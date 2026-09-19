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Тръмп създава „Сили за изкуствен интелект“ в САЩ

Тръмп създава „Сили за изкуствен интелект“ в САЩ

19 Септември, 2026 22:15 498 9

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  • сили-
  • изкуствен интелект

Не е ясно дали става дума за ново военно формирование или за структура за управление и контрол на ИИ

Тръмп създава „Сили за изкуствен интелект“ в САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че създава т.нар. „Сили за изкуствен интелект“ (AI Force) и че в близко бъдеще ще назначи специален ръководител – „AI czar“, който да отговаря за тази област. Изявлението беше направено в публикация в социалната мрежа Truth Social и потвърдено от Reuters.

Тръмп сравни новата инициатива с Космическите сили на САЩ, създадени по време на първия му президентски мандат. „Създавам Сили за изкуствен интелект, точно както създадох Космическите сили“, написа президентът. Той определи ИИ като технология с потенциал да предизвика трансформация, по-мащабна от интернет и сравнима с нова индустриална революция.

По думите му изкуственият интелект може в бъдеще да бъде свързан с около 25% от американския брутен вътрешен продукт. Тръмп заяви още, че САЩ в момента имат преднина пред Китай и останалия свят и че възнамерява да я запази. Това е оценка на американския президент, а не официална прогноза на правителствена статистическа служба.

Към момента Белият дом не е представил подробна структура на бъдещите „AI Force“. Не е ясно и дали Тръмп има предвид създаването на отделен вид въоръжени сили, подобен на Space Force, или по-скоро федерална административна структура, която да координира политиката и контрола в областта на изкуствения интелект. Reuters посочва, че Белият дом все още не е публикувал допълнително официално разяснение.

Тръмп заяви, че новата структура трябва едновременно да насърчава развитието на американската индустрия за изкуствен интелект и да следи за злоупотреби с технологията. Според него правителството не трябва да „задушава“ сектора с прекомерни регулации, но трябва да използва съществуващото законодателство срещу опасни или незаконни приложения на ИИ.

Сравнението с Космическите сили има и институционално значение. U.S. Space Force официално беше създадена на 20 декември 2019 г., след като Тръмп подписа закона за националната отбрана за 2020 г. Тя стана шестият самостоятелен вид въоръжени сили на САЩ и първият нов военен клон от 73 години.

Новото изявление идва в момент, когато Вашингтон разглежда изкуствения интелект не само като икономическа технология, но и като въпрос на национална сигурност. Само преди дни американски и китайски експерти по сигурността предложиха създаването на двустранни предпазни механизми за рисковете от използване на ИИ в ядрени командни системи, военни кибероперации и други чувствителни области.


САЩ
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  • 9 Кънчо Дончев

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    22:38 19.09.2026