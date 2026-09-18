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Италиански „Юрофайтър“ е сериозно повреден при атака срещу база в Саудитска Арабия

Италиански „Юрофайтър“ е сериозно повреден при атака срещу база в Саудитска Арабия

18 Септември, 2026 15:33, обновена 18 Септември, 2026 15:36 873 12

  • италия-
  • юрофайтър-
  • база-
  • саудитска арабия-
  • атака

Изтребителят е бил паркиран в отдалечена зона на военната база в Таиф, при инцидента няма пострадали

Италиански „Юрофайтър“ е сериозно повреден при атака срещу база в Саудитска Арабия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италиански изтребител е бил сериозно повреден на земята по време на въздушни атаки срещу военна база в Саудитска Арабия. Това съобщи италианското министерство на отбраната, цитирано от „Ройтерс“, предава News.bg.

Изтребителят „Юрофайтър“, обозначаван като F-2000, е бил паркиран в отдалечена зона на саудитската военна база в Таиф. При инцидента няма пострадали.

„Няма други щети по превозните средства или инфраструктурата, използвани от нашия персонал“, заяви министърът на отбраната Гуидо Крозето.

Хутите са обвинени за атаките

Атаките, които са засегнали и друга военна база, както и петролен обект, са приписвани на хутите в съседен Йемен, които разполагат с дронове и ракети.

В момента военновъздушните сили на Саудитска Арабия извършват бойни мисии срещу цели в Йемен в подкрепа на правителството там в борбата му срещу шиитската милиция.

При светкавично настъпление миналата седмица хутите установиха контрол над цялото крайбрежие на Йемен по Червено море.

Италия участва в международни мисии в региона

Италия участва в различни международни мисии в региона.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ........–

    14 1 Отговор
    Жабарите и те ли защитват димуКРАДцията на илядо километра от Жабария?

    15:37 18.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Това е невъзможно

    11 3 Отговор
    Тия самолети са топа на топа.
    Кинжал да падне на 5 метра от него , нищо му няма .

    Коментиран от #8

    15:41 18.09.2026

  • 4 Дякон Унуфрий Араллампиев

    9 1 Отговор
    Винаги ама винаги съм прав Бягайте наследници на Бокачо Тази работа не е за вас

    15:46 18.09.2026

  • 5 ЛЕ о ПА р Д

    1 8 Отговор
    пффффп////И аз прочетох Албания им спряла танкер на рашаните...

    15:47 18.09.2026

  • 6 Само да напомня на персите

    9 1 Отговор
    И на територията има цели за думкане

    15:47 18.09.2026

  • 7 Супер, но е жалко,

    6 2 Отговор
    че е само повреден

    Коментиран от #11

    15:48 18.09.2026

  • 8 Ганю- простия

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Това е невъзможно":

    Направо нищо не става от тези самолети, нещо като Москвич или лада.

    15:54 18.09.2026

  • 9 604

    4 2 Отговор
    Рускитей прокситъ пръснааа краварските подлогий...

    15:55 18.09.2026

  • 10 Механик

    6 0 Отговор
    Какво дири италиански изтребител в АМЕРИКАНСКА база в СА? М?
    А когато чуя за италианска армия или италиански войници, винаги се сещам за колоритния персонаж к-н Алберто Беррторрели от английския сериал Ало-Ало. По-смешна от френската "армия" е само италианската.

    Коментиран от #12

    15:55 18.09.2026

  • 11 Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Супер, но е жалко,":

    Ами, самолетите ПОВРЕДЕНИ при бойни действия са си занулени самолети. То това не е кола, да я чукнеш леко на заден и да минеш само със смяна на един габарит.
    Инак, журналистите могат от девет дола вода да ти извадят и 500 синонима да измислят, за да покрият загубата на работодателите си. А тоя самолет го пиши бегал.

    15:58 18.09.2026

  • 12 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    КЪДЕ ПРОЧЕТЕ че Базата в която се е намирал самолета е Американска?Така и няма се откажете от ПОРОЧНИЯ МЕРАК да си фантазирате разни "факти" след което пък С НАСТЪРВЕНИЕ" да ги коментирате!Нейсе - Мъдрият народ е казал че "Всеки е щастлив по своему"...

    16:07 18.09.2026

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