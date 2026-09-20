Нови атаки в Русия и Украйна: жертви, щети и взрив в Харков

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Нова серия от атаки с безпилотни летателни апарати и съобщения за взривове бяха регистрирани през последните часове в различни райони на Русия и Украйна.

Регионалните власти съобщават за пострадали хора и материални щети, докато ситуацията около Запорожката атомна електроцентрала остава напрегната.

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Двама души са пострадали при атаки в Курска област

Двама мирни жители са пострадали при атаки срещу Курска област, съобщиха местните власти.

По данни на губернатора Александър Хинщейн единият пострадал е 30-годишен мъж от село Сухая в Рилски район, а другият е 41-годишна жена от село Рижевка. Загинали няма.

При атаките са повредени жилищни сгради, автомобили и стопански постройки. Щети са регистрирани в няколко района на областта.

Руските власти съобщават, че през последното денонощие над региона са били неутрализирани десетки украински безпилотни летателни апарати.

Повредена е сграда на регионално министерство в Запорожие

В Запорожка област е била повредена административна сграда на Министерството на агропромишления комплекс след атака с безпилотен летателен апарат.

По предварителна информация са нанесени материални щети по сградата. Не се съобщава за загинали или пострадали.

Местните власти съобщават за засилена активност на дронове в различни населени места в региона.

От Запорожката АЕЦ съобщиха за атаки около Енергодар

Ръководството на Запорожката атомна електроцентрала съобщава за продължаващи атаки срещу Енергодар и района около централата.

Директорът на АЕЦ Юрий Черничук заявява, че обстановката остава сложна заради активността на безпилотните летателни апарати.

Руската страна обвинява украинските сили за атаките. Украйна от своя страна също отправя обвинения към руската страна за действия, които според Киев застрашават сигурността на ядреното съоръжение.

Конкретният произход на отделните атаки не е независимо потвърден.

Взрив е чут в Харков

В Харков е бил чут взрив на фона на поредна въздушна тревога.

Местните власти и службите проверяват обстоятелствата около инцидента и установяват дали има нанесени материални щети или пострадали.

Харков и Харковска област остават сред украинските региони, които редовно са подложени на въздушни атаки. Властите призовават населението да не пренебрегва сигналите за въздушна тревога и при необходимост да се укрива в защитени места.

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Източник: ТАСС