Нидерландия ще помага на Украйна с поддръжката и боеприпасите за F-16

Нидерландия ще помогне на Украйна с техническото обслужване, резервните части и боеприпасите за изтребителите F-16. Целта е да бъде укрепена украинската противовъздушна отбрана на фона на масираните руски атаки срещу украински градове, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на публикация на нидерландския министър-председател Роб Йетен в социалната мрежа X, предава Фокус.
По време на разговор с украинския президент Володимир Зеленски Йетен се е съгласил, че украинските F-16 изпитват недостиг на техническо обслужване, резервни части и боеприпаси. Нидерландският премиер е уверил, че страната му ще помогне за задоволяването на тези нужди.
„По-нататъшното укрепване на украинската противовъздушна отбрана е буквално въпрос на живот и смърт“, подчертава Йетен.
Според нидерландския премиер „Русия засилва агресията си, което отново стана ясно през изминалия уикенд, по-специално по време на ударите по Киев“. Той е убеден, че Москва съзнателно нанася удари по граждански обекти и енергийната инфраструктура, за да направи украинските градове непригодни за живот и да разруши икономиката през зимата.
„Не можем да допуснем това“, пише Йетен.
Той допълва, че Нидерландия заедно с партньорите си внимателно следи провокациите на Русия срещу други държави.
Поддръжката на F-16 остава сериозно предизвикателство за Украйна. В интервю за „Financial Times“ Володимир Зеленски заяви, че тези изтребители успешно свалят новите руски реактивни дронове, но приблизително половината от самолетите за дълго време остават на ремонт в Европа.
Част от разходите за тази поддръжка бяха поети от САЩ. Вашингтон е сключил договор за ремонт и обслужване на украинските F-16 в Белгия, който ще бъде в сила до 2029 г.
De Russische agressie richting Oekraïne escaleert steeds verder. Dat zagen we dit weekend opnieuw met onder meer luchtaanvallen op Kyiv. Rusland bestookt bewust burgerdoelen en energie-infrastructuur en wil Oekraïense steden onleefbaar maken en de economie breken deze winter. Dat mogen we niet laten gebeuren. President @ZelenskyyUa en ik spraken elkaar over de laatste ontwikkelingen in de oorlog. Een verdere versterking van de Oekraïense luchtverdediging is letterlijk van levensbelang. Zo heeft Oekraïne meer onderhoud, onderdelen en munitie nodig voor hun F-16-vloot. Ik heb toegezegd dat Nederland Oekraïne hiermee gaat helpen. Nederland blijft samen met onze internationale partners de steun voor Oekraïne onverminderd doorzetten. Ook houden we provocaties vanuit Rusland richting andere landen nauwlettend in de gaten.— Rob Jetten (@MinPres) October 5, 2026
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
10:10 06.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Meфистoфел
10:17 06.10.2026
4 ИННА
Кремълски!
10:23 06.10.2026
5 преди всичко реалното
10:23 06.10.2026
6 Роб Йетен
10:25 06.10.2026