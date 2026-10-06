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Бомбена заплаха евакуира 142 души от самолет в Турция, взривно устройство не е открито

Бомбена заплаха евакуира 142 души от самолет в Турция, взривно устройство не е открито

6 Октомври, 2026 09:33, обновена 6 Октомври, 2026 09:33 537 0

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  • взривно устройство

Самолетът на AJet кацна извънредно в Шанлъурфа, а след щателна проверка летището отново беше отворено за полети

Бомбена заплаха евакуира 142 души от самолет в Турция, взривно устройство не е открито - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Сигнал за бомба на борда на самолет, пътуващ от Анкара за Шанлъурфа, доведе до евакуацията на 136 пътници и шестчленния екипаж. При последвалото щателно претърсване на самолета обаче взривно устройство не е било открито, съобщи турската държавна телевизия TRT Haber, предава Vesti.bg.

Самолетът на турската авиокомпания AJet е излетял от Анкара в 19:00 часа. Сигналът за бомбата е бил подаден чрез бележка, която е била открита от екипажа на борда.

В 20:05 часа самолетът е кацнал на летище „ГАП“ (GAP) в Шанлъурфа. Районът около въздухоплавателното средство незабавно е бил отцепен, а на място са изпратени множество полицейски екипи.

Пътниците и членовете на екипажа са били евакуирани, след което е започнала подробна проверка на самолета при засилени мерки за сигурност.

След приключването на претърсването валията на Шанлъурфа Хасан Шълдак съобщи, че на борда не е открито взривно устройство.

„Приключи претърсването на самолета за взривно устройство. Не е установено нищо необичайно“, заяви Шълдак, цитиран от TRT Haber.

По думите му след извършения анализ летище „ГАП“ отново е отворено за полети.


Турция
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