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Нидерландия ще помага на Украйна с поддръжката и боеприпасите за F-16

Нидерландия ще помага на Украйна с поддръжката и боеприпасите за F-16

6 Октомври, 2026 10:07, обновена 6 Октомври, 2026 10:10 400 6

  • нидерландия-
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  • f-16-
  • поддръжка

Роб Йетен заяви, че укрепването на украинската противовъздушна отбрана е „въпрос на живот и смърт“

Нидерландия ще помага на Украйна с поддръжката и боеприпасите за F-16 - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Нидерландия ще помогне на Украйна с техническото обслужване, резервните части и боеприпасите за изтребителите F-16. Целта е да бъде укрепена украинската противовъздушна отбрана на фона на масираните руски атаки срещу украински градове, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на публикация на нидерландския министър-председател Роб Йетен в социалната мрежа X, предава Фокус.

По време на разговор с украинския президент Володимир Зеленски Йетен се е съгласил, че украинските F-16 изпитват недостиг на техническо обслужване, резервни части и боеприпаси. Нидерландският премиер е уверил, че страната му ще помогне за задоволяването на тези нужди.

„По-нататъшното укрепване на украинската противовъздушна отбрана е буквално въпрос на живот и смърт“, подчертава Йетен.

Според нидерландския премиер „Русия засилва агресията си, което отново стана ясно през изминалия уикенд, по-специално по време на ударите по Киев“. Той е убеден, че Москва съзнателно нанася удари по граждански обекти и енергийната инфраструктура, за да направи украинските градове непригодни за живот и да разруши икономиката през зимата.

„Не можем да допуснем това“, пише Йетен.

Той допълва, че Нидерландия заедно с партньорите си внимателно следи провокациите на Русия срещу други държави.

Поддръжката на F-16 остава сериозно предизвикателство за Украйна. В интервю за „Financial Times“ Володимир Зеленски заяви, че тези изтребители успешно свалят новите руски реактивни дронове, но приблизително половината от самолетите за дълго време остават на ремонт в Европа.

Част от разходите за тази поддръжка бяха поети от САЩ. Вашингтон е сключил договор за ремонт и обслужване на украинските F-16 в Белгия, който ще бъде в сила до 2029 г.


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Край Варна се води морско сражение.Войната дойде и у нас.

    10:10 06.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Meфистoфел

    5 2 Отговор
    Това е лоша новина. Начи фърчилата ше треве да ги праштат от ХоХландия до Холандия за техническо обслужване. Бem ти и логистиката. Тъй ли се воюва бе льoнгуpи! Абе важното е, че му викат помощ.

    10:17 06.10.2026

  • 4 ИННА

    2 5 Отговор
    Всички помагат на Украйна, само наш радю се дърпа, понеже бил миротворец!
    Кремълски!

    10:23 06.10.2026

  • 5 преди всичко реалното

    2 1 Отговор
    Вече е кьсно за такава помощ, четете актуални новини. Русия премести 10 Ту-95 от Далечния исток в европейската си част!!

    10:23 06.10.2026

  • 6 Роб Йетен

    4 2 Отговор
    НЕ е Холандия!! Номенклатурата никой не я избира, Всичко е постановка навсякъде. Мечтата им е да присвоят природните богатсва на Руссия и на всички други по света !! Пиратсвото си е заложено в тях ...отбранителният съюз НАТО !!!

    10:25 06.10.2026

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