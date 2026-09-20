Украйна и Исландия работят върху споразумение за дронове

Украйна и Исландия работят по двустранно споразумение за сътрудничество в областта на безпилотните системи. Двете страни са се договорили да ускорят подготовката за подписването на т.нар. Drone Deal, съобщи украинският външен министър Андрий Сибига след посещение в Рейкявик.
Сибига проведе разговори с исландския си колега Торгердур Катрин Гуннарсдотир по време на първата си двустранна визита в Исландия. Посещението се състоя по пътя му към седмицата на високо равнище на Общото събрание на ООН.
Според украинската страна министрите са обсъдили изпълнението на договореностите, постигнати при предишни посещения на президента Володимир Зеленски и председателя на Върховната рада Руслан Стефанчук в Исландия.
„Договорихме се да ускорим подготовката за подписването на Drone Deal между нашите страни“, съобщи Сибига.
Подробности за бъдещото споразумение – включително финансовите му параметри, конкретните видове безпилотни системи и срок за подписване – засега не са обявени. Исландското правителство също не е съобщило публично такива параметри. Местното издание Morgunblaðið отбелязва, че официалното съобщение на Рейкявик за срещата изобщо не споменава конкретно споразумение за дронове.
Украинският външен министър е предложил Киев да сподели натрупания по време на войната опит в защитата на критична инфраструктура. Страните са обсъдили и задълбочаване на практическото сътрудничество между Украйна и Обединените експедиционни сили (JEF).
Сред останалите теми на срещата са били ситуацията в Украйна, руските атаки, сигурността в Черно море и усилията за постигане на мир.
Исландската страна от своя страна съобщава, че министрите са разговаряли за продължаването на подкрепата за отбраната на Украйна, както и за икономическата и хуманитарната помощ. Специално внимание е било отделено на нуждата на Киев от допълнителна противовъздушна отбрана и енергийна подкрепа преди зимата.
Исландия подкрепя Украйна от началото на руската инвазия, въпреки че страната няма собствена постоянна армия. Рейкявик участва във финансови и международни инициативи за подпомагане на украинската отбрана, хуманитарните нужди и възстановяването на страната.
Предстоящото споразумение за безпилотни системи би разширило двустранното сътрудничество в сфера, в която Украйна натрупа значителен практически опит по време на войната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Манолчо глишев- Неймар
Героям трАва
18:23 20.09.2026
2 Шорт
18:24 20.09.2026
3 Джо Ножа
Коментиран от #16
18:25 20.09.2026
4 На Украйна
18:25 20.09.2026
5 Бен Вафлек
Коментиран от #10, #12
18:26 20.09.2026
6 Украйна и Исландия работят
18:26 20.09.2026
7 Исландия
18:28 20.09.2026
8 Копейко
18:28 20.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ми то погледнато реално
18:30 20.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хахахаха
18:32 20.09.2026
14 Примати
Коментиран от #17
18:33 20.09.2026
15 Един
Коментиран от #18
18:33 20.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 само питам
До коментар #14 от "Примати":кои е тоя умен народ ? тоя къде от 50 милиона останаха 20 милиона са умните? ха ха ха ха
че те скоро ще изчезнат от много акъл ха ха ха ха
18:41 20.09.2026
18 оня с коня
До коментар #15 от "Един":абее те много ама се крият във метрото по цял ден така че няма какво да гледаш, всичко е събрано на куп във метрото ха ха ха
18:42 20.09.2026