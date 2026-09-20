Вучич очаква телефонен разговор с Путин след срещата си с Лавров

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че очаква скоро да проведе телефонен разговор с руския президент Владимир Путин.

Вучич посочи, че планира да се срещне и с руския външен министър Сергей Лавров по време на предстоящата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. По думите му разговорът с Путин вероятно ще се проведе след тази среща.

Енергетиката ще бъде сред основните теми

Сръбският държавен глава посочи енергетиката като един от ключовите въпроси, които Белград трябва да обсъди с Москва.

Сред темите е бъдещето на сръбската петролна компания NIS, която е под американски санкции заради руското участие в собствеността ѝ.

Вучич посочи и изтеклия договор за доставка на руски газ като въпрос от жизненоважно значение за Сърбия.

Сърбия продължава да разчита в значителна степен на руски енергоносители, въпреки усилията на Белград да диверсифицира доставките си.

Сръбският президент ще разговаря и с американски представители

Вучич съобщи, че в рамките на посещението си в Ню Йорк очаква разговори не само с руски представители, но и с американски и европейски лидери.

Той посочи, че е планирано и участие в прием, организиран от американския президент Доналд Тръмп.

81-вата сесия на Общото събрание на ООН ще се проведе в Ню Йорк от 22 до 28 септември.

Последният разговор между Вучич и Путин беше през март

Последният телефонен разговор между президентите на Русия и Сърбия се е състоял на 30 март. Тогава двамата са обсъдили енергийното сътрудничество, доставките на руски газ, инфраструктурата, селското стопанство и ситуацията в Европа, Близкия изток и Западните Балкани.

Последната лична среща между Вучич и Путин е била през септември 2025 г. в Пекин.

Сърбия продължава да поддържа тесни икономически и политически отношения с Русия, като паралелно с това води преговори с Европейския съюз и поддържа контакти със САЩ.