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Тръмп е на етап да вземе едно от трите възможни решения за Иран

Тръмп е на етап да вземе едно от трите възможни решения за Иран

20 Септември, 2026 17:21 1 416 26

  • иран-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • война-
  • решение

Той е отворен за среща с Пезешкиан в Ню Йорк

Тръмп е на етап да вземе едно от трите възможни решения за Иран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Fox News, че е във фаза на вземане на решение относно конфликта с Иран и обяви важни събития в близко бъдеще.

„Току-що говорих с президента Тръмп за ситуацията с Иран. Той каза пред Fox News, че е във фаза на вземане на решение и че в не толкова далечно бъдеще ще се случат много важни събития“, каза журналистът Трей Йингст по канала.

Тръмп е очертал три сценария в разговора им: „унищожи Иран, остави го да се разпадне икономически или сключи сделка“.

По-рано Централното командване на иранските въоръжени сили „Хатам ал-Анбия“ съобщи, че разполага с разузнавателна информация, показваща, че САЩ се готвят да възобновят военните действия срещу Ислямската република в близко бъдеще.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Fox News, че вероятно би бил готов да се срещне с иранския президент Масуд Пезешкиан в кулоарите на Седмицата на високо ниво на Общото събрание на ООН.

„Зададох на президента въпрос относно Общото събрание. Иранският президент Масуд Пезешкиан ще бъде там. Попитах го дали той (Тръмп) би бил отворен за среща с иранския лидер и той каза, че вероятно ще бъде“, каза журналистът Трей Йингст по Fox News.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ти можеш да си платиш

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Като поемеш ГРЕЗДЕЯ.

    17:27 20.09.2026

  • 4 Цената на нафтата мина 2 евро

    15 2 Отговор
    5 пъти вече победиха нафтата мина 2 евро от тия победи
    Пак ли ще побеждават?

    Коментиран от #24

    17:27 20.09.2026

  • 5 сащисан кравар

    6 3 Отговор
    Той Бай Дончо, колко етапа мина направо Джоро 😂

    17:27 20.09.2026

  • 6 стоян георгиев

    14 3 Отговор
    Нищо не може да вземе рижавия г..ак.той не знае нито за какво става въпрос нито как би могло да се реши.тия около него са същите смешници.

    17:27 20.09.2026

  • 7 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН

    5 15 Отговор
    ДОНАЛДЕ ПОМОГИ.

    ЛОШИЯ ЗЕЛЕНСКИ ПОДПАЛИ МАЦКВА

    ПОДПАЛИ МИ И КАБЛУКИТЕ .

    Коментиран от #16

    17:28 20.09.2026

  • 8 ЕВРЕИТЕ ЩЕ ГО ПОДВЕДАТ

    14 4 Отговор
    И ТЪПУНЧО ЩЕ НАПРАВИ ГРУБА ГРЕШКА ОТНОВО.

    17:29 20.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 16 Отговор
    Бомбене на Аятоласите до край....
    Това е решението.

    17:30 20.09.2026

  • 11 Баба Гошка

    13 3 Отговор
    Да събува белите кюллоти и да ги развява. Няма да им е за сеффте на ХамериканцитИ да ги оправят талибанно брадати. Щом отиват за още, значи им е харесало

    17:31 20.09.2026

  • 12 бай ганьо радев

    3 3 Отговор
    видях в написаното - трилема,или иначе казано:унищожи го,остави го,или сключи сделка.устройват ме и трите варианта!

    17:31 20.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хахаха

    6 1 Отговор
    Хахаха портокала иска да се да отвлече още един лидер хахаха защо не се срещат във Пекин така ще се види и със неговия приятел Си ахаххаха

    Коментиран от #23

    17:37 20.09.2026

  • 15 Здрасти

    3 1 Отговор
    Ако Иран се съгласи да се среща във сащ Тръмп ще го продаде като победа на американците да замаже положението и Иран е там да плаща репетиции на сащ ххахаха

    17:38 20.09.2026

  • 16 ТИР

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН":

    Само глупости пишете, Ако Путин мислеше така ( демократично)- да унищожи Украйна, сега нямаше да при казвате,,,

    Коментиран от #18, #20

    17:38 20.09.2026

  • 17 Хайо

    3 1 Отговор
    Най вероятното решение е ,че унищожи Сащ .Честито .

    17:39 20.09.2026

  • 18 Пффф...

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "ТИР":

    То а па...

    17:40 20.09.2026

  • 19 НИЩО МУ НЯМА

    4 1 Отговор
    ЛЕ ЛЕЕ
    КАКВА СВЕТОВНА ДРАМА...
    ТОЗ ЖУРНАЛИСТ Е НА НИВО
    ВОДЕЩ НА ТВ
    СЪСТЕЗАНИЕ....СТАНИ БОГАТ...
    ОТ ОНЕЗИ ПЪРВИТЕ ПЕТ ВЪПРОСИ😀

    17:40 20.09.2026

  • 20 путин

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "ТИР":

    простьо,лесно ти е да ми се натягаш!

    17:41 20.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Що не си гледа рахата

    2 0 Отговор
    Ами отворко го раздава
    Гледай си жената це

    17:46 20.09.2026

  • 23 Бай онзи

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хахаха":

    А защо не се срещнат в Техеран,например?????

    Коментиран от #25

    17:47 20.09.2026

  • 24 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цената на нафтата мина 2 евро":

    Да ти отговоря за съжаление лудия няма омора,та за съжаление очаквам горивата да вървят нагоре.... А иначе статията е от рида една жена каза...

    17:51 20.09.2026

  • 25 НИЩО МУ НЯМА

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Бай онзи":

    НЕ ВЕ...
    А ЩО НЕ СЕ СРЕЩНАТ
    НА ТЕПИХА НА КЕЧ МАНИЯ А...👍
    ПРИМЕРНО В ЗАЛА КОНГРЕСНА..БУРГАС

    17:52 20.09.2026

  • 26 БеГемот

    0 0 Отговор
    Има и четвърто....да си затвори устата ,че стана за посмешище...

    18:00 20.09.2026