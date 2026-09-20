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Автомобил излетя в канавка след челен сблъсък в Хасковско, двама са загинали

Автомобил излетя в канавка след челен сблъсък в Хасковско, двама са загинали

20 Септември, 2026 18:26 1 019 18

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  • ранени

Катастрофата е станала в следобедните часове след село Николово, в близост до границата между областите Хасково и Кърджали. По първоначални данни са се сблъскали челно два автомобила, след като единият е навлязъл в лентата за насрещно движение.

Автомобил излетя в канавка след челен сблъсък в Хасковско, двама са загинали - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама души са загинали, а най-малко петима са пострадали при тежък пътен инцидент на главния път Хасково - Кърджали, част от направлението към граничния пункт „Маказа“, съобщават от Нова телевизия.
Катастрофата е станала в следобедните часове след село Николово, в близост до границата между областите Хасково и Кърджали. По първоначални данни са се сблъскали челно два автомобила, след като единият е навлязъл в лентата за насрещно движение.
Ударът е бил силен, като една от колите е напуснала пътното платно, попаднала е в крайпътната канавка и се е преобърнала.
На място са загинали двама души. Те са жители на хасковското село Козлец. Най-малко петима други са ранени и са транспортирани за преглед и медицинска помощ в болници в Хасково и Кърджали. Заради тежката катастрофа движението в участъка беше временно преустановено. Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват.


Хасково / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шорт

    6 1 Отговор
    Малко са пили. Затова са летяли ниско!

    18:28 20.09.2026

  • 2 Няма край с теее катастрофи ве ейй

    6 0 Отговор
    Леки коли ша ми карате, да го питаш за части от двигателя гледа ка т голям камък

    18:29 20.09.2026

  • 3 Вариантът е да

    13 0 Отговор
    си купя някаква бронирана бойна машина... и това не е гаранция, че няма да участвам в птп, но има по-голям шанс за оцеляване... Тук по София карат като обезумели, днес даже си купих два видеорегистратора за да снимам и да пращам клипчета в КАТ, пък за останалата част на България не ми се мисли...

    Коментиран от #7, #10, #11

    18:32 20.09.2026

  • 4 Боруна Лом

    12 3 Отговор
    НИЩО,! ТАМ БЪЛГАРИ НЯМА, ВСИЧКИ С КНИЖКИ ОТ ЧЕХИЯ

    18:33 20.09.2026

  • 5 Филчо

    13 0 Отговор
    Да им се чудиш с кава упоритост и постоянство се самоубиват.Вчера моторист се блъсна в камион с бясно скорост,че час го обърна.Днес тези примати.Абсолютно прав път,няма сняг,дъжд или виелица.Май наистина пътя трябва да е разделен с бетон по средата.

    18:35 20.09.2026

  • 6 Шорт

    5 0 Отговор
    Не е Хасково,А е ./АСКОВО/

    18:36 20.09.2026

  • 7 Да бе джип например

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Вариантът е да":

    Те сички ЗАТВА карат големи коли

    18:37 20.09.2026

  • 8 Деций

    15 0 Отговор
    Държавата и службите ,добре си направете сметката на какви идиоти и олигофрени давате книжки! Това е безобразие ,на прав участък челен удар!До кога ще продължава това нещо! Време е да се търси лична отговорност от инструктора и от изпитващият,от провелия психо теста също!

    Коментиран от #15

    18:37 20.09.2026

  • 9 Бай Иван

    12 0 Отговор
    На това просто мултиетническо племе населяващи местността България автомобили не трябва да се разрешава да се качват камо ли да карат. Алкохол , синтетични наркотици и комплексарщина това с неграмотност и злоба е равно на смърт!

    18:37 20.09.2026

  • 10 Шорт

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Вариантът е да":

    Катастрофи винаги ще има! Хората са зли и яростни! С тоя фалшив алкохол и наркотик още по зле ще става!

    18:38 20.09.2026

  • 11 НИЩО МУ НЯМА

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Вариантът е да":

    ДА ДЕ АМА
    ТЯ Е НАФТА И КАСКО И ГО ЗЕЛЕНА ЗОНА
    И ГТП И ПОДДРЪЖКА В СССР.....И И
    И ПО ДОБРЕ. С..ГР .ТР. 080€....

    18:40 20.09.2026

  • 12 Аратлиците !

    1 0 Отговор
    Пак Се Проявиха !

    18:43 20.09.2026

  • 13 Чукча писател

    2 0 Отговор
    Прости водачи на мощни и модерни возила. В неделя сигурно са бързали за работа или към гробищата?!
    Това трябва да приключи най-накрая. Млади хора загиват за нищо. Амин !

    19:16 20.09.2026

  • 14 Искаме бетон

    0 0 Отговор
    Заради мантинелите е

    19:17 20.09.2026

  • 15 Абсолютно всички

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Деций":

    Шофери в Територията трябва да минават задължителни психо и очни тестове на всеки пет години.

    19:18 20.09.2026

  • 16 оня с коня

    0 0 Отговор
    Кога се преминава в лентата за насрещно?Когато Завоят е взет с несъобразена скорост,при спукване на гума,когато водачът е толкова пиян или дрогиран че може да уцели пътя,при избягване на дупка или преминаващо животно ,при разсейнате на Водача от попаднала в купето Оса или пчела,когато Цигарата на Водача падне на пода и той започва да я търси и т.н.В преоладаващите случаи обаче става дума за НАДЦЕНЯВАНЕ на Мощността на Колата,т.е. Водачът предприема "Изпреварване" въобразявайки си че ще успее да се прибере в лентата си преди да се блъсне в насреща движещото се МПС.

    19:25 20.09.2026

  • 17 читател

    1 0 Отговор
    Сигурно не са си включили фаровете .

    19:33 20.09.2026

  • 18 Само питам

    2 0 Отговор
    Абе хайде тоя дето е навлязъл в насрещното може да не е добре ...
    Ама тоя който е карал както трябва , защо не се е опитал да избегне челен удар ?!!

    Едно време инструктора ни учеше - като видиш такъв насреща , по добре бягай в канавката . След челен удар трудно се оцелява .

    Да не говорим обаче , че сега копаят едни канавки като окопи !!
    А може и окопи да са ..евентуално ..

    19:36 20.09.2026

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