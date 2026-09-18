Италиански „Юрофайтър“ е сериозно повреден при атака срещу база в Саудитска Арабия

Италиански изтребител е бил сериозно повреден на земята по време на въздушни атаки срещу военна база в Саудитска Арабия. Това съобщи италианското министерство на отбраната, цитирано от „Ройтерс“, предава News.bg.

Изтребителят „Юрофайтър“, обозначаван като F-2000, е бил паркиран в отдалечена зона на саудитската военна база в Таиф. При инцидента няма пострадали.

„Няма други щети по превозните средства или инфраструктурата, използвани от нашия персонал“, заяви министърът на отбраната Гуидо Крозето.

Хутите са обвинени за атаките

Атаките, които са засегнали и друга военна база, както и петролен обект, са приписвани на хутите в съседен Йемен, които разполагат с дронове и ракети.

В момента военновъздушните сили на Саудитска Арабия извършват бойни мисии срещу цели в Йемен в подкрепа на правителството там в борбата му срещу шиитската милиция.

При светкавично настъпление миналата седмица хутите установиха контрол над цялото крайбрежие на Йемен по Червено море.

Италия участва в международни мисии в региона

Италия участва в различни международни мисии в региона.