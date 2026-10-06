Най-малко 17 души, шестима от които полицаи, са ранени при ескалация на протестите в Прищина

Най-малко 17 души, шестима от които полицейски служители, са ранени тази нощ при ескалация на напрежението на нестихващите протести в косовската столица Прищина, предизвикани от обявяването на осъдителни присъди за бившите лидери на Армията за освобождение на Косово (АОК) в средата на септември, съобщи Косовското радио и телевизия, предаде БТА.

На 16 септември Специалният съд за Косово в Хага произнесе присъди срещу бившите лидери на АОК Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи по обвинения във военни престъпления, извършени от тях по време на войната в Косово през 1998-1999 г. Бившият президент на Косово Хашим Тачи и Якуп Красничи получиха по 25 години затвор, Кадри Весели – 18 години затвор, а Реджеп Селими – 13 години затвор. Решението на съда предизвика остри политически реакции в Косово и Албания, а от 16 септември до днес в Косово се проведоха редица масови демонстрации в подкрепа на четиримата бивши лидери на АОК.

В отговор на случващото се в края на септември опозиционната Демократическа партия на Косово (ДПК/PDK) внесе искане за изменение и допълнение на закона, регулиращ работата на Специалния съд, като обвърза одобряването на поправките с подкрепата си за избирането на нов президент на страната, крайният срок за което изтича днес. От 5 април т.г. този пост се заема от изпълняващата длъжността президент на Косово Албулена Хаджиу, която бе назначена служебно, след като мандатът на предишния президент Вьоса Османи изтече, а косовските депутати не можаха да изберат неин наследник.

Вчера по обяд косовските депутати одобриха проектопромените и проектоизмененията на закона, предложени от ДПК, с 91 гласа „за“, нито един „против“ и нито един „въздържал се“, като веднага след това от опозиционната сила поискаха предложението да бъде гласувано и на второ четене, но подобен вот не беше свикан. Със същото искане излязоха и протестиращите пред косовския парламент граждани, които в следобедните часове започнаха да хвърлят пиротехнически средства и други предмети по сградата на парламента и попречиха на някои от депутатите да напуснат сградата.

Малко преди полунощ протестът в района на парламента и по централните улици на града ескалира, като се стигна до сблъсъци между полиция и протестиращи, а органите на реда използваха сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръснат събралото се множество. Според изявление на полицията през изминалата нощ медицинска помощ е оказана на общо 11 протестиращи и шестима полицейски служители. Полицията също така е задържала три лица за провокации по време на протеста.

По информация на „Коха диторе“ при вчерашните инциденти се е стигнало до конфронтация с депутатите от управляващото Движение „Самоопределение“ Фаруш Реджепи и Сами Куртеши, както и с журналиста Йетон Сопа. Според изявление на Организацията на ветераните от АОК, която организира продължителните протести, демонстрациите пред косовския парламент ще продължат днес в 09:00 ч. местно време (10:00 ч. българско време).