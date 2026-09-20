Двама души са загинали, а най-малко петима са пострадали при тежък пътен инцидент на главния път Хасково - Кърджали, част от направлението към граничния пункт „Маказа“, съобщават от Нова телевизия.
Катастрофата е станала в следобедните часове след село Николово, в близост до границата между областите Хасково и Кърджали. По първоначални данни са се сблъскали челно два автомобила, след като единият е навлязъл в лентата за насрещно движение.
Ударът е бил силен, като една от колите е напуснала пътното платно, попаднала е в крайпътната канавка и се е преобърнала.
На място са загинали двама души. Те са жители на хасковското село Козлец. Най-малко петима други са ранени и са транспортирани за преглед и медицинска помощ в болници в Хасково и Кърджали. Заради тежката катастрофа движението в участъка беше временно преустановено. Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват.
Автомобил излетя в канавка след челен сблъсък в Хасковско, двама са загинали
20 Септември, 2026 18:26 1 019 18
Катастрофата е станала в следобедните часове след село Николово, в близост до границата между областите Хасково и Кърджали. По първоначални данни са се сблъскали челно два автомобила, след като единият е навлязъл в лентата за насрещно движение.
Двама души са загинали, а най-малко петима са пострадали при тежък пътен инцидент на главния път Хасково - Кърджали, част от направлението към граничния пункт „Маказа“, съобщават от Нова телевизия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шорт
18:28 20.09.2026
2 Няма край с теее катастрофи ве ейй
18:29 20.09.2026
3 Вариантът е да
Коментиран от #7, #10, #11
18:32 20.09.2026
4 Боруна Лом
18:33 20.09.2026
5 Филчо
18:35 20.09.2026
6 Шорт
18:36 20.09.2026
7 Да бе джип например
До коментар #3 от "Вариантът е да":Те сички ЗАТВА карат големи коли
18:37 20.09.2026
8 Деций
Коментиран от #15
18:37 20.09.2026
9 Бай Иван
18:37 20.09.2026
10 Шорт
До коментар #3 от "Вариантът е да":Катастрофи винаги ще има! Хората са зли и яростни! С тоя фалшив алкохол и наркотик още по зле ще става!
18:38 20.09.2026
11 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #3 от "Вариантът е да":ДА ДЕ АМА
ТЯ Е НАФТА И КАСКО И ГО ЗЕЛЕНА ЗОНА
И ГТП И ПОДДРЪЖКА В СССР.....И И
И ПО ДОБРЕ. С..ГР .ТР. 080€....
18:40 20.09.2026
12 Аратлиците !
18:43 20.09.2026
13 Чукча писател
Това трябва да приключи най-накрая. Млади хора загиват за нищо. Амин !
19:16 20.09.2026
14 Искаме бетон
19:17 20.09.2026
15 Абсолютно всички
До коментар #8 от "Деций":Шофери в Територията трябва да минават задължителни психо и очни тестове на всеки пет години.
19:18 20.09.2026
16 оня с коня
19:25 20.09.2026
17 читател
19:33 20.09.2026
18 Само питам
Ама тоя който е карал както трябва , защо не се е опитал да избегне челен удар ?!!
Едно време инструктора ни учеше - като видиш такъв насреща , по добре бягай в канавката . След челен удар трудно се оцелява .
Да не говорим обаче , че сега копаят едни канавки като окопи !!
А може и окопи да са ..евентуално ..
19:36 20.09.2026