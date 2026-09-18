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Саудитска Арабия приветства сделката за изтребителите F-35

Саудитска Арабия приветства сделката за изтребителите F-35

18 Септември, 2026 08:49 435 4

  • саудитска арабия-
  • иран-
  • ф-35

Държавният департамент на САЩ обяви в четвъртък, че е одобрил потенциална продажба на 48 военни изтребителя F-35 Lightning II Joint Strike Fighter на Саудитска Арабия

Саудитска Арабия приветства сделката за изтребителите F-35 - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AP AP

Саудитска Арабия приветства одобрението от страна на Вашингтон на евентуална продажба на 48 военни изтребителя F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, като заяви, че това "отразява силата и трайния характер на стратегическото партньорство между Саудитска Арабия и САЩ", писа АП.

"В продължение на десетилетия сътрудничеството в областта на сигурността между Саудитска Арабия и САЩ допринася за регионалната стабилност, укрепва нашите колективни отбранителни способности и насърчава нашите общи интереси в областта на сигурността", добави посолството на Саудитска Арабия в САЩ в публикация в X.

Държавният департамент на САЩ обяви в четвъртък, че е одобрил потенциална продажба на 48 военни изтребителя F-35 Lightning II Joint Strike Fighter на Саудитска Арабия.

Потенциалната продажба ще включва също 49 двигателя Pratt & Whitney F135-PW-100, както и оборудване, свързано с изтребителите F-35, боеприпаси и резервни части. Основни изпълнители ще бъдат компаниите "Lockheed Martin Aeronautics" и "Pratt & Whitney Military Engines". Ако сделката се осъществи, нейната стойност се оценява на 24,3 милиарда долара.

"Предложената продажба на това оборудване и поддръжка няма да промени военния баланс в региона", подчерта Държавният департамент в изявление.


Саудитска Арабия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Ф-35

    2 7 Отговор
    Абе защо не взеха новият руски С-71ГЗ седмо поколение бе?

    Коментиран от #2

    08:51 18.09.2026

  • 2 Мдаа!🤔

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ф-35":

    На тях и ф35 не им трябва, насилват ги да го купуват! Целият свят разбра, че ф35 е един неуспешен проект!

    08:55 18.09.2026

  • 3 НА ТАРАМБУКИТЕ

    6 1 Отговор
    НЕ Ф-35, АМИ Ф-105 ДА ИМ ДАДЕТЕ Е ВСЕ ТАЯ. КАМИЛАР ПИЛОТ И БОЕЦ НЕ СТАВА.

    08:59 18.09.2026

  • 4 Еводебил

    2 1 Отговор
    Аааа...Значи скоро хутите ще имат авиация.Даже няколко ескадрили бих казал.Това при положение,че не чакат толкова колкото нас за стари барутници ф16.В такъв случай Саудитска Арабия може изобщо да е изчезнала от картата докато първия кошник пристигне

    08:59 18.09.2026