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Бабиш: Импотентността на Европа за Украйна е ужасна

Бабиш: Импотентността на Европа за Украйна е ужасна

20 Септември, 2026 17:37 732 16

  • украйна-
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  • ес-
  • чехия

Eвропейските лидери, че говорят основно за война, вместо да търсят път към мирни преговори

Бабиш: Импотентността на Европа за Украйна е ужасна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Чешкият премиер Андрей Бабиш отправи остра критика към европейските лидери за подхода им към войната в Украйна, заявявайки, че Европа не прави достатъчно за намирането на мирно решение.

„Ще се боря тази отвратителна война да приключи. Невероятно е. Импотентността на Европа е просто ужасна“, заяви Бабиш в редовното си неделно видеообръщение в социалните мрежи.

Чешкият премиер се появи с тениска с надпис „No war“ („Не на войната“) в синьо-жълтите цветове на украинското знаме.

Бабиш заяви, че според него европейските политици говорят прекалено много за продължаването на войната и недостатъчно за възможностите за нейното прекратяване.

„Европа не иска да преговаря за мир. Не иска. Всички говорят само за война“, каза премиерът.

Той подчерта, че позицията му не означава отказ от укрепване на отбранителните способности на Чехия и Европа. Според Бабиш държавите трябва да бъдат подготвени за евентуални заплахи, но паралелно с това трябва да се работи за дипломатическо решение на войната.

Само ден по-рано, по време на Дните на НАТО в Острава, Бабиш заяви, че укрепването на противовъздушната отбрана остава приоритет за чешкото правителство. Чехия официално прие четири батареи от израелската система за противовъздушна отбрана Spyder.

Последните изказвания на Бабиш идват и на фона на спор със САЩ за разходите за отбрана. Американският посланик в НАТО Матю Уитакър разкритикува Прага за недостатъчния напредък към изпълнението на поетите ангажименти за военни разходи. Бабиш отговори, че правителството му подхожда реалистично към възможностите на държавния бюджет.

Чешкият премиер заяви, че страната отделя максимално възможното за отбрана и се стреми да достигне ниво от 2% от брутния вътрешен продукт.


Чехия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европа е

    9 16 Отговор
    Импотентна за русия,а не за Украйна,мрашляко русофилитичен!

    Коментиран от #5

    17:39 20.09.2026

  • 2 Васил

    7 11 Отговор
    Европа и Нато са в кома отдавна трябваше да се пратят войски там!

    17:40 20.09.2026

  • 3 бабиша незадоволен

    5 8 Отговор
    търси дедич

    17:41 20.09.2026

  • 4 Овчар

    0 2 Отговор
    Мършиииии ... може днес да кажете само две думи но да са истински ..! Надпреварата за ненужни КЛЮКИ не носи нищо добро за джоба..!

    17:43 20.09.2026

  • 5 Европеец

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "Европа е":

    Европа е една фригидна бабичка, управлявана от една гинеколожка, изживяваща се като новия фюрер....

    17:45 20.09.2026

  • 6 стоев

    4 6 Отговор
    физиономията е повече от красноречива-простоват чиляк!

    Коментиран от #9

    17:46 20.09.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    СКОРО В БЪЛГАРИЯ ЩЕ ИМА НОВА КРИЗА
    ....
    НЯМА ЕВТИНА УКРАИНСКА СТОМАНА И ЩЕ ДЯЛКАТЕ КОЛЧЕТА :)
    .....
    БРАТУШКИТЕ ОФИЦИАЛНО ЗАКРИХА МЕТАЛУРГИЧНИТЕ ЗАВОДИ В 404 СПОРЕД УНИАН :)

    17:48 20.09.2026

  • 8 Украйна бавно губи войната

    6 2 Отговор
    Украинците са боклуци.
    Там е проблемът.

    17:50 20.09.2026

  • 9 Бабич или EU бабичката

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "стоев":

    Изберете сами!

    17:50 20.09.2026

  • 10 О, Морес

    3 2 Отговор
    Английска надменност,френско празноглавие и немска комплексарщина.Всички те,обилно дрогирани и неадекватни.Плюс Прибалтийските управляващи пудели.На другите от ЕС им е през оная работа за режима е Киив.

    Коментиран от #11

    17:53 20.09.2026

  • 11 Ахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "О, Морес":

    А украинските ресурси🤣🤣🤣🤣

    17:56 20.09.2026

  • 12 Укрите са мега нагли

    1 2 Отговор
    БАБИШ по баща е етнически УКРАИНЕЦ

    18:00 20.09.2026

  • 13 Да,

    2 2 Отговор
    И този cмeшнuk като наш Мунчо, иска мир. Но не вика, Пyтя, cnpu войната! Жaлku noдлoгu.

    18:01 20.09.2026

  • 14 БРИТАНСКАТА ВОЙНА В ОКРАИНА

    0 0 Отговор
    Е тотален крах, но британците искат да пожертват и славяните от източна Европа.

    18:03 20.09.2026

  • 15 БУНКЕРНАТА МЕЛЮЗГА

    0 0 Отговор
    КОСАТКИТЕ МАЙ ПАК
    СА НАПАДНАЛИ
    БЕЛИТЕ МЕЧКИ.

    ДАЖЕ И ТОЯ КРЕМЪЛСКИ КАЛНИК
    РЕВЕ .

    18:04 20.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

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