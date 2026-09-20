Гермаците - по-активни при днешното гласуване

Берлин избира днес нов парламент в един от най-оспорваните местни вотове през последните години, като последните проучвания преди изборите показаха близки позиции на Християндемократическия съюз (ХДС) и Левицата.

Кандидатът на ХДС за управляващ кмет на германската столица Щефан Еверс вече даде гласа си. 46-годишният политик пристигна в избирателна секция в спортната зала на училището „Емануел Ласкер“ в берлинския квартал Фридрихсхайн.

Пред журналисти Еверс заяви, че се чувства „изключително спокоен и отпуснат“. Той разказа, че сутринта е успял да се наспи, закусил е със съпруга си, след което двамата са излезли на разходка.

Въпреки спокойствието си кандидатът на ХДС призна, че резултатът от изборите остава напълно отворен.

„В Берлин всичко е на кантар. В 18:00 часа всички ще знаем повече“, заяви Еверс.

Последните данни от изборния ден показват засилен интерес към вота. Към 12:00 часа избирателната активност е достигнала 27,9%, докато по същото време при повторните избори през 2023 г. тя е била 23,4%. Така активността към обяд е с 4,5 процентни пункта по-висока. Най-висока активност към този момент е отчетена в район Трептов-Кьопеник – 30,5%, а най-ниска в Мите – 24,8%. Данните включват и издадените удостоверения за гласуване, част от които са свързани с вота по пощата.

Около 2,49 млн. души имат право да определят новия състав на Камарата на депутатите на Берлин. Повече от 2500 избирателни секции са отворени до 18:00 часа. За първи път на избори за местния парламент могат да гласуват и 16- и 17-годишните.

Сигурността е засилена. Около 1100 допълнителни полицаи са разположени в германската столица за охрана на избирателните секции, парламента и правителствени сгради. По данни на полицията няма информация за планирани действия, които да попречат на провеждането на изборите.

Избирателните секции затварят в 18:00 часа, когато се очаква и първата прогнозна оценка за резултатите. След нея през вечерта ще бъдат публикувани първите екзитпол данни и прогнозни разпределения на местата, а преброяването ще продължи през нощта.

Вотът ще определи и наследника на Кай Вегнер начело на германската столица. При близките позиции на основните партии резултатът ще бъде важен и за възможните коалиционни комбинации в Берлин.