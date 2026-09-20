Украйна и Исландия работят върху споразумение за дронове

Украйна и Исландия работят по двустранно споразумение за сътрудничество в областта на безпилотните системи. Двете страни са се договорили да ускорят подготовката за подписването на т.нар. Drone Deal, съобщи украинският външен министър Андрий Сибига след посещение в Рейкявик.

Сибига проведе разговори с исландския си колега Торгердур Катрин Гуннарсдотир по време на първата си двустранна визита в Исландия. Посещението се състоя по пътя му към седмицата на високо равнище на Общото събрание на ООН.

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Според украинската страна министрите са обсъдили изпълнението на договореностите, постигнати при предишни посещения на президента Володимир Зеленски и председателя на Върховната рада Руслан Стефанчук в Исландия.

„Договорихме се да ускорим подготовката за подписването на Drone Deal между нашите страни“, съобщи Сибига.

Подробности за бъдещото споразумение – включително финансовите му параметри, конкретните видове безпилотни системи и срок за подписване – засега не са обявени. Исландското правителство също не е съобщило публично такива параметри. Местното издание Morgunblaðið отбелязва, че официалното съобщение на Рейкявик за срещата изобщо не споменава конкретно споразумение за дронове.

Украинският външен министър е предложил Киев да сподели натрупания по време на войната опит в защитата на критична инфраструктура. Страните са обсъдили и задълбочаване на практическото сътрудничество между Украйна и Обединените експедиционни сили (JEF).

Сред останалите теми на срещата са били ситуацията в Украйна, руските атаки, сигурността в Черно море и усилията за постигане на мир.

Исландската страна от своя страна съобщава, че министрите са разговаряли за продължаването на подкрепата за отбраната на Украйна, както и за икономическата и хуманитарната помощ. Специално внимание е било отделено на нуждата на Киев от допълнителна противовъздушна отбрана и енергийна подкрепа преди зимата.

Исландия подкрепя Украйна от началото на руската инвазия, въпреки че страната няма собствена постоянна армия. Рейкявик участва във финансови и международни инициативи за подпомагане на украинската отбрана, хуманитарните нужди и възстановяването на страната.

Предстоящото споразумение за безпилотни системи би разширило двустранното сътрудничество в сфера, в която Украйна натрупа значителен практически опит по време на войната.