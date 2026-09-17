Тръмп "видя" скорошен мир в Украйна, Карлсън нарече ситуацията в страната "най-ужасната"

Дипломатическата и финансова криза около Украйна навлиза в критична фаза. Американският президент Доналд Тръмп изрази категорична увереност, че конфликтът ще бъде урегулиран „много скоро“. Думите му идват на фона на засилващ се международен натиск и сериозни пукнатини в подкрепата на Запада за Киев. Тръмп подчерта, че и двете страни проявяват желание за споразумение, макар детайлите около новия мирен план на Вашингтон все още да се избистрят в разговорите с европейските лидери.

Карлсон и обвиненията срещу Зеленски

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Паралелно с дипломатическата офанзива, популярният американски журналист Такър Карлсон отново насочи прожекторите към вътрешната ситуация в Украйна. В свои коментари и поредица от интервюта – включително широко коментирания разговор с бившата прессекретарка на украинския президент Юлия Мендел – Карлсон описа случващото се под управлението на Володимир Зеленски като „най-ужасната ситуация“. Според разпространените позиции в неговата медийна платформа, в страната се наблюдават тежки злоупотреби с мобилизацията, ограничаване на свободи и мащабна корупция. Тези критики доведоха до официални санкции от страна на Киев срещу Мендел, обвинена в разпространение на проруска пропаганда.

NYT: Скандал с милиарди на фона на бюджетна дупка

Истинският удар по финансовата стабилност на Киев обаче дойде от разкрития на авторитетното американско издание The New York Times (NYT). Проучване на вестника разкрива, че неочакваният скандал около управлението на военните разходи и рокадите по високите етажи се разгаря на фона на шокиращ бюджетен дефицит от 27 милиарда долара за отбрана. Според източници на изданието, европейските партньори са останали изненадани от мащаба на липсите, а вътрешните одити показват сериозни пропуски и злоупотреби при военните поръчки, което допълнително усложнява отпускането на спешна финансова помощ от Европа.

Турция сезира съда в Хага за атака на ВСУ

Проблемите за Киев се пренасят и на международното юридическо поле. Както съобщи турското специализирано издание HaberDenizde, на 16 септември Турция официално е предала в Международния наказателен съд в Хага документи, свързани с атака от страна на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) срещу турски търговски кораб. Става въпрос за нападение с дронове в Черно море срещу плавателния съд "Reyhan Sari", извършено по-рано тази година, при което загина моряк, а други бяха ранени. Турската страна настоява инцидентът да бъде разследван като военно престъпление.