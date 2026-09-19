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Фидан: Преговорите между САЩ и Иран са в задънена улица

Фидан: Преговорите между САЩ и Иран са в задънена улица

19 Септември, 2026 21:53, обновена 19 Септември, 2026 21:55 478 3

  • хакан фидан-
  • съединени щати-
  • иран-
  • хусити-
  • близък изток

Турският външен министър свърза блокажа в диалога с ескалацията около хуситите и предупреди за по-широки икономически ефекти.

Фидан: Преговорите между САЩ и Иран са в задънена улица - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Преговорите между САЩ и Иран през последните месеци са в задънена улица, а кризата около хуситите допълнително усложнява ситуацията в региона, заяви турският външен министър Хакан Фидан в интервю за НТВ.

По думите му застоят в разговорите се отразява не само върху двустранното напрежение между Вашингтон и Техеран, но и върху сигурността около Баб-ел-Мандебския проток и по линията Йемен - Саудитска Арабия. Фидан каза още, че Турция и други страни правят опити да насърчат диалога и да съдействат за изход от кризата.

Недоверие и трудни преговори

Фидан твърди, че между двете страни има дълбоко недоверие и че предишно разбирателство, постигнато в Пакистан, впоследствие е срещнало проблеми при изпълнението. Според него и Вашингтон, и Техеран вече подхождат към процеса така, че да извлекат максимална полза за себе си.

Турският министър посочи и че на страните са предложени нови условия за компромис. Той изрази надежда, че те ще бъдат приети, защото в противен случай кризата може да продължи да поражда икономически последици далеч извън региона.

Ефектът се усеща и извън Близкия изток

По думите на Фидан напрежението вече се отразява на държави в Европа, Азиатско-Тихоокеанския регион и Африка. Той не даде конкретни икономически данни, но подчерта, че мащабът на последиците надхвърля допустимото за редица страни.

Изявлението идва на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток, където атаките срещу морския трафик и взаимните обвинения между регионални и международни играчи засилват опасенията за по-широка ескалация.

Източници: НТВ


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