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Украйна и Исландия работят върху споразумение за дронове
  Тема: Украйна

Украйна и Исландия работят върху споразумение за дронове

20 Септември, 2026 18:21 516 18

  • исландия-
  • украйна-
  • дронове-
  • споразумение

Киев е готов да сподели опита си в защитата на критична инфраструктура

Украйна и Исландия работят върху споразумение за дронове - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украйна и Исландия работят по двустранно споразумение за сътрудничество в областта на безпилотните системи. Двете страни са се договорили да ускорят подготовката за подписването на т.нар. Drone Deal, съобщи украинският външен министър Андрий Сибига след посещение в Рейкявик.

Сибига проведе разговори с исландския си колега Торгердур Катрин Гуннарсдотир по време на първата си двустранна визита в Исландия. Посещението се състоя по пътя му към седмицата на високо равнище на Общото събрание на ООН.

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Според украинската страна министрите са обсъдили изпълнението на договореностите, постигнати при предишни посещения на президента Володимир Зеленски и председателя на Върховната рада Руслан Стефанчук в Исландия.

„Договорихме се да ускорим подготовката за подписването на Drone Deal между нашите страни“, съобщи Сибига.

Подробности за бъдещото споразумение – включително финансовите му параметри, конкретните видове безпилотни системи и срок за подписване – засега не са обявени. Исландското правителство също не е съобщило публично такива параметри. Местното издание Morgunblaðið отбелязва, че официалното съобщение на Рейкявик за срещата изобщо не споменава конкретно споразумение за дронове.

Украинският външен министър е предложил Киев да сподели натрупания по време на войната опит в защитата на критична инфраструктура. Страните са обсъдили и задълбочаване на практическото сътрудничество между Украйна и Обединените експедиционни сили (JEF).

Сред останалите теми на срещата са били ситуацията в Украйна, руските атаки, сигурността в Черно море и усилията за постигане на мир.

Исландската страна от своя страна съобщава, че министрите са разговаряли за продължаването на подкрепата за отбраната на Украйна, както и за икономическата и хуманитарната помощ. Специално внимание е било отделено на нуждата на Киев от допълнителна противовъздушна отбрана и енергийна подкрепа преди зимата.

Исландия подкрепя Украйна от началото на руската инвазия, въпреки че страната няма собствена постоянна армия. Рейкявик участва във финансови и международни инициативи за подпомагане на украинската отбрана, хуманитарните нужди и възстановяването на страната.

Предстоящото споразумение за безпилотни системи би разширило двустранното сътрудничество в сфера, в която Украйна натрупа значителен практически опит по време на войната.


Исландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Манолчо глишев- Неймар

    8 4 Отговор
    Слава Кокаине
    Героям трАва

    18:23 20.09.2026

  • 2 Шорт

    4 3 Отговор
    Ще падат дронове в Исландия!

    18:24 20.09.2026

  • 3 Джо Ножа

    5 9 Отговор
    Целият свят се обединява срещу руския фашизъм!

    Коментиран от #16

    18:25 20.09.2026

  • 4 На Украйна

    5 1 Отговор
    Само до Исландия и е... вероятно там смятат да се изнасят нацистите

    18:25 20.09.2026

  • 5 Бен Вафлек

    5 5 Отговор
    хахахаха, многоходовия сигурно си блъска главата в бункерния бетон.

    Коментиран от #10, #12

    18:26 20.09.2026

  • 6 Украйна и Исландия работят

    4 1 Отговор
    Хахахаха...яко !

    18:26 20.09.2026

  • 7 Исландия

    4 3 Отговор
    Е последното спасение за украинскитв нацисти

    18:28 20.09.2026

  • 8 Копейко

    1 2 Отговор
    Тьотя е силно възмутена ,и Исландия обяви за враг руската пап лач

    18:28 20.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ми то погледнато реално

    1 0 Отговор
    Точно там е мястото !

    18:30 20.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хахахаха

    1 2 Отговор
    Еййй не написаха какво става в масква днес.

    18:32 20.09.2026

  • 14 Примати

    1 3 Отговор
    Украинската армия завърши втори етап от операция Вивалди. По време на този етап , тя е се окупирала още 40 квадратни километра. Също за първи път в историята на човечеството , въздушен дрон е спуснал робот в тила на руските отбранителни линии и е атакувал руската армия , като само от този епизод са загинали или ранени около 800 руснаци…извода е никога да не започваш война срещу народ много по - умен от теб…

    Коментиран от #17

    18:33 20.09.2026

  • 15 Един

    0 1 Отговор
    Путлер стана разноглед с толкова много противници.

    Коментиран от #18

    18:33 20.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 само питам

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Примати":

    кои е тоя умен народ ? тоя къде от 50 милиона останаха 20 милиона са умните? ха ха ха ха

    че те скоро ще изчезнат от много акъл ха ха ха ха

    18:41 20.09.2026

  • 18 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Един":

    абее те много ама се крият във метрото по цял ден така че няма какво да гледаш, всичко е събрано на куп във метрото ха ха ха

    18:42 20.09.2026