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Пенсилвания регистрира най-голямата епидемия на морбили от десетилетия насам

Пенсилвания регистрира най-голямата епидемия на морбили от десетилетия насам

6 Октомври, 2026 07:08 724 6

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От началото на миналата година са регистрирани големи епидемии в няколко щата, включително Тексас и Юта

Пенсилвания регистрира най-голямата епидемия на морбили от десетилетия насам - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският щат Пенсилвания регистрира над 1 000 случая на морбили тази година, съобщиха днес здравните власти на щата, което прави това най-голямата епидемия в щата от повече от три десетилетия насам, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

САЩ преживяват най-тежката си година по отношение на морбили от 1991 г. насам, като според Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC) са регистрирани близо 3900 случая. През последните две години в страната са регистрирани осем смъртни случая, свързани с морбили – повече от общия брой на регистрираните смъртни случаи през предходните три десетилетия.

От началото на миналата година са регистрирани големи епидемии в няколко щата, включително Тексас и Юта, както и в Южна Каролина, където епидемията беше най-голяма с 997 регистрирани случая.

Губернаторът на Ню Йорк Кати Хоукъл обяви днес извънредно положение в щата поради случаите на морбили в съседните щати и в селските райони на Ню Йорк. Изпълнителната заповед разширява кръга от лица, които могат да поставят ваксини срещу морбили, като включва фелдшери, акушерки и други, и позволява на медицинските сестри да се присъединят към лекарите при назначаването на изследвания. В щата има над 100 случая тази година.

Здравните власти посочват, че настоящата епидемия в Пенсилвания е започнала през април, на запад от Филаделфия. Има 1004 случая, включително 198 хоспитализации и пет смъртни случая, съобщиха здравните власти. Здравни експерти приписват подобни епидемии на ниските нива на ваксинация, отбелязва АП.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Носете маски и пийте аспирин

    9 0 Отговор
    Чума в Сибир и морбили в Пенсилвания, а в бг има епидемия от корупция в здравеопазването.

    Коментиран от #5

    07:11 06.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Само работа за Мара

    3 0 Отговор
    Да оди да брои труповете и да се снима с тях,

    07:30 06.10.2026

  • 4 Затваряй границите

    4 0 Отговор
    Това движение на народите пренася и болестите!
    Спускай завесата! И всеки да си стои в страната си!

    07:32 06.10.2026

  • 5 имат

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Носете маски и пийте аспирин":

    трилиони за Украйна, а пари за ваксини, йок.

    07:35 06.10.2026

  • 6 Иван

    3 0 Отговор
    Дивашка държава . Велика демокрация

    07:52 06.10.2026