Тръмп е на етап да вземе едно от трите възможни решения за Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Fox News, че е във фаза на вземане на решение относно конфликта с Иран и обяви важни събития в близко бъдеще.
„Току-що говорих с президента Тръмп за ситуацията с Иран. Той каза пред Fox News, че е във фаза на вземане на решение и че в не толкова далечно бъдеще ще се случат много важни събития“, каза журналистът Трей Йингст по канала.
Тръмп е очертал три сценария в разговора им: „унищожи Иран, остави го да се разпадне икономически или сключи сделка“.
По-рано Централното командване на иранските въоръжени сили „Хатам ал-Анбия“ съобщи, че разполага с разузнавателна информация, показваща, че САЩ се готвят да възобновят военните действия срещу Ислямската република в близко бъдеще.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Fox News, че вероятно би бил готов да се срещне с иранския президент Масуд Пезешкиан в кулоарите на Седмицата на високо ниво на Общото събрание на ООН.
„Зададох на президента въпрос относно Общото събрание. Иранският президент Масуд Пезешкиан ще бъде там. Попитах го дали той (Тръмп) би бил отворен за среща с иранския лидер и той каза, че вероятно ще бъде“, каза журналистът Трей Йингст по Fox News.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ти можеш да си платиш
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Като поемеш ГРЕЗДЕЯ.
17:27 20.09.2026
4 Цената на нафтата мина 2 евро
Пак ли ще побеждават?
Коментиран от #24
17:27 20.09.2026
5 сащисан кравар
17:27 20.09.2026
6 стоян георгиев
17:27 20.09.2026
7 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН
ЛОШИЯ ЗЕЛЕНСКИ ПОДПАЛИ МАЦКВА
ПОДПАЛИ МИ И КАБЛУКИТЕ .
Коментиран от #16
17:28 20.09.2026
8 ЕВРЕИТЕ ЩЕ ГО ПОДВЕДАТ
17:29 20.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ГОЛЕМ СМЕХ
Това е решението.
17:30 20.09.2026
11 Баба Гошка
17:31 20.09.2026
12 бай ганьо радев
17:31 20.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хахаха
Коментиран от #23
17:37 20.09.2026
15 Здрасти
17:38 20.09.2026
16 ТИР
До коментар #7 от "ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН":Само глупости пишете, Ако Путин мислеше така ( демократично)- да унищожи Украйна, сега нямаше да при казвате,,,
Коментиран от #18, #20
17:38 20.09.2026
17 Хайо
17:39 20.09.2026
18 Пффф...
До коментар #16 от "ТИР":То а па...
17:40 20.09.2026
19 НИЩО МУ НЯМА
КАКВА СВЕТОВНА ДРАМА...
ТОЗ ЖУРНАЛИСТ Е НА НИВО
ВОДЕЩ НА ТВ
СЪСТЕЗАНИЕ....СТАНИ БОГАТ...
ОТ ОНЕЗИ ПЪРВИТЕ ПЕТ ВЪПРОСИ😀
17:40 20.09.2026
20 путин
До коментар #16 от "ТИР":простьо,лесно ти е да ми се натягаш!
17:41 20.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Що не си гледа рахата
Гледай си жената це
17:46 20.09.2026
23 Бай онзи
До коментар #14 от "Хахаха":А защо не се срещнат в Техеран,например?????
Коментиран от #25
17:47 20.09.2026
24 Европеец
До коментар #4 от "Цената на нафтата мина 2 евро":Да ти отговоря за съжаление лудия няма омора,та за съжаление очаквам горивата да вървят нагоре.... А иначе статията е от рида една жена каза...
17:51 20.09.2026
25 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #23 от "Бай онзи":НЕ ВЕ...
А ЩО НЕ СЕ СРЕЩНАТ
НА ТЕПИХА НА КЕЧ МАНИЯ А...👍
ПРИМЕРНО В ЗАЛА КОНГРЕСНА..БУРГАС
17:52 20.09.2026
26 БеГемот
18:00 20.09.2026