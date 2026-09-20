Дронове отново удариха Киев, ранена е жена

Жена е била ранена при нова атака с безпилотни летателни апарати срещу Киев на 20 септември. Това съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко.

По думите му пострадалата се намира в Святошинския район, където медиците са ѝ оказали необходимата помощ. Към момента не се съобщава за други пострадали при атаката в самия Киев.

Въздушната тревога продължи близо три часа

По данни на украинските власти въздушната тревога в Киев е продължила от 14:27 до 17:11 часа.

Военновъздушните сили на Украйна са предупреждавали за движение на реактивни безпилотни летателни апарати в посока към столицата.

Това е била седмата въздушна тревога в Киев от началото на денонощието.

Паднали са отломки от дрон

По-рано през деня в Голосеевския район на Киев са паднали отломки от безпилотен летателен апарат. По информация на местните власти те са паднали в район с нежилищна застройка.

Към момента няма данни за сериозни щети в резултат на този конкретен инцидент.

Атаките продължават

Новата атака срещу Киев се случва на фона на продължаващите руски въздушни удари срещу Украйна. През последните дни украинските власти съобщават за удари с дронове и ракети в различни части на страната.

Украинската страна съобщава за активна работа на противовъздушната отбрана при въздушни атаки, докато руските власти съобщават за свои действия срещу украински цели.

Ситуацията в Киев и околните райони остава динамична. Властите призовават гражданите да спазват указанията при обявяване на въздушна тревога.

Източници: Украинска правда, Виталий Кличко, Военновъздушни сили на Украйна