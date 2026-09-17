Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп "видя" скорошен мир в Украйна, Карлсън нарече ситуацията в страната "най-ужасната"
  Тема: Украйна

Тръмп "видя" скорошен мир в Украйна, Карлсън нарече ситуацията в страната "най-ужасната"

17 Септември, 2026 05:36, обновена 17 Септември, 2026 05:44 1 170 6

  • сащ-
  • украйна-
  • война-
  • турция-
  • съд-
  • тръмп

NYT писа за скандал с милиарди на фона на бюджетна дупка в Киев, Турция сезира съда в Хага за атака на ВСУ

Тръмп "видя" скорошен мир в Украйна, Карлсън нарече ситуацията в страната "най-ужасната" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дипломатическата и финансова криза около Украйна навлиза в критична фаза. Американският президент Доналд Тръмп изрази категорична увереност, че конфликтът ще бъде урегулиран „много скоро“. Думите му идват на фона на засилващ се международен натиск и сериозни пукнатини в подкрепата на Запада за Киев. Тръмп подчерта, че и двете страни проявяват желание за споразумение, макар детайлите около новия мирен план на Вашингтон все още да се избистрят в разговорите с европейските лидери.

Карлсон и обвиненията срещу Зеленски

Още новини от Украйна

Паралелно с дипломатическата офанзива, популярният американски журналист Такър Карлсон отново насочи прожекторите към вътрешната ситуация в Украйна. В свои коментари и поредица от интервюта – включително широко коментирания разговор с бившата прессекретарка на украинския президент Юлия Мендел – Карлсон описа случващото се под управлението на Володимир Зеленски като „най-ужасната ситуация“. Според разпространените позиции в неговата медийна платформа, в страната се наблюдават тежки злоупотреби с мобилизацията, ограничаване на свободи и мащабна корупция. Тези критики доведоха до официални санкции от страна на Киев срещу Мендел, обвинена в разпространение на проруска пропаганда.

NYT: Скандал с милиарди на фона на бюджетна дупка

Истинският удар по финансовата стабилност на Киев обаче дойде от разкрития на авторитетното американско издание The New York Times (NYT). Проучване на вестника разкрива, че неочакваният скандал около управлението на военните разходи и рокадите по високите етажи се разгаря на фона на шокиращ бюджетен дефицит от 27 милиарда долара за отбрана. Според източници на изданието, европейските партньори са останали изненадани от мащаба на липсите, а вътрешните одити показват сериозни пропуски и злоупотреби при военните поръчки, което допълнително усложнява отпускането на спешна финансова помощ от Европа.

Турция сезира съда в Хага за атака на ВСУ

Проблемите за Киев се пренасят и на международното юридическо поле. Както съобщи турското специализирано издание HaberDenizde, на 16 септември Турция официално е предала в Международния наказателен съд в Хага документи, свързани с атака от страна на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) срещу турски търговски кораб. Става въпрос за нападение с дронове в Черно море срещу плавателния съд "Reyhan Sari", извършено по-рано тази година, при което загина моряк, а други бяха ранени. Турската страна настоява инцидентът да бъде разследван като военно престъпление.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Те укрите

    21 1 Отговор
    Ако сега не се облажат, кога. След като има малоумници да пълнят вода в каца без дъно . За тези в Брюксел ще трябва Нюрнберг 2 за дето съсипаха Европа.

    Коментиран от #3

    06:02 17.09.2026

  • 3 Фен

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Те укрите":

    А урсулата даже е горда от себе си.

    06:10 17.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Криза

    9 0 Отговор
    Абе не изтекоха ли тия 24 часа на Тръмп от преди две години, че щял да спре войната?

    06:17 17.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.