 9 Бончо М.

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "Митре":

    Не им бери грижа, те си печатат пари. Ама май хартията и мастилото са китайски.

    06:30 16.09.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 0 Отговор
    КАНАДСКИТЕ ХАЗАРИ СЕ СКЪСАХА ДА ПЕРАТ
    ПАРИ ЗА ВОЙНАТА ОТКРАДНАТИ ОТ УКРАИНСКИТЕ ФАШИСТИ И ХАЗАРИ :)
    .....

    06:34 16.09.2026

  • 11 И Киев е Руски

    11 0 Отговор
    Путин не е очаквал такава помощ от Украйна за военният бюджет

    06:38 16.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 факт

    6 1 Отговор
    въъншен дълг на България70милиарда

    07:03 16.09.2026

  • 16 Ха ха ха

    10 0 Отговор
    Парите гласувани с историческия военен бюджет на фалиралата нацистка държава ще ги платим ние , европейските Главанци. Ние с вас.

    07:09 16.09.2026

  • 17 СЛУЧВАТ СЕ ЧУДЕСА , ЕТО ЕДНО ОТ ТЯХ

    4 0 Отговор
    тбрана и сигурност са заложени астрономическите над 4,88 трилиона гривни, което се равнява на повече от 109 милиарда долара. ТЕ ГЛАСУВАЛИ ЧЕ 109 МИЛЯРГА , ОТ БЮДЖЕТА НА ЕВРОРОБИТЕ ,УРСУЛФАЩАГИТЕ ТРЯБВА ДА ОТКРАДНАТ И ДА ГИ ДАДАТ НА КОРУМПИТАНИТЕ МАФИОТХУНТАДЖИИ. ТЕ ГЛАСУВАТ , ВИЖДАТЕ ЛИ ,ЧЕ НАШИТЕ ПАРИ В БЮДЖЕТА НА ЕС СА ТЕХНИ ПАРИ. ЧУДО НЕ ЧУВАНО , ОТ КЪДЕ НА КЪДЕ, ТЕ ГЛСУВАТ ЗА НАШИТЕ ПАРИ , Е ТОВАЕ ВРЪХ НА ТОТАЛЕН ЦИНИЧЕН ФАШИСТКИ ГРАБЕЖ ,ЧУЖДА ДЪРЖАВА ГЛАСУВА С КОЛКО ДА НИ ОБИРА,ЗАЩО СМЕ ИМ ЕДВА ЛИ НЕ ДЛЪЖНИ !

    07:19 16.09.2026

  • 18 ОКРАИНА Е НЕСЪСТОЯТЕЛНА ДЪРЖАВА

    5 0 Отговор
    Тотално фалирала и 100% на издръжка на британските евреи.

    07:25 16.09.2026

  • 19 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Какви и да обсъждате ,по лесно ще е да се опитате да си разбиете тиквите в бетонна стена ,отколкото да победите ,светът ще си отдъхне от вашата алчност

    07:30 16.09.2026

  • 20 ухльоф

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Спокойно, те взимат пари и от теб без да те питат. А това, че не се усещаш при теб е "Синдрома на сварената жаба". И понеже си дефицитен , откъм хентелект ти обяснявам-когато поставим жаба в съд с вряла вода, тя незабавно изскача от него; но когато я поставим в хладка вода и постепенно започнем да увеличаваме температурата на водата, жабата остава в съда, докато не се свари.

    07:31 16.09.2026

  • 21 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    И ми стана интересно ,отде пари за бюджет или целувашите ръцете на равина ще теглят пак без да ни питат тонове хартия борчове на наш гръб

    07:37 16.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Коня на оня

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    С всяка една покупка която правиш, ти плащаш "данък Зелен Клоун".
    Разбра ли Дон Кихоте?

    07:48 16.09.2026