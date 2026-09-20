Дронове отново удариха Киев, ранена е жена

Жена е била ранена при нова атака с безпилотни летателни апарати срещу Киев на 20 септември. Това съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко.
По думите му пострадалата се намира в Святошинския район, където медиците са ѝ оказали необходимата помощ. Към момента не се съобщава за други пострадали при атаката в самия Киев.
Въздушната тревога продължи близо три часа
По данни на украинските власти въздушната тревога в Киев е продължила от 14:27 до 17:11 часа.
Военновъздушните сили на Украйна са предупреждавали за движение на реактивни безпилотни летателни апарати в посока към столицата.
Това е била седмата въздушна тревога в Киев от началото на денонощието.
Паднали са отломки от дрон
По-рано през деня в Голосеевския район на Киев са паднали отломки от безпилотен летателен апарат. По информация на местните власти те са паднали в район с нежилищна застройка.
Към момента няма данни за сериозни щети в резултат на този конкретен инцидент.
Атаките продължават
Новата атака срещу Киев се случва на фона на продължаващите руски въздушни удари срещу Украйна. През последните дни украинските власти съобщават за удари с дронове и ракети в различни части на страната.
Украинската страна съобщава за активна работа на противовъздушната отбрана при въздушни атаки, докато руските власти съобщават за свои действия срещу украински цели.
Ситуацията в Киев и околните райони остава динамична. Властите призовават гражданите да спазват указанията при обявяване на въздушна тревога.
Източници: Украинска правда, Виталий Кличко, Военновъздушни сили на Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ехоооо
Коментиран от #14, #15
18:20 20.09.2026
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5 ТОВА Е
18:21 20.09.2026
6 Днес Украйна заяви че има нови
Те смело настъпват на запад на подходящи позиции и унищожават всичко назад по пътя си.
Коментиран от #17
18:21 20.09.2026
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13 СТИГА
18:23 20.09.2026
14 демократ
До коментар #2 от "Ехоооо":Всички сме петроханци
18:23 20.09.2026
15 Има има
До коментар #2 от "Ехоооо":Току що ти написах коментар номер шест.
Украйна смело се зъб и напредва към полската граница. И ние в източна и западна Европа ги хрантутим.
18:23 20.09.2026
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17 Соломон
До коментар #6 от "Днес Украйна заяви че има нови":И за това тази година Русия е завоювала по малко територия отколкото Украйна е освободила
Коментиран от #19
18:24 20.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Фен
До коментар #17 от "Соломон":Еми радвай се тогава....кво ревеш
Коментиран от #21
18:26 20.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Соломон
До коментар #19 от "Фен":И къде видя да рева. В Русия има 13милиона кв. км в която не живее или не е стъпвал човек. Това 21пъти територията на Украйна.А те 13г се борят да превземат Малая токмачка
18:30 20.09.2026
22 Шорт
18:30 20.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 само питам
Коментиран от #25
18:31 20.09.2026
25 оня с коня
До коментар #24 от "само питам":ТОЧЕН СИ ПРИЯТЕЛ ТОЧНО ТАМ ГО РЪЪГАЙ
18:32 20.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
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29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Иван 1
Коментиран от #32
18:58 20.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Соломон
До коментар #30 от "Иван 1":И какво да стане. Московската рафинерия гори. Гори и склад на три оператора с площ от 850000 кв м
19:07 20.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Соломон Котарака 🐱
19:25 20.09.2026
35 Соломон
19:47 20.09.2026
36 Соломон
19:47 20.09.2026