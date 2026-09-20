Ламин Ямал счупи пореден рекорд в Ла Лига

Младата суперзвезда на Барселона и испанския национален отбор Ламин Ямал продължава да пренаписва историческите книги на Ла Лига. Крилото се превърна в най-младия футболист в историята на испанския елит, достигнал границата от 50 асистенции – едва на 19 години и 68 дни.

Постижението бе подпечатано по време на снощния триумф на Барселона с 3:1 над Севиля. Ямал даде две голови подавания към бразилския си съотборник Рафиня, с което натрупа общо 51 асистенции в своите 159 двубоя за каталунците в шампионата.

Според авторитетното издание „Mundo Deportivo“, с това си постижение Ямал изпревари звездата на Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор. Бразилецът бе достигнал до 50 асистенции в Ла Лига на възраст 22 години и 298 дни – с над три години и половина по-късно от испанското крило.

Въпреки че прекъсна головата си серия и не успее да порази вратата на андалусийците, Ямал бе безспорно най-добрият футболист на терена. След края на срещата капитанът на Севиля Сусо изрази възхищението си от младока, определяйки го като един от най-добрите състезатели на планетата в момента.