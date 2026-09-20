Бабиш: Импотентността на Европа за Украйна е ужасна

Чешкият премиер Андрей Бабиш отправи остра критика към европейските лидери за подхода им към войната в Украйна, заявявайки, че Европа не прави достатъчно за намирането на мирно решение.
„Ще се боря тази отвратителна война да приключи. Невероятно е. Импотентността на Европа е просто ужасна“, заяви Бабиш в редовното си неделно видеообръщение в социалните мрежи.
Чешкият премиер се появи с тениска с надпис „No war“ („Не на войната“) в синьо-жълтите цветове на украинското знаме.
Бабиш заяви, че според него европейските политици говорят прекалено много за продължаването на войната и недостатъчно за възможностите за нейното прекратяване.
„Европа не иска да преговаря за мир. Не иска. Всички говорят само за война“, каза премиерът.
Той подчерта, че позицията му не означава отказ от укрепване на отбранителните способности на Чехия и Европа. Според Бабиш държавите трябва да бъдат подготвени за евентуални заплахи, но паралелно с това трябва да се работи за дипломатическо решение на войната.
Само ден по-рано, по време на Дните на НАТО в Острава, Бабиш заяви, че укрепването на противовъздушната отбрана остава приоритет за чешкото правителство. Чехия официално прие четири батареи от израелската система за противовъздушна отбрана Spyder.
Последните изказвания на Бабиш идват и на фона на спор със САЩ за разходите за отбрана. Американският посланик в НАТО Матю Уитакър разкритикува Прага за недостатъчния напредък към изпълнението на поетите ангажименти за военни разходи. Бабиш отговори, че правителството му подхожда реалистично към възможностите на държавния бюджет.
Чешкият премиер заяви, че страната отделя максимално възможното за отбрана и се стреми да достигне ниво от 2% от брутния вътрешен продукт.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европа е
Коментиран от #5
17:39 20.09.2026
2 Васил
17:40 20.09.2026
3 бабиша незадоволен
17:41 20.09.2026
4 Овчар
17:43 20.09.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "Европа е":Европа е една фригидна бабичка, управлявана от една гинеколожка, изживяваща се като новия фюрер....
17:45 20.09.2026
6 стоев
Коментиран от #9
17:46 20.09.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
НЯМА ЕВТИНА УКРАИНСКА СТОМАНА И ЩЕ ДЯЛКАТЕ КОЛЧЕТА :)
.....
БРАТУШКИТЕ ОФИЦИАЛНО ЗАКРИХА МЕТАЛУРГИЧНИТЕ ЗАВОДИ В 404 СПОРЕД УНИАН :)
17:48 20.09.2026
8 Украйна бавно губи войната
Там е проблемът.
17:50 20.09.2026
9 Бабич или EU бабичката
До коментар #6 от "стоев":Изберете сами!
17:50 20.09.2026
10 О, Морес
Коментиран от #11
17:53 20.09.2026
11 Ахахаха
До коментар #10 от "О, Морес":А украинските ресурси🤣🤣🤣🤣
17:56 20.09.2026
12 Укрите са мега нагли
18:00 20.09.2026
13 Да,
18:01 20.09.2026
14 БРИТАНСКАТА ВОЙНА В ОКРАИНА
18:03 20.09.2026
15 БУНКЕРНАТА МЕЛЮЗГА
СА НАПАДНАЛИ
БЕЛИТЕ МЕЧКИ.
ДАЖЕ И ТОЯ КРЕМЪЛСКИ КАЛНИК
РЕВЕ .
18:04 20.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.