Путин: Киев прави всичко, за да няма мир

Руският президент Владимир Путин отправи остри критики към властите в Киев и техните западни партньори. Ключовото изказване на държавния глава бе направено във връзка с проведеното от него заседание на Военно-промишлената комисия на Руската федерация, на което бяха обсъдени параметрите на новата държавна програма за въоръжение.
Руският лидер бе категоричен, че управлението в Украйна прави всичко възможно, за да няма мир и умишлено отказва да води конструктивни преговори. Според него политическата власт в съседната страна е „узурпирана от шепа корумпирани чиновници“, а опитите режимът да бъде представен като „защитник на демокрацията“ са странни, тъй като в самата Украйна не се провеждат избори.
„Западът използва украинците като пушечно месо, докато Киев прави всичко, за да няма мир и преговори“, подчерта руският лидер.
Той добави, че европейските гласоподаватели на последните избори ясно дават да се разбере, че не желаят война с Москва. Путин увери, че Русия няма агресивни намерения срещу Европа и остава готова за бъдещо възстановяване на отношенията със своите европейски съседи.
Укрепване на армията и ядрения арсенал като основен приоритет
В рамките на срещата с ръководството на отбранителния сектор, руският президент отбеляза, че глобалните заплахи не намаляват, а НАТО продължава да се разширява. В тази връзка пред членовете на комисията той посочи укрепването на руската ядрена триада като безусловен и най-висок приоритет за сигурността на страната. По думите му Ракетните войски със стратегическо предназначение (РВСН) в момента са най-модерно оборудваните в целия свят.
Президентът обяви, че новата държавна програма за въоръжение изцяло отчита актуалните световни тенденции и натрупания боен опит. Армията на Руската федерация трябва да бъде в състояние бързо и эффективно да отговори на всяка заплаха, като силите за противовъздушна отбрана (ПВО) са длъжни да отразяват всяка атака – както от въздуха, така и от космоса. Поради тази причина държавата ще насочи специално внимание към ускореното развитие на безпилотни летателни апарати (дронове), военни роботи и високоточни оръжия, а отбранително-промишленият комплекс ще продължи да разширява своя капацитет.
Защита на суверенитета в Балтийско море и Космоса
По време на заседанието на Военно-промишлената комисия Путин обърна специално внимание на проведените наскоро европейски военни учения в Балтийско море, които са симулирали прехващане на кораби. Той предупреди, че страната му е напълно готова да реагира при евентуални опити за задържане на руски плавателни съдове, но призова към разум:
„Нека по-добре да живеем задружно“, заяви руският президент, коментирайки напрежението по море.
Като част от мерките за дългосрочна стратегическа сигурност, държавният глава е разпоредил и незабавното завършване на формирането на руската орбитална сателитна групировка в космоса.
Източници: Ройтерс, ТАСС
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Соломон
Коментиран от #6
05:49 19.09.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
В ПЪРВАТА ЧАСТ
" РЕБЯТА ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО"
....
НО ФАКТИ ПРОПУСНАХА ВТОРАТА ЧАСТ ОТ КАЗАНОТО ОТ ПУТИН
" ИНАЧЕ ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА ВИ ИЗПРАТИМ ОТВЕТКА "
Коментиран от #3
05:50 19.09.2026
3 Соломон
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Дайте жить дружно.А как го разбираш това дружно
Коментиран от #5
05:53 19.09.2026
4 Мир
Коментиран от #7
05:56 19.09.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #3 от "Соломон":ИМА ЕДНА СНИМКА - ПУТИН
КРАЧИ В ЕСЕНЕН ПАРК ЗАЕДНО СЪС МИТЕРАН И КОЛ
.....
И ТРИМАТА ОЖИВЕНО ДИСКУТИРАТ ЕВРОПА ОТ ЛАМАНША ДО ВЛАДИВОСТОК
.....
ТОВА ВРЕМЕ СВЪРШИ - КЪМ 2050 ПАК МОЖЕ ДА СТАНЕ - НО НЕ МИ ПУКА - ДО ТОГАВА ГОСПОД ЩЕ МЕ ПРИБЕРЕ
06:00 19.09.2026
6 А същото
До коментар #1 от "Соломон":качество на твоите побратими, живеещи по на юг на брега на Средиземно море е още по-голямо. Няма такива наглеци по света като тях...
Коментиран от #9
06:00 19.09.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #4 от "Мир":...
А ПРИ ДЕМОКРАЦИЯТА МОЖЕШ ДА СИ КУПИШ
БРОНИРАН АВТОМОБИЛ КАТО ДЕЛЯН ДОБРЕВ
ЗА 250 000 ЕВРАКА :)
Коментиран от #10
06:01 19.09.2026
8 Курсиста
06:02 19.09.2026
9 Соломон
До коментар #6 от "А същото":Мисленето ти е елементарно като на човек със СОП.Това че съм коментирал с ника Соломон не означава непременно че съм евреин.Мога да напиша същото и като Пепеляшка или Оня с коня
06:10 19.09.2026
10 Соломон
До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":И какво общо има Делян Добрев със това
Коментиран от #11
06:12 19.09.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #10 от "Соломон":А КАКВО ОБЩО ИМА БОЙКО БОРИСОВ С ОПГ-ТАТА ?
Коментиран от #13
06:18 19.09.2026
12 А ти не правиш
Коментиран от #14
06:19 19.09.2026
13 Я кажи
До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Кой те назначи да Провокатор!
06:36 19.09.2026
14 Европеец
До коментар #12 от "А ти не правиш":Либералния Путин явно не е чувал поговорката-като не стеш мира нати секира..... Та за това да не се уфлянква, а да почне да воюва като хората.....
06:36 19.09.2026
15 оня с коня
06:43 19.09.2026