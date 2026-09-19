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Съветник на Тръмп: Журналистиката в САЩ е мъртва

Съветник на Тръмп: Журналистиката в САЩ е мъртва

19 Септември, 2026 20:21 825 13

  • сащ-
  • журналистика-
  • медии-
  • ричард гренел

Медиите в страната са престанали да бъдат безпристрастни и обективни

Съветник на Тръмп: Журналистиката в САЩ е мъртва - 1
Снимка: ЕРА/БГЕНС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската журналистика е мъртва; медиите в страната са престанали да бъдат безпристрастни и обективни; сега те са просто бизнес. Това беше изявлението на пратеника на президента на САЩ Ричард Гренел.

„Проблемът е, че журналистиката е мъртва. Американците гледат на медиите като на търговски предприятия – те вече не осигуряват обективно и безпристрастно отразяване. Затова се отнасяйте към тях като към частния бизнес, какъвто са“, написа Гренел в X, коментирайки отказа за достъп до Белия дом на журналисти от CNN, MS NOW и Politico.

По-рано CNN нарече това решение на президента на САЩ Доналд Тръмп нарушение на конституционните си права. MS NOW и Politico обещаха да предприемат всички необходими стъпки, за да защитят правата, гарантирани от Първата поправка на Конституцията на САЩ за свобода на словото.

На 18 септември американският лидер обяви, че отказва достъп до Белия дом на журналисти от тези телевизионни канали и вестника за разпространение на невярна информация за неговата администрация. Той добави, че списъкът на медиите, на които е забранен достъпът до президентската резиденция, може да бъде разширен, но позволи решението да бъде отменено. Впоследствие Fox News съобщи, че на кореспондентите и техническия персонал на тези медии ще бъде отказан достъп до Белия дом, считано от 19 септември.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ганя Путинофила

    1 8 Отговор
    Тръмп си взе Гренландия!
    Сега ракетите ще стигат до Маскалия за 3 минути!

    Коментиран от #7, #8

    20:28 19.09.2026

  • 4 ФАКТ

    10 1 Отговор
    Хахха... все едно някога е била "жива" в този полицейско-еврейски концлагер с гмо и 100 пола

    20:31 19.09.2026

  • 5 Краватите

    6 0 Отговор
    Да четат свободните медии на БРИКС, като не им се четат еврейски лъжи и прошаганда за ебили.

    20:32 19.09.2026

  • 6 Тя журналистиката

    5 0 Отговор
    по целият свят се спомина! За това вина имат управляващите защото им позволиха да показват платени реклами с помощта на които заплащането им хвръкна до небесата но и обвързаността им към богаташите също!

    20:33 19.09.2026

  • 7 Бай той Толстой

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Ще стигнат до розичката на жена ти за секунди!

    20:34 19.09.2026

  • 8 Първата

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    ще я поемеш Ти защото имаш опит!

    20:35 19.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Aнaтoли Cтaйkoв ПEДOФИЛ

    2 1 Отговор
    ПEДOФИЛИ ПPOГPEСИС МУTPOПИTEЦИTE, pyZки тepopиcти от ПEДOФИЛИ БE3-ФAKTИ.bg Дeниc Джaмбaзoв , Kaлин Kaмeнoв , Maртин Xpиcтoв , Пaвeл Koвaчeв , Тиxoмиp Шyмoв , Хриcтo Бoриcoв ,Aнaтoли Cтaйkoв, Beнциcлaв Mихaйлoв ,Гaлин Гaнeв от kрaдeвoтo педофилско OПГ-ПБ-ПEДOФИЛИ БOЛШEBИКИ пак са на амбразурата в отчаян опит за омаскаряване на ПП-ДБ!

    20:38 19.09.2026

  • 11 Про100 💪👑💯

    5 5 Отговор
    Дано и в България да не стане това. Защото рокадата в БНТ, с цел сваляне на водещия от История БГ, който твърдо се застъпва за Украйна, е свален от ефир. Това отново поставя България в руския мир!

    20:46 19.09.2026

  • 12 Копейкин

    0 1 Отговор
    Да отиде в пРоссия!

    21:05 19.09.2026

  • 13 ?????

    0 0 Отговор
    Ха ха.
    "Американската журналистика е мъртва; медиите в страната са престанали да бъдат безпристрастни и обективни; сега те са просто бизнес." - не само американската. Всичката журналистика е купена и продадена стотици хиляди пъти.
    Не ми е ясно кой още им вярва на тия джурналисти?
    Оная журналистика от 50-те, 60-те, 70-те отдавна е умряла.
    А при нас не я е и имало никога.
    Сегашните джурналисти са по-зле от някогашните васали на феодалите.
    Бих ги сравнил с колоните(colonus) във Византия, ако някой от тях знае кво е тва.

    21:10 19.09.2026