Италиански „Юрофайтър“ е сериозно повреден при атака срещу база в Саудитска Арабия

Италиански изтребител е бил сериозно повреден на земята по време на въздушни атаки срещу военна база в Саудитска Арабия. Това съобщи италианското министерство на отбраната, цитирано от „Ройтерс“, предава News.bg.
Изтребителят „Юрофайтър“, обозначаван като F-2000, е бил паркиран в отдалечена зона на саудитската военна база в Таиф. При инцидента няма пострадали.
„Няма други щети по превозните средства или инфраструктурата, използвани от нашия персонал“, заяви министърът на отбраната Гуидо Крозето.
Хутите са обвинени за атаките
Атаките, които са засегнали и друга военна база, както и петролен обект, са приписвани на хутите в съседен Йемен, които разполагат с дронове и ракети.
В момента военновъздушните сили на Саудитска Арабия извършват бойни мисии срещу цели в Йемен в подкрепа на правителството там в борбата му срещу шиитската милиция.
При светкавично настъпление миналата седмица хутите установиха контрол над цялото крайбрежие на Йемен по Червено море.
Италия участва в международни мисии в региона
Италия участва в различни международни мисии в региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ........–
15:37 18.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Това е невъзможно
Кинжал да падне на 5 метра от него , нищо му няма .
Коментиран от #8
15:41 18.09.2026
4 Дякон Унуфрий Араллампиев
15:46 18.09.2026
5 ЛЕ о ПА р Д
15:47 18.09.2026
6 Само да напомня на персите
15:47 18.09.2026
7 Супер, но е жалко,
Коментиран от #11
15:48 18.09.2026
8 Ганю- простия
До коментар #3 от "Това е невъзможно":Направо нищо не става от тези самолети, нещо като Москвич или лада.
15:54 18.09.2026
9 604
15:55 18.09.2026
10 Механик
А когато чуя за италианска армия или италиански войници, винаги се сещам за колоритния персонаж к-н Алберто Беррторрели от английския сериал Ало-Ало. По-смешна от френската "армия" е само италианската.
Коментиран от #12
15:55 18.09.2026
11 Механик
До коментар #7 от "Супер, но е жалко,":Ами, самолетите ПОВРЕДЕНИ при бойни действия са си занулени самолети. То това не е кола, да я чукнеш леко на заден и да минеш само със смяна на един габарит.
Инак, журналистите могат от девет дола вода да ти извадят и 500 синонима да измислят, за да покрият загубата на работодателите си. А тоя самолет го пиши бегал.
15:58 18.09.2026
12 оня с коня
До коментар #10 от "Механик":КЪДЕ ПРОЧЕТЕ че Базата в която се е намирал самолета е Американска?Така и няма се откажете от ПОРОЧНИЯ МЕРАК да си фантазирате разни "факти" след което пък С НАСТЪРВЕНИЕ" да ги коментирате!Нейсе - Мъдрият народ е казал че "Всеки е щастлив по своему"...
16:07 18.09.2026