Тръмп и Бърнам обсъждат Украйна в Ню Йорк, Киев гласува исторически военен бюджет

Геополитическата карта на Европа претърпява радикална трансформация. На заден план на растящите заплахи и несигурността около трансатлантическия съюз, европейските столици предприемат безпрецедентни стъпки за милитаризация, финансово обезпечаване на отбраната и преструктуриране на архитектурата за сигурност.

Първа среща Тръмп – Бърнам в Ню Йорк: Украйна е на масата

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Британският министър-председател Анди Бърнам ще проведе първата си официална среща лице в лице с президента на САЩ Доналд Тръмп следващата седмица в Ню Йорк. Разговорите ще се състоят в кулоарите на Генералната асамблея на ООН. Според дипломатически източници на вестник The Times , основен фокус на срещата ще бъде бъдещето на подкрепата за Украйна и координацията в Близкия изток. Премиерът на Обединеното кралство планира да обсъди с Тръмп възможностите за осигуряване на дългосрочна стабилност в Източна Европа.

Великобритания проучва присъединяване към отбранителна банка на НАТО

Паралелно с дипломатическата офанзива, Лондон активно търси нови механизми за финансиране на отбранителната си индустрия. Изданието Financial Times информира, че Министерството на финансите на Великобритания сериозно проучва идеята за присъединяване към мащабен проект за мултилатерална отбранителна банка (DSRB), иницииран от Канада. Целта на институцията е да осигури дългосрочно и евтино финансиране за превъоръжаване на съюзниците, без това да натоварва драстично националните дефицити.

Фон дер Лайен настоява за Европейски съвет за сигурност

В Брюксел се подготвя институционален отговор на новите реалности. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен възнамерява официално да призове за създаването на Европейски съвет за сигурност, предава Euractiv. Този нов орган има за цел да ускори процеса на вземане на решения в ЕС в областта на отбраната и да намали зависимостта от външни фактори, което според анализатори може да се превърне в паралелна структура или конкурент на традиционните механизми в рамките на НАТО.

Украйна гласува исторически военен бюджет за 2027 година

Всички тези процеси протичат на фона на рекордни военни разходи в самата зона на конфликта. Правителството на Украйна одобри проектобюджета за 2027 г., в който за отбрана и сигурност са заложени астрономическите над 4,88 трилиона гривни, което се равнява на повече от 109 милиарда долара. Информацията, съобщена от Ukrinform, показва, че военните разходи ще погълнат близо 44% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната, превръщайки го в най-милитаризирания държавен план в съвременната история на страната.