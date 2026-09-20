Тръмп е на етап да вземе едно от трите възможни решения за Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Fox News, че е във фаза на вземане на решение относно конфликта с Иран и обяви важни събития в близко бъдеще.

„Току-що говорих с президента Тръмп за ситуацията с Иран. Той каза пред Fox News, че е във фаза на вземане на решение и че в не толкова далечно бъдеще ще се случат много важни събития“, каза журналистът Трей Йингст по канала.

Тръмп е очертал три сценария в разговора им: „унищожи Иран, остави го да се разпадне икономически или сключи сделка“.

По-рано Централното командване на иранските въоръжени сили „Хатам ал-Анбия“ съобщи, че разполага с разузнавателна информация, показваща, че САЩ се готвят да възобновят военните действия срещу Ислямската република в близко бъдеще.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Fox News, че вероятно би бил готов да се срещне с иранския президент Масуд Пезешкиан в кулоарите на Седмицата на високо ниво на Общото събрание на ООН.

„Зададох на президента въпрос относно Общото събрание. Иранският президент Масуд Пезешкиан ще бъде там. Попитах го дали той (Тръмп) би бил отворен за среща с иранския лидер и той каза, че вероятно ще бъде“, каза журналистът Трей Йингст по Fox News.