Американската журналистика е мъртва; медиите в страната са престанали да бъдат безпристрастни и обективни; сега те са просто бизнес. Това беше изявлението на пратеника на президента на САЩ Ричард Гренел.

„Проблемът е, че журналистиката е мъртва. Американците гледат на медиите като на търговски предприятия – те вече не осигуряват обективно и безпристрастно отразяване. Затова се отнасяйте към тях като към частния бизнес, какъвто са“, написа Гренел в X, коментирайки отказа за достъп до Белия дом на журналисти от CNN, MS NOW и Politico.

По-рано CNN нарече това решение на президента на САЩ Доналд Тръмп нарушение на конституционните си права. MS NOW и Politico обещаха да предприемат всички необходими стъпки, за да защитят правата, гарантирани от Първата поправка на Конституцията на САЩ за свобода на словото.

На 18 септември американският лидер обяви, че отказва достъп до Белия дом на журналисти от тези телевизионни канали и вестника за разпространение на невярна информация за неговата администрация. Той добави, че списъкът на медиите, на които е забранен достъпът до президентската резиденция, може да бъде разширен, но позволи решението да бъде отменено. Впоследствие Fox News съобщи, че на кореспондентите и техническия персонал на тези медии ще бъде отказан достъп до Белия дом, считано от 19 септември.