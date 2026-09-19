Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Германия »
Берлин на избори: Кибератаки и дезинформация тревожат властите

Берлин на избори: Кибератаки и дезинформация тревожат властите

19 Септември, 2026 20:07 689 15

  • германия-
  • берлин-
  • избори-
  • кибератака-
  • сигурност-
  • засилени мерки

Германската столица се опитва да избегне повторение на изборния хаос от 2021 година

Берлин на избори: Кибератаки и дезинформация тревожат властите - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Берлин се готви за избори в неделя, 20 септември, при засилени организационни мерки и с амбицията да не допусне повторение на проблемите, белязали вота в германската столица през 2021 г.

Около 2,49 млн. души имат право да гласуват за новия състав на Камарата на депутатите на Берлин. За първи път в тези избори могат да участват и германски граждани на 16 и 17 години.

Начело на изборната администрация е проф. Щефан Брьохлер, който заема поста от 2022 г. Пред FAZ той коментира подготовката за вота и мерките, предприети след проблемите отпреди пет години.

През септември 2021 г. дълги опашки, липсващи или неправилно доставени бюлетини и други организационни нарушения доведоха до безпрецедентното решение изборите за местния парламент да бъдат повторени през февруари 2023 г.

Този път Берлин разполага с 2542 избирателни секции и 1572 секции за преброяване на гласовете, подадени по пощата. В организацията могат да участват до 40 000 души – с около 5000 повече в сравнение с предишния вот.

Увеличен е и броят на кабините за гласуване, за да се избегнат дългите опашки.

Всеки трети е поискал да гласува по пощата

Гласуването по пощата отново ще има сериозна роля. Издадени са 823 215 удостоверения за гласуване, което представлява 33,9% от имащите право на вот.

Брьохлер очаква в крайна сметка приблизително половината от участвалите избиратели да са предпочели този начин на гласуване.

Подготовката обаче не премина без проблеми. В Шарлотенбург-Вилмерсдорф около 1400 избиратели са получили документи за гласуване по пощата с бюлетини за погрешни избирателни райони. Властите са започнали подмяната им.

Кибератаките са сред основните рискове

Освен традиционните организационни проблеми тази година властите обръщат специално внимание на киберсигурността и дезинформацията.

След сериозна кибератака срещу информационната инфраструктура на Берлин през август защитата на системите, свързани с изборите, е допълнително засилена.

Брьохлер заяви, че към момента няма признаци за успешна атака срещу изборната организация.

Властите следят и за разпространяване на невярна информация в социалните мрежи, която може да подкопае доверието във вота.

Избирателните секции затварят в 18:00 часа местно време в неделя. Първите официални резултати се очакват около 19:30 часа, а предварителният окончателен резултат за Берлин – около 01:30 часа в понеделник.

За германската столица вотът ще бъде не само политически тест, но и проверка дали изборната администрация е успяла окончателно да преодолее проблемите, довели до изборния хаос през 2021 г.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зeлeния чopaп

    1 10 Отговор
    ПPOГPEСИС ПEДOФИЛИTE MУTPOПИTEЦИ, pyZки тepopиcти oт ПEДOФИЛИ БE3-ФAKTИ.bg Дeниc Джaмбaзoв , Kaлин Kaмeнoв , Maртин Хриcтoв , Пaвeл Koвaчeв , Тиxoмиp Шyмoв , Хриcтo Бoриcoв ,Aнaтoли Cтaйkoв, Beнциcлaв Mихaйлoв Гaлин Гaнeв от kрaдeвoтo педофилско OПГ-ПБ-ПEДOФИЛИ БOЛШEBИКИ пак са на амбразурата в отчаян опит за омаскаряване на ПП-ДБ .

    Коментиран от #6

    20:11 19.09.2026

  • 2 MaZковски ибриk

    0 9 Отговор
    Maзния maZковски ибриk , дoнocика на ДС педофила румеН радеВ-БОТАШ с кодово име MУHЧO, този жена от другия пол , защо е такова шубе та не се изправи като мъж на президентските избори ,ами се крие под полата на масковската проZта утка улянА Maфиотова-БOTAШ .

    Коментиран от #10

    20:13 19.09.2026

  • 3 И Киев е Руски

    17 0 Отговор
    А белите имат ли право да гласуват

    Коментиран от #15

    20:15 19.09.2026

  • 4 Ц А Р Путин

    2 4 Отговор
    Ох ох мъка 😄😄😄🤙

    20:15 19.09.2026

  • 5 Междувременно

    2 0 Отговор
    Рогулите недоумяват ,защо им бомбят бензиностанциите

    20:17 19.09.2026

  • 6 Любопитен

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "зeлeния чopaп":

    А бе чорапчо, тая мазга какво общо има по темата?

    Коментиран от #11

    20:17 19.09.2026

  • 7 Ако спечели

    10 0 Отговор
    Правилният - всичко е точно и честно, ако спечели грешният - нови избори поради манипулация на общественото мнение от марсианците

    20:19 19.09.2026

  • 8 И Киев е Руски

    10 0 Отговор
    Малко вероятно е русофобската глобалистка клика да позволи на политици, фокусирани върху националните интереси на своите страни и народи, да дойдат на власт в Европа. Вземете например изборите в Румъния

    Коментиран от #12

    20:19 19.09.2026

  • 9 Ами

    5 0 Отговор
    Какви кибер атаки, след като една трета от
    гласоподавателите щели да гласуват по пощата!
    Просто променете заглавието на статията с
    ПО ИЗБОРИТЕ В ГЕРМАНИЯ

    20:23 19.09.2026

  • 10 Лама Кифла

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "MaZковски ибриk":

    тук пише за Германия бре чети

    20:25 19.09.2026

  • 11 Лама Кифла

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Любопитен":

    он не е читател , он е писател

    20:26 19.09.2026

  • 12 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "И Киев е Руски":

    След операцията Багратион Червената армия спира на река Висла Хитлер по дипломатически канали моли Сталин за примирие и евентуален съюз срещу Англия и САЩ Сталин е в дълбок размисъл Той знае че Хитлер е в тайни преговори с Англия Агентурата му го докладва още в Техеран Сталин знае че е сам срещу ЦЕЛИЯТ СВЯТ Взема решение Дава на Хитлер две седмици Тогава Англичаните правят Вършавското въстание за да направят мръсно на Сталин и да учредят проанглийско правителство Сталин за пореден път се убеждава че Чърчил го лъже но няма избор Оставя германците да смажат Вършавското въстание След което тръгва към Берлин Хитлер разбира че Сталин няма да му прости Сталин разбира че тепърва започва нова война Дано Путин не допусне грешките на Сталин

    Коментиран от #13

    20:37 19.09.2026

  • 13 Пенка

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Заради мръсника Чърчил в Индия умират от глад 4 милиона души.

    20:39 19.09.2026

  • 14 селяк

    0 0 Отговор
    шубе га е че лъжите им са заглушаат лааса

    21:07 19.09.2026

  • 15 Пецо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    Не! само хасаните и ониа с дек художника обичаше

    21:07 19.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания