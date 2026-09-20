Нови атаки в Русия и Украйна: жертви, щети и взрив в Харков

Нова серия от атаки с безпилотни летателни апарати и съобщения за взривове бяха регистрирани през последните часове в различни райони на Русия и Украйна.
Регионалните власти съобщават за пострадали хора и материални щети, докато ситуацията около Запорожката атомна електроцентрала остава напрегната.
Двама души са пострадали при атаки в Курска област
Двама мирни жители са пострадали при атаки срещу Курска област, съобщиха местните власти.
По данни на губернатора Александър Хинщейн единият пострадал е 30-годишен мъж от село Сухая в Рилски район, а другият е 41-годишна жена от село Рижевка. Загинали няма.
При атаките са повредени жилищни сгради, автомобили и стопански постройки. Щети са регистрирани в няколко района на областта.
Руските власти съобщават, че през последното денонощие над региона са били неутрализирани десетки украински безпилотни летателни апарати.
Повредена е сграда на регионално министерство в Запорожие
В Запорожка област е била повредена административна сграда на Министерството на агропромишления комплекс след атака с безпилотен летателен апарат.
По предварителна информация са нанесени материални щети по сградата. Не се съобщава за загинали или пострадали.
Местните власти съобщават за засилена активност на дронове в различни населени места в региона.
От Запорожката АЕЦ съобщиха за атаки около Енергодар
Ръководството на Запорожката атомна електроцентрала съобщава за продължаващи атаки срещу Енергодар и района около централата.
Директорът на АЕЦ Юрий Черничук заявява, че обстановката остава сложна заради активността на безпилотните летателни апарати.
Руската страна обвинява украинските сили за атаките. Украйна от своя страна също отправя обвинения към руската страна за действия, които според Киев застрашават сигурността на ядреното съоръжение.
Конкретният произход на отделните атаки не е независимо потвърден.
Взрив е чут в Харков
В Харков е бил чут взрив на фона на поредна въздушна тревога.
Местните власти и службите проверяват обстоятелствата около инцидента и установяват дали има нанесени материални щети или пострадали.
Харков и Харковска област остават сред украинските региони, които редовно са подложени на въздушни атаки. Властите призовават населението да не пренебрегва сигналите за въздушна тревога и при необходимост да се укрива в защитени места.
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Източник: ТАСС
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кривоогледия милен ли бе?
18:33 20.09.2026
2 Мишел
Утре следва руският отговор.
Коментиран от #5, #14
18:34 20.09.2026
3 Българин
Коментиран от #10
18:34 20.09.2026
4 МЪКО МИСИРКСА НЕПРОКОПСАЛА
18:34 20.09.2026
5 ето защо нафтата е 2 евро
До коментар #2 от "Мишел":1600 че ние бая пари сме им превели на тия помиияри о-крански
откъдде ги намериха толкова дронове?
Коментиран от #7, #8
18:35 20.09.2026
6 урсула си е изялаТАШАЦИТЕ
18:36 20.09.2026
7 Мишел
До коментар #5 от "ето защо нафтата е 2 евро":Според западни коментатори, днес Украйна е изстреляла дронове за 300-350 милиона долара.
18:38 20.09.2026
8 Българин
До коментар #5 от "ето защо нафтата е 2 евро":Руснаците леко надписват, за да оправдаят по-голяма бройка ракети. А разликата отива в правилните чекмеджета.
18:39 20.09.2026
9 Еееееех
Непознато съветско другарче.....сега сигурно е дърта украинска тетка...🤭
Коментиран от #11
18:39 20.09.2026
10 за оня гнома от киев ли пишеш ?
До коментар #3 от "Българин":ами като е наведен и разкрачен ще изпълнява ами , утре и ще го лапаа на путин и ще гълта като му кажат
важното е че у-крите намаляха от 50 милиона на 20 милиона , много бокук се изчисти ама има още
18:56 20.09.2026
11 а помниш ли и подаръците които пращаха
До коментар #9 от "Еееееех":всички си пишехме писма да се учим да пишем и говорим на руски и руснаците ни изпращаха картички и пощенски марки на който ние много се радвахме
18:58 20.09.2026
12 това не се казва по рт1 и по бг тв!
18:59 20.09.2026
13 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ТИЯ ОТ ТАСС ЗАЩО МЪЛЧАТ ?
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
РОДНИТЕ ПУТЕРАСТИ СЪЩО .
НПЗто КАПОТНЕ
ТЕЦ 22
ЛОГИСТИЧНИЯ ТЕХНОПАРК СОФИНО.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
И ЗА ДА НЕ БЪДЕ ГОЛЯМ РЕЗИЛЪТ НА ПУТИН
В ИЗБОРНИЯ ФЕН
ДАЖЕ И СИРЕНИТЕ НЕ ПУСКАХА
КРЕМЪЛСКИТЕ САБАКИ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
19:01 20.09.2026
14 Хахахахаха
До коментар #2 от "Мишел":КАКВО СА СВАЛИ ЛИ ,
ГЛЕДАШ ЛИ КЛИПОВЕТЕ ОТ
МУСКАЛАБАД
ЗАБЛУДЕНЯК.
НАЙ ДОБРОТО БЕШЕ
КАК РУСКОТО ПВО
ПАК СИ УДРЯТ ПО СОБСТВЕНИТЕ ЖИЛИЩА.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
19:04 20.09.2026