Хакан Фидан: Гърция трябва да спре милитаризацията на островите в Егейско море

Ако Гърция иска да има добри отношения с Турция, Атина трябва да спре милитаризацията на островите в Егейско море, защото Анкара разбира това като заплаха за сигурността си. Това заяви турският външен министър Хакан Фидан, цитиран от „Greek City Times“, предава News.bg.

В хода на визитата си в Азербайджан Фидан заяви: „Не искаме Гърция да се превърне в инструмент в ръцете на онези, които желаят да дестабилизират региона и да го потопят в хаос. Искаме да поддържаме добросъседски отношения“.

Той обаче изтъкна, че Турция има „много сериозни опасения относно милитаризацията на определени острови. Те са наясно с това и ние сме изразили позицията си“.

Анкара обвинява Атина в нарушение на договорите

Фидан изтъкна, че според Турция Гърция нарушава международните договори, като поддържа войски на острови, които според него имат демилитаризиран статут.

„Милитаризацията на островите с демилитаризиран статут представлява заплаха за нас“, повтори той. „Гърция се опитва да действа в разрез със задълженията си по договорите“.

Турция повдига този въпрос още от 60-те години на миналия век в рамките на НАТО и ООН, отбеляза той.

„Призоваваме нашата съседка и съюзник да изпълнява задълженията си, произтичащи от международните договори, по по-зрял начин и в духа на Алианса. Гърция не бива да добавя нова провокация към многобройните предизвикателства пред сигурността, пред които е изправен нашият регион“.

Изказванията на Фидан идват на фона на продължаващото напрежение между Гърция и Турция относно Егейско море и свързаните с него въпроси на сигурността.