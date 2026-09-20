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Дронове отново удариха Киев, ранена е жена
  Тема: Украйна

Дронове отново удариха Киев, ранена е жена

20 Септември, 2026 18:09, обновена 20 Септември, 2026 18:16 716 36

  • киев-
  • бпла-
  • святошински район-
  • виталий кличко-
  • украйна

В столицата е обявявана въздушна тревога седем пъти от началото на денонощието

Дронове отново удариха Киев, ранена е жена - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Жена е била ранена при нова атака с безпилотни летателни апарати срещу Киев на 20 септември. Това съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко.

По думите му пострадалата се намира в Святошинския район, където медиците са ѝ оказали необходимата помощ. Към момента не се съобщава за други пострадали при атаката в самия Киев.

Въздушната тревога продължи близо три часа

По данни на украинските власти въздушната тревога в Киев е продължила от 14:27 до 17:11 часа.

Военновъздушните сили на Украйна са предупреждавали за движение на реактивни безпилотни летателни апарати в посока към столицата.

Това е била седмата въздушна тревога в Киев от началото на денонощието.

Паднали са отломки от дрон

По-рано през деня в Голосеевския район на Киев са паднали отломки от безпилотен летателен апарат. По информация на местните власти те са паднали в район с нежилищна застройка.

Към момента няма данни за сериозни щети в резултат на този конкретен инцидент.

Атаките продължават

Новата атака срещу Киев се случва на фона на продължаващите руски въздушни удари срещу Украйна. През последните дни украинските власти съобщават за удари с дронове и ракети в различни части на страната.

Украинската страна съобщава за активна работа на противовъздушната отбрана при въздушни атаки, докато руските власти съобщават за свои действия срещу украински цели.

Ситуацията в Киев и околните райони остава динамична. Властите призовават гражданите да спазват указанията при обявяване на въздушна тревога.

Източници: Украинска правда, Виталий Кличко, Военновъздушни сили на Украйна


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ехоооо

    13 1 Отговор
    Има ли педроханци ту бреееее

    Коментиран от #14, #15

    18:20 20.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ТОВА Е

    5 1 Отговор
    заради нафтата !

    18:21 20.09.2026

  • 6 Днес Украйна заяви че има нови

    16 2 Отговор
    и ефективни дронове прихващачи които унищожават дори и реактивните такива на руските. И В тази връзка съм сигурен че побеждаващата украинска световна сила номер едно не е възможно да загуби.
    Те смело настъпват на запад на подходящи позиции и унищожават всичко назад по пътя си.

    Коментиран от #17

    18:21 20.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 СТИГА

    11 0 Отговор
    с лигавене с тия дронове, върти с Орешника ! Да не мърдат !

    18:23 20.09.2026

  • 14 демократ

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ехоооо":

    Всички сме петроханци

    18:23 20.09.2026

  • 15 Има има

    17 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ехоооо":

    Току що ти написах коментар номер шест.
    Украйна смело се зъб и напредва към полската граница. И ние в източна и западна Европа ги хрантутим.

    18:23 20.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Соломон

    1 15 Отговор

    До коментар #6 от "Днес Украйна заяви че има нови":

    И за това тази година Русия е завоювала по малко територия отколкото Украйна е освободила

    Коментиран от #19

    18:24 20.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Фен

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "Соломон":

    Еми радвай се тогава....кво ревеш

    Коментиран от #21

    18:26 20.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Соломон

    1 16 Отговор

    До коментар #19 от "Фен":

    И къде видя да рева. В Русия има 13милиона кв. км в която не живее или не е стъпвал човек. Това 21пъти територията на Украйна.А те 13г се борят да превземат Малая токмачка

    18:30 20.09.2026

  • 22 Шорт

    6 0 Отговор
    Слава героям! Героям Трява!

    18:30 20.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 само питам

    7 0 Отговор
    защо триешБЕмайкяТИ даЕБАфгъзъОМАЗАН

    Коментиран от #25

    18:31 20.09.2026

  • 25 оня с коня

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "само питам":

    ТОЧЕН СИ ПРИЯТЕЛ ТОЧНО ТАМ ГО РЪЪГАЙ

    18:32 20.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Иван 1

    5 0 Отговор
    Какво стана с голямата атака към Москва,голрмия бариерен риф ги спря и сега Киив под обстрел.

    Коментиран от #32

    18:58 20.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Соломон

    0 3 Отговор

    До коментар #30 от "Иван 1":

    И какво да стане. Московската рафинерия гори. Гори и склад на три оператора с площ от 850000 кв м

    19:07 20.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Соломон Котарака 🐱

    1 0 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    19:25 20.09.2026

  • 35 Соломон

    0 0 Отговор
    Нищо не може да спре победния ход на руската армия!

    19:47 20.09.2026

  • 36 Соломон

    0 0 Отговор
    Прекрасни новини!

    19:47 20.09.2026

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