Берлин на избори: Кибератаки и дезинформация тревожат властите

Берлин се готви за избори в неделя, 20 септември, при засилени организационни мерки и с амбицията да не допусне повторение на проблемите, белязали вота в германската столица през 2021 г.

Около 2,49 млн. души имат право да гласуват за новия състав на Камарата на депутатите на Берлин. За първи път в тези избори могат да участват и германски граждани на 16 и 17 години.

Начело на изборната администрация е проф. Щефан Брьохлер, който заема поста от 2022 г. Пред FAZ той коментира подготовката за вота и мерките, предприети след проблемите отпреди пет години.

През септември 2021 г. дълги опашки, липсващи или неправилно доставени бюлетини и други организационни нарушения доведоха до безпрецедентното решение изборите за местния парламент да бъдат повторени през февруари 2023 г.

Този път Берлин разполага с 2542 избирателни секции и 1572 секции за преброяване на гласовете, подадени по пощата. В организацията могат да участват до 40 000 души – с около 5000 повече в сравнение с предишния вот.

Увеличен е и броят на кабините за гласуване, за да се избегнат дългите опашки.

Всеки трети е поискал да гласува по пощата

Гласуването по пощата отново ще има сериозна роля. Издадени са 823 215 удостоверения за гласуване, което представлява 33,9% от имащите право на вот.

Брьохлер очаква в крайна сметка приблизително половината от участвалите избиратели да са предпочели този начин на гласуване.

Подготовката обаче не премина без проблеми. В Шарлотенбург-Вилмерсдорф около 1400 избиратели са получили документи за гласуване по пощата с бюлетини за погрешни избирателни райони. Властите са започнали подмяната им.

Кибератаките са сред основните рискове

Освен традиционните организационни проблеми тази година властите обръщат специално внимание на киберсигурността и дезинформацията.

След сериозна кибератака срещу информационната инфраструктура на Берлин през август защитата на системите, свързани с изборите, е допълнително засилена.

Брьохлер заяви, че към момента няма признаци за успешна атака срещу изборната организация.

Властите следят и за разпространяване на невярна информация в социалните мрежи, която може да подкопае доверието във вота.

Избирателните секции затварят в 18:00 часа местно време в неделя. Първите официални резултати се очакват около 19:30 часа, а предварителният окончателен резултат за Берлин – около 01:30 часа в понеделник.

За германската столица вотът ще бъде не само политически тест, но и проверка дали изборната администрация е успяла окончателно да преодолее проблемите, довели до изборния хаос през 2021 г.