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Нови атаки в Русия и Украйна: жертви, щети и взрив в Харков
  Тема: Украйна

Нови атаки в Русия и Украйна: жертви, щети и взрив в Харков

20 Септември, 2026 18:23, обновена 20 Септември, 2026 18:30 605 14

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Съобщава се за пострадали, повредени сгради и атаки с дронове в няколко региона

Нови атаки в Русия и Украйна: жертви, щети и взрив в Харков - 1
Снимка: ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нова серия от атаки с безпилотни летателни апарати и съобщения за взривове бяха регистрирани през последните часове в различни райони на Русия и Украйна.

Регионалните власти съобщават за пострадали хора и материални щети, докато ситуацията около Запорожката атомна електроцентрала остава напрегната.

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Двама души са пострадали при атаки в Курска област

Двама мирни жители са пострадали при атаки срещу Курска област, съобщиха местните власти.

По данни на губернатора Александър Хинщейн единият пострадал е 30-годишен мъж от село Сухая в Рилски район, а другият е 41-годишна жена от село Рижевка. Загинали няма.

При атаките са повредени жилищни сгради, автомобили и стопански постройки. Щети са регистрирани в няколко района на областта.

Руските власти съобщават, че през последното денонощие над региона са били неутрализирани десетки украински безпилотни летателни апарати.

Повредена е сграда на регионално министерство в Запорожие

В Запорожка област е била повредена административна сграда на Министерството на агропромишления комплекс след атака с безпилотен летателен апарат.

По предварителна информация са нанесени материални щети по сградата. Не се съобщава за загинали или пострадали.

Местните власти съобщават за засилена активност на дронове в различни населени места в региона.

От Запорожката АЕЦ съобщиха за атаки около Енергодар

Ръководството на Запорожката атомна електроцентрала съобщава за продължаващи атаки срещу Енергодар и района около централата.

Директорът на АЕЦ Юрий Черничук заявява, че обстановката остава сложна заради активността на безпилотните летателни апарати.

Руската страна обвинява украинските сили за атаките. Украйна от своя страна също отправя обвинения към руската страна за действия, които според Киев застрашават сигурността на ядреното съоръжение.

Конкретният произход на отделните атаки не е независимо потвърден.

Взрив е чут в Харков

В Харков е бил чут взрив на фона на поредна въздушна тревога.

Местните власти и службите проверяват обстоятелствата около инцидента и установяват дали има нанесени материални щети или пострадали.

Харков и Харковска област остават сред украинските региони, които редовно са подложени на въздушни атаки. Властите призовават населението да не пренебрегва сигналите за въздушна тревога и при необходимост да се укрива в защитени места.

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Източник: ТАСС


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кривоогледия милен ли бе?

    7 0 Отговор
    като видите пияндурската физиономия на автора и да ви е ясно каква боза е написал няма защо да се чете

    18:33 20.09.2026

  • 2 Мишел

    8 3 Отговор
    Днес Украйна атакува Москва с рекордните 1600 хиляда и шестстотин!дрона и ПВО на Москва свали всичките преди да преминат МКАД, на над 10км. от Кремъл.
    Утре следва руският отговор.

    Коментиран от #5, #14

    18:34 20.09.2026

  • 3 Българин

    1 8 Отговор
    Ако не беше нареждането на Тръмп, да не се атакуват НПЗтата, украинците щяха да ги размажат. Но заповедите не се обсъждат, за това никой и перце не е паднало върху нито един завод в Русия!

    Коментиран от #10

    18:34 20.09.2026

  • 4 МЪКО МИСИРКСА НЕПРОКОПСАЛА

    5 0 Отговор
    грозен и вечно пиян ама се има за мисирка добре че го споносира някоя НПО

    18:34 20.09.2026

  • 5 ето защо нафтата е 2 евро

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мишел":

    1600 че ние бая пари сме им превели на тия помиияри о-крански

    откъдде ги намериха толкова дронове?

    Коментиран от #7, #8

    18:35 20.09.2026

  • 6 урсула си е изялаТАШАЦИТЕ

    11 1 Отговор
    урсула си е изялаТАШАЦИТЕколкото й да са и малки че парите отидоха навятъра

    18:36 20.09.2026

  • 7 Мишел

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "ето защо нафтата е 2 евро":

    Според западни коментатори, днес Украйна е изстреляла дронове за 300-350 милиона долара.

    18:38 20.09.2026

  • 8 Българин

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "ето защо нафтата е 2 евро":

    Руснаците леко надписват, за да оправдаят по-голяма бройка ракети. А разликата отива в правилните чекмеджета.

    18:39 20.09.2026

  • 9 Еееееех

    6 0 Отговор
    Пишех си с Тамара от Харков през 70те.
    Непознато съветско другарче.....сега сигурно е дърта украинска тетка...🤭

    Коментиран от #11

    18:39 20.09.2026

  • 10 за оня гнома от киев ли пишеш ?

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    ами като е наведен и разкрачен ще изпълнява ами , утре и ще го лапаа на путин и ще гълта като му кажат

    важното е че у-крите намаляха от 50 милиона на 20 милиона , много бокук се изчисти ама има още

    18:56 20.09.2026

  • 11 а помниш ли и подаръците които пращаха

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Еееееех":

    всички си пишехме писма да се учим да пишем и говорим на руски и руснаците ни изпращаха картички и пощенски марки на който ние много се радвахме

    18:58 20.09.2026

  • 12 това не се казва по рт1 и по бг тв!

    1 1 Отговор
    Украйна започна от снощи Операция "вивалди" в донбас.Атакува през новоселевка засега има успех.

    18:59 20.09.2026

  • 13 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    2 0 Отговор
    ПОПИЛЯХА МАСКВА

    ТИЯ ОТ ТАСС ЗАЩО МЪЛЧАТ ?

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    РОДНИТЕ ПУТЕРАСТИ СЪЩО .

    НПЗто КАПОТНЕ

    ТЕЦ 22

    ЛОГИСТИЧНИЯ ТЕХНОПАРК СОФИНО.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    И ЗА ДА НЕ БЪДЕ ГОЛЯМ РЕЗИЛЪТ НА ПУТИН
    В ИЗБОРНИЯ ФЕН

    ДАЖЕ И СИРЕНИТЕ НЕ ПУСКАХА
    КРЕМЪЛСКИТЕ САБАКИ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    19:01 20.09.2026

  • 14 Хахахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мишел":

    КАКВО СА СВАЛИ ЛИ ,

    ГЛЕДАШ ЛИ КЛИПОВЕТЕ ОТ
    МУСКАЛАБАД

    ЗАБЛУДЕНЯК.

    НАЙ ДОБРОТО БЕШЕ
    КАК РУСКОТО ПВО
    ПАК СИ УДРЯТ ПО СОБСТВЕНИТЕ ЖИЛИЩА.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    19:04 20.09.2026

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