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Иран е готов да се върне към преговорите, ако САЩ го убедят в искреността си

Иран е готов да се върне към преговорите, ако САЩ го убедят в искреността си

19 Септември, 2026 21:51 390 7

  • иран-
  • сащ-
  • преговори-
  • исламабад-
  • искреност

Техеран смята ядрените преговори за възможни, но само след пълното прилагане на Исламабадското споразумение

Иран е готов да се върне към преговорите, ако САЩ го убедят в искреността си - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иран е готов да се върне към дипломатическо разрешаване на конфликта със САЩ, ако Вашингтон демонстрира сериозността на въпроса си, заяви високопоставен ирански източник пред ТАСС.

„Топката е в полето на САЩ. По-добре е да се върнем към дипломацията, но трябва да видим истинското желание на САЩ да се върнат към мира. Какъвто и документ да искат да подпишат, те трябва да демонстрират, че уважават подписите и на двете страни. САЩ трябва да убедят медиаторите и Иран в своята искреност“, каза той. Източникът отбеляза, че Техеран все още смята, че ядрените преговори са възможни, но само след пълното прилагане на споразумението от Исламабад, което включва размразяване на активи и премахване на ограниченията върху износа на ирански петрол.

По-рано Мохсен Резаеи, секретар на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, заяви, че иранските власти са предали на Съединените щати, чрез катарски медиатори, условията за прекратяване на войната и очакват отговор от президента на САЩ Доналд Тръмп.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софето

    2 0 Отговор
    Пари им под задниците ;)

    21:53 19.09.2026

  • 2 ИСКРЕННОСТ, ЧЕСТНОСТ......УСА.......

    2 1 Отговор
    Тва СА НАПЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЛНО НЕСВМЕСТИМИ, ПОНЯТИЯ......

    21:55 19.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Козаристан🐐

    2 0 Отговор
    текат поправки на куурана и заменят текстовете вместо 40 девици ги чакат 80 козици 🐐🕺😀

    22:07 19.09.2026

  • 5 Бяла Мечка

    2 1 Отговор
    От кой пръст на крака Го изсмукахте тоз гювеч?😀😀😀

    22:07 19.09.2026

  • 6 К ПЕЙКИ с чалми

    1 0 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    22:07 19.09.2026

  • 7 Биби и Дони

    0 0 Отговор
    Най обичаме миризмата на пърлени чалми рано сутрин на обед и вечер ✌️💥😁

    22:08 19.09.2026

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