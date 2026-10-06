Пенсилвания регистрира най-голямата епидемия на морбили от десетилетия насам

Американският щат Пенсилвания регистрира над 1 000 случая на морбили тази година, съобщиха днес здравните власти на щата, което прави това най-голямата епидемия в щата от повече от три десетилетия насам, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

САЩ преживяват най-тежката си година по отношение на морбили от 1991 г. насам, като според Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC) са регистрирани близо 3900 случая. През последните две години в страната са регистрирани осем смъртни случая, свързани с морбили – повече от общия брой на регистрираните смъртни случаи през предходните три десетилетия.

От началото на миналата година са регистрирани големи епидемии в няколко щата, включително Тексас и Юта, както и в Южна Каролина, където епидемията беше най-голяма с 997 регистрирани случая.

Губернаторът на Ню Йорк Кати Хоукъл обяви днес извънредно положение в щата поради случаите на морбили в съседните щати и в селските райони на Ню Йорк. Изпълнителната заповед разширява кръга от лица, които могат да поставят ваксини срещу морбили, като включва фелдшери, акушерки и други, и позволява на медицинските сестри да се присъединят към лекарите при назначаването на изследвания. В щата има над 100 случая тази година.

Здравните власти посочват, че настоящата епидемия в Пенсилвания е започнала през април, на запад от Филаделфия. Има 1004 случая, включително 198 хоспитализации и пет смъртни случая, съобщиха здравните власти. Здравни експерти приписват подобни епидемии на ниските нива на ваксинация, отбелязва АП.