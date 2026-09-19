Иран е готов да се върне към преговорите, ако САЩ го убедят в искреността си

Иран е готов да се върне към дипломатическо разрешаване на конфликта със САЩ, ако Вашингтон демонстрира сериозността на въпроса си, заяви високопоставен ирански източник пред ТАСС.

„Топката е в полето на САЩ. По-добре е да се върнем към дипломацията, но трябва да видим истинското желание на САЩ да се върнат към мира. Какъвто и документ да искат да подпишат, те трябва да демонстрират, че уважават подписите и на двете страни. САЩ трябва да убедят медиаторите и Иран в своята искреност“, каза той. Източникът отбеляза, че Техеран все още смята, че ядрените преговори са възможни, но само след пълното прилагане на споразумението от Исламабад, което включва размразяване на активи и премахване на ограниченията върху износа на ирански петрол.

По-рано Мохсен Резаеи, секретар на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, заяви, че иранските власти са предали на Съединените щати, чрез катарски медиатори, условията за прекратяване на войната и очакват отговор от президента на САЩ Доналд Тръмп.