Фидан: Преговорите между САЩ и Иран са в задънена улица

Преговорите между САЩ и Иран през последните месеци са в задънена улица, а кризата около хуситите допълнително усложнява ситуацията в региона, заяви турският външен министър Хакан Фидан в интервю за НТВ.
По думите му застоят в разговорите се отразява не само върху двустранното напрежение между Вашингтон и Техеран, но и върху сигурността около Баб-ел-Мандебския проток и по линията Йемен - Саудитска Арабия. Фидан каза още, че Турция и други страни правят опити да насърчат диалога и да съдействат за изход от кризата.
Недоверие и трудни преговори
Фидан твърди, че между двете страни има дълбоко недоверие и че предишно разбирателство, постигнато в Пакистан, впоследствие е срещнало проблеми при изпълнението. Според него и Вашингтон, и Техеран вече подхождат към процеса така, че да извлекат максимална полза за себе си.
Турският министър посочи и че на страните са предложени нови условия за компромис. Той изрази надежда, че те ще бъдат приети, защото в противен случай кризата може да продължи да поражда икономически последици далеч извън региона.
Ефектът се усеща и извън Близкия изток
По думите на Фидан напрежението вече се отразява на държави в Европа, Азиатско-Тихоокеанския регион и Африка. Той не даде конкретни икономически данни, но подчерта, че мащабът на последиците надхвърля допустимото за редица страни.
Изявлението идва на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток, където атаките срещу морския трафик и взаимните обвинения между регионални и международни играчи засилват опасенията за по-широка ескалация.
Източници: НТВ
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1 Митко
22:01 19.09.2026
2 26.09.26
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3 Противна вражеска мутра,
22:46 19.09.2026