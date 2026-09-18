Саудитска Арабия приветства сделката за изтребителите F-35

Саудитска Арабия приветства одобрението от страна на Вашингтон на евентуална продажба на 48 военни изтребителя F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, като заяви, че това "отразява силата и трайния характер на стратегическото партньорство между Саудитска Арабия и САЩ", писа АП.

"В продължение на десетилетия сътрудничеството в областта на сигурността между Саудитска Арабия и САЩ допринася за регионалната стабилност, укрепва нашите колективни отбранителни способности и насърчава нашите общи интереси в областта на сигурността", добави посолството на Саудитска Арабия в САЩ в публикация в X.

Държавният департамент на САЩ обяви в четвъртък, че е одобрил потенциална продажба на 48 военни изтребителя F-35 Lightning II Joint Strike Fighter на Саудитска Арабия.

Потенциалната продажба ще включва също 49 двигателя Pratt & Whitney F135-PW-100, както и оборудване, свързано с изтребителите F-35, боеприпаси и резервни части. Основни изпълнители ще бъдат компаниите "Lockheed Martin Aeronautics" и "Pratt & Whitney Military Engines". Ако сделката се осъществи, нейната стойност се оценява на 24,3 милиарда долара.

"Предложената продажба на това оборудване и поддръжка няма да промени военния баланс в региона", подчерта Държавният департамент в изявление.