Берлин на избори: Кибератаки и дезинформация тревожат властите

Берлин се готви за избори в неделя, 20 септември, при засилени организационни мерки и с амбицията да не допусне повторение на проблемите, белязали вота в германската столица през 2021 г.
Около 2,49 млн. души имат право да гласуват за новия състав на Камарата на депутатите на Берлин. За първи път в тези избори могат да участват и германски граждани на 16 и 17 години.
Начело на изборната администрация е проф. Щефан Брьохлер, който заема поста от 2022 г. Пред FAZ той коментира подготовката за вота и мерките, предприети след проблемите отпреди пет години.
През септември 2021 г. дълги опашки, липсващи или неправилно доставени бюлетини и други организационни нарушения доведоха до безпрецедентното решение изборите за местния парламент да бъдат повторени през февруари 2023 г.
Този път Берлин разполага с 2542 избирателни секции и 1572 секции за преброяване на гласовете, подадени по пощата. В организацията могат да участват до 40 000 души – с около 5000 повече в сравнение с предишния вот.
Увеличен е и броят на кабините за гласуване, за да се избегнат дългите опашки.
Всеки трети е поискал да гласува по пощата
Гласуването по пощата отново ще има сериозна роля. Издадени са 823 215 удостоверения за гласуване, което представлява 33,9% от имащите право на вот.
Брьохлер очаква в крайна сметка приблизително половината от участвалите избиратели да са предпочели този начин на гласуване.
Подготовката обаче не премина без проблеми. В Шарлотенбург-Вилмерсдорф около 1400 избиратели са получили документи за гласуване по пощата с бюлетини за погрешни избирателни райони. Властите са започнали подмяната им.
Кибератаките са сред основните рискове
Освен традиционните организационни проблеми тази година властите обръщат специално внимание на киберсигурността и дезинформацията.
След сериозна кибератака срещу информационната инфраструктура на Берлин през август защитата на системите, свързани с изборите, е допълнително засилена.
Брьохлер заяви, че към момента няма признаци за успешна атака срещу изборната организация.
Властите следят и за разпространяване на невярна информация в социалните мрежи, която може да подкопае доверието във вота.
Избирателните секции затварят в 18:00 часа местно време в неделя. Първите официални резултати се очакват около 19:30 часа, а предварителният окончателен резултат за Берлин – около 01:30 часа в понеделник.
За германската столица вотът ще бъде не само политически тест, но и проверка дали изборната администрация е успяла окончателно да преодолее проблемите, довели до изборния хаос през 2021 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 зeлeния чopaп
Коментиран от #6
20:11 19.09.2026
2 MaZковски ибриk
Коментиран от #10
20:13 19.09.2026
3 И Киев е Руски
Коментиран от #15
20:15 19.09.2026
4 Ц А Р Путин
20:15 19.09.2026
5 Междувременно
20:17 19.09.2026
6 Любопитен
До коментар #1 от "зeлeния чopaп":А бе чорапчо, тая мазга какво общо има по темата?
Коментиран от #11
20:17 19.09.2026
7 Ако спечели
20:19 19.09.2026
8 И Киев е Руски
Коментиран от #12
20:19 19.09.2026
9 Ами
гласоподавателите щели да гласуват по пощата!
Просто променете заглавието на статията с
ПО ИЗБОРИТЕ В ГЕРМАНИЯ
20:23 19.09.2026
10 Лама Кифла
До коментар #2 от "MaZковски ибриk":тук пише за Германия бре чети
20:25 19.09.2026
11 Лама Кифла
До коментар #6 от "Любопитен":он не е читател , он е писател
20:26 19.09.2026
12 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #8 от "И Киев е Руски":След операцията Багратион Червената армия спира на река Висла Хитлер по дипломатически канали моли Сталин за примирие и евентуален съюз срещу Англия и САЩ Сталин е в дълбок размисъл Той знае че Хитлер е в тайни преговори с Англия Агентурата му го докладва още в Техеран Сталин знае че е сам срещу ЦЕЛИЯТ СВЯТ Взема решение Дава на Хитлер две седмици Тогава Англичаните правят Вършавското въстание за да направят мръсно на Сталин и да учредят проанглийско правителство Сталин за пореден път се убеждава че Чърчил го лъже но няма избор Оставя германците да смажат Вършавското въстание След което тръгва към Берлин Хитлер разбира че Сталин няма да му прости Сталин разбира че тепърва започва нова война Дано Путин не допусне грешките на Сталин
Коментиран от #13
20:37 19.09.2026
13 Пенка
До коментар #12 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Заради мръсника Чърчил в Индия умират от глад 4 милиона души.
20:39 19.09.2026
14 селяк
21:07 19.09.2026
15 Пецо
До коментар #3 от "И Киев е Руски":Не! само хасаните и ониа с дек художника обичаше
21:07 19.09.2026