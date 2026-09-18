САЩ разрешават на Иран участие в Общото събрание на ООН

САЩ ще разрешат на иранска делегация да пътува до Ню Йорк за участие в срещите на Общото събрание на ООН, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на позиция на американската администрация. Решението е необичайно на фона на продължаващото напрежение между Вашингтон и Техеран и идва в момент, когато кризата в Близкия изток се разширява с нови удари и взаимни обвинения.

По информация на АП, Държавният департамент приема подобни решения и при предишни сесии, но често налага строги ограничения върху придвижването на иранските представители в Ню Йорк. Това включва и по-ранни ограничения за делегацията, когато ѝ е било разрешено да присъства на форума, но с ограничен достъп извън района около мисията на Иран към ООН.

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Ескалация в региона

В същото време Иранската революционна гвардия заяви, че е ударила танкер под флага на Того в Ормузкия проток. Според съобщения, цитирани от Ройтерс, корабът се е възпламенил след поразяване, докато е опитвал това, което Техеран описва като „незаконно преминаване“. Независимо потвърждение за инцидента към този момент не е посочено в наличните съобщения.

На друг фронт подкрепяните от Иран хуси в Йемен и Саудитска Арабия размениха нови удари. Ройтерс съобщи, че хусите са говорили за саудитски въздушни удари по провинции близо до границата, а Рияд е съобщил за смъртен случай след падащи отломки от прехванат дрон над Таиф. Хусите твърдят и за продължаващи атаки срещу саудитски цели, като според други международни агенции натискът върху енергийния и морския трафик в региона се засилва.

Ирак и американското изтегляне

Паралелно с това Асошиейтед прес съобщи, че САЩ започват изтегляне на военно оборудване от Северен Ирак, включително системи за противовъздушна отбрана, в рамките на планираното изтегляне на американските сили. Според американски военен източник операцията трябва да приключи до 30 септември, а техниката ще бъде пренасочена към Йордания и други държави в региона.

В същия материал АП отбелязва, че изтеглянето поражда тревоги за сигурността в Ирак и Кюрдския регион. Багдад обмисля нови системи за ПВО, а сред темите в преговорите остават и въпросите за въоръжените групировки, включително присъствието на ирански кюрдски опозиционни групи и ПКК в Северен Ирак.

Отделно в последните дни американски медии, позовавайки се на NBC, съобщиха за вътрешнополитически спор в САЩ около решението от април за отказ от сделка с Иран, но по наличните към момента данни това твърдение не е потвърдено с официално публично разяснение от Вашингтон. Затова то следва да се разглежда като медийно твърдение, а не като окончателно установен факт.

Картината, очертана от последните съобщения, показва едновременно дипломатическо отваряне към иранската делегация в ООН и ново изостряне на военния натиск в Близкия изток. Засега отделните епизоди са потвърдени по различен начин от АП и Ройтерс, но не и като част от единна официална линия на деескалация.

Източници: Асошиейтед прес, Ройтерс, NBC, Държавен департамент на САЩ