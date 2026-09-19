Иран е готов да се върне към преговорите, ако САЩ го убедят в искреността си

Иран е готов да се върне към дипломатическо разрешаване на конфликта със САЩ, ако Вашингтон демонстрира сериозността на въпроса си, заяви високопоставен ирански източник пред ТАСС.
„Топката е в полето на САЩ. По-добре е да се върнем към дипломацията, но трябва да видим истинското желание на САЩ да се върнат към мира. Какъвто и документ да искат да подпишат, те трябва да демонстрират, че уважават подписите и на двете страни. САЩ трябва да убедят медиаторите и Иран в своята искреност“, каза той. Източникът отбеляза, че Техеран все още смята, че ядрените преговори са възможни, но само след пълното прилагане на споразумението от Исламабад, което включва размразяване на активи и премахване на ограниченията върху износа на ирански петрол.
По-рано Мохсен Резаеи, секретар на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, заяви, че иранските власти са предали на Съединените щати, чрез катарски медиатори, условията за прекратяване на войната и очакват отговор от президента на САЩ Доналд Тръмп.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софето
21:53 19.09.2026
2 ИСКРЕННОСТ, ЧЕСТНОСТ......УСА.......
21:55 19.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Козаристан🐐
22:07 19.09.2026
5 Бяла Мечка
22:07 19.09.2026
6 К ПЕЙКИ с чалми
22:07 19.09.2026
7 Биби и Дони
22:08 19.09.2026