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Путин: Киев прави всичко, за да няма мир
  Тема: Украйна

Путин: Киев прави всичко, за да няма мир

19 Септември, 2026 05:35, обновена 19 Септември, 2026 05:44 820 15

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  • нато-
  • въоръжаване

По време на заседание на Военно-промишлената комисия руският президент очерта армейските приоритети и обвини Украйна в блокиране на преговорите

Путин: Киев прави всичко, за да няма мир - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин отправи остри критики към властите в Киев и техните западни партньори. Ключовото изказване на държавния глава бе направено във връзка с проведеното от него заседание на Военно-промишлената комисия на Руската федерация, на което бяха обсъдени параметрите на новата държавна програма за въоръжение.

Руският лидер бе категоричен, че управлението в Украйна прави всичко възможно, за да няма мир и умишлено отказва да води конструктивни преговори. Според него политическата власт в съседната страна е „узурпирана от шепа корумпирани чиновници“, а опитите режимът да бъде представен като „защитник на демокрацията“ са странни, тъй като в самата Украйна не се провеждат избори.

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„Западът използва украинците като пушечно месо, докато Киев прави всичко, за да няма мир и преговори“, подчерта руският лидер.

Той добави, че европейските гласоподаватели на последните избори ясно дават да се разбере, че не желаят война с Москва. Путин увери, че Русия няма агресивни намерения срещу Европа и остава готова за бъдещо възстановяване на отношенията със своите европейски съседи.

Укрепване на армията и ядрения арсенал като основен приоритет

В рамките на срещата с ръководството на отбранителния сектор, руският президент отбеляза, че глобалните заплахи не намаляват, а НАТО продължава да се разширява. В тази връзка пред членовете на комисията той посочи укрепването на руската ядрена триада като безусловен и най-висок приоритет за сигурността на страната. По думите му Ракетните войски със стратегическо предназначение (РВСН) в момента са най-модерно оборудваните в целия свят.

Президентът обяви, че новата държавна програма за въоръжение изцяло отчита актуалните световни тенденции и натрупания боен опит. Армията на Руската федерация трябва да бъде в състояние бързо и эффективно да отговори на всяка заплаха, като силите за противовъздушна отбрана (ПВО) са длъжни да отразяват всяка атака – както от въздуха, така и от космоса. Поради тази причина държавата ще насочи специално внимание към ускореното развитие на безпилотни летателни апарати (дронове), военни роботи и високоточни оръжия, а отбранително-промишленият комплекс ще продължи да разширява своя капацитет.

Защита на суверенитета в Балтийско море и Космоса

По време на заседанието на Военно-промишлената комисия Путин обърна специално внимание на проведените наскоро европейски военни учения в Балтийско море, които са симулирали прехващане на кораби. Той предупреди, че страната му е напълно готова да реагира при евентуални опити за задържане на руски плавателни съдове, но призова към разум:

„Нека по-добре да живеем задружно“, заяви руският президент, коментирайки напрежението по море.

Като част от мерките за дългосрочна стратегическа сигурност, държавният глава е разпоредил и незабавното завършване на формирането на руската орбитална сателитна групировка в космоса.

Източници: Ройтерс, ТАСС


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соломон

    7 15 Отговор
    Руската наглост е безгранична.Нападат една страна и после се жалват че тя не иска да се предаде

    Коментиран от #6

    05:49 19.09.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 3 Отговор
    ПУТИН ЦИТИРА КОТАРАКА ЛЕОПОЛД
    В ПЪРВАТА ЧАСТ
    " РЕБЯТА ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО"
    ....
    НО ФАКТИ ПРОПУСНАХА ВТОРАТА ЧАСТ ОТ КАЗАНОТО ОТ ПУТИН
    " ИНАЧЕ ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА ВИ ИЗПРАТИМ ОТВЕТКА "

    Коментиран от #3

    05:50 19.09.2026

  • 3 Соломон

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Дайте жить дружно.А как го разбираш това дружно

    Коментиран от #5

    05:53 19.09.2026

  • 4 Мир

    7 11 Отговор
    Никой не иска да живее в руския мир, освен крепостните и техните слуги.

    Коментиран от #7

    05:56 19.09.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Соломон":

    ИМА ЕДНА СНИМКА - ПУТИН
    КРАЧИ В ЕСЕНЕН ПАРК ЗАЕДНО СЪС МИТЕРАН И КОЛ
    .....
    И ТРИМАТА ОЖИВЕНО ДИСКУТИРАТ ЕВРОПА ОТ ЛАМАНША ДО ВЛАДИВОСТОК
    .....
    ТОВА ВРЕМЕ СВЪРШИ - КЪМ 2050 ПАК МОЖЕ ДА СТАНЕ - НО НЕ МИ ПУКА - ДО ТОГАВА ГОСПОД ЩЕ МЕ ПРИБЕРЕ

    06:00 19.09.2026

  • 6 А същото

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Соломон":

    качество на твоите побратими, живеещи по на юг на брега на Средиземно море е още по-голямо. Няма такива наглеци по света като тях...

    Коментиран от #9

    06:00 19.09.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мир":

    ...
    А ПРИ ДЕМОКРАЦИЯТА МОЖЕШ ДА СИ КУПИШ
    БРОНИРАН АВТОМОБИЛ КАТО ДЕЛЯН ДОБРЕВ
    ЗА 250 000 ЕВРАКА :)

    Коментиран от #10

    06:01 19.09.2026

  • 8 Курсиста

    0 0 Отговор
    Тя завиждала на Връзкаря!

    06:02 19.09.2026

  • 9 Соломон

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "А същото":

    Мисленето ти е елементарно като на човек със СОП.Това че съм коментирал с ника Соломон не означава непременно че съм евреин.Мога да напиша същото и като Пепеляшка или Оня с коня

    06:10 19.09.2026

  • 10 Соломон

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    И какво общо има Делян Добрев със това

    Коментиран от #11

    06:12 19.09.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Соломон":

    А КАКВО ОБЩО ИМА БОЙКО БОРИСОВ С ОПГ-ТАТА ?

    Коментиран от #13

    06:18 19.09.2026

  • 12 А ти не правиш

    1 0 Отговор
    Нищо, за за ги унищожиш..

    Коментиран от #14

    06:19 19.09.2026

  • 13 Я кажи

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Кой те назначи да Провокатор!

    06:36 19.09.2026

  • 14 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "А ти не правиш":

    Либералния Путин явно не е чувал поговорката-като не стеш мира нати секира..... Та за това да не се уфлянква, а да почне да воюва като хората.....

    06:36 19.09.2026

  • 15 оня с коня

    1 0 Отговор
    Путин не уточнява някои неща защото предполага че те са известни на всички.Има обаче останали и доста недосетливи,затова и следва да си ги изясним:Вярно е че Киев прави всичко възможно за да няма мир защото знае че става дума за "Мир по Руски",което Изключва съществуването на Украйна.Колкото до "Задружния живот" който предлага Русия - той бе опознат детайлно от Източна Европа за цели 45г

    06:43 19.09.2026

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