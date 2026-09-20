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Гермаците - по-активни при днешното гласуване

Гермаците - по-активни при днешното гласуване

20 Септември, 2026 17:51 509 10

  • германия-
  • берлин-
  • избори-
  • парламент-
  • кмет

Води се оспорвана битка за кметския пост на Берлин

Гермаците - по-активни при днешното гласуване - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Берлин избира днес нов парламент в един от най-оспорваните местни вотове през последните години, като последните проучвания преди изборите показаха близки позиции на Християндемократическия съюз (ХДС) и Левицата.

Кандидатът на ХДС за управляващ кмет на германската столица Щефан Еверс вече даде гласа си. 46-годишният политик пристигна в избирателна секция в спортната зала на училището „Емануел Ласкер“ в берлинския квартал Фридрихсхайн.

Пред журналисти Еверс заяви, че се чувства „изключително спокоен и отпуснат“. Той разказа, че сутринта е успял да се наспи, закусил е със съпруга си, след което двамата са излезли на разходка.

Въпреки спокойствието си кандидатът на ХДС призна, че резултатът от изборите остава напълно отворен.

„В Берлин всичко е на кантар. В 18:00 часа всички ще знаем повече“, заяви Еверс.

Последните данни от изборния ден показват засилен интерес към вота. Към 12:00 часа избирателната активност е достигнала 27,9%, докато по същото време при повторните избори през 2023 г. тя е била 23,4%. Така активността към обяд е с 4,5 процентни пункта по-висока. Най-висока активност към този момент е отчетена в район Трептов-Кьопеник – 30,5%, а най-ниска в Мите – 24,8%. Данните включват и издадените удостоверения за гласуване, част от които са свързани с вота по пощата.

Около 2,49 млн. души имат право да определят новия състав на Камарата на депутатите на Берлин. Повече от 2500 избирателни секции са отворени до 18:00 часа. За първи път на избори за местния парламент могат да гласуват и 16- и 17-годишните.

Сигурността е засилена. Около 1100 допълнителни полицаи са разположени в германската столица за охрана на избирателните секции, парламента и правителствени сгради. По данни на полицията няма информация за планирани действия, които да попречат на провеждането на изборите.

Избирателните секции затварят в 18:00 часа, когато се очаква и първата прогнозна оценка за резултатите. След нея през вечерта ще бъдат публикувани първите екзитпол данни и прогнозни разпределения на местата, а преброяването ще продължи през нощта.

Вотът ще определи и наследника на Кай Вегнер начело на германската столица. При близките позиции на основните партии резултатът ще бъде важен и за възможните коалиционни комбинации в Берлин.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мис ирка

    1 0 Отговор
    боогданска

    17:53 20.09.2026

  • 2 Избирателите

    11 2 Отговор
    Гласуваме за АfD !!!

    Коментиран от #5

    17:54 20.09.2026

  • 3 Ами защо...

    2 0 Отговор
    Никой не коментира??? Смешковци...

    17:57 20.09.2026

  • 4 Исторически факти

    3 0 Отговор
    Вълшебна нощ се спуска над хижата. Бяла лунна вечер. Фалшиви хора търсят нежността, Васко и Лама Калушев стоят пред камината, голи и нежно прегърнати, в трепетно очакване - кой първи ще се наведе, защо се скрихте двама от дъжда, защото там-ти-ри-рам-ти-ри-рам...

    Коментиран от #8

    17:58 20.09.2026

  • 5 Нищо няма да вземе афд

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Избирателите":

    И там е пълно с мюслита

    Коментиран от #9

    17:59 20.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Атина Палада

    2 1 Отговор
    Закусил със съпруга си...тоя кмет на Берлин -Еверс ,съпруг ли има?

    17:59 20.09.2026

  • 8 Ставаш за прозаик

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Исторически факти":

    И да описващ събития илюстровани

    18:01 20.09.2026

  • 9 Как

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нищо няма да вземе афд":

    нищо ? А ЕССР измамата !

    Коментиран от #10

    18:03 20.09.2026

  • 10 Kо е тва есср

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Как":

    Измамата

    18:06 20.09.2026

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