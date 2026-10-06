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Жителите на „Виница“ искат самостоятелно управление

Жителите на „Виница“ искат самостоятелно управление

6 Октомври, 2026 10:07 457 5

  • виница-
  • варна-
  • административно управление-
  • инфраструктура-
  • презастрояване

Задръстванията, презастрояването и липсата на места в яслата са сред основните проблеми на квартала

Жителите на „Виница“ искат самостоятелно управление - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Жителите на варненския квартал „Виница“ настояват районът да бъде обособен като самостоятелен административен район. Според тях това ще позволи по-ефективно управление и по-бързо решаване на проблемите с трафика, презастрояването, ВиК инфраструктурата, сметоизвозването и недостига на места в детските заведения.

Кварталът се разраства значително през последните години, но обществената инфраструктура не се развива със същите темпове. В сутрешните часове придвижването до Варна за около 6 километра може да отнеме повече от 30 минути.

„Хората там чакат с по 30 и повече минути, докато стигнат за 6 км до Варна“, заяви Красимир Керчев, председател на Сдружение „Парк Виница“.

Пътят и обществените инвестиции изостават

По думите на Керчев в Общия устройствен план на Варна е предвидено изграждането на четирилентов път и разширение на булевард „Осми приморски полк“, но проектите не са реализирани. Той твърди, че докато частното строителство продължава, обществените инвестиции в квартала се забавят.

Жителите посочват като приоритет изграждането на детски градини, училища и парк. Във „Виница“ има една детска градина с 12 места в яслена група, а населението на квартала според тях е между 35 000 и 36 000 души.

„Почти е невъзможно за нормално дете да бъде записано в ясла“, каза Керчев.

Той допълни, че жителите са поканили представител на Община Варна на среща по проблемите на квартала, но такъв не е изпратен. Като причина е посочено, че въпросите са от компетентността на три общински дирекции.

Искат административни услуги на място

В края на септември жители на „Виница“ са разговаряли с кмета на Варна Благомир Коцев. Според Георги Козарев от квартала на срещата отново са били дадени обещания за работа по проблемите, но местните настояват за конкретна административна структура на място.

„Имаме нужда тук от административно обслужване. Имаме много проблеми в квартала, които са много различни от проблемите в другата част на район „Приморски““, заяви Козарев.

Жителите искат да бъде променена системата за сметоизвозване, да има изнесено социално подпомагане и по-голям дял от местните данъци да се използва за нуждите на квартала. Те настояват и за присъствие на заместник-кмет или друг отговорен представител на местната администрация.

Проектът за парк във „Виница“ се бави от години. От Община Варна са заявили готовност да започнат основен ремонт на седем улици и на най-голямата детска площадка в квартала. Реализацията зависи от осигуряването на средства от държавата.

Източници: bntnews.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крайно време е

    2 0 Отговор
    Виница е по- голяма от Разград и Търговище взети заедно

    10:09 06.10.2026

  • 2 00014

    3 1 Отговор
    Виница беше гагаузко село. Сега искат независимост - самостоятелно управление.

    Коментиран от #4

    10:11 06.10.2026

  • 3 007 лиценз ту кил

    0 1 Отговор
    Сепаратисти. Искат да направят украински анклав. В Украйна също има Виница.

    10:19 06.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гумения завой

    1 0 Отговор
    А за гробището в гората, не се ли оплакват гражданите на село Виница? Там също е пренаселено.

    10:20 06.10.2026

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