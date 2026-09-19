Руският президент Владимир Путин отправи остри критики към властите в Киев и техните западни партньори. Ключовото изказване на държавния глава бе направено във връзка с проведеното от него заседание на Военно-промишлената комисия на Руската федерация, на което бяха обсъдени параметрите на новата държавна програма за въоръжение.

Руският лидер бе категоричен, че управлението в Украйна прави всичко възможно, за да няма мир и умишлено отказва да води конструктивни преговори. Според него политическата власт в съседната страна е „узурпирана от шепа корумпирани чиновници“, а опитите режимът да бъде представен като „защитник на демокрацията“ са странни, тъй като в самата Украйна не се провеждат избори.

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„Западът използва украинците като пушечно месо, докато Киев прави всичко, за да няма мир и преговори“, подчерта руският лидер.

Той добави, че европейските гласоподаватели на последните избори ясно дават да се разбере, че не желаят война с Москва. Путин увери, че Русия няма агресивни намерения срещу Европа и остава готова за бъдещо възстановяване на отношенията със своите европейски съседи.

Укрепване на армията и ядрения арсенал като основен приоритет

В рамките на срещата с ръководството на отбранителния сектор, руският президент отбеляза, че глобалните заплахи не намаляват, а НАТО продължава да се разширява. В тази връзка пред членовете на комисията той посочи укрепването на руската ядрена триада като безусловен и най-висок приоритет за сигурността на страната. По думите му Ракетните войски със стратегическо предназначение (РВСН) в момента са най-модерно оборудваните в целия свят.

Президентът обяви, че новата държавна програма за въоръжение изцяло отчита актуалните световни тенденции и натрупания боен опит. Армията на Руската федерация трябва да бъде в състояние бързо и эффективно да отговори на всяка заплаха, като силите за противовъздушна отбрана (ПВО) са длъжни да отразяват всяка атака – както от въздуха, така и от космоса. Поради тази причина държавата ще насочи специално внимание към ускореното развитие на безпилотни летателни апарати (дронове), военни роботи и високоточни оръжия, а отбранително-промишленият комплекс ще продължи да разширява своя капацитет.

Защита на суверенитета в Балтийско море и Космоса

По време на заседанието на Военно-промишлената комисия Путин обърна специално внимание на проведените наскоро европейски военни учения в Балтийско море, които са симулирали прехващане на кораби. Той предупреди, че страната му е напълно готова да реагира при евентуални опити за задържане на руски плавателни съдове, но призова към разум:

„Нека по-добре да живеем задружно“, заяви руският президент, коментирайки напрежението по море.

Като част от мерките за дългосрочна стратегическа сигурност, държавният глава е разпоредил и незабавното завършване на формирането на руската орбитална сателитна групировка в космоса.

Източници: Ройтерс, ТАСС