Бабиш: Импотентността на Европа за Украйна е ужасна

Чешкият премиер Андрей Бабиш отправи остра критика към европейските лидери за подхода им към войната в Украйна, заявявайки, че Европа не прави достатъчно за намирането на мирно решение.

„Ще се боря тази отвратителна война да приключи. Невероятно е. Импотентността на Европа е просто ужасна“, заяви Бабиш в редовното си неделно видеообръщение в социалните мрежи.

Чешкият премиер се появи с тениска с надпис „No war“ („Не на войната“) в синьо-жълтите цветове на украинското знаме.

Бабиш заяви, че според него европейските политици говорят прекалено много за продължаването на войната и недостатъчно за възможностите за нейното прекратяване.

„Европа не иска да преговаря за мир. Не иска. Всички говорят само за война“, каза премиерът.

Той подчерта, че позицията му не означава отказ от укрепване на отбранителните способности на Чехия и Европа. Според Бабиш държавите трябва да бъдат подготвени за евентуални заплахи, но паралелно с това трябва да се работи за дипломатическо решение на войната.

Само ден по-рано, по време на Дните на НАТО в Острава, Бабиш заяви, че укрепването на противовъздушната отбрана остава приоритет за чешкото правителство. Чехия официално прие четири батареи от израелската система за противовъздушна отбрана Spyder.

Последните изказвания на Бабиш идват и на фона на спор със САЩ за разходите за отбрана. Американският посланик в НАТО Матю Уитакър разкритикува Прага за недостатъчния напредък към изпълнението на поетите ангажименти за военни разходи. Бабиш отговори, че правителството му подхожда реалистично към възможностите на държавния бюджет.

Чешкият премиер заяви, че страната отделя максимално възможното за отбрана и се стреми да достигне ниво от 2% от брутния вътрешен продукт.